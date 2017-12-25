Возвращение

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 15 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 16:10 by

Маша проснулась от ворчливого голоса матери. На часах уже было семь вечера, но девушке очень хотелось еще отдохнуть после тяжелого дня. И почему мать не оставит ее в покое?"Совсем Танька обнаглела! – сокрушалась Наталья Петровна. – Как за больной матерью ухаживать, так у нее работа да работа. А как наследство делить, так она тут как тут! Ты ведь знаешь, Машенька, что я от нее сутками не отходила, все делала, все делала".Маша вздохнула. Она знала, конечно, но отвечать матери совсем не хотелось. Да и какое значение имеет наследство, если самый близкий человек ушел сегодня. Бабулю Маша действительно любила больше всех, даже больше собственной матери, наверное. А теперь ее нет. Тяжелая болезнь, что поделать. С раком и молодой организм не всегда может справиться, чего уж говорить о старушке. Маша проплакала всю ночь, а наутро все-таки заставила себя пойти на кладбище и попрощаться с родным человеком. У гроба они с матерью были вдвоем. Тетя Таня, или Танька, как звала ее Наталья Петровна, с матерью прощаться не пришла, сославшись, как обычно, на работу. Как же хочется чтобы весь этот ужас оказался лишь страшным сном, чтобы бабуля была жива и здорова.- Представляешь, звонит сейчас Танька и про кольцо с топазом спрашивает. Мол, на память хочет. Ишь, размечталась! Я ведь сутками от матери не отходила, все делала.- Да, конечно, - вяло отозвалась Маша, и пошла умываться, чтобы скрыться от назойливой матери, но та не отставала.- Маша, вот ключи от бабушкиной квартиры. Ступай и забери шкатулку с драгоценностями, а то завтра все родственнички нарисуются. Она у бабушки в комнате, в трюмо.- Мама, я так устала, - попробовала возразить Маша, но женщина лишь отмахнулась.- Сходи, сходи, тут недалеко. Ничего Таньке не достанется, уж я позабочусь! На память, видите ли!Дальше Маша не слушала. Она молча обулась, накинула куртку и вышла на улицу. Вопли матери о наследстве казались девушке абсолютно бессмысленными и неуместными, но уйти из дома сейчас было хорошей идеей. Прогуляться по мокрым улицам, подышать свежим воздухом. Все равно мать не оставит в покое. Странно, ведь еще пару дней назад все было хорошо. Да, бабушка болела, но все равно крепилась до последнего дня. Все обещала любимой внучке выздороветь. Сейчас же в душе появилась непонятная пустота, а еще недоумение. Разве так может быть? Вот сегодня человек рядом, а завтра его уже нет? Разве это правильно?Маша вставила ключ в замок бабушкиной двери. Он почему-то никак не поворачивался. Будто дверь была закрыта изнутри. Но ведь это невозможно. Маша решила, что Татьяна все-таки первой явилась за драгоценностями. Это ж надо, на похороны не пришла, а как поживиться – так первая прибежала. Маша решила высказать тете все, что она думает. Но, нажав на звонок, девушка услышала странные шаркающие шаги. Звук показался ей знакомым. Совсем не похоже, что это Татьяна. Больше похоже на… Нет, не может быть!Наконец, дверь осторожно открылась, и Маша оказалась нос к носу… с бабушкой! В первые мгновенья девушка скорее удивилась, чем испугалась. Происходящее было таким нереальным, что сознание будто отключилось, отказавшись воспринимать эту действительность. Маша разглядывала любимую бабулю, одетую в привычный теплый выцветший халат и байховые тапочки. Девушка невольно подумала о том, что бабушка в последнее время не только не могла ходить, но и даже садиться в кровати. Старушка же растерянно смотрела на Машу поверх очков.- Машенька? Что случилось, почему так поздно? – удивленно спросила… бабушка?Сознание Маши вновь включилось, и в голове появились мысли. Этого никак не может быть, ведь девушка своими глазами видела бабушку, лежащей в гробу, своими руками кинула горсть земли, положила на могилку венок. Наверняка Маша сошла с ума. Да, это самое разумное объяснение! Стресс и бессонная ночь сказались.Между тем галлюцинация вновь заговорила:- Машенька, да что случилось?- Я… Ты…, - только и смогла выдавить Маша и попятилась.- С мамой поругалась, что ли? Она хоть знает, где ты? Да проходи, проходи, - засуетилась бабушка, как бывало и прежде до… до смерти?Маша, будто в полусне, вошла в квартиру вслед за бабушкой. Не было привычного запаха лекарств. В воздухе витал аромат свежей выпечки, совсем как в старые времена. Маша тихонько сползла вниз по стенке. Бабушка тут же кинулась к ней.- Машенька, что с тобой? – испуганно спросила она. – Ты пила?- Нет… Только вот…Что сказать? Все в порядке, бабуля, только вот тебя схоронила сегодня.- Маша, признавайся! – строго сказала бабушка. – Что ты принимала? Наркотики?Старушка наклонилась совсем близко, и Маша отметила, что никакого запаха мертвечины или сырой земли не чувствует. Ведь это признак оживших мертвецов, если верить книжкам.- Какое сегодня число?- Восьмое октября. Может быть, врача вызвать? Маме позвонить?Восьмое октября… Сегодня восьмое октября! День похорон!- Не надо ничего, - поспешно сказала Маша. – Мне уже лучше.Девушка встала, сняла куртку и ботинки. Бабушка что-то бормотала себе под нос, взяла внучку под руку и потянула на кухню. Там на столе стояла тарелка с дымящимися оладьями. Бабушка, что-то напевая, взяла чашку, сполоснула ее и налила горячего чаю. Маша взяла оладушек и вдруг почувствовала сильный голод. Еще бы, ведь она целый день не ела ничего, даже на скромных поминках кусок в горло не лез. Бабушка с умилением смотрела, как Маша уплетает стряпню и приговаривалась:- Кушай, милая, кушай. А то вечно навыдумываете себе диет всяких.Маше казалось, что она попала в совершенно другой мир, мир, в котором бабушка жива. И девушке очень захотелось подольше остаться в этом мире.- Ты сегодня словно сама не своя, - сказала бабушка. – Расскажи, что случилось? Я ведь вижу, что ты расстроена.- Не знаю… Странно все… У тебя было когда-нибудь такое чувство, что не понимаешь, сон вокруг или явь?- Ты о чем?- Ну, например, сегодня видишь человека мертвым, а завтра встречаешь его живым. И не можешь понять, то ли просто очень хочешь видеть его живым, то ли с ума сошла.- Бывает так, Машенька. Вот, помню, остались мы после войны вдвоем с матерью жить. Целыми днями она на работе пропадала да и надорвалась. Схоронили ее, а мне идти-то некуда. До ночи я на мамкиной могиле прорыдала, все звала ее, просила вернуться, не оставлять сиротой. Поплелась домой в темноте, гляжу, а в доме нашем свет горит. Ну, думаю, неужто соседи поживиться пришли. Захожу, а за столом в горнице мать сидит! Как живая! Кинулась я к ней со слезами, думала, господь мои просьбы услышал, не оставил одну на свете. Потом смотрю, не мать это вовсе. Сидит, на меня смотрит и улыбается жутко, а глаза будто белой пленкой покрыты. Длинными желтыми когтями скатерть царапает. Вот, говорит, дочка, вернулась я, как ты и просила. Стала она меня по голове гладить да колыбельную напевать. Чувствую, засыпаю совсем, а сама думаю: нельзя здесь оставаться, смерть! Убежала я прочь из дому. Утром меня в поле соседи нашли да и приютили. В дом наш я еще долго боялась ходить. А ты что спрашиваешь, Машенька? Или привиделось что?- Нет, это я так, - ответила девушка и зевнула. Ее внезапно потерянный уютный мирок вернулся. Бабуля рядом, неважно каким образом. Ведь здесь так хорошо.- Давай-ка ты у меня оставайся, - сказала бабушка и скрылась в комнате, где тут же застучали дверцы шкафа. Видимо белье постельное доставала.Для Маши в квартире всегда было приготовлено место в отдельной комнате. А спать и правда очень хочется. Наверное, нужно маме позвонить!- А маме я уже позвонила, - вдруг сказала бабушка, будто мысли прочитав. – Сказала, что ты у меня останешься, чтоб не волновалась.Маша удивилась, когда это бабушка успела маме позвонить? Но нереальность происходящего уже не пугала. Девушка была согласна остаться в этом новом мире, где все так спокойно, где любимые люди никогда не уходят. Маша легла под одеяло и закрыла глаза.Удивительно, но такой долгожданный сон никак не шел. Маша поворочалась, устраиваясь поудобнее, и взгляд ее упал на двери. Там, за стеклянной створкой, стояла бабушка. Она смотрела на девушку, не отрываясь, и бесшумно водила длинными ногтями по стеклу. Маша похолодела от страха. С сознания будто спала сонная пелена. Новый мирок уже не казался таким уж уютным.Девушка поднялась и медленно отошла в другой конец комнаты. Бабушка взглядом следила за ней и молча улыбалась. Маша судорожно думала, что же делать дальше. Бежать? Или оставаться в комнате до утра? Снова взглянув на дверь, Маша обнаружила, что бабушки нет. Девушка взяла со стола стеклянный графин и медленно вышла за дверь. Никого. Маша вспомнила, что дверь кухни закрывается изнутри на защелку. Может быть, там удастся спастись от странного существа, принявшего облик бабули?Девушка бросилась на кухню, хлопнула дверью и заперла ее на замок. Черт, мобильник остался в куртке! Может, удастся докричаться до кого-нибудь через окно? Маша включила свет и обомлела. За столом сидела ее бабуля, смотрела на нее белесыми глазами и улыбалась. Длинные желтые ногти скребли скатерть. Маша хотела бежать, но будто приросла к полу, да и поворачиваться спиной к этому существу было очень страшно. Она чувствовала, что нельзя этого делать. Безопаснее – остаться.- Бабушка, - прошептала Маша. – Я ведь тебя схоронила. Я очень хотела, чтоб ты вернулась, очень! Но не так! Не так.Бабушка лишь молча улыбалась. Маша подумала, если не показывать страха, может быть то, что приняло облик ее бабушки, останется неподвижным до утра? Девушка тихонько опустилась на пол. Нужно только дождаться рассвета.А в это время Наталья Петровна, обеспокоенная долгим отсутствием дочери, пришла в квартиру к покойной матери. Она обнаружила курточку и кроссовки Маши, ходила по квартире, звала дочь, но так и не нашла ее. Такое ощущение, будто девушка разулась, разделась, оставила телефон, деньги, да и пошла дальше гулять. Женщина плакала и продолжала звать дочь, будто надеялась, что Маша удивительным образом появится в квартире. Но ничего не происходило. Лишь на кухне расстроенная мать нашла странное – тарелку с горкой оладий, полуразложившихся и покрытых плесенью.А Маша все ждала рассвет. Только она не знала, что в мире, где возвращаются умершие люди, рассвета нет. Они возвращаются, если очень попросить, только стоит ли?Автор - Dell.

Ключевые слова: Бабушка смерть квартира существо страх исчезновение творческая история

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