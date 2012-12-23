Мелодия души

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 23:11

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 1 +1 Вчера, 23:11 by

Бабушка жила небогато, поэтому после ее смерти нам не пришлось делить какие-то накопления или драгоценности. Моей сестре она оставила два кресла и настольную лампу, а мне — альбом с фотографиями и черный рояль. Правда, я абсолютно не умела на нем играть. Сказать, что старушка оставила мне инструмент, было бы немного неправильно, поскольку мы с бабулей жили вместе, так что все, что находилось в ее комнате, как и саму квартиру она завещала мне. Но на рояле бабушка сделала особый акцент. Буквально за несколько дней до смерти старушка попросила, чтобы я позаботилась о нем. Я не совсем понимала, что означает «позаботиться», но согласилась. После смерти бабушки я ничего не трогала в ее комнате. Не хотела делать ремонт. Здесь ее вещи, разные мелочи — она все настолько трепетно любила…Через несколько месяцев ко мне в гости пришла подруга детства.— Давай помянем Софью Васильевну, — подруга достала бутылку вина.— Помнишь, как она нас в детстве учила вышивать бисером?— Конечно, помню! А как красиво читала стихи…Стало грустно, что бабушка ушла. В последние годы она болела, но, несмотря на это, всегда больно, когда родные люди покидают этот мир. Сложно такое принять…Я накрыла стол, и мы сели с Наташкой помянуть мою бабулю. Бабушка была очень веселым человеком, она много шутила, в ее компании никто не скучал… И вдруг в квартире погас свет.— Наверное, выбило пробки, — предположила я и пошла в прихожую проверить. — Хм-м, все в порядке. Ладно, зажжем свечи.Как только я поставила на стол свечи, в квартире тихо зазвучала музыка. Кто-то играл на… бабушкином рояле. Мы с Наташкой переглянулись и одновременно побежали на звук инструмента. Но в комнате никого не было, а музыка сразу же стихла.— Вероятно, показалось, — прошептала подруга и испуганно посмотрела на меня.— Обеим? — в животе пробежал холодок. — Ты хочешь сказать, что у нас галлюцинации?Стало страшно. Никогда прежде мне ничего не мерещилось. Мы вернулись в кухню. И только сели за стол, опять заиграла музыка. Я снова побежала в комнату, и, как и прошлый раз, звуки стихли. В эту секунду я ощутила сквозняк, где-то хлопнула дверь, и в квартире появился свет.— Кажется, мы с тобой перебрали вина, — тихо сказала я и икнула.— Наверное. Пожалуй, мне пора. - Наташка чмокнула меня в щеку и стала натягивать пальто…Я убедила себя, что нам на самом деле показалось, что кто-то играл на рояле. Убрав со стола, я села перебирать фотографии в бабушкином альбоме. Несмотря на выпитое вино, спать не хотелось. На многих снимках среди родственников была незнакомая девочка. Кто она? Я не знаю ее. Той ночью я долго ворочалась в постели, а когда под утро уснула,Я открыла глаза и осознала, что сном было все, кроме музыки. Она доносилась из бабушкиной комнаты. Кто в моей квартире? Кто устраивает эти злые шутки? Я вскочила с дивана, включила свет, и музыка тут же стихла…Как только рассвело, я позвонила маме. Может, она что-то знает.— Мама, доброе утро, — начала я.— Доброе. А ты чего так рано, Кира? — удивилась она в ответ. — Что-то случилось?— Нет. Просто есть один вопрос… Я тут бабулины фотки пересматривала… Что за девочка на них? Я подумала, тетя Лида, но потом посчитала годы и поняла, что ошибаюсь. Кто это?— Ты не знаешь ее. Это действительно моя сестра, но не тетя Лида, а другая — Арина. Она прожила десять лет. Бедняжка страдала от неизлечимой болезни крови. Тете Лиде тогда было три, а мне годик. Я не помню Аришу, знаю только по фотографиям. В семье всегда рассказывали, что сестра любила играть на рояле.— На том, что стоит у нас?— Да-да, именно. Бабушка часто повторяла, что в этом инструменте живет душа Ариши.Узнав эту историю, я перестала бояться, но стала думать о том, как успокоить душу тети. Ведь она явно что-то хочет сказать. Я подошла к инструменту, открыла клавиши и едва коснулась их:— Тетя Арина, подай знак. Что сделать, чтобы тебе было хорошо?..После этого собралась и пошла в магазин. Брела по улице, а из головы не выходила история с роялем. Вдруг мое внимание привлекло объявление на столбе. Оно было отпечатано на ярко желтой бумаге и сразу бросалось в глаза: «Мечтаю научиться играть на пианино, но не имею возможности его купить. Буду рада принять в подарок». Я оторвала бумажку с номером телефона…Это оказалась девочка, у которой с рождения парализованы ноги. Целыми днями десятилетняя Настя сидела в инвалидной коляске возле окна и смотрела, как другие дети бегают. Она мечтала играть, но у родителей не было денег, чтобы купить инструмент… Не раздумывая, я сделала девочке подарок. Видели бы вы ее глаза, полные радости и слез! А мое сердце наполнилось счастьем. Надеюсь, теперь душа тети успокоится, ведь маленькая Настя так же мечтает играть на рояле, как когда-то мечтала и любила моя тетя.Автор - Карина.

Ключевые слова: Бабушка чёрный рояль звук инструмента сестра подарок

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