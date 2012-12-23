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Творческие истории

Мелодия души

Бабушка жила небогато, поэтому после ее смерти нам не пришлось делить какие-то накопления или драгоценности. Моей сестре она оставила два кресла и настольную лампу, а мне — альбом с фотографиями и черный рояль. Правда, я абсолютно не умела на нем играть. Сказать, что старушка оставила мне инструмент, было бы немного неправильно, поскольку мы с бабулей жили вместе, так что все, что находилось в ее комнате, как и саму квартиру она завещала мне. Но на рояле бабушка сделала особый акцент. Буквально за несколько дней до смерти старушка попросила, чтобы я позаботилась о нем. Я не совсем понимала, что означает «позаботиться», но согласилась. После смерти бабушки я ничего не трогала в ее комнате. Не хотела делать ремонт. Здесь ее вещи, разные мелочи — она все настолько трепетно любила…

Через несколько месяцев ко мне в гости пришла подруга детства.
— Давай помянем Софью Васильевну, — подруга достала бутылку вина.
— Помнишь, как она нас в детстве учила вышивать бисером?
— Конечно, помню! А как красиво читала стихи…
Стало грустно, что бабушка ушла. В последние годы она болела, но, несмотря на это, всегда больно, когда родные люди покидают этот мир. Сложно такое принять…

Я накрыла стол, и мы сели с Наташкой помянуть мою бабулю. Бабушка была очень веселым человеком, она много шутила, в ее компании никто не скучал… И вдруг в квартире погас свет.
— Наверное, выбило пробки, — предположила я и пошла в прихожую проверить. — Хм-м, все в порядке. Ладно, зажжем свечи.
Как только я поставила на стол свечи, в квартире тихо зазвучала музыка. Кто-то играл на… бабушкином рояле. Мы с Наташкой переглянулись и одновременно побежали на звук инструмента. Но в комнате никого не было, а музыка сразу же стихла.
— Вероятно, показалось, — прошептала подруга и испуганно посмотрела на меня.
— Обеим? — в животе пробежал холодок. — Ты хочешь сказать, что у нас галлюцинации?

Стало страшно. Никогда прежде мне ничего не мерещилось. Мы вернулись в кухню. И только сели за стол, опять заиграла музыка. Я снова побежала в комнату, и, как и прошлый раз, звуки стихли. В эту секунду я ощутила сквозняк, где-то хлопнула дверь, и в квартире появился свет.
— Кажется, мы с тобой перебрали вина, — тихо сказала я и икнула.
— Наверное. Пожалуй, мне пора. - Наташка чмокнула меня в щеку и стала натягивать пальто…

Я убедила себя, что нам на самом деле показалось, что кто-то играл на рояле. Убрав со стола, я села перебирать фотографии в бабушкином альбоме. Несмотря на выпитое вино, спать не хотелось. На многих снимках среди родственников была незнакомая девочка. Кто она? Я не знаю ее. Той ночью я долго ворочалась в постели, а когда под утро уснула, мне приснилась та самая мелодия, которую мы услышали с Наташкой. Казалось, мелодия звучит громче и громче, снились свечи, занавески, развевающиеся на сквозняке, снилась бабушка, а еще дети, играющие на поляне… Я открыла глаза и осознала, что сном было все, кроме музыки. Она доносилась из бабушкиной комнаты. Кто в моей квартире? Кто устраивает эти злые шутки? Я вскочила с дивана, включила свет, и музыка тут же стихла…

Как только рассвело, я позвонила маме. Может, она что-то знает.
— Мама, доброе утро, — начала я.
— Доброе. А ты чего так рано, Кира? — удивилась она в ответ. — Что-то случилось?
— Нет. Просто есть один вопрос… Я тут бабулины фотки пересматривала… Что за девочка на них? Я подумала, тетя Лида, но потом посчитала годы и поняла, что ошибаюсь. Кто это?
— Ты не знаешь ее. Это действительно моя сестра, но не тетя Лида, а другая — Арина. Она прожила десять лет. Бедняжка страдала от неизлечимой болезни крови. Тете Лиде тогда было три, а мне годик. Я не помню Аришу, знаю только по фотографиям. В семье всегда рассказывали, что сестра любила играть на рояле.
— На том, что стоит у нас?
— Да-да, именно. Бабушка часто повторяла, что в этом инструменте живет душа Ариши.

Узнав эту историю, я перестала бояться, но стала думать о том, как успокоить душу тети. Ведь она явно что-то хочет сказать. Я подошла к инструменту, открыла клавиши и едва коснулась их:
— Тетя Арина, подай знак. Что сделать, чтобы тебе было хорошо?..
После этого собралась и пошла в магазин. Брела по улице, а из головы не выходила история с роялем. Вдруг мое внимание привлекло объявление на столбе. Оно было отпечатано на ярко желтой бумаге и сразу бросалось в глаза: «Мечтаю научиться играть на пианино, но не имею возможности его купить. Буду рада принять в подарок». Я оторвала бумажку с номером телефона…

Это оказалась девочка, у которой с рождения парализованы ноги. Целыми днями десятилетняя Настя сидела в инвалидной коляске возле окна и смотрела, как другие дети бегают. Она мечтала играть, но у родителей не было денег, чтобы купить инструмент… Не раздумывая, я сделала девочке подарок. Видели бы вы ее глаза, полные радости и слез! А мое сердце наполнилось счастьем. Надеюсь, теперь душа тети успокоится, ведь маленькая Настя так же мечтает играть на рояле, как когда-то мечтала и любила моя тетя.

Автор - Карина.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 23:11
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 23:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 28Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Бабушка чёрный рояль звук инструмента сестра подарок

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Комментарии

#1 написал: qqq666
Сегодня, 00:52
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хорошая добрая история ++
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