Последний этаж
Рука с обручальным кольцом, держащая телефон, нервное тыкание по сенсорным клавишам на экране, слышен шум воды из душа в ванной комнате. Андрей сидел на кухне. В руках у него был телефон. Это не его телефон, а телефон его жены. Такой белый смартфон в розовом чехле. Он подарил ей его на годовщину свадьбы. По мрачному лицу Андрея читалось что-то. То, что он видит на экране телефона, его очень злит. Он читал сообщения от некого Павла: "Вчера была сказочная ночь. Люблю тебя", "Позвони, когда твой муж уйдет. Люблю, целую", "Зая, я сегодня освобожусь пораньше, заеду за тобой в 4. Мужу скажи, что вызвали на работу. Очень жду встречи". Последнее пришло сегодня. Андрей помнил, как его жена Люба улыбалась, читая его, после чего ушла в душ. А сейчас пришло еще одно, из-за которого Андрея и привлек телефон жены: "Я очень соскучился". Рука непроизвольно начала дрожать. В глазах читался гнев и отчаяние: "Почему? Почему она так поступила со мной?".
Его думы прервал звонок в дверь. Андрей медленно встал и с телефоном жены в руках направился в прихожую. Когда он открыл дверь, то обнаружил, что за ней никого не было. Он вышел на площадку посмотреть, может быть, кто-то балуется, как в это время входная дверь захлопнулась за его спиной. Сразу за этим Андрей услышал, как закрывается входной замок. Он подошел к двери, дернул ее, но тщетно. Он нажал кнопку звонка, постучал кулаками в дверь, но в ответ лишь тишина.
- Что-то случилось? - вдруг послышался чей-то голос позади него.
Когда Андрей обернулся, он увидел лысого человека с мертвенно-бледным лицом. На вид ему было около сорока лет. Одет в черный кожаный плащ до колен, снизу темные брюки и острые ботинки. Карие глаза, которые пронзали насквозь своим пристальным взглядом, и наглая ухмылка, заставляющая чувствовать себя низким и ничтожным.
- Что? - испугался Андрей.
- Я говорю, что-то случилось? - повторил незнакомец.
- А? Да? Дверь захлопнулась.
- Сама по себе?
- Ну да... наверное...
- А может, просто кто-то ее закрыл?
- Как? Зачем? А вы кто такой?
- Никто... - усмехнулся человек. - Просто прохожий...
Андрей отвлекся, и в следующий миг человек исчез.
- Эй... - окликнул Андрей... - Тьфу ты, что за чертовщина...
Он прошел по площадке, выглянул на лестницу... Никого. Это пугало. Люди не могут так внезапно исчезать. Андрей решил позвонить к соседям, но на все его манипуляции с дверными звонками ни одна дверь не открылась.
- Они, наверное, на работе, - сзади опять послышался голос.
Андрей обернулся и снова увидел того же человека в черном плаще.
- А вы... как?.. - удивился Андрей.
- Никак. У вас же дверь закрыта...
- Я знаю. А вы где были?
- Нигде... Я же говорю, что я просто прохожий...
- Это крайний этаж. Какой, к черту, прохожий?
- Я вам не грубил. Здесь что, запрещено ходить?
- Нет. Просто странно... - виновато ответил Андрей.
- Чего же тут странного? Всё обычно. Вы вышли на площадку, дверь за вами захлопнулась, а тут как раз был я...
- Вы меня пугаете. Вы кто такой?
- А разве я не представился?
- Нет.
- Но, должен заметить, что вы тоже...
- Я?.. Меня Андрей зовут.
- Очень приятно. Так что же мы будем делать с вашей дверью, Андрей?
- Что?.. - удивился Андрей, ожидая, что незнакомец представится.
- Я говорю, с дверью что будем делать?
- А? Ничего... Надо как-то открыть...
- Ключи? - показывая пальцами, как открывать дверь, говорит незнакомец.
- Нет ключей. Дома.
- А дверь закрывается с ключа?
- Да.
- А как же она тогда захлопнулась, если она закрывается только с ключа?
- Не знаю...
- Кто-то дома есть?
- Нет.
- Но дверь-то закрыта на ключ... Значит, кто-то ее закрыл?
- Значит...
- И это не вы...
- Да...
- Ладно... - выдохнул человек. - Я вам помогу ее открыть, но вы уверены, что хотите видеть, что внутри?
- В смысле?
- Уверяю вас, когда вы увидите то, что сейчас там... - указывая на дверь, произнес человек, - вы будете очень напуганы. Я бы даже сказал, что вы можете умереть от разрыва сердца...
- Почему? Что же там такого?
- Вы правда хотите знать?..
- Да.
- А что там осталось, когда вы вышли сюда?
- Ничего.
- Совсем ничего?
- Моя квартира...
- Это понятно, что она ваша, а что в ней такого, о чем вы не хотите мне рассказать?
- Ничего...
- И в ванной ничего?
- И в ван... - не договорив, Андрей поникло опустил голову.
- Ну же? Смелее, говорите...
- Там... там... - замешкался Андрей.
- Ну? - улыбаясь во весь рот, говорил человек.
- Там она! Она там!
- Кто она? - торжествующе произнес незнакомец. - Ну же! - подталкивая на действие, орал человек в черном плаще.
- Жена. Моя жена. Моя Люба... О, Боже... Что же я наделал, я ее убил... Я убил ее... Господи, прости...
Андрею, словно вспышки, хлынули воспоминания полуобнаженной супруги в ванной. Смеситель и кафель были в крови. Жена лежала лицом вниз, сломанные пальцы рук словно пытались зацепиться за борта. Душ тихо опускал на ее изрезанную ножом спину струи воды, которые медленно стекали вместе с каплями крови на дно.
Андрей опустил голову, закрыл лицо руками и сел на корточки. Когда он убрал руки от лица, то увидел, что незнакомца нет, дверь в квартиру была открыта... Он оглянулся по сторонам - никого не было. Андрей встал и прошел в квартиру. В ванной слышался звук журчащей воды, он прошел на кухню и привычно сел на диван. В руках у него по-прежнему был ее телефон. В этот момент из ванны вышла девушка в коротком халатике, с серыми глазами и светлыми волосами, она посмотрела на него и сказала:
- Андрей, меня сегодня вызывают на работу к четырем. До утра, похоже. Так что ужин в холодильнике. Сам разогреешь. Надеюсь, справишься?
Андрей смотрел на нее и молчал. Стеклянный взгляд смотрел куда-то даже не на нее, а сквозь девушку. Он сидел, слегка опираясь на кухонный стол, и не делал ни малейшего движения, будто бы о чем-то глубоко задумавшись.
- Ты меня слышишь? Андрей? - она вопросительно посмотрела на него. - Кто приходил?
- Паша, - монотонно ответил Андрей.
- Какой Паша?
- Который сегодня пораньше освободится с работы, чтобы тебя забрать...
Наступила напряженная тишина. Слышно даже было, как тикают часы в дальней комнате. Она увидела у него в руке телефон, в другой его руке был кухонный нож. Андрей встал и медленно направился к ней. Она все поняла и попыталась спрятаться в ванную, но нога Андрея помешала ей закрыть дверь. Шум падающего тела в ванну, сдавленный крик и резкие удары лезвия ножа, пронизывающие плоть, прервали эту тишину...
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:07
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 19:07 by Mr.NosПросмотров: 91Комментарии: 2
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