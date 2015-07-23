Попутчик

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:31

Olga_29 Просмотров: 52 Комментарии: 3 +3 Вчера, 18:31 by

Где-то в ветвях деревьев заухал филин, и Таня вздрогнула. Так, надо успокоиться. «Без паники» - как говорил ее ныне покойный отец. Да, сейчас бы ей очень не помешало бы присутствие папы. Но папа умер, когда Танечка была еще маленькой, так что надеяться приходилось лишь на себя саму. Тем более, что сама была виновата.Мать впервые отпустила Таню с подружками на танцы в соседнюю деревню, там не так давно клуб отремонтировали, даже кино привозить стали. Мать девушки, Нюша, рассудила, что Тане уже шестнадцать, вполне можно ходить на «танцульку». Да и когда веселиться, как не в молодости? Когда замуж выскочит, дети пойдут - не до веселья уж…До соседней деревни было километров восемь, но через поле и лесополосу можно было срезать пару километров. Правда, идти предстояло еще мимо кладбища, но в компании совсем не страшно было. Дошли быстро – с песнями, шутками. И на танцах Таня почти сразу поссорилась со своей подругой Зинкой. Возле Тани стал увиваться Борька, который нравился Зинке до одури. Но в чем ее, Танина, вина? Глазки Борьке она не строила, не кокетничала с ним. Но Зинка считала по-иному и сказала:- Еще пожалеешь.Тогда Таня не придала значения ее словам – они ссорились и мирились по сто раз на день. Танюша весело проплясала весь вечер, вокруг нее, веселой и симпатичной, все кружили местные парни, о Зине она и думать забыла. Смысл угрозы подруги стал понятен, когда вечер подошел к концу и народ стал расходиться по домам – Зинки нигде не было. Таня даже вышла на улицу, походила возле здания клуба – подруги не было видно. Расспросив других любителей танцев, девушка узнала, что Зинка ушла домой, причем довольно давно.Поняв, что подруга коварно ее бросила и теперь придется добираться до дома одной, Татьяна пришла в ужас. Можно было бы, конечно, попробовать попроситься переночевать у кого-то из местных, а утром уйти домой, вряд ли стали бы отказывать, но мама, наверное, с ума дома сходит, что дочери нет, так что выбор был очевиден: идти домой одной через лес и кладбище.Идти деревней и полем было не так страшно, но когда девушка подошла к лесу, почувствовала, как ее окутывает липкий страх – ведь еще идти и мимо кладбища! Хорошо, что оно хоть в стороне от дороги. Татьяна старалась думать о другом, о том, чтобы поскорее оказаться дома, а с утра намылить Зинке шею…С такими мыслями Таня прошла лесополосу, но у кладбища притормозила и едва не заорала – ей показалось, что за деревьями на кладбище мелькают какие-то смутные силуэты в белом. Идти вперед было страшно, но и назад отступать было некуда. Девушка судорожно соображала, как же ей поступить, когда услышала со стороны лесополосы рев мотора, а затем появился мотоцикл с коляской. На мотоцикле сидел какой-то мужчина средних лет в форме милиционера – было полнолуние, и Таня хорошо смогла его разглядеть. Подъехав ближе к ней, мужчина остановился:- Куда путь держишь, красавица?- Да вот с танцев иду, задержалась,— сказала девушка. Ей сразу стало легче, словно камень с души. Не откажется же он ей помочь? Словно подслушав ее мысли, мужчина произнес:- Давай садись мне за спину и держись, домчу вмиг,— предложил он.— Нечего по ночам ходить одной. Меня Григорий Ильич зовут.- Таня. Спасибо вам большое, — произнесла девушка, усаживаясь сзади и обхватив талию нежданного помощника. Удивительное дело, от ее спасителя так и веяло холодом.До места они домчались через минут десять, Григорий Ильич высадил девушку возле ее дома, но когда она обернулась отблагодарить спасителя, никого не было – как он мог так быстро и не слышно уехать? Да и потом – откуда узнал, возле какого дома ее высадить, ведь Таня не успела сказать, где живет. Недоумевая, она вошла в дом, где в страшной тревоге металась мать. Завидев дочь, Нюша кинулась к ней, одновременно ругая и обнимая. Когда Таня рассказала матери, что ей помог добраться до дома милиционер Григорий Ильич, мать изменилась в лице, затем часто закрестилась. На вопросы испуганной Тани поначалу отвечать не хотела, затем все же заговорила:- Григорий Ильич был участковым у нас, ты младше была, не помнишь его просто. Хороший человек был, порядочный. Он у нас один был на несколько деревень, ездил на мотоцикле поэтому. А потом его бандиты подрезали, не успели до больницы довезти. Наверное, он тебе и помог в трудную минуту.

Ключевые слова: Призрак попутчик милиционер авторская история

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