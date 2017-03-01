Шаман наших дней. Часть первая

Летяга Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 23:00 by

Каждая дверь не случайна. Каждая дверь это портал. Портал между мирами, своим и чужим. И на самом деле, большой вопрос, где именно находится ТВОЙ мир, с какой именно стороны двери. И так ли нужен этот переход из мира в мир? Ведь за что Ромул убил своего брата Рема? За то, что он перепрыгнул черту будущего города, то есть нарушил границу между своим и чужим мирами. А прошёл бы он сквозь двери или врата, возможно, что-то и изменилось бы в лучшую сторону. Впрочем, история не знает сослагательного наклонения.Мужчина на секунду остановился перед закрытой дверью, выдохнул и протянул руку к латунной дверной ручке, за годы отполированной до блеска. Но его пальцы схватили только пустоту и по инерции сжались в кулак. Однако, ни о какой мистике речь в данном случае вовсе не идёт. Просто двери, как известно, открываются с двух сторон, и дверь перед ним в данный момент была распахнута изнутри.- Проходите, Вадим – проговорил высокий худощавый мужчина с заострёнными чертами лица и нездоровым, землистым цветом кожи. Вадим чуть-чуть замешкался, затем прошёл в прихожую и огляделся. Обычная прихожая с абажуром и платяным шкафом. Хозяин прикрыл за гостем дверь и указал рукой на тапочки и на комнату в дальнем конце коридора. Пока пришедший переобувался и шёл следом за хозяином, мужчины молчали. В комнате хозяин так же жестом указал гостю на низкое кожаное кресло, а сам сел напротив и заговорил негромким чуть хрипловатым голосом.- Меня зовут Александр. И прежде чем Вы озвучите мне свою просьбу, я хотел бы услышать всю предысторию Вашего обращения ко мне.Вадим окинул взглядом комнату, чуть задержался на огромном книжном шкафе со стоящими по углам фигурками животных и посмотрел в глаза хозяину. Тот без труда выдержал взгляд гостя.- И так. У меня был брат-близнец. Игорь. Это был талантливый парень, медик, художник. Он закончил институт, собирался жениться, ну чо, как все чтобы. А однажды ночью его какие то козлы пёрышком почикали… Вот я сейчас и хочу с ним поговорить. Скучаю, типа сильно! По братану. А ты, говорят, что шаман – парень неопределённо обвёл рукой помещение - и что мне братана с того света позвать можешь.Шаман молча смотрел в глаза своему визитёру и молчал. Молчал и гость. Кот, развалившись на огромном кожаном диване, лениво переводил взгляд с одного собеседника на другого и также лениво жмурился. И только часы равнодушно тикали на стене, словно не давая тишине стать окончательно звенящей.- Вы мне многое не договариваете, – не отводя взгляд спокойно сказал Александр – в таком случае, я Вам помочь не смогу.- Слышь! Тебе то какая разница? – начал психовать Вадим – ты мне Игорька сюда вытащи, а я тебе денег отстегну. Много денег. А остальное не твоё дело, понял?- Вадим! Мне очень не нравится, когда меня пытаются использовать. Либо Вы всё рассказываете как есть и я думаю над Вашей просьбой, либо уходите отсюда – в голосе шамана послышались стальные нотки.- Ну хорошо, – неожиданно быстро согласился парень и заговорил доверительно, старательно избегая жаргонизмов - я хочу у брата спросить имена его убийц, проследить за ними и сдать их всех мент… полиции. Чтобы зло было наказано. А то, что же это получается? Злодеи ходят безнаказанные, куда только Бог смотрит?! Или шаманы в него не верят?- Шаманы знают, – поправил его Александр – знают многое. Что же касается зла, то это просто колебания системы. Пока система колеблется, она движется, развивается, а значит и живёт. Как только она сбалансируется, она остановится и замрёт. Как камертон. Впрочем, Вам ведь это не интересно. Вы о зле знаете не понаслышке. Ведь Вы уже убили троих из тех, кто зарезал Вашего брата.Вадим попытался вскочить и выхватить нож, но получилось только нелепо дёрнуться и завалиться вниз лицом на стол. Витиевато выматерившись, парень затих. Александр ровным спокойным голосом поинтересовался:- Сложно угрожать ножом, когда руки и ноги не подчиняются? Думаю что да. - шаман поднялся, обошёл вокруг стола и усадил поражённого гостя вертикально в кресле – Ваш брат не был художником. И медиком он тоже не был. Это ложь. Он был бандит, киллер экстра класса. А убили его по Вашему же заказу из-за наследства. Но Вам и того мало. Вы его перстень ищете. Только зря. Проклят тот перстень. Четвёртый из убийц, тот что сумел сбежать от Вас, уже мёртв. А если найдёте перстень, то и сами умрёте в течение суток. Перстень собирает души. А теперь можете убираться от сюда. Вы не были откровенны и брата Вашего я не позову.Вадим нерешительно пошевелил пальцами, затем рукой, затем медленно и аккуратно поднялся из кресла, придерживаясь на его спинку.- Вы меня ментам сдадите, да? - спросил он у шамана.- Нет – пожал тот плечами – это не моё дело. Никто не умирает не своей смертью. Каждый уходит в нижний мир в своё время. Так что карать Вас я не собираюсь, это сделает судьба, когда придёт нужное время. А сейчас уходите.Вадим шатаясь побрёл к выходу из комнаты, затем испуганно вернулся, положил на кресло конверт с деньгами, глянул на неподвижное лицо Александра и, вынув из кармана ещё горсть мятых купюр, не считая положил их рядом с конвертом. Затем, кивнув своим мыслям, он как мог быстро покинул квартиру шамана.Кот не спеша спрыгнул с дивана, подошёл к креслу и, встав на задние лапы, обнюхал деньги.- От них пахнет кровью и порохом! – внятно подумал кот – опять все в детдом унесёшь?- Да, – подумал ему в ответ шаман – а у тебя есть другое предложение?- Есть. На первом этаже живёт мать-одиночка. Купи ей швейную машину, она будет на еду портняжить.- Тут всем хватит, – улыбнулся уголками губ шаман – а ты за последние семьдесят лет стал мудрее, да и в твоих размышлениях о дверях и границах есть зерно разумного.Кот демонстративно фыркнул и вернулся на диван.Автор: Kotij.

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