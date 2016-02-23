Последний этаж

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:07

Причина: Стилистика автора сохранена

Mr.Nos Просмотров: 91 Комментарии: 2 +4 Вчера, 19:07 by

Рука с обручальным кольцом, держащая телефон, нервное тыкание по сенсорным клавишам на экране, слышен шум воды из душа в ванной комнате. Андрей сидел на кухне. В руках у него был телефон. Это не его телефон, а телефон его жены. Такой белый смартфон в розовом чехле. Он подарил ей его на годовщину свадьбы. По мрачному лицу Андрея читалось что-то. То, что он видит на экране телефона, его очень злит. Он читал сообщения от некого Павла: "Вчера была сказочная ночь. Люблю тебя", "Позвони, когда твой муж уйдет. Люблю, целую", "Зая, я сегодня освобожусь пораньше, заеду за тобой в 4. Мужу скажи, что вызвали на работу. Очень жду встречи". Последнее пришло сегодня. Андрей помнил, как его жена Люба улыбалась, читая его, после чего ушла в душ. А сейчас пришло еще одно, из-за которого Андрея и привлек телефон жены: "Я очень соскучился". Рука непроизвольно начала дрожать. В глазах читался гнев и отчаяние: "Почему? Почему она так поступила со мной?".Его думы прервал звонок в дверь. Андрей медленно встал и с телефоном жены в руках направился в прихожую. Когда он открыл дверь, то обнаружил, что за ней никого не было. Он вышел на площадку посмотреть, может быть, кто-то балуется, как в это время входная дверь захлопнулась за его спиной. Сразу за этим Андрей услышал, как закрывается входной замок. Он подошел к двери, дернул ее, но тщетно. Он нажал кнопку звонка, постучал кулаками в дверь, но в ответ лишь тишина.- Что-то случилось? - вдруг послышался чей-то голос позади него.Когда Андрей обернулся, он увидел лысого человека с мертвенно-бледным лицом. На вид ему было около сорока лет. Одет в черный кожаный плащ до колен, снизу темные брюки и острые ботинки. Карие глаза, которые пронзали насквозь своим пристальным взглядом, и наглая ухмылка, заставляющая чувствовать себя низким и ничтожным.- Что? - испугался Андрей.- Я говорю, что-то случилось? - повторил незнакомец.- А? Да? Дверь захлопнулась.- Сама по себе?- Ну да... наверное...- А может, просто кто-то ее закрыл?- Как? Зачем? А вы кто такой?- Никто... - усмехнулся человек. - Просто прохожий...Андрей отвлекся, и в следующий миг человек исчез.- Эй... - окликнул Андрей... - Тьфу ты, что за чертовщина...Он прошел по площадке, выглянул на лестницу... Никого. Это пугало. Люди не могут так внезапно исчезать. Андрей решил позвонить к соседям, но на все его манипуляции с дверными звонками ни одна дверь не открылась.- Они, наверное, на работе, - сзади опять послышался голос.Андрей обернулся и снова увидел того же человека в черном плаще.- А вы... как?.. - удивился Андрей.- Никак. У вас же дверь закрыта...- Я знаю. А вы где были?- Нигде... Я же говорю, что я просто прохожий...- Это крайний этаж. Какой, к черту, прохожий?- Я вам не грубил. Здесь что, запрещено ходить?- Нет. Просто странно... - виновато ответил Андрей.- Чего же тут странного? Всё обычно. Вы вышли на площадку, дверь за вами захлопнулась, а тут как раз был я...- Вы меня пугаете. Вы кто такой?- А разве я не представился?- Нет.- Но, должен заметить, что вы тоже...- Я?.. Меня Андрей зовут.- Очень приятно. Так что же мы будем делать с вашей дверью, Андрей?- Что?.. - удивился Андрей, ожидая, что незнакомец представится.- Я говорю, с дверью что будем делать?- А? Ничего... Надо как-то открыть...- Ключи? - показывая пальцами, как открывать дверь, говорит незнакомец.- Нет ключей. Дома.- А дверь закрывается с ключа?- Да.- А как же она тогда захлопнулась, если она закрывается только с ключа?- Не знаю...- Кто-то дома есть?- Нет.- Но дверь-то закрыта на ключ... Значит, кто-то ее закрыл?- Значит...- И это не вы...- Да...- Ладно... - выдохнул человек. - Я вам помогу ее открыть, но вы уверены, что хотите видеть, что внутри?- В смысле?- Уверяю вас, когда вы увидите то, что сейчас там... - указывая на дверь, произнес человек, - вы будете очень напуганы. Я бы даже сказал, что вы можете умереть от разрыва сердца...- Почему? Что же там такого?- Вы правда хотите знать?..- Да.- А что там осталось, когда вы вышли сюда?- Ничего.- Совсем ничего?- Моя квартира...- Это понятно, что она ваша, а что в ней такого, о чем вы не хотите мне рассказать?- Ничего...- И в ванной ничего?- И в ван... - не договорив, Андрей поникло опустил голову.- Ну же? Смелее, говорите...- Там... там... - замешкался Андрей.- Ну? - улыбаясь во весь рот, говорил человек.- Там она! Она там!- Кто она? - торжествующе произнес незнакомец. - Ну же! - подталкивая на действие, орал человек в черном плаще.- Жена. Моя жена. Моя Люба... О, Боже... Что же я наделал, я ее убил... Я убил ее... Господи, прости...Андрею, словно вспышки, хлынули воспоминания полуобнаженной супруги в ванной. Смеситель и кафель были в крови. Жена лежала лицом вниз, сломанные пальцы рук словно пытались зацепиться за борта. Душ тихо опускал на ее изрезанную ножом спину струи воды, которые медленно стекали вместе с каплями крови на дно.Андрей опустил голову, закрыл лицо руками и сел на корточки. Когда он убрал руки от лица, то увидел, что незнакомца нет, дверь в квартиру была открыта... Он оглянулся по сторонам - никого не было. Андрей встал и прошел в квартиру. В ванной слышался звук журчащей воды, он прошел на кухню и привычно сел на диван. В руках у него по-прежнему был ее телефон. В этот момент из ванны вышла девушка в коротком халатике, с серыми глазами и светлыми волосами, она посмотрела на него и сказала:- Андрей, меня сегодня вызывают на работу к четырем. До утра, похоже. Так что ужин в холодильнике. Сам разогреешь. Надеюсь, справишься?Андрей смотрел на нее и молчал. Стеклянный взгляд смотрел куда-то даже не на нее, а сквозь девушку. Он сидел, слегка опираясь на кухонный стол, и не делал ни малейшего движения, будто бы о чем-то глубоко задумавшись.- Ты меня слышишь? Андрей? - она вопросительно посмотрела на него. - Кто приходил?- Паша, - монотонно ответил Андрей.- Какой Паша?- Который сегодня пораньше освободится с работы, чтобы тебя забрать...Наступила напряженная тишина. Слышно даже было, как тикают часы в дальней комнате. Она увидела у него в руке телефон, в другой его руке был кухонный нож. Андрей встал и медленно направился к ней. Она все поняла и попыталась спрятаться в ванную, но нога Андрея помешала ей закрыть дверь. Шум падающего тела в ванну, сдавленный крик и резкие удары лезвия ножа, пронизывающие плоть, прервали эту тишину...

Ключевые слова: Ревность измена убийство видение призрак авторская история

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