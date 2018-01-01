Отче наш

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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 60 Комментарии: 0 +5 Вчера, 23:42 by

Он шел по тропинке, которая, казалось, вела в никуда. Она извивалась, как уставшая змея на последнем издыхании. Но человек уже не чувствовал ног, усталости. Главное, дойти. А мысль никогда не устает, как и желание.Ведь не может быть, чтобы этот нескончаемый путь продолжался вечность? Ничего не вечно. Вот эти кустики запыленной бузины и чахлые побеги папоротника, прижимающиеся к ним, как дитя к матери, тоже когда-нибудь умрут, засохнут, будут вырваны с корнем и понесутся куда-то, чтобы стать искринками на миг в чьем-то костре. Или превратятся в прах, чтобы дать основу чему-то новому. И никто не вспомнит никого добрым словом. Словно так и надо. Отслужил, отдал дань пребыванию на этой грешной земле, насмотрелся в небесную синь, прогремел вместе с грозами, окропив людей и природу своей болью, радостью и еще чем-то, что не высказать сразу.Человек шел дальше. Наступает счастливый момент, когда уже не думается, мысли оставляют нас, и, кажется, только одно на свете существует - нескончаемое движение. Пока есть движение - мы живем. Но вот у расселины черной скалы человек остановился и задумался. "А может быть, здесь остаться и дальше не двигаться? Ведь путь без цели теряет всякий смысл". Он всю свою сознательную жизнь шел к каким-то целям, каждая из них в определенный момент казалась главной, а сейчас...Пройдя нескончаемый путь, длиною в жизнь, он понял, что все цели закончились. И эта скала... нравится она ему или нет, но за ней дорога обрывается. Он решил все же проверить свои ощущения и сделал еще несколько шагов вперед. Сильный ветер остановил человека над пропастью. Ветер не был попутным, он дул оттуда. Ветер не хотел бросить его в пропасть небытия, его остановили. Но зачем? Значит, все-таки не все цели в жизни были реализованы, что-то осталось. Но что?Старик только сейчас заметил, как усталость разлилась по жилам и бурлит вместе с кровью. Пожалуй, она даже бурлит сильнее, чем кровь. Он сейчас посидит и подумает, что делать дальше.Человек прислонился к скале и медленно сполз по ней вниз, сил, чтобы просто сесть, видимо, уже не было. А скала сама услужливо подставила, если сравнить ее с живым существом, свое плечо."И кто сказал, что на свете есть живая и неживая материя? Все живое. Даже у камня может болеть что-то. Ну, какой-то аналог души, что ли".Человек посмотрел на радостно бегущего ему навстречу жуку. Он подхватил насекомое, взяв в руки. Жучок не пытался удрать, не сопротивлялся лапками, словно почувствовал, что он в руках у заботливого хозяина. Старик задумался: "А может быть, не он, а жучок его хозяин?".Он закрыл глаза, представил жука, сидящим на троне. Вокруг склонились в низком поклоне люди, вопя: "Слава великому Жуку, нашему благодетелю, защитнику и спасителю! Пусть его жизнь продлится вечно, и пусть каждый день наши глаза наслаждаются тем, что рядом с нами такой великий правитель! Слава в веках прогремит о тебе, Великий!".Внезапно Старику захотелось открыть глаза. "Опять слава, опять восхваление. И искренности на грош. Сколько же он видел всего этого на своем веку. Нет, хватит". Потом пришла мысль: "А разве, если убрать стремление к власти, к повиновению других перед тобой, есть еще какие-то важные цели на земле?". Он раскрыл ладонь и выпустил жука, тот быстро побежал дальше и вскоре скрылся в расщелине скалы.Потом человек понял, что он вместе с жуком освободил свое желание славы, желание поклонения других.Через некоторое время над ним зависла оса. Она норовила укусить, выбирала место. "Не бывать этому!" - человек интуитивно схватил какую-то ветку, что оказалось под рукой, и стал отгонять назойливое насекомое. И вдруг глаза закрылись сами собой опять. Человеку показалось, что это - не оса, а его бывшая жена пытается нанести ему рану. И все ей мало. Женщина и так каждый божий день травмировала его своим пренебрежением, однажды даже бросила: "Проклинаю день и час, когда вышла за тебя замуж! Не люблю, ненавижу! Вот пойду и отдамся соседу тебе назло! За что мою жизнь испоганил?". Такое выдержать он был не в состоянии, пусть уже настоящая оса кусает поскорей. Глаза раскрылись сами по себе, осы уже не было.Но тут с вершины скалы оторвался камень и начал падать ему на голову."Странно, разве камни падают так медленно? Или этот безжалостный сгусток дает мне возможность понять неизбежность гибели и проститься с миром?". Камень приближался, а человек уже различил в нем черты своего начальника. Столько же злости и негодования. Он еще помнил последний окрик шефа перед тем, как в последний раз открыл двери офиса: "Сгною на каторге, из-за тебя все пропало! Все дело завалил! И зачем я только такого остолопа взял на работу?!". Нет, человек не хотел такой глупой смерти, не для этого он прожил такой длинный отрезок времени на земле.Он поднял руки и заслонил свою голову. Камень скользнул по кистям, переломал пальцы, раздробив несколько костей запястья левой руки и окровавив правую. А потом упал, недовольно шлепнувшись на землю.Человек засмеялся. Есть еще Бог на свете. Не хочет он его смерти. А что же тогда ему нужно от старика? Ведь недаром он прошел такой длинный путь сюда.Над горизонтом внезапно засияла желтая полоса радуги. Странно, разве радуга бывает одного цвета? Потом старик заметил, что по радуге движется караван. Все ближе и ближе к нему. Вот он уже различает покачивающиеся в мареве пустыни силуэты верблюдов и сидящих на них погонщиков. Откуда они взялись? Потом до Старика дошло, что конечной точкой была эта скала, которая дала ему последнее пристанище. А вокруг с приближением каравана местность все больше стала напоминать пустыню. Огромные барханы, как горы-карлики, перешёптывались песчинками, гонимыми жарким ветром. Кое-где поверхность покрылась струящимися дорожками, словно живая ткань, они приглашали к себе, заманивая игривостью и постоянно, словно заколдованные, прихотливо меняя маршруты.Радуга закончилась, упершись в ближайший бархан. Караван вплотную приблизился к человеку.Погонщики спрыгнули с животных вниз, и тишина огласилась криками радости от предчувствия долгожданного отдыха. Откуда-то появился колодец, к которому устремились уставшие люди, предчувствующие уже на губах освежающие и оживляющие струи благотворной воды. К Старику подошел один из них, упал ниц и, задрав голову, промолвил:- Владыка наш, вот мы доставили тебе все сокровища, которые ты приказал собрать с подвластных народов. Смотри, тут в мешках золото, а здесь сапфиры, изумруды, сказочные предметы из каменоломен, которым еще не придумали названия. Вот этот, например, этот удивительный камень. Смотри, он горит, как алмаз, но синий, как сапфир, а янтарные прожилки придают ему сходство с человеческим мозгом. Мы прозвали его - "думающий камень". Да, просишь его о чем-то, и он мгновенно исполняет любое желание. Но с одним условием. Ты должен попросить исполнение желания для кого-то, ты можешь осчастливить любого, кроме себя. И только когда желание последнего из человеческого рода осуществится, ты можешь загадать свое.- Но почему? - вырвалось у старика.У него внезапно возникло сильное желание узнать, почему такое условие у волшебного камня.- Этого, великий, я не могу тебе рассказать даже под пытками, - погонщик зарылся лицом в песок, давая понять, что больше ничего не скажет.Потом он вскочил на ноги, запрыгнул, словно подброшенный пружиной, на спину одного из верблюдов, и через мгновенье вся процессия исчезла. Каравана словно и не было здесь никогда.Человек почувствовал жар в руке, он разомкнул пальцы. Волшебный камень, правда, уже потускневший, словно на него навалилась грусть, прилип к внутренней стороне ладони левой руки. "А, может, стоит попробовать сделать всех счастливыми, кроме себя?".Он внимательно посмотрел на камень. Вдруг, словно камень желаний был живым, он запульсировал, и человеку показалось, что он держит в руках не сгусток неживой материи, а мозг живого существа. Словно электрический ток пронесся от одного участка тогo мозга к другому, радостное янтарное сияние в прозрачной чистоте сапфировой голубизны."Как странно, - подумал старик. - Еще пять минут тому назад я не знал, для чего сюда пришел, а теперь у меня появилось столько целей, что, пожалуй, для осуществления их и ста жизней не хватит. Для этого нужна вечность".И тут, всмотревшись глубоко в камень, человек проник туда всем своим естеством. Он растворился в камне, и какое-то время казалось, что рядом с черной скалой никого нет, кроме сияющего радостным интригующим светом камня неизвестного происхождения, непонятно как висящем в воздухе.Потом очертания старика появились на том же месте. Он все понял. Ему не нужно осуществлять свои желания. Его желание - сделать всех счастливыми, даже проведя через боль, потери и страдания, поскольку без этого невозможна жизнь.Над головой старика появился орел, он камнем упал вниз, но не в поисках жертвы. Он упал прямо в в желтый песок пустыни, расстилающейся у ног человека.Старик склонился, чтобы проверить - теплится ли еще жизнь в столь стремительно упавшей птице, которая могла разбиться насмерть. Но орел, хотя и поранился, но был жив. В клюве гордая птица держала клочок бумаги. Человек понял, что это послание ему. На бумаге кто-то написал аккуратным, детским почерком: "Отче наш".Старик погладил по голове храбрую птицу, и в душе его пронеслось сомнение, но только на миг. Да, ему нужно заботится обо всех, это и есть его главное желание. Ведь его жизнь была давно расписана в книге Судеб.И какая разница в том, кто он: человек или Бог? Если каждый захочет сделать счастливым хоть одно существо на земле, то...Автор - yanesik.

Ключевые слова: Тропинка старик волшебный камень существо земля желание

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