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Творческие истории

Леденец

Хочу поведать вам, уважаемые читатели, одну довольно необычную и одновременно мистическую историю. Историю из жизни одного парня, который, считая, что жизнь кончается, даже не подразумевал, что она только начинается!

Четыре года назад я развелся с женой. А точнее она развелась со мной. А всё потому, что мне диагностировали мужское бесплодие. Долгое и дорогое лечение не помогло, поэтому жена со словами: "Зачем мне нужен дефективный мужик!", ушла к другому, а я остался один на один со своим горем. Если вы думаете, что дети нужнее женщинам нежели мужчинам, то вы глубоко заблуждаетесь.

На работе взял недельный отпуск за свой счёт и дома пил три дня. Человек я мало и редко пьющий, а тут на меня такая тоска навалилась, что иного лекарства, как водка, я не придумал. Родители и сестра помогли мне не впасть в пучину алкогольного забвения, привели в порядок, приободрили, а сестра провела пару воодушевляющих бесед (она по образованию психолог). На удивление я быстро собрался духом и телом, вышел на работу и, погрузившись с головой в дела нашей конторы, начал постепенно забывать предательство жены и столь печальную участь никогда не иметь своих детей. Возвращался как-то в один декабрьский вечер с посиделок с друзьями в снятом нами загородном коттедже. Так как я с выпивкой завязал наглухо, то мне довольно быстро стало скучно с моими всё более пьянеющими друзьями. Распрощался, прыгнул в машину и поехал домой. Начинался снежок, который, по словам синоптиков, обещал перерасти в метель, поэтому ехал я не быстро.

Машин мало на дороге, трасса практически пуста. До города оставалось километров 30. Тут я увидел, как по обочине дороги идет бабушка и тянет за собой двухколёсную тележку, на которой лежала довольно увесистая сумка, а рядом с бабулей еле волочила ноги совсем маленькая девчушка, на вид лет 6-7. Я, включив правый поворот, остановился рядом с ними.

- Бабушка, Вы чего это в такую погоду - то прогулки устроили? Да еще маленькую с собой взяли?
- Ой, сынок, я это... дура я старая, вот! Поплелась к черту на рога, думала автобусы ходят, ан нет, окаянные! Тудой-то доехали, а обратно своими ногами приходится! Катюшку то жалко, устала, бедненькая. Я вышел из машины и открыл заднюю пассажирскую дверь.
- Садитесь, довезу, а то, не ровен час, замерзнете тут.
- Ой спасибо, милок! Спасибо, добрый человек! - запричитала бабуля, - Катюш, скажи дяде "Спасибо".
- Пасиба, - скромно произнесла девчушка. Усадил я на сиденье малышку, потом бабушке помог забраться.

Машина-то у меня не маленькая: Лэнд Крузер. А тележку с сумкой обустроил в багажнике. Кстати, сумка была очень даже нелёгкая! Гантели, что ли, бабуля там везёт? Сел за руль и медленно поехал дальше, порой глядя в зеркало заднего вида и наблюдая, как бабушка снимает с внучки пальтишко, шапку и ботинки.

- Бабуль!
- Да, сынок?
- А ехать-то куда? - с улыбкой произнёс я.
- Ой! Точно, не сказала тебе ведь куды надо! До Филипповки, милок, однако, до неё родимой!
Ничего себе! До Филипповки! От того места, где я подобрал своих попутчиков до указанной деревни кэмэ 15 будет точно! И как это бабушка с девчонкой и сумкой такой путь хотела преодолеть? По морозу и темени-то!

Снова глянул в зеркало: бабуля отогревала ноги внучки, а девчушка уже в обнимку сидела с плюшевым белым ушастым зайцем, которого я нашел рядом с мусоркой пару месяцев назад почти нового только с надорванным ухом и лапой; зашил, постирал и с тех пор он со мной ездит.

- Катюш, нравится зайка? - спросил я. Катя утвердительно и быстро закачала головой, отчего косички и банты смешно затряслись.
- Катенька, оставь зайку. Может, эта зайка принадлежит дочке этого дяди?
- Да что Вы! У меня детей нет... и уже не будет никогда...
- Почему? - удивилась бабушка.
- Почему? - повторила Катя и посмотрела удивленными большими голубыми глазами прямо в зеркало, в которое я посматривал. - Да это долгая история.. - произнес я и выехал на дорогу, ведущую к деревне.

Дорога была не ахти, машину начало потряхивать, отчего девочка испуганно ойкнула и ещё крепче обняла плюшевого зайца. Бабушка опередила мой вопрос.

- Она побаивается на машинах ездить, был случай нехороший просто, но это не важно. Так почему у тебя детей-то быть не может.

- Врачи диагностировали бесплодие...
- Ой, ой, ой! Беда! - запричитала старушка.
- Да ничего страшного, я уже свыкся!
- Да как же к такому свыкнуться можно! Без детишек ой как тяжко!
- Согласен, а что делать-то? Жизнь продолжается!
- Эт хорошо, что ты, сынок, духом не падаешь! А жёнка твоя чего?
- А чего жёнка? Смотала удочки и к другому, мол, я дефективный.
- Вот паскуда же! - произнесла бабуля, прикрыв уши внучке. Я заулыбался.
- Бабушка,а кто такой фек-тив-ный? - по слогам произнесла девчушка.
- Дефективный, Катя, значит бракованный, поломанный.
- Ну спасибо Вам, бабушка, за тёплые слова, - беззлобно и с юморком ответил я.
- Прости, сынок, не подумала.
- Да ничего! На правду не обижаются.

Вот уже едва уловимые огни деревни показались сквозь белую пелену густого снега. Бабушка сказала, где остановить. Остановился у ворот старого деревянного домишки. Открыл багажник, достал тележку с сумкой, заметил, что одно колёсико вот-вот отломается, пока бабушка одевала внучку, я произвел экспресс-ремонт тележки, благо, там нужно было только шпильку заменить.

- Сынок, помоги старой спуститься!
Я подошёл к двери, помог бабуле, потом взял на руки Катюшку и поставил на землю.
- Катюшенька, зайку-то оставь, внучка. Он ведь дядин.

Катя, явно не желая расставаться с плюшевым зверем, нехотя положили его на сидение. Я же взял зайца на руки и начал изображать с ним разговор.

- Зайка, а ты хочешь у Кати остаться? А ты у Кати спросил: хочет ли она тебя взять? Ну зайка не будь эгоистом, спроси у Кати разрешение! - я изменил голос на тоненький писк, изображая голос зайки.

- Катя, ты хочешь, что бы я был твой? Катюша энергично закивала, отчего шапка съехала на глаза. Я улыбнулся.

- Ну всё, Катюш, теперь зайка твой! Я протянул игрушку девочке, та его схватила и обняла.
- Пасиба, дядя! Ты доблый! Бабушка, а мы поможем дяде не быть фек-тив-ным?
- Конечно, Катюш! Спасибо тебе, добрый человек, спасибо спаситель наш! - бабушка начала кланяться мне, а я так растерялся, что не знал, чего и говорить.

- Не дал замёрзнуть-то, спас ты нас! - продолжала бабушка, в придачу осеняя меня крестом.
- Ты нам с добротой, и мы тебя отблагодарим.
Бабушка начала быстро рыться в недрах своей сумы. Я думал, будет деньги предлагать, и уже придумал пару фраз, чтобы их не брать, но бабушка достала обычный прозрачный пакет полный обычных разноцветных конфет - леденцов, открыла его и, причитая:
"Это не тот, это не тот", начала перебирать конфеты, потом выудила леденец зеленого цвета, понюхала его, что-то еле слышное произнесла, утвердительно хмыкнула и сунула конфету мне.

- Вот сынок тебе наша благодарность! Съешь конфетку. И всё наладится скоро! Будет у тебя дом полон детского смеха и теплоты любви. Чаво смотришь? Жуй давай! Я, немного обалдев, развернул обертку и засунул в рот леденец. Ничего необычного: леденец со вкусом яблока...

- Ну лады, милок, мы пойдём уже! Будь счастлив!
- И вам удачи! До свидания, Катюша! Катя помахала мне ручкой, и с бабушкой они пошли до калитки.

Я сел в машину, развернулся и отправился домой. Через пару дней на работе я был приятно удивлён: оказывается наша строительная компания взяла шефство над одним из детских домов нашего города. Меня назначили главным по организации закупки всего необходимого для детей, а самое главное подарков к Новому Году. Я связался по телефону с директором детского дома, она назначила время встречи. После обеда я уже подъезжал к детдому.

- Данил Андреевич? - спросила у меня женщина на крыльце.
- Да. С кем имею честь?
- Светлана Петровна - директор.

Поздоровались, она пригласила меня в свой кабинет на втором этаже. Возле лестницы мимо нас прошла воспитатель, которую за руку держала девчушка лет 4-х с огромным белым плюшевым зайцем в обнимку. Заяц был точь-в-точь, как тот, который я подарил недавно другой девочке. Проходя мимо меня, девочка почему-то удивленно взглянула мне в глаза. Кстати, нужно добавить, что эта девочка была очень похожа на Катюшу из деревни Филипповка, но младше, и глаза карие, а не голубые, а так очень похожа! Даже косички и банты такие же. Нас уже разделяло метров десять, как сзади я услышал тоненький крик: "ПАПААА!" Я обернулся и увидел, как ко мне со всех ног мчится девчушка, вырвавшись из рук воспитателя, и волоча бедного зайца за ухо по полу. Я встал на одно колено, девочка со всего маху бросилась мне на шею, обняла и положила голову мне на плечо.

- Папа! Папа, ты плисол за мной?

Моё сердце сразу растаяло, на глазах появились бисеринки слёз. Воспитатель и директриса, тоже расчувствованные это сценой, украдкой вытирали слёзы.

- Да, дочка. Я за тобой!

Я уже не мог сдержать слёз, которые текли по щекам. Я даже забыл зачем приехал в детдом: мысли были только о том, какие документы нужны на удочерение. Немного позже я узнал, что девочку зовут Ирина, что её нашли на пороге полуторагодовалой, при ней не было никаких документов, только записка с именем и датой рождения. Полиция так и не нашла ни родителей, ни родственников девочки, её оставили в детдоме.
Дважды Иру пытались удочерить, но она устраивала дикие истерики, явно не желая уходить с теми людьми. И вообще взрослых она сторонилась, только меня она почему-то приняла да ещё и папой назвала. Два месяца я в бешеном темпе собирал нужные справки, выписки и остальную макулатуру, необходимую для процесса удочерения. Но вот всё решилось благополучно, и я стал отцом, а у Иринки появился папа.

По этому поводу родители устроили маленькое пиршество. Ира была знакома уже со своими новыми бабушкой и дедушкой, со своей тетушкой и старшим братом Вовой (все приезжали знакомиться в детдом), поэтому дома она, никого не стесняясь, бегала по комнатам, прыгала по креслам и дивану с Вовкой, норовя сшибить то телевизор, то самим расшибить лоб. Мама и папа были от Иринки в диком восторге и чуть не засюсюкали до смерти.

Дочь я оставлял у родителей, когда уезжал на работу, но это не могло так дальше продолжаться, поэтому я нашёл хороший детский садик. Ира категорически туда отказывалась ходить, думая, что я её оставлю там навсегда, у меня сердце кровью обливалось, когда она в слезах умоляла не оставлять её.

Но не прошло и недели, как она поняла, что никто её одну оставлять не собирается, успокоилась и даже начала общаться с другими детьми. А чуть позже вообще начала меня будить уже часа в 4 утра, требуя собрать её в садик!

Прошёл почти год с момента удочерения Иры. У нас всё было хорошо, вот только порой дочь мне задавала такой вопрос, на которой я не мог ответить: "Папа, а почему нас нет мамы?" Ну вот, что ответить на это пятилетнему ребёнку? Однажды, уезжая с работы в садик за Ирой, я попал в дикую пробку: машины стоят колом, снег, метель кругом, а мне всё звонят с детсада, когда я приеду и заберу дочь.

В садик я приехал только к девяти часам вечера. Думал, Иринка вся в слезах выпишит мне по первое число, но всё было гораздо интереснее. Сторож провел меня в детскую раздевалку, в которой сидела дочь и слушала сказки, которая ей читала молодая и очень красивая девушка.

- Папа! - закричала Ира, завидев меня.

Подбежала ко мне, я её схватил и усадил на руки.
- Сегодня не хулиганила? Ела хорошо? Ирка закивала.
- Здравствуйте, я - Алина. Новый воспитатель. Как раз группу вашей дочери воспитываю. Что - то вы припозднились!

- Алина, извините ради бога! Пробки, пурга... ух! Спасибо Вам огромное, что посидели с этой егозой! Сколько я вам должен? Кстати, я - Данил.
- Очень приятно! - Алина заулыбалась и почему-то залилась румянцем.

- Ничего не нужно, мне даже самой интересно было с вашей дочкой посидеть. Она у вас просто золото! Не то, что мой обалдуй! Ира, услышав это, показала мне язык, а я ей в ответ, отчего мы все рассмеялись.

- У Вас сын?
- Да, скоро четыре будет. Ой интересно, а такси приедет в такую погоду? Мне же Женьку у родителей забирать...
- А что же муж?
- Муж объелся груш! Ушёл, как узнал, что я беременна...

Я замолчал. А чего говорить в такие моменты?
- Ну тогда, Алина, с вашего позволения, я отвезу Вас домой!
- Нууууу... Хорошо! - заулыбалась она и побежала одеваться.
- Папа, а пусть тётя Алина станет нашей мамой? - сказала Ирка, состроив при этом жалобную гримаску.
- Это, доча, уже не от меня зависит, вернее не только от меня.
Через год мы поженились, а еще через месяц Алина, сказала, что беременна! Я чуть скандал не устроил! Я же не могу иметь детей! С кем это моя молодая жена налево сходила? Но Алина уверяла, что никогда не изменяла, что даже в мыслях ничего подобного нет. Настояла на сдачу анализов, которые показали, что я абсолютно здоров! Как такое возможно, даже врачи не знали! А родилась у нас двойня: мальчик и девочка.

Той июльской ночью мне не спалось... Жена спала, дети тоже сопели, а у меня сна ни в одном глазу. Ворочился, ворочился, и вот уже начала наваливаться приятная дрёма, как я отчетливо услышал с улицы через открытое окно девичий детский голосок:

- Бабушка, а там дядя живёт, который нас зимой возил! Помнишь?
- Помню, Катюша.
- А он уже не фек-тив-ный?
- Нет, Катюш, он уже нормальный.
- Холошо!

Я сразу же узнал эти голоса, бросился к окну - никого! На балкон - тоже никого! Быстро натянул штаны и, впрыгнув в тапки, рванул на улицу - улица была абсолютно безлюдной и беззвучной. Вернулся домой, Алина, видимо, проснувшись от моей беготни, стояла в коридоре и испуганно смотрела на меня. Я ей рассказал про тот случай с бабушкой и внучкой. На моё удивление Алинка отреагировала на мой рассказ более чем серьёзно, утром мы отвезли детей к её родителям, а сами поехали в Филипповку на поиски старушки и девчушки. Алина очень настаивала, что их нужно обязательно поблагодарить. Приехав в деревню, мы начали расспрашивать местных, где найти бабушку с внучкой, но не зная имени бабули, а только имя девчушки, задача была нелёгкая ( деревня-то большая - сотня дворов ). И вот в небольшом магазинчике нам повезло. Алинка забежала купить воды, а я завел разговор с продавщицей, пытаясь разузнать про бабуську. После моего описания бабушки и внучки, продавщица вдруг замахала руками, ойкнула и уселась на стул.

- Когда, Вы говорите, их подвозили?
- Да уж года три назад...
- Ой, да не может быть! Что Вы такое говорите?
- А что такое?
- Так Раиса с Катюшенькой уже как пять лет... не живут...
- Как? Почему?
- Они на маршрутке разбились, когда с Надеждинска ехали... Сказать, что я обалдел, значит не сказать ничего.

- А где они похоронены? - спросила жена.
- Да на погосте нашем, это километра три за деревней.
- Спасибо, - поблагодарила Алина и повела обалдевшего меня к машине. На полпути я развернулся, забежал в магазин и купил пакетик разноцветных леденцов. На кладбище мы долго искали могилы бабушки и внучки, но нашли. Поросшие бурьяном и с покосившимися крестами, на которых были поблёкшие овалы фотографии совсем маленькой Катюши и её бабушки... Я не знал, что говорить и находился в полной прострации. За меня сказала Алина:

- Спасибо вам, добрые люди! Спасибо, что сделали счастливыми нас и наших детей! Я открыл пакетик конфет, разделил на две равные кучки и положил на две могилки...


Автор - not_serious.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:07
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 20:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 138Комментарии: 33
+20

Ключевые слова: Парень мужское бесплодие дорога бабушка леденец могилки

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Комментарии

#1 написал: Green Wind
Вчера, 20:59
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 23
Комментариев: 9 023
Не верю я автору. В этой истории он пишет, что военный https://4stor.ru/histori-for-life/104949-paradoks-kapitan-leytenanta.html
Итак, к сути. Я тогда еще был в звании капитан-лейтенант, служил, как и служу поныне, в славном граде Владивосток в 44-й бригаде противолодочных кораблей на большом противолодочном корабле "Адмирал Пантелеев"...


Здесь он уже в какой-то конторе работает.
На удивление я быстро собрался духом и телом, вышел на работу и, погрузившись с головой в дела нашей конторы, начал постепенно забывать предательство жены и столь печальную участь никогда не иметь своих детей.


А в этой истории он вообще студент https://jutkoe.ru/leshiy

Там я и познакомился с Сашей. Сашка приехала в тот поселок к своим бабушке и деду. Сама она была "городская", перешла на 3-й курс экономического факультета того же ВУЗа, в который поступил и я.


На сайте первоисточнике автора этой истории поймали на нестыковках в именах, так он исправил текст, невнятно оправдываясь.

Плюс его склонность к графомании и выпрашивание комментариев в каждой своей публикации меня наводит на мысли, что все его истории выдуманные. Короче говоря, минус.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                  
#2 написал: Qusto
Вчера, 21:01
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (693|0)
Публикаций: 254
Комментариев: 2 145
Цитата: Green Wind
Не верю я автору. В этой истории он пишет, что военный https://4stor.ru/histori-for-life/104949-paradoks-kapitan-leytenanta.html
Итак, к сути. Я тогда еще был в звании капитан-лейтенант, служил, как и служу поныне, в славном граде Владивосток в 44-й бригаде противолодочных кораблей на большом противолодочном корабле "Адмирал Пантелеев"...


Здесь он уже в какой-то конторе работает.
На удивление я быстро собрался духом и телом, вышел на работу и, погрузившись с головой в дела нашей конторы, начал постепенно забывать предательство жены и столь печальную участь никогда не иметь своих детей.


Здесь он вообще студент https://jutkoe.ru/leshiy

На сайте первоисточнике автора этой истории поймали на нестыковках в именах, так он исправил текст, невнятно оправдываясь.

Плюс его склонность к графомании и выпрашивание комментариев в каждой своей публикации меня наводит на мысли, что все его истории выдуманные. Короче говоря, минус.


Это публикация от журналиста. Автора здесь нет.
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:04
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (971|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 840
Нет, Зелёный прав насчёт этого автора. Тоска смертная, хоть и тему слезовышибательную избрал. Я уже молчу о том, что вряд ли одинокому мужчине удочерение позволят…

Цитата: Green Wind
Короче говоря, минус.
--------------------

И от меня минус.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#4 написал: Green Wind
Вчера, 21:10
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 23
Комментариев: 9 023
Цитата: Qusto
Это публикация от журналиста. Автора здесь нет.


Так я это вижу )) Но тем не менее это не помешало мне усомнится в правдивости историй автора ))) С творчеством и стилем общения автора я ознакомился на сайте первоисточнике.

Цитата: зелёное яблочко
Нет, Зелёный прав насчёт этого автора. Тоска смертная, хоть и тему слезовышибательную избрал. Я уже молчу о том, что вряд ли одинокому мужчине удочерение позволят…


Ага, автор весьма занудно пишет ))
Зарегистрирован: 18.05.2011
                  
#5 написал: Qusto
Вчера, 21:15
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (693|0)
Публикаций: 254
Комментариев: 2 145
Цитата: Green Wind
Цитата: Qusto
Это публикация от журналиста. Автора здесь нет.


Так я это вижу )) Но тем не менее это не помешало мне усомнится в правдивости историй автора ))) С творчеством и стилем общения автора я ознакомился на сайте первоисточнике.

Цитата: зелёное яблочко
Нет, Зелёный прав насчёт этого автора. Тоска смертная, хоть и тему слезовышибательную избрал. Я уже молчу о том, что вряд ли одинокому мужчине удочерение позволят…


Ага, автор весьма занудно пишет ))


Да не спорю я, для меня вообще 99% историй из жизни сомнительны. Журика жалко. smile
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#6 написал: Green Wind
Вчера, 21:32
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 23
Комментариев: 9 023
Цитата: Qusto
Да не спорю я, для меня вообще 99% историй из жизни сомнительны. Журика жалко.


Ну что поделать, критика здесь всегда была довольно острой )))
Зарегистрирован: 18.05.2011
                  
#7 написал: gogatowa
Вчера, 21:35
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3
Ну почему нельзя поставить много плюсов?)) Это одна из лучших историй прочитанных мной сдесь. Спасибо автору!!!
Зарегистрирован: 16.04.2018
#8 написал: Летяга
Вчера, 21:37
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (9953|-4)
Публикаций: 551
Комментариев: 7 419
Green Wind, очень классная история (опубликованная на бумаге!) есть на форуме в Смешных картинках, то ли на последней, то ли на предпоследней странице.
А это так, раздел сменить не долго))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#9 написал: Green Wind
Вчера, 21:41
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 23
Комментариев: 9 023
Цитата: gogatowa
Ну почему нельзя поставить много плюсов?)) Это одна из лучших историй прочитанных мной сдесь. Спасибо автору!!!


Вот поэтому и нельзя поставить много плюсов чтобы в лучшие истории сайта попадал только объективно качественный контент. )))

Green Wind, очень классная история (опубликованная на бумаге!) есть на форуме в Смешных картинках, то ли на последней, то ли на предпоследней странице.
А это так, раздел сменить не долго))


Сейчас попробую ее найти )
Зарегистрирован: 18.05.2011
                  
#10 написал: Эвиллс
Вчера, 21:49
+2
Группа: Авторы
Репутация: (2737|2)
Публикаций: 212
Комментариев: 3 494
Проникновенная, душевная история! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
#11 написал: makunya
Вчера, 21:52
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 55
ИСТОРИЯ КЛАСС ...может и придумана автором...а вы попробуйте товарищи критиканы нечто подобное исполнить....мастерство этого товарища неоспоримо...ВСЕ точка...
Зарегистрирован: 10.02.2012
#12 написал: Green Wind
Вчера, 21:56
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 23
Комментариев: 9 023
Цитата: Эвиллс
Проникновенная, душевная история! +


На сайте источнике ее даже сравнили в комментах с сериалом на канале Россия-1 laughing

Цитата: makunya
ИСТОРИЯ КЛАСС ...может и придумана автором...а вы попробуйте товарищи критиканы нечто подобное исполнить....мастерство этого товарища неоспоримо...ВСЕ точка...


Я думаю Вам газета "Моя семья" понравится, там все истории такие winked
Зарегистрирован: 18.05.2011
                  
#13 написал: Летяга
Вчера, 21:58
0
Группа: Модераторы
Репутация: (9953|-4)
Публикаций: 551
Комментариев: 7 419
Цитата: Green Wind
Сейчас попробую ее найти )

Нашел? Сообщение № 2319
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#14 написал: Green Wind
Вчера, 22:13
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 23
Комментариев: 9 023
Цитата: Летяга
Нашел? Сообщение № 2319


Ужас какой. А стилистика автора той истории - шедевр. Прекрасный образец гротеска.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                  
#15 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:40
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (971|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 840
Цитата: makunya
попробуйте товарищи критиканы нечто подобное исполнить..

Со стыда сгорю, если подобное сочиню и выложу.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#16 написал: ELEMAT
Вчера, 22:51
+2
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Репутация: (2228|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 865
Навряд ли это правда, конечно...
Но прочиталось за милую душу ))
Плюс поставила, но раздельчик бы сменить не помешало.
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#17 написал: Raffine
Сегодня, 00:02
+2
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С момента, где жена заявила, что дефективный муж ей не нужен, читала -- лишь бы дочитать bad . Про то, что на сериал на России1 история похожа классно сказали :D. И вообще, так приторно, что лимон слопать захотелось).
Без оценки.
Зарегистрирован: 16.06.2016
#18 написал: Бозкурт
Сегодня, 02:01
+7
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 175
Ну пересладил, конечно, автор.)) Все приемы использовал. Тут тебе и брошенный стервой - женой, но приятный во всех отношениях мущщина. Бесплодный,но очень любящий детей, вежливый, отзывчивый, к тому же непьющий (завязал наглухо). Заруливающий на Ленд Крузере. Да ещё и шефствующий над детским домом. Откуда впоследствии естественно усыновляет ребёнка.
В конце истории, достойной журнала "Лиза", наступает торжественный хеппи энд. Герой женится на хорошей и доброй девушке. Пара ждет малыша. Ну и чудо, конечно, присутствует. В лице бабушки с внучкой. Для полноты картины не хватает ещё какого-нибудь верного друга:кота или собаки. Был бы полный набор.)
Думаю, не смотря на критику, история все же благополучно наберёт свои плюсы.))
Зарегистрирован: 27.04.2016
#19 написал: DRUID
Сегодня, 04:16
+2
Онлайн
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Репутация: (41|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 273
"Зачем мне нужен деффективный мужик !"

Ну что вы, это не по женски. Зачастую мужчины воспитывая своих деток даже не подозревают о том, что бесплодны.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#20 написал: Летяга
Сегодня, 05:24
+2
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Публикаций: 551
Комментариев: 7 419
Цитата: Бозкурт
Думаю, не смотря на критику, история все же благополучно наберёт свои плюсы.))

Она ещё и в Лучшие выйдет))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#21 написал: Green Wind
Сегодня, 05:37
+2
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Публикаций: 23
Комментариев: 9 023
Цитата: Летяга
Она ещё и в Лучшие выйдет))


Не мало вероятно )) Кстати интересно, что большинство целевой аудитории этой истории, т.е. женская часть сайта эту историю все же оценивает довольно низко, почему? Ведь там же все есть, что нравится многим женщинам. smile Это же просто ванильно-сахарный рай в розовых цветах и ярких блестках )) Реально хоть сериал на России-1 снимай.

Цитата: Бозкурт
Тут тебе и брошенный стервой - женой, но приятный во всех отношениях мущщина. Бесплодный,но очень любящий детей, вежливый, отзывчивый, к тому же непьющий (завязал наглухо). Заруливающий на Ленд Крузере. Да ещё и шефствующий над детским домом. Откуда впоследствии естественно усыновляет ребёнка.
В конце истории, достойной журнала "Лиза", наступает торжественный хеппи энд. Герой женится на хорошей и доброй девушке. Пара ждет малыша. Ну и чудо, конечно, присутствует. В лице бабушки с внучкой.


Хотелось бы узнать у тех кому не понравилось, где автор прокололся? Почему не зашло? winked
Зарегистрирован: 18.05.2011
                  
#22 написал: DRUID
Сегодня, 05:59
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 273
Цитата: Green Wind
Ведь там же все есть, что нравится многим женщинам.


Да есть всё, но мешает одна ошибка. Если бы ГГ была женщина, это был бы идеальный рассказ, для женской аудитории. А мужчина в роли деффективного страдальца, выглядит жалко. Нам женщинам и так тяжко приходится, хочется защиты и опоры, хочется наблюдать сильных и здоровых мужчин, а не обиженных нытиков. Брошенный мужчина не вызывает сочувствия.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#23 написал: Летяга
Сегодня, 06:18
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (9953|-4)
Публикаций: 551
Комментариев: 7 419
Цитата: Green Wind
Хотелось бы узнать у тех кому не понравилось, где автор прокололся? Почему не зашло?

Я вообще не люблю ванильные сопли в сахарном сиропе)) А тут вообще лютый перебор, Бозкурт права, не хватает только спасённого котика/пёсика. Очень шаблонно, очень предсказуемо, очень слезоточиво.
Но свою аудиторию история найдёт непременно! (Я, кстати, ни одного сериала не видела, кроме "Улиц разбитых фонарей" crazy )
И, кстати, я очень плохо представляю себе даму, которая из-за такой ерунды бросила мужика с такой тачкой)) Разве что эта тачка была куплена на её деньги, тогда да, возможно. Но причина будет другая)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#24 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:46
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (971|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 2 840
Цитата: Green Wind
Хотелось бы узнать у тех кому не понравилось, где автор прокололся

Наверное, дело в том, что мы всё- таки умные joy 344 ))))
Но меня совсем добили голоса, что он услышал в открытое окно. Это так «жизненно» )))) А диалоги ГГ с будущей женой тоже что-то с чем-то. Сразу видно мужчина писал.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#25 написал: Green Wind
Сегодня, 07:04
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 23
Комментариев: 9 023
DRUID, Летяга, зелёное яблочко, вы вернули мне веру в женскую объективность. ))) Порой меня удивляет почему откровенно безвкусные вещи (фильмы, песни, истории и т.д.), обильно политые ванильным сиропом и присыпанные псевдохудожественным или как в данном случае псевдолитературным пафосом "заходят" женской аудитории. ))
Зарегистрирован: 18.05.2011
                  
#26 написал: OlgaFF
Сегодня, 07:06
+3
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 269
Читала- завала... Сколько же в истории ненужных подробностей. Истории из жизни, они тем и интересны, что человек, который пишет сам немного в шоке от случившегося. Да, там нужны подробности, но подробности ЗНАЧЕМЫЕ, такие как история усыновленной Ирочки, например. Но, подробное описание поездки старушки и девочки с ГГ, как она грела ей ножки, как у девочки сползала шапка на глаза- зачем, зачем это? Ну, а дальнейших ход событий - сюжет, даже не сериала, а наивного фильма для девочек 15-ти лет. И усыновоенная Ирочка прелесть и чудо, и проблем с ней никаких и Алина - чудо, а не женщина. И конечно же молодая, красивая и одинокая. А, как же!!! Кстати, сомнительно, что воспитатель, при знакомстве с родителем не называет отчества, а только имя. И здесь, по моему, не хватает ни спасенный кошечки/собачки, а приползшей на коленях бывшей жены. Короче, без оценки.
Зарегистрирован: 29.12.2015
#27 написал: Green Wind
Сегодня, 07:09
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 23
Комментариев: 9 023
Цитата: OlgaFF
И здесь, по моему, не хватает ни спасенный кошечки/собачки, а приползшей на коленях бывшей жены.


Чуть кофе не подавился от смеха smeh
Зарегистрирован: 18.05.2011
                  
#28 написал: Бозкурт
Сегодня, 07:26
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 175
Не мало вероятно )) Кстати интересно, что большинство целевой аудитории этой истории, т.е. женская часть сайта эту историю

[quote=Бозкурт]Тут тебе и брошенный стервой - женой, но приятный во всех отношениях мущщина. Бесплодный,но очень любящий детей, вежливый, отзывчивый, к тому же непьющий (завязал наглухо). Заруливающий на Ленд Крузере. Да ещё и шефствующий над детским домом. Откуда впоследствии естественно усыновляет ребёнка.
В конце истории, достойной журнала "Лиза", наступает торжественный хеппи энд. Герой женится на хорошей и доброй девушке. Пара ждет малыша. Ну и чудо, конечно, присутствует. В лице бабушки с внучкой.[/quote]

Хотелось бы узнать у тех кому не понравилось, где автор прокололся? Почему не зашло? winked[/quote]

"не зашло" ещё с первой его историей про потерявшегося во времени военного и выпучившую от удивления глаза тёщу с фотоальбомом в руках.))

Как-то, в конце 90-х,маме отдали кипу старых журналов "Лиза". Она ими активно печку растапливала.)) Но перед этим с интересом штудировала. Соседке почитать отдавала. Мне напомнило как раз эти рассказы. Примерно такие были:
"....в последних числах декабря Марина сидела за кружкой горячего глинтвейна и рассеяно рассматривала тихо кружащиеся снежинки за окном. Люди суетились в преддверии Нового Года,занятые своими заботами. Марина, вздохнула и уже взяла было в руки недочитанный ею ранее роман :" коварство и любовь" как в дверь уверенно позвонили.
-Здравствуйте. Я Ваш новый сосед, Николай. Не одолжите мясорубку и шуруповерт.
Марина пролепетала, что мясорубка давно сломана, а шуруповерт прихватил ушедший от неё накануне с громким скандалом Игорь, как Николай уже вошёл в комнату и широко улыбнувшись, сказал:"давайте сюда свою мясорубку. Щас починим." "
Ну и т. д. Он был, конечно строен, глаза голубые в обрамлении длинных ресниц и все такое. А Новый Год они встречали вместе. Опять снежинки кружились, цветы и глинтвейн....
Не мой формат. А маме и соседке тете Вале очень нравились такие истории.)) Кстати я ничего не минусую. Все на любителя.но хотелось бы все же не журнального чтива. Остальное сказала Летяга.
Зарегистрирован: 27.04.2016
#29 написал: DRUID
Сегодня, 07:31
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 273
В этой истории один огромный плюс. Название рассказа полностью оправданно сюжетом. Он такой-же сладкий, слюнявый и липкий.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#30 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:41
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1753|0)
Публикаций: 772
Комментариев: 7 031
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: makunya
попробуйте товарищи критиканы нечто подобное исполнить..

Со стыда сгорю, если подобное сочиню и выложу.

Жаль, очень жаль....мы бы почитали. Интересно пишешь!
Зарегистрирован: 19.08.2017
                      

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