Услышь меня...

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 18:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:47 by

Находиться в среде ангелов - одно удовольствие. Тебя ничего не тревожит, ни за кого ты не отвечаешь, не нужно никого спешно спасать. Времени дают на это удовольствие очень мало.Ну вот, стоило только подумать так, загорелось табло – вызывают.Стою перед строгой комиссией в белых одеждах. Комиссия строга, а лица у них светлые, добрые, знают, что выполняют великую миссию.- Родилась девочка, слабенькая,- заговорил один из членов комиссии.- Пора отправляться в путь, - поддержал другой.«Пришло время поработать», - подумал я, взяв координаты места рождения, адрес своей новой подопечной.Так, что мы имеем? Девочка, маленькая, худенькая, рождена в браке. Брак нестабильный, похоже, родители скоро разведутся. Впрочем, это их дело.Развелись. Девочка болеет довольно часто. Выдержит ли ее хрупкое тельце? Может, помочь? Помогу выжить – буду дальше работать с ней. Помогу уйти – неизвестно, кого дадут вместо нее.Помню я прошлого своего клиента, намучился с ним, вытаскивая его то из тюрьмы, то из петли. Помогал выжить, а он все равно хотел уйти. С какими женщинами его знакомил! Не помогло. Пришлось выполнить его желание.С этой девочкой тоже непонятно.Случай помог. Однажды утром ей вдруг стало плохо. Она не понимала, что происходит, не могла ничего сказать. Она просто сидела на своей кровати и ладошками пыталась приблизить к себе воздух. Широко раскрытые глаза, наполненные слезами, ручки, судорожно хватающие воздух и – страх! В этот момент я понял – она должна жить!Быстро пришла машина « Скорой помощи». Девочку сразу понесли в машину, усадили на сидение, тронулись, нужно было спешить. Теперь я твердо знал, что с этой малышкой ничего плохого больше не случится. Она ехала в машине, воздух наполнял ее легкие, ласково поглаживал ветер по щеке, проникая в приоткрытое окно. По рации поступил сигнал, что где-то случилась авария, машина со всем нужным оборудованием должна была отправиться туда. Врач посмотрел на состояние больной девочки и изменил маршрут. Необходимо было спасать того, кто больше в данный момент нуждался в помощи. На перекрестке, где произошла авария, уже стоял экипаж « Скорой помощи», работала полиция, осматривая место происшествия. В автомобиле – виновнике случившегося - сидел мужчина с отрешенным видом, обхватив голову руками, недалеко лежало тело какого-то прохожего в необычной для человека позе.Все это девочка рассматривала в окно, пока врачи договаривались о своих дальнейших действиях. Девочку пересадили в другой экипаж, и повезли домой, ей ничего не угрожало. Уже дома, усадив на стул, четыре врача внимательно осматривали пациентку и что-то говорили на непонятном ей языке. Дав рекомендации маме, доктора удалились. С этого момента здоровье девочки крепчало, она набиралась сил.Вот вроде любят ее родители, единственная бабушка, но тянут каждый в свою сторону, не понимая, что ребенку от этого только хуже.. А девочка умница: слушает всех внимательно, анализирует и делает при этом все по-своему.Интересная растет девчонка! Фантазерка! От школы до дома идти каких-то пол часа, мы с ней добираемся за час. Каждый день она ищет новые пути своего маршрута. В запорошенных снегом кустарниках вдруг замок красивый увидит, то зайцев на облаках считать начнет, к разговору ручья прислушается.Жаль только, что никто ее не слышит, а она сама боится о себе заявить. Пробовала, да вот взрослым некогда было слушать ее фантазии, отмахнулись, посмеялись.Я подбрасываю ей разные ситуации, чтобы проявила себя, но она меня пока не слышит. Прислушивается, присматривается к другим. Ладно, пусть голова напитывается информацией, пригодится в дальнейшем.Так... Влюбилась. Окунулась как в омут! Бедная моя девочка! Объект ее любви совсем не замечает этих чувств. Точнее, он-то замечает, да вот только ему нужна любовь ее подруги. Остыли первые чувства как только закончилась школьная пора и все разъехались по разным учебным заведениям. Осталось чувство глубокой неудовлетворенности от неразделенной любви и новый комплекс: «Некрасивая, не интересная, никому не нужна»."Что же мне с тобой делать? Как убрать твои комплексы?" - часто думаю я, наблюдая за своей подопечной.Меж тем время идет, девочка успешно обучается выбранной профессии. Хорошеет день ото дня. Вот и комплексы своей внешности ослабевают с каждым сказанным комплиментом. Знакомые подружки «выскакивают» замуж. А моя фантазерка чего-то ждет. Вероятно, очередной любви. А любовь не спешит, придет к ней гораздо позже. Что она у меня в «девках» будет сидеть до тех пор? Нет, пора определяться! Нужно присмотреться к ее поклонникам.Итак, Алексей - высокий молодой человек, разбирается в технике, единственный сын своих родителей. Чуть старше моей девочки, влюблен в нее. Мне он не нравится: медлителен, безынициативен, чувства юмора слабо выражено. Пожалуй, стоит их развести в стороны. Вот другой экземпляр – Александр. Знает чего хочет, добивается поставленной цели. Умеет находить «нужных» ему людей. Такой не пропадет. Знает, что может очаровывать, расположить к себе. Взрослый и потому понимает, что девочка моя поверит ему, замуж за него выйдет с легкостью. А вот что будет потом, когда раскроется ее непростой характер до конца? Такую удержать непросто будет, ей постоянно нужно внимание, а он на службе будет пропадать день и ночь. Ладно, пусть пока идет все своим чередом. Есть еще один претендент – Игорь. Ну, этот-то, вроде и не конкурент, разговаривал тут с его ангелом, Игорю невеста уже определена, да и жизнь почти расписана. Не густо с женихами. Так, стоп! Куда я спешу? Девочка моя вот уже и обучение заканчивает. Александр отправился к месту своей службы. С Алексеем мы расстались, не выдержал он конкуренции. Игорь продолжает ходить. Надо бы свою красавицу поощрить: обучение закончила хорошо, глупостей не наделала. Отправлю ее отдыхать в тот город, где Александр служит, там и родственники (очень дальние) примут ее.Лето, жара. Алма-Ата со своей привлекательностью и шармом. Моя девочка остановилась у родственников. Александр ее встретил в аэропорту у трапа самолета с большим букетом цветов. Ему очень хотелось, чтобы его невеста (так он считал) остановилась у него, но мама девочки решила иначе. Спорить было бессмысленно. Договорившись о новой встрече, молодой человек отвез невесту в дом ее родственников. С родственниками моя подопечная познакомилась впервые. Это семья, состоящая из главы семейства, его супруги, двух детей: дочери 10 лет и сына, только что отслужившего в армии. С ними живет и мама главы семейства. Несмотря на дальность родства, они с удовольствием приняли гостью. Дом у них большой, с красивым садом, в котором пахнет яблоками, грушами и виноградом. Девочка быстро подружилась с детьми семейства. Александр не может часто встречаться с невестой, служба отнимает слишком много времени, и потому большую часть своего свободного времени девочка проводит с сыном родственников. Максим, так зовут молодого человека, хорош собой, высок, строен, с удовольствием возит свою гостью, показывая разные достопримечательности города. А посмотреть есть на что, одни фонтаны чего стоят. Молодой человек внимательно слушает рассказы девочки о себе, о ее семье. Его порой удивляет нелогичность поступков гостьи. Она приехала в Алма-Ату, живет у них, встречается с женихом, но крайне редко говорит о нем, и, похоже, не испытывает никаких чувств к нему. Что их связывает?Я бы мог ответить на этот вопрос, но зачем, пусть идет все, как идет.Ну, вот и развязка близка, моя девочка, наконец, принимает твердое решение – разорвать отношения с Александром. Да вот только как сказать ему об этом пока не может придумать. Что-то происходит с Максимом, он все чаще улыбается, глядя на гостью, старается больше времени проводить с ней. Даже уезжая со своими родителями по делам семьи, делает так, чтобы эти дела завершились как можно быстрее...Вечер. Молодые люди решают отправиться в парк. Здесь много различных пород деревьев, комплекс сооружений, придающих и так живописному парку еще более впечатляющий вид, и, конечно же, водяное шоу фонтанов. Я вижу, как хорошо этим молодым людям вдвоем. На тропинке появляется большая толстая лягушка. Моя девочка , увидев размер этой лягушки, хватает ее на руки , подносит к Максиму и восхищенно говорит: «Посмотри, какая она красивая, упитанная!» . Увидев широко раскрытые лучистые глаза своей попутчицы, Максим не сдерживает смеха.- Ну, что смешного? – удивленно спрашивает девочка.- Я впервые встречаю девушку, которая так бесстрашно берет в руки такую толстую, не очень привлекательную лягушку, - улыбаясь, отвечает Максим.Девочка еще раз внимательно смотрит на то, что находится у нее в руках, бережно опускает это на траву. Чувство восторга сменяется другим чувством.- Я хочу вымыть руки, - твердо произносит она и быстрым шагом двигается к фонтану. Руки опускаются в холодную воду. Максим подходит к девочке, достает из кармана платок, берет руки своей спутницы и бережно начинает вытирать их.А дальше происходит неожиданное, но такое ожидаемое, во всяком случае, для меня: признание в любви, предложение руки и сердца. Моя девочка смотрит удивленно на Максима, она точно знает, что совсем не любит его, но любовь и надежда в его глазах сковывают язык и не дают сказать правду. Она молчит.- Скажи хоть что-нибудь, - просит он и продолжает дальше. - Если ты сейчас не дашь положительного ответа, я исчезну из твоей жизни, я не смогу быть просто твоим другом.Друг, вот, что так дорого ей. Она не любит никого сейчас. У нее нет друзей и человек, с которым ей было хорошо все это время, может тоже уйти. Она делает то, чего я боялся – она соглашается. Нет, этого нельзя допустить!!! Она снова меня не слышит!!!Они возвращаются домой, она идет к себе в комнату, ложится спать и тут же крепко засыпает с чувством выполненного долга. А что же Максим? Счастливый, он с шумом открывает двери спальни родителей, чем прерывает их сон, и, волнуясь, рассказывает им, как влюблен, как счастлив. После этого в доме спит только девочка, остальные никак не могут переосмыслить то, что недавно услышали и узнали. Бабушка категорически против: «Максимушка, одумайся – это же чужая невеста!».Родители не говорят ничего, зная упрямство своего сына, уж если тот решил, все равно сделает все по-своему. Младшая сестра никак не может понять, что ужасного в желании брата жениться.Девочка моя, ты перевернула все в жизни этой семьи. Они против тебя, но не могут противиться чувству сына. Наутро ты почувствовала холодок в отношениях с будущими близкими родственниками. Тебе предстоит еще объясниться и с Александром.Ты поступаешь неправильно; конечно, с Александром нужно поговорить – он тебе не пара, но зачем тебе это замужество?Александр возмущен, он никак не ожидал такого поступка от тебя. Да, он догадывался, что ты не питаешь к нему сильной привязанности, однако надеялся на силу своего обаяния. Но больше всего его поразило то, что у тебя появился какой-то Максим, за которого ты с легкостью выходишь замуж, совершенно не зная его.Интересно, что сказали бы эти мужчины, узнав, что ты не станешь женой ни одного из них?! Мы с тобой об этом не узнаем.Тебе пора возвращаться домой, нужно сообщить маме о предстоящей свадьбе. Вот кому ты ничего не расскажешь о своих поступках, так это Игорю, который будет тебя встречать в аэропорту поздней ночью. Но даже если бы ты ему рассказала, он постарался бы понять тебя. Кажется, я что-то упустил, Игорь любит тебя, но он не мой подопечный и мне все равно, какие чувства его обуревают.Я вновь стою перед комиссией, объясняя все твои поступки. Обещаю быть услышанным.Максим – не твоя судьба, свадьбы не будет, я сделаю все, чтобы этого не случилось. Ты будешь благодарна мне за это, я сниму груз твоей ответственности за данное ему слово.У Игоря должна быть другая жена. Тебе это не нравится? Я не учел силу твоего характера. Оказывается, ты не любишь, когда идут наперекор тебе. Сколько силы, напористости и воли в преодолении препятствий! Ты сметаешь все на своем пути! Хорошо, пусть будет по-твоему.Довольно странная получилась пара. Игорь - немногословный, медлительный, делающий все основательно. Пошел наперекор воли родителей и женился на любимой. Ты – поражающая своей энергией, веселостью, не желающая долго думать над какой-либо проблемой, вышла замуж, не испытывая глубоких чувств, кроме чувства привязанности к этому человеку.Ты снова не слышишь меня, но я должен был выполнить твое страстное желание. Теперь я могу быть спокойным лет этак 20. Ты будешь стремиться стать хорошей женой, у тебя получится, ты будешь отличной матерью, хорошей хозяйкой. Ты состоишься в своей профессии.А потом, через 20 лет, к тебе придет любовь. Я исполню и это твое желание, хотя оно мне вовсе не нравится. Что ты будешь делать с этой любовью, девочка, когда у тебя стабильный брак, взрослые дети?Конечно, я помогу тебе, и ты меня, наконец-то, услышишь.Автор - Леонида.

Ключевые слова: Ангел девочка детство юность взросление любовь забота творческая история

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