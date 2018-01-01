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Творческие истории

Объятия утопленника

Когда мама была школьницей, она с подругами частенько бывала на похоронах. В деревне было много стариков, похороны следовали одни за другими, и девочки носили венки, участвовали в траурной процессии. Они присутствовали почти на всех проводах умерших, которые проходили в их деревне Мортка.

Осенью 1974 года в деревне хоронили утопленника. Тело, долго пробывшее в воде, было синюшного цвета и сильно распухло. Руки покойнику связали веревкой, но, как оказалось, ненадежно. Мама стояла у самого края могилы. Когда гроб опустили в яму, веревка развязалась и руки покойника раскинулись в разные стороны. В нос школьницам ударил резкий запах разлагающейся плоти. При виде мертвеца с «шевелящимися руками» маме стало дурно, и она едва не свалилась в открытый гроб прямо в «объятия» умершего. К счастью, ее успел схватить за шиворот стоявший рядом мужчина. Он тут же вывел девочку за ворота кладбища и наказал ей больше сюда не приходить.

Мама вернулась домой встревоженная — еще бы, едва не свалилась в гроб! Ее отец, мой дед, был суеверным человеком, поэтому отказывался впускать дочь в дом до тех пор, пока та не обойдет его кругом и не вымоет свои сапоги. Примета-то плохая!

Настала ночь. Мама, как обычно, лежала одна в маленькой комнате, но никак не могла заснуть. Происшествие на кладбище не выходило из головы. Вдруг в окне показался утопленник, которого хоронили накануне. Он парил в воздухе. На умершем была не та одежда, в которой его уложили в гроб, а какой-то белый балахон, развевавшийся на ветру. Лицо опухшее, белое с фиолетовым оттенком.

Мама накрылась с головой одеялом, зажмурилась и старалась не шевелиться. Бежать к родителям было бесполезно: ей бы все равно не поверили, а только отругали и велели вернуться в кровать. Девочке казалось, что если мертвец увидит ее, то обязательно проникнет в комнату и заберет с собой. Мама даже не знала, сколько пролежала так под одеялом, трясясь от страха. Заснула только под утро вся в холодном поту. К счастью, больше утопленник никогда к ней не приходил.

Объятия утопленника


Автор - Артур Марселевич Миндияров.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 00:07
Сегодня, 00:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 31Комментарии: 0
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Ключевые слова: Деревня утопленник похороны девочка могила ночь призрак творческая история

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