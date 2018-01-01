Отче наш
1
Он шел по тропинке, которая, казалось, вела в никуда. Она извивалась, как уставшая змея на последнем издыхании. Но человек уже не чувствовал ног, усталости. Главное, дойти. А мысль никогда не устает, как и желание.
Ведь не может быть, чтобы этот нескончаемый путь продолжался вечность? Ничего не вечно. Вот эти кустики запыленной бузины и чахлые побеги папоротника, прижимающиеся к ним, как дитя к матери, тоже когда-нибудь умрут, засохнут, будут вырваны с корнем и понесутся куда-то, чтобы стать искринками на миг в чьем-то костре. Или превратятся в прах, чтобы дать основу чему-то новому. И никто не вспомнит никого добрым словом. Словно так и надо. Отслужил, отдал дань пребыванию на этой грешной земле, насмотрелся в небесную синь, прогремел вместе с грозами, окропив людей и природу своей болью, радостью и еще чем-то, что не высказать сразу.
Человек шел дальше. Наступает счастливый момент, когда уже не думается, мысли оставляют нас, и, кажется, только одно на свете существует - нескончаемое движение. Пока есть движение - мы живем. Но вот у расселины черной скалы человек остановился и задумался. "А может быть, здесь остаться и дальше не двигаться? Ведь путь без цели теряет всякий смысл". Он всю свою сознательную жизнь шел к каким-то целям, каждая из них в определенный момент казалась главной, а сейчас...
Пройдя нескончаемый путь, длиною в жизнь, он понял, что все цели закончились. И эта скала... нравится она ему или нет, но за ней дорога обрывается. Он решил все же проверить свои ощущения и сделал еще несколько шагов вперед. Сильный ветер остановил человека над пропастью. Ветер не был попутным, он дул оттуда. Ветер не хотел бросить его в пропасть небытия, его остановили. Но зачем? Значит, все-таки не все цели в жизни были реализованы, что-то осталось. Но что?
Старик только сейчас заметил, как усталость разлилась по жилам и бурлит вместе с кровью. Пожалуй, она даже бурлит сильнее, чем кровь. Он сейчас посидит и подумает, что делать дальше.
2
Человек прислонился к скале и медленно сполз по ней вниз, сил, чтобы просто сесть, видимо, уже не было. А скала сама услужливо подставила, если сравнить ее с живым существом, свое плечо.
"И кто сказал, что на свете есть живая и неживая материя? Все живое. Даже у камня может болеть что-то. Ну, какой-то аналог души, что ли".
Человек посмотрел на радостно бегущего ему навстречу жуку. Он подхватил насекомое, взяв в руки. Жучок не пытался удрать, не сопротивлялся лапками, словно почувствовал, что он в руках у заботливого хозяина. Старик задумался: "А может быть, не он, а жучок его хозяин?".
Он закрыл глаза, представил жука, сидящим на троне. Вокруг склонились в низком поклоне люди, вопя: "Слава великому Жуку, нашему благодетелю, защитнику и спасителю! Пусть его жизнь продлится вечно, и пусть каждый день наши глаза наслаждаются тем, что рядом с нами такой великий правитель! Слава в веках прогремит о тебе, Великий!".
Внезапно Старику захотелось открыть глаза. "Опять слава, опять восхваление. И искренности на грош. Сколько же он видел всего этого на своем веку. Нет, хватит". Потом пришла мысль: "А разве, если убрать стремление к власти, к повиновению других перед тобой, есть еще какие-то важные цели на земле?". Он раскрыл ладонь и выпустил жука, тот быстро побежал дальше и вскоре скрылся в расщелине скалы.
Потом человек понял, что он вместе с жуком освободил свое желание славы, желание поклонения других.
Через некоторое время над ним зависла оса. Она норовила укусить, выбирала место. "Не бывать этому!" - человек интуитивно схватил какую-то ветку, что оказалось под рукой, и стал отгонять назойливое насекомое. И вдруг глаза закрылись сами собой опять. Человеку показалось, что это - не оса, а его бывшая жена пытается нанести ему рану. И все ей мало. Женщина и так каждый божий день травмировала его своим пренебрежением, однажды даже бросила: "Проклинаю день и час, когда вышла за тебя замуж! Не люблю, ненавижу! Вот пойду и отдамся соседу тебе назло! За что мою жизнь испоганил?". Такое выдержать он был не в состоянии, пусть уже настоящая оса кусает поскорей. Глаза раскрылись сами по себе, осы уже не было.
Но тут с вершины скалы оторвался камень и начал падать ему на голову.
"Странно, разве камни падают так медленно? Или этот безжалостный сгусток дает мне возможность понять неизбежность гибели и проститься с миром?". Камень приближался, а человек уже различил в нем черты своего начальника. Столько же злости и негодования. Он еще помнил последний окрик шефа перед тем, как в последний раз открыл двери офиса: "Сгною на каторге, из-за тебя все пропало! Все дело завалил! И зачем я только такого остолопа взял на работу?!". Нет, человек не хотел такой глупой смерти, не для этого он прожил такой длинный отрезок времени на земле.
Он поднял руки и заслонил свою голову. Камень скользнул по кистям, переломал пальцы, раздробив несколько костей запястья левой руки и окровавив правую. А потом упал, недовольно шлепнувшись на землю.
Человек засмеялся. Есть еще Бог на свете. Не хочет он его смерти. А что же тогда ему нужно от старика? Ведь недаром он прошел такой длинный путь сюда.
3
Над горизонтом внезапно засияла желтая полоса радуги. Странно, разве радуга бывает одного цвета? Потом старик заметил, что по радуге движется караван. Все ближе и ближе к нему. Вот он уже различает покачивающиеся в мареве пустыни силуэты верблюдов и сидящих на них погонщиков. Откуда они взялись? Потом до Старика дошло, что конечной точкой была эта скала, которая дала ему последнее пристанище. А вокруг с приближением каравана местность все больше стала напоминать пустыню. Огромные барханы, как горы-карлики, перешёптывались песчинками, гонимыми жарким ветром. Кое-где поверхность покрылась струящимися дорожками, словно живая ткань, они приглашали к себе, заманивая игривостью и постоянно, словно заколдованные, прихотливо меняя маршруты.
Радуга закончилась, упершись в ближайший бархан. Караван вплотную приблизился к человеку.
Погонщики спрыгнули с животных вниз, и тишина огласилась криками радости от предчувствия долгожданного отдыха. Откуда-то появился колодец, к которому устремились уставшие люди, предчувствующие уже на губах освежающие и оживляющие струи благотворной воды. К Старику подошел один из них, упал ниц и, задрав голову, промолвил:
- Владыка наш, вот мы доставили тебе все сокровища, которые ты приказал собрать с подвластных народов. Смотри, тут в мешках золото, а здесь сапфиры, изумруды, сказочные предметы из каменоломен, которым еще не придумали названия. Вот этот, например, этот удивительный камень. Смотри, он горит, как алмаз, но синий, как сапфир, а янтарные прожилки придают ему сходство с человеческим мозгом. Мы прозвали его - "думающий камень". Да, просишь его о чем-то, и он мгновенно исполняет любое желание. Но с одним условием. Ты должен попросить исполнение желания для кого-то, ты можешь осчастливить любого, кроме себя. И только когда желание последнего из человеческого рода осуществится, ты можешь загадать свое.
- Но почему? - вырвалось у старика.
У него внезапно возникло сильное желание узнать, почему такое условие у волшебного камня.
- Этого, великий, я не могу тебе рассказать даже под пытками, - погонщик зарылся лицом в песок, давая понять, что больше ничего не скажет.
Потом он вскочил на ноги, запрыгнул, словно подброшенный пружиной, на спину одного из верблюдов, и через мгновенье вся процессия исчезла. Каравана словно и не было здесь никогда.
Человек почувствовал жар в руке, он разомкнул пальцы. Волшебный камень, правда, уже потускневший, словно на него навалилась грусть, прилип к внутренней стороне ладони левой руки. "А, может, стоит попробовать сделать всех счастливыми, кроме себя?".
Он внимательно посмотрел на камень. Вдруг, словно камень желаний был живым, он запульсировал, и человеку показалось, что он держит в руках не сгусток неживой материи, а мозг живого существа. Словно электрический ток пронесся от одного участка тогo мозга к другому, радостное янтарное сияние в прозрачной чистоте сапфировой голубизны.
"Как странно, - подумал старик. - Еще пять минут тому назад я не знал, для чего сюда пришел, а теперь у меня появилось столько целей, что, пожалуй, для осуществления их и ста жизней не хватит. Для этого нужна вечность".
И тут, всмотревшись глубоко в камень, человек проник туда всем своим естеством. Он растворился в камне, и какое-то время казалось, что рядом с черной скалой никого нет, кроме сияющего радостным интригующим светом камня неизвестного происхождения, непонятно как висящем в воздухе.
Потом очертания старика появились на том же месте. Он все понял. Ему не нужно осуществлять свои желания. Его желание - сделать всех счастливыми, даже проведя через боль, потери и страдания, поскольку без этого невозможна жизнь.
Над головой старика появился орел, он камнем упал вниз, но не в поисках жертвы. Он упал прямо в в желтый песок пустыни, расстилающейся у ног человека.
Старик склонился, чтобы проверить - теплится ли еще жизнь в столь стремительно упавшей птице, которая могла разбиться насмерть. Но орел, хотя и поранился, но был жив. В клюве гордая птица держала клочок бумаги. Человек понял, что это послание ему. На бумаге кто-то написал аккуратным, детским почерком: "Отче наш".
Старик погладил по голове храбрую птицу, и в душе его пронеслось сомнение, но только на миг. Да, ему нужно заботится обо всех, это и есть его главное желание. Ведь его жизнь была давно расписана в книге Судеб.
И какая разница в том, кто он: человек или Бог? Если каждый захочет сделать счастливым хоть одно существо на земле, то...
Автор - yanesik.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:42
Вчера, 23:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 60Комментарии: 0
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