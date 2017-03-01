Шаман наших дней. Часть восьмая

Летяга Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:41 by

«Я желаю тебе добра!» - это очень универсальная фраза. И ей можно оправдать любое своё действие или бездействие. Хотя по сути этим ты только констатируешь свои намерения и вовсе не даёшь оценку своим действиям. Ты даже сам разговор переводишь от последствий к намерениям. И если в обычной ситуации такое не пройдёт, то с помощью этой волшебной фразы всё получается. Ведь чтобы ты не натворил, ты хотел то лишь добра! А что хочет тот, кого ты облагодетельствовал? Да какая собственно разница? Ведь ты хотел ему добра!Две девушки, взявшись за руки, не спеша поднимались по лестнице. Неожиданно одна из них запнулась и, нелепо взмахнув руками, рухнула на ступеньки. Вторая тут же бросилась к ней, начала её поднимать, отряхивать и расспрашивать:- Маша, Машуль, ты как? Где болит? Болит где? Ручки болят? Головка? Ножки болят? Где болит, милая, где? - но упавшая только улыбалась и мотала головой из стороны в сторону.- Позвольте помогу? - Александр присел рядом на ступеньку, - Вы хорошо себя чувствуете?- Она Вам не ответит, - вклинилась в разговор вторая девушка, но первая в это время улыбнулась ещё сильнее и кивнула Александру.- Поднимайтесь! - протянул ей руку шаман и девушка, не переставая улыбаться, приняла её и поднялась. Александр тем временем повернулся к её спутнице и проговорил:- Как видите, Вы не правы. Позволите проводить?- Конечно! Спасибо Вам, Вы очень добры!- Не за что.- Нам к экстрасенсу нужно. Проводите?- Конечно, только я всё-таки не экстрасенс, а шаман, - Александр улыбнулся уголками губ и толкнул рукой дверь в свою квартиру, - проходите.Пока девушки переобувались в тапочки, а точнее одна переобула другую, а потом переобулась и сама, Александр внимательно их рассмотрел. Обеим не больше тридцати лет, среднего роста, слегка склонны к полноте. Внешне очень похожи, скорее всего, сёстры, может быть родные, может быть двоюродные. У обеих сильно развиты кисти рук, что свидетельствует о физических нагрузках. Одеты со вкусом, но не броско, косметики тоже по минимуму. Очевидно, что внешним видом обеих занимается вторая девушка, так и не назвавшая своего имени. Скорее всего, она врач или медсестра. Для этого умозаключения объективных причин не было, но своей интуиции шаман привык доверять. Маски на стенах порядком испугали Марию и она попыталась даже выбежать из комнаты, но кот запрыгнул к ней на колени и замурчал, аккуратно выпуская острые как ножи коготочки из мягких пушистых лапок. Девушка довольно засмеялась и стала его поглаживать, запуская пальцы в густую кошачью шерсть, слегка почёсывать за ухом и проводить пальцем по двухцветной мордочке зверька. Кот тёрся ей об руки и аккуратно пускал коготки в ноги, словом, всецело переключил всё внимание на себя.- Какой у вас хороший кот! - похвалила незнакомка и, наконец, представилась, - Настя!- Очень приятно, Анастасия, - сразу же обозначил дистанцию Александр, - прежде чем Вы озвучите мне свою просьбу, я бы хотел попросить Вас рассказать всю историю обращения ко мне.Девушка задумалась, непроизвольно начав поглаживать указательным пальцем бусины на своём браслете.- Я даже не знаю, с чего начать, - не громко произнесла она, - Маша - моя сестрёнка по маме. У нас разные отцы, но мы с ней с детства были лучшими подругами. Она училась на год старше меня и после одиннадцатого класса никуда не стала поступать, чтобы мы вместе осуществили свою мечту и пошли в медицинский. Мы с ней обе поступили и обе закончили блестяще. Я стала стоматологом, а она терапевтом. Работали мы также вместе и всю жизнь всегда всем делились, и печалями и радостями. Когда она стала жить отдельно, со своим Сашей, я вечерами просто не знала, куда себя деть, так было непривычно оказаться одной. Когда я вышла замуж, Маша уже родила Андрюшку, - все имена Анастасия говорила очень тихо и предварительно наклонившись через стол к Александру, чтобы не слышала играющая с котом сестра.- У них была счастливая семья, но однажды вечером, когда Саша с Андрюшей возвращались из садика, их сбил какой-то пьяный лихач. Приехавшая скорая помощь только констатировал факт смерти. Маша держалась до самых похорон, а на похоронах ей стало плохо. Она пыталась спрыгнуть в могилу и требовала, чтобы её похоронили вместе с ними, - девушка вздохнула и, сжав кулаки так, что побелели костяшки, закончила, - и через пару дней сестра окончательно сошла с ума. Нет, она делает всё, что я говорю, не спорит, если и говорит что-то в ответ, то редко, неразборчиво и неадекватно ситуации. Словом, мозг спрятался от окружающей действительности за базовым набором функций, а медикаментозное лечение положительной динамики не дало. Мы уже были у одного целителя, но он с порога сказал, что Машенька овощ и место ей в дурдоме, после чего выгнал нас...- Я вас понял и попробую помочь. Чай хотите?- Спасибо! Не откажусь, а какой?- Листья смородины! - улыбнулся шаман и пошёл на кухню. Маша испуганно проследила за ним взглядом, вцепившись в шерсть кота. Сестра нежно погладила её по руке и пообещала, что всё будет хорошо. Через несколько минут Александр принёс кружку чая для Анастасии и несколько пучков разных трав для обряда камлания. Дым от тлеющих пучков трав уходил в потолок, но не растворялся там, а скапливался небольшими облачками над каждой пиалой, при этом, совсем не мешая дышать. Александр расслаблено сидел в кресле, следя глазами за маятником настенных часов. Его дыхание становилось всё плавнее и плавнее, глаза медленно закрывались и с очередным выдохом закрылись совсем. Открыл их мужчина уже в Нижнем мире. Та же самая комната, но только будто бы в дымке, и всё вокруг не цветное, а только разные оттенки серого. Лишь маски на стенах пульсировали ярко - красным огнем. Анастасия сидела с приоткрытым ртом, видно в это время в Среднем мире она пыталась зевнуть, но из-за разной скорости времени, в этом мире сидеть ей с открытым ртом предстояло часа два или три. В том мире пройдёт всего две-три секунды. А вот Мария в Нижнем мире выглядела иначе, чем в том. Вместо привлекательной тридцатилетней девушки с отсутствующим взглядом, на стуле сидела очень суровая женщина шестидесяти - семидесяти лет. У неё за спиной, положа руку ей на плечо, стоял кот в своём человеческом обличии. С другой стороны, тоже положив руку на плечо, стояла Аня, растерянно глядя то на Машу, то на кота. Шаман поднялся с кресла и, оставляя за с собой рябь пространства, как брошенный камень оставляет рябь на водной глади, подошёл к сидящей.- Что скажете, друзья? - спросил он у присутствующих. Первым ответил кот.- Здесь нет ни духа, ни души девушки. Только тело с набором рефлексов и инстинктов. Человеческая оболочка, так сказать.- Саш, а так всегда с душевнобольными? - спросила Аня.- Нет, обычно всё на месте, только отсутствует связь между ними, - ответил тот и кивнул коту, - я тебя понял, спасибо.Потом присел на корточки и, заглянув в глаза Маше, просидел так несколько минут.- Ань, ты мне нужна! – не отрывая взгляда, проговорил он, - пойдём искать Машу, я её, кажется, чувствую. Аня сжала его протянутую руку, и они тут же исчезли. Анастасия, зевнув, с интересом рассматривала странные маски на стенах комнаты. Ничуть не менее её заинтересовали и чучела животных в шкафу с живыми, как казалось, глазами. Сестра её также улыбалась и гладила кота, а он довольно мурчал. Шаман в кресле напротив продолжал находиться в трансе и то, что он дышит, было заметно лишь только по лёгким колебаниям свитера на его груди. Девушка захотела потрогать маски, они её к себе будто манили. Но как только она попыталась подняться с кресла, как кот тут же обернулся к ней и, выгнув спину, угрожающе зашипел.- Тише, тише, киса! - Настя попыталась успокоить животное и выставила вперёд руки. Но кот оскалил белоснежные зубы и очень чётко покачал головой, как будто предостерегая её от необдуманных действий. Девушка села обратно и с огромным удивлением посмотрела на кота, а тот вновь улёгся на колени к Маше и, зажмурившись, замурчал на всю комнату. Настя повернула голову вправо и тут же встретилась взглядом с шаманом, который смотрел прямо на неё.- Я хотела маски посмотреть, а Ваш котик на меня зашипел, - виновато проговорила девушка.- Он может, - сказал шаман и слегка прикрыл глаза в знак согласия, - спасать людей - это его призвание!- От чего? Я же ничего опасного не планировала? - Александр глянул на неё исподлобья, вздохнул и проговорил.- Спасти Вашу сестру невозможно. Её душа покинула тело и присоединилась к душам мужа и сына. Вернуть её к жизни уже невозможно.Девушка поднялась с кресла и с вызовом посмотрела на шамана.- Если не справляетесь с чем-то, то лучше и не беритесь вовсе! Мошенник!Анастасия подошла к сестре и взяла её за руку, - пойдём, отсюда, милая!- В Машиной квартире, в спальне на стене висит портрет Вашей мамы, - ровным голосом заговорил Александр, глядя в глаза девушке, - в портрете спрятана банковская карта Маши, пароль - это дата рождения её сына. Маша просит купить с этой карты велосипед для Вашей дочери, потому что она это пообещала, но не успела сделать. Оставшиеся деньги оставьте себе.Девушкой чуть не села мимо стула, ошарашено переводя взгляд с блаженно улыбающейся сестры на застывшего, словно каменное изваяние, шамана.- Но откуда вы узнали про велосипед? Откуда?- Я всего лишь передал просьбу Вашей сестры.- Подождите! Значит, с помощью гипноза вы проникли в её подсознание? Значит, ты можешь её вернуть? - от волнения у девушки стал сбиваться голос, и она перешла на «ты».- Настя! Услышьте меня! Ваша сестра уже не вернётся! - Александр подошёл к девушке и тряхнул её за плечи, заставляя услышать себя, - её душа добровольно ушла в Верхний мир, а дух уже ушел в Нижний. Тут осталось тело и оно... - шаман замялся, подбирая слова, - оно долго без души не живёт. Ваша сестра была принята в Верхний мир и сейчас она счастлива, она с мужем и сыном, рядом с ней мама и отец. Оставьте попытки вернуть её, ей это уже не нужно! Этим Вы только ускорите гибель тела.- Нет, вы не понимаете! Я спасу её! Я спасу! - девушка уткнулась в плечо Александра и заплакала. Мария испугалась её плача и попыталась вскочить с кресла, но кот перехватил её взгляд, и девушка зачарованно притихла, глядя в его зелёные глаза. Потом она села обратно.- А разве дух и душа это не одно и то же? - сквозь слёзы спросила Анастасия. Шаман обнял её и, по-отечески погладив волосы, ответил, - нет, не одно и то же. Каждая Ваша попытка только истязает её. Я прошу, прекратите это.- Я спасу сестру, - твёрдо проговорила Настя.Когда шаман проводил девушек и вернулся в комнату, там уже беседовали Аня и кот. Александр тихо встал в дверях и прислушался к объяснениям друга.- Поэтому ты и видела только её тень в Нижнем мире. Понимаешь? Это не она была, а тень её тела! Поняла?- Нет!- Анюта, ты всё верно говоришь, - мягко стал пояснять Александр своей любимой, - дух Маши уже далеко, а душа так и вообще в Нижнем мире, поэтому её в комнате не было и быть не могло. Это не она, а тень от её тела. Как отражение любого предмета из этого мира. Только тело уже разрушается и потому она выглядела настолько старой. Я о таком раньше слышал, но сам столкнулся впервые. Зато сейчас ей хорошо, она с теми, кто ей дорог.- Понятно - задумчиво проговорила девушка, - а её сестра прекратит попытки спасения?- Не знаю. Тут столько вероятностей переплелось, что не знаю, - устало проговорил Александр, - да и знать не хочу, если честно! Если бы я знал абсолютно всё, мне бы давно наскучила жизнь в любом её проявлении. Но с её фанатичным желанием помочь, скорее всего, да.- Значит, Настя так и будет истязать любимую сестру до самой смерти? - ещё раз спросила Аня.- Похоже, на то, - грустно подумал кот и перебросил хвост с левой стороны на правую, - и руководствоваться она будет самыми лучшими побуждениями!Автор: Kotij.

Ключевые слова: Шаман кот сестры верхний мир нижний мир

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