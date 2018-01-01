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Творческие истории

"Катя, прости"

Дождь льет четвертый день подряд. Не иначе как небесная канцелярия устроила большую стирку. Но Максу было не до наблюдения погодных условий - ему срочно надо искать жилье. Разрыв с Катей был окончательным. По крайней мере, по виду девушки было понятно, что прощать она не собирается и ждет, когда опальный жених съедет с ее квартиры.

Макс в спешке собрал вещи.
- Если что-то осталось, дам знать и передам через кого-нибудь, - сухо сказала Катя.
Молодой человек в последний раз взглянул на девушку. Она была прекрасна даже в гневе. Ее круглое лицо, пухлые губы и большие синие глаза выдавали в ней еще ребенка. А будучи в ужаснейшем настроении и даже в бешенстве, походила на обиженную маленькую девочку. Хотя в паспорте этой девочки значился возраст 28-летней женщины, которой пора выходить замуж и рожать детей.

Макс молча взял сумку, кошелек и мобильный и отправился скорее на выход.

Юноша не страдал отсутствием внимания прекрасного пола. Он был хорошо сложенным брюнетом с серыми глазами. Не был лентяем. В логистической компании его ценили за профессионализм и аналитическое мышление. Он всегда умел находить нестандартный, а главное, выгодный выход из путаной ситуации. Макс любил свою работу и отдавался ей полностью, поэтому частые и уже надоевшие Кате задержки на службе довели до разлада. Пределом терпению девушки было то, что он совсем забыл о запланированном на тот вечер ужине с Катиными родителями.

- Это несерьезно! Ты не ценишь меня! Как можно было такое забыть?! Все! С меня хватит! - прокричала Катя в трубку. - Утром забирай свои вещи и проваливай!

Переночевав у друга Игоря, рано утром Макс приехал за вещами. В очередной раз он услышал от Кати еще много нелестных слов о себе. Как оказалось, жирную точку невозврата поставила лучшая подруга девушки Светка, признавшаяся, что они однажды переспали. Макс понял, что все попытки что-либо исправить явно не возымеют успеха. Но самое главное, он не был уверен, что Катя вообще ему нужна.

"Найти другую не проблема! Вот где сейчас квартиру снять? - раздумывал Макс. - К Игорю больше нельзя - сегодня ночью жена его возвращается из командировки. Да и надо определиться, где дальше жить".
С такими мыслями он сел в свой серебристый Форд. Он взял телефон, зашел в интернет и начал обзванивать всех арендодателей подряд. Ну вот незадача - везде требовалась оплата за два месяца, а зарплата почти вся была потрачена. В конце концов, Макс набрел на объявление о сдаче комнаты "в тихом районе". Позвонив по указанному телефону, удалось договориться с хозяйкой, что сейчас подъедет. Условия были более чем приемлемы - можно въезжать и жить, а расплачиваться в конце месяца. Макс навеселе отправился по названному адресу.

Навигатор отправил форд юноши на окраину города. Доехав до места назначения, Макса встретил двухэтажный старый дом, находившийся в довольно плачевном состоянии. Дверь в подъезд еле держалась на петлях, периодически скрепя от танца с ветром. Чувствовалось, как бедной двери уже надоели эти свистопляски, но она не была хозяйкой положения.
Макс осторожно потянул ручку на себя и услышал уже более настойчивый скрип. Только он сделал первый шаг, как на голову что-то упало. Отскочив назад, юноша присмотрелся и увидел мертвую ворону.
- Тьфу ты, черт! - воскликнул он и зашел в подъезд, чуть не задохнувшись от ворвавшегося в легкие резкого запаха сырости.
Хорошо хоть то, что квартира располагалась на первом этаже.

Дверь открыла старушка лет восьмидесяти. На ней было черное платье, а на голове - черный платок. В руках она держала трость из черного дерева. Выглядела бабушка опрятно, хотя и мрачно. "Наверно, деда похоронила", - подумал Макс.
- Здравствуй-здравствуй, мил-человек! Заходи. Меня зовут Мария Захаровна, - добродушно и почти шепотом поприветствовала гостя старушка и провела Макса показывать жилье.

Очутившись внутри квартиры, гость будто попал в другую эпоху. Вся мебель и предметы быта сохранились в прекраснейшем виде с 60-70-х годов: типовая антресоль в прихожей, красный ковер на стене, до боли знакомая коричневая секция с сервизом. Как будто купили и расставили все это буквально на прошлой неделе, а хозяева только обживаются. В квартире было тепло и пахло розами.

Старушка показала Максу его небольшую и скромно обставленную комнату. У стены стояла односпальная кровать, напротив - шкаф для одежды, а у большого окна - письменный стол. На окнах висели тяжелые темно-коричневые шторы.
- Отлично, Мария Захаровна! Меня все устраивает. А куда выходит окно?
- На кладбище, милок. Поэтому так дешево! Не боишься? - как бы с вызовом спросила старушка.
- Я без предрассудков. Зато здесь наверняка тихо, - попытался отшутиться Макс.
- Ну и молодец! Обустраивайся! - Мария Захаровна ободряюще похлопала юношу по плечу и дала ключ от входной двери.

Макс сбегал в машину за сумкой с пожитками и разложил одежду в деревянном шкафу. Теперь надо было спасать загубленное воскресенье. Он решил позвонить своему другу Игорю, предложить выпить по бутылочке пива и поговорить за жизнь. Но обнаружил, что телефон сел. "Странно, вроде была полная батарея. Ладно, еще утро, позже звякну", - решил Макс и поставил телефон на зарядку. А сам поехал в любимое кафе - ведь он с утра ничего не ел.

Вернувшись в новое жилье, Макс включил телефон и позвонил Игорю.
Воскресный вечер в компании лучшего друга пролетел незаметно. Давно Макс не сидел так, расслабившись и не торопясь, а его Катя не донимала своими звонками. Но надо было закругляться, ведь завтра наступит очередной понедельник с ранним будильником, быстрым кофе и медленными пробками.

Домой Макс вернулся за полночь. Он тихо вошел в свою комнату, не включая свет, разделся и лег в кровать.

Посреди ночи Макс проснулся. В комнате стоял навязчивый запах сырости вперемешку с гнилью. Он взял мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, но тот опять был отключен. "Черт! Хорошо, что проснулся! Так бы утром проспал!" - подумал Макс и встал, чтобы включить свет. Он пошарил по стене рукой в поисках выключателя, но вмазался в какую-то слизь. В гробовой тишине улавливалось чье-то тяжелое дыхание и неспешные шаги. Хоть Макс и без предрассудков, но фильмы ужасов он частенько смотрел. У него быстро забилось сердце, по спине льдинкой сполз холодок. Он кожей чувствовал на себе чей-то взгляд и замер. Внезапно комната озарилась яркой вспышкой, и прямо перед Максом возникла фигура Кати. Она стояла на стуле, а ее шею обвила веревка буро-коричневого цвета. Взглянув Максу прямо в глаза, она воскликнула: "Это на твоей совести!", а затем спрыгнула. "Нет!" - только успел крикнуть Макс. И проснулся.

Мокрый от пота, он сел на кровати. Дыхание было быстрым и прерывистым - как после марафона. В горле пересохло. Комнату заливал солнечный утренний свет. Отдышавшись, Макс обнаружил, что сидит на развалившейся и сгнившей от времени кровати. Вместо одеяла и подушки были набросаны какие-то грязные тряпки. Окно было разбитым. А на стене четко вырисовывался кровавый отпечаток ладони. Макс взглянул на свои руки и обомлел: одна ладонь, которой он ночью вляпался в слизь, была испачкана высохшей кровью. "Катя!" - молниеносно пронеслось в голове. Он взял мобильник, но тот был выключен.

Макс помчался к своему Форду. Машину удалось завести только с четвертой попытки. Он несся к Кате с бешеной скоростью. В одном месте чуть в аварию не попал. Где-то через четверть часа он был у дверей бывшей возлюбленной. Благо, что ключ не отдал. Войдя в комнату, Макс от ужаса замер: прямо под люстрой на стуле стояла Катя. Глаза были безумно-тусклыми и решительными. Вокруг шеи была веревка буро-коричневого цвета.

- Катюша! - попытался закричать Макс на всю мощь, но вышло что-то хриплое и непонятное. - Я люблю тебя! Не делай этого!
Девушка не реагировала. Она была как под гипнозом. Юноша кинулся к девушке. Но Катя сделала свой роковой шаг. Он понимал: надо действовать молниеносно. Быстро, но аккуратно, дрожащими руками вытащил девушку из петли и положил на диван. Катя не дышала. Макс позвонил в скорую и начал делать искусственное дыхание. Пульс не прощупывался. Еще и еще. Попытка за попыткой. Все тщетно. От отчаяния и бессилия у него кружилась голова. В голове усиливался шум, темнело в глазах. Все! Наступила полная тьма. Спокойствие и тишина.

Макс очнулся, когда в комнате было много каких-то людей. Медики констатировали смерть Кати. Врач из скорой - Мария Захаровна Воронова - привела Макса в чувства и сообщила, что он никак не мог спасти девушку - еще до того, как встать в петлю, она выпила горсть таблеток.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:11
Сегодня, 18:11 by Безликий48Просмотров: 32Комментарии: 0
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