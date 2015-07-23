Внучка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:10

Причина: Стилистика автора сохранена

Amanita1986 Просмотров: 68 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 14:19 by

- Самая красивая внучка была у меня Алёна, - старик смахнул слезу, что почти спряталась в его густой белой бороде и продолжил: - Отрада моя... С пяти годков ее глядел, как сынок мой да невестка от чахотки померли поочередно...Сидящая рядом с Ефимом бабка Лушка печально вздохнула и промокнула щеки концом темного платочка.Все в Медвежьем знали, как любил старик свою младшую внучку. Две старшие двойняшки уже были замужем, когда умер сын Ефима и его беременная жена. Некуда, да и некому было отдать маленькую Алёнку, да и не отдал бы он...Старик всегда был крепким, имел недюженную силу. Держал пяток коз да птицу. Умел охотиться и лес знал, грибов да ягод на зиму запасать умел как никто другой. Лишь в последний год стал ходить с палкой, да и то перед сменой погоды - спина стала подводить.Теперь, когда не стало Алёны, Ефима словно согнуло, сломало от беды. Опустились плечи, взгляд не поднимается от земли.Алёна вышла замуж лишь год назад за хорошего парня, что жил на другом краю Медвежьего.Степан никого из парней не подпускал к застенчивой синеглазой девушке. Когда ездил с родителями в город на ярмарки, всегда привозил любимой то платочек понарядней, то бусы.Семья у Степана была не из бедных: он с отцом и братьями были знатными и умелыми бортниками*, да еще из дерева могли создать такую красоту, что дух захватывало, мать с невестками знатно ткали и вышивали. Земля у них всегда щедро награждала хорошими урожаями.В общем, когда на скромный, но крепкий двор Ефима заявились сваты от Селантьевых, тот был только рад. А какую свадьбу затеяли! Сколько народу пило и ело, сколько пожеланий добра и счастья было сказано молодым!Но они видели только друг друга, глаза их светились от счастья. И не было невесты красивей, чем Алёна, на всём белом свете.Лишь три месяца побыл дома молодой муж, да и засобирался в город - на заработки. Очень хотелось ему построить свой дом, да всё в нем сделать ладно да красиво. Часть денег Степан уже имел, да не хотел у отца и братьев в долг брать. Алёна, ведомо, поплакала, но перечить мужу не стала. В доме свекра, окромя его, жили свекровь, два брата Степана, да две невестки с детьми, да три младших сестры, еще незамужних.Дом-то хоть и был огромен, и братья возводили по соседству свои, но Алёне, привыкшей к тишине и покою в доме деда, тяжело дышать было в такой большой семье. И потому решила она потерпеть год-другой, да и стать хозяйкой своего подворья.Старик Ефим просил их перейти жить к нему, но Степан был непреклонен: для Алёны и их будущих детей он отстроит новый дом, а деда они лучше к себе заберут.И вот уехал он, а дома радость! Алёна поняла, что под сердцем у нее забилась и занялась новая жизнь!Оповестила да посоветовалась со свекровью, потом радостно побежала к деду. Тот смеялся от радости - еще бы, дождется правнуков еще и от младшей внучки!До вечера просидела она у деда, пока у ворот не остановилась телега. То свёкор приехал за ней. Вошел он в дом хмурый и отругал Алёну, что она не дома и не предупредила, куда пошла. И что нечего ей, замужней бабе, бегать на другой конец деревни, пока мужа нет. Что люди скажут?Алёна беспомощно посмотрела на деда, но тот виновато пожал плечами. Егор прав, теперь она - часть его семьи, а в отсутствии супруга слушать должна его. И в гости старик обещал сам наведываться.Но прошла пара месяцев, а обеспокоенный дед внучку более не видел: придет, бывало, а ворота откроют племянники зятя и говорят, что нет дома взрослых никого. Остается старику разворачивать лапти, да и пробираться домой.Но однажды ночью приснился Ефиму сон: стоит его ненаглядная внучка перед ним, опустив глаза в землю. Худенькая, под глазами пролегли синие тени. Нервно перебирали тонкие пальчики платочек с алыми пятнами. Толстая русая коса стала вдвое тоньше, только намечавшийся животик казался острым и чужим на исхудавшем и иссохшемся теле. Алёна тяжело вздохнула и тихо, со слезами в голосе, сказала: "Деда... Деда, миленький! Помоги мне! Нет сил больше, дышать не могу, жить не могу!". И тут же испуганно вздрогнула, а чья-то крепкая рука, выскользнув из темноты, ухватила девушку за косу, намотала ее и резко дёрнула, утащив во тьму.Ефим вскрикнул во сне, подскочил в кровати.Долго не мог он отдышаться, сердце бухало так, что ничего другого слышно не было.За окном солнце только-только начинало красить восток в розовый цвет, а старик уже оделся и уверенным шагом пошел к Селантьевым.Во что б это ему ни стало, а сегодня он непременно увидит Алёну.Примечание автора:*Бортничество (от слова «борть» - дупло дерева) - добыча мёда диких пчёл, поселяющихся в дуплах деревьев.

Ключевые слова: Старик внучка замужество тьма авторская история

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