Не званный ужин

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:11

Estellan Просмотров: 16 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 18:11 by

Как и любой человек, который любит много путешествовать и заводить странные знакомства, я тоже со временем оброс разнообразными контактами с необычными и крайне колоритными личностями. Зато я всегда могу быть уверен в том, что во многих городах мне есть с кем встретиться, потрещать и узнать много нового.Одним из таких странных знакомств является пара, держащая отель в знатном Кукуево, но почему-то никак не желающая расставаться с недвижимостью в местности, куда забираются только самые азартные туристы… и я. Из развлечений там в основном елки и сосны, сосны и елки, и, о, чуть не забыл, незабываемый вид, который открывается с крыши отеля на… лес. Познакомились мы вроде как в поезде, где к концу трехдневного пути успели едва ли не побрататься, и как результат знакомства, я получил приглашение наведываться в гости, когда душа пожелает.В основном моя душа желала осенью, и, делая приличное ответвление от своего привычного маршрута, я проводил пару дней у них в гостях, вкушая алкогольные напитки и конспектируя различные легенды этого края.Но в этом году осенью на меня свалились неожиданные дела, и на привычный маршрут путешествия «по друзьям» я выбрался только в декабре. Как следствие, лишь после середины декабря выпала пара дней, которые я мог уделить старым знакомцам. Так что, карабкаясь по сугробам и внутренне радуясь тому, что догадался как следует утеплиться, к порогу отеля я пришел скорее в виде снеговика, искренне надеющегося на теплый прием и свою дозу горячительного, а то пневмония не дремлет.Едва я переступил порог, как в плечо тут же вцепилась чья-то рука, стиснув так, что покалывание отдалось где-то под противоположной лопаткой.- Ты кто?Грубо спросил новый, судя по вопросу, вышибала, презрительно осматривая мой маскировочный костюм «под сугроб».- Я – мороз, красный нос. Борода из волос. Из синтепона ряса. Туловище из мяса.Выдал я от неожиданности, и по-собачьи встряхнулся, распределив снег, который тут же начал таять, ровным слоем по прихожей и спрашивающему.- У нас закрытый вечер. Выметайся.Амбал подтянул меня к двери как-то удивительно легко. Но и я почти сутки топал по лесу не для того, чтобы вернуться обратно с пустыми руками, желудком и блокнотом. Я, конечно, сам виноват, что поперся через парадный вход. Но могли бы и потактичней.- Грабли убрал, а то я тебе сейчас лицо обглодаю. Ты хоть знаешь, кто я? Да я твоему начальству скажу, тебя сейчас же в сугроб босиком выставят.Такого поворота амбал явно не ожидал, и конечность разжал. Чем я и воспользовался, тут же проскользнув в главный зал. Лишь услышал странное «Ну раз зашел, придется тебе остаться» брошенное в спину. В главном зале было людно, сумрачно, и подозрительно тихо. Похоже и в самом деле какая-то вечеринка. Хотя, если судить по тишине, скорее поминки. Обычно ведь вечеринки - это музыка такая, что уши вянут, танцы до упаду, светомузыка. А тут все говорят шепотом, из света только свечи, незнакомые официанты снуют, как тени. Решив не мешать народу куролесить и фестивалить, я направился вдоль стены зала, мимо одного из длинных столов, который у этой стены располагался, в сторону кухни, там наверняка будет кто-то из персонала, кого я знаю. Споткнувшись и едва не приземлившись мордой в стул, я сумел остановить свободное падение лишь ухватившись за удачно подвернувшуюся колонну.- Костыли втяни. Разбросал тут свои клешни, не обойти не перепрыгнуть.Тактично заметил я обладателю незамеченных мною в полутьме ног, через которые едва и не отправился экспрессом к праотцам. Незнакомец сфокусировал на мне взгляд, вопросительно изогнул бровь, но ноги убрал.- Меньше бухать надо.Ну не могу я пройти мимо, и что-нибудь не отмочить. Сколько раз меня за подобное били? Ни чему меня жизнь не учит. Восстановив равновесие, и физическое и душевное, я все же отлепился от породнившейся со мной колонны и, пройдя еще несколько шагов вдоль стены, ввалился в первую попавшуюся дверь. Изрядно удивился, оказавшись в коридоре. Тэкс, одна из этих дверей ведет на кухню. Осталось вспомнить, какая, а то я давненько сюда не забредал. Толкнул первую попавшуюся дверь, и обнаружил за ней кладовку. Помимо привычных взгляду овощей в кладовке обнаружились и несколько непривычных для кладовки человек.- Ты кто? - Шепотом спросила девушка, которая сидела на каких-то ящиках в углу. Меня вдруг посетило странное чувство дежавю.- Эээээ…Неуверенно протянул, не совсем представляя что тут можно ответить. Ну, допустим «я», звучит, конечно, но совершенно ничего не объясняет.- Ты не из этих. – проницательно заметил еще кто-то в комнате. – Мы можем уйти?- Уходите.Милостиво разрешил я и, прикрыв дверь, направился по коридору дальше. Странные люди. Может, наркоманы? Хотя, для этого отеля в такое время года такая концентрация психов, да и людей в целом, на квадратный метр – явно перебор.За другой дверью обнаружилась столь искомая мною кухня, куда я тут же радостно втек, лишь после этого заметив сидящих за маленьким столиком и в долгий затяг курящих моих знакомцев, в окружении нескольких бутылок коньяка. Мимо меня проскочил один из незнакомых официантов, задержав на моей скромной персоне подозрительно любопытный взгляд дольше, чем это позволяли приличия.- Привет, народ! – Я подобрался вплотную к их столу, притащив с собой один из стульев. – А что это тут у вас происходит? В главном зале все очень-очень гламурно. Дорохо и бохато, красиво, как в метро. Но на мой вкус слишком готично.- Ты был в главном зале?Хозяин отеля сменил цвет лица на бледно-синюшный и перевел на меня взгляд, под которым я почувствовал себя крайне неуютно, появилось желание срочно найти зеркало, вдруг у меня рога выросли, хвост или по меньшей мере вторая голова.- Ну да. Новый охранник у вас хам, кстати. Всех гостей распугает. Кстати о гостях, а что за психи в кладовке сидели?- Ты был в кладовке? И что значит сидели? Ты их выпустил?С еще большим ужасом в голосе спросил мой знакомый, а я краем глаза заметил, как к нашему разговору прислушивается один из официантов, остановившись у большого стола для разделки. Наблюдал он за нами с неподдельным восторгом во взгляде и улыбкой до ушей. Что-то мне это все порядком не нравится.- Так, ты, – обратился я к официанту. – Брысь отсюда. Нечего тут подслушивать чужие разговоры. А вы ничего не хотите мне рассказать?Последняя фраза уже адресовалась моим знакомым, которые вновь закурили успевая в промежутках между затяжками, прикладываться каждый к своей бутылке с горячительным.- Он их выпустил. Бесподобно. Он нам понравится.Радостно заметил официант, направившись к двери, и умудрившись увернуться от кинутого мной, ему для ускорения, ковшика. Когда мы остались втроем, хозяин отеля вдруг подорвался, и крепко вцепившись в мою куртку, вздернул мой организм, который не был готов к таким поворотам сюжета, на ноги.- Идиот. Как ты здесь оказался? Как ты смог попасть внутрь? Да еще в такой день?- Спокойно. – Я высвободился из хватки, и обошел стул, чтобы между нами в случае чего было хоть какое-то препятствие. – Ты сам говорил, что я могу приезжать в любой день. И последние несколько лет все было нормально.- Ты приезжал осенью. Поэтому все и было нормально. Какого черта тебя принесло в день зимнего солнцестояния?- Так. Если это проблема, я сейчас же уйду, и не буду мешаться. Ну не знал я, что у вас в этот день какой-то праздник. Я не знал даже, когда это чертово солнцестояние.Оскорбился я и направился к двери с явным намерением уйти отсюда и более не возвращаться в столь негостеприимный дом.- Уже поздно. Они тебя не выпустят.Фраза настигла меня у двери и заставила остановиться, чтобы вновь взглянуть на старых знакомых.- Кто «они»?- Они собираются здесь раз в десять лет. На зимнее солнцестояние. Я не знаю, что это у них за встреча, то ли совет какой-то, то ли просто сбор… я никогда не подслушивал. Нас не трогают, и платят достаточно, чтобы мы ни в чем не нуждались, и могли следить за этим местом, и поддерживать его в должном состоянии. Все, что им требуется, они привозят с собой, свою обслугу, свою… пищу. Я… я отпускаю весь персонал на несколько дней, чтобы ничего не случилось и никто не узнал. Но ты…Опав. как озимые, на свое место, хозяин отеля вновь присосался к бутылке коньяка, как алкоголик к бутылке минералки первого января, и затих, давая мне время поразмыслить. Очень интересно. Похоже, в неурочный час Боги занесли меня в этом богом забытое место. Осталось выяснить, чем мне это грозит. Для этого пришлось вернуться к их столику.- Кто «они»? Звезды эстрады? Нефтяные магнаты? Матерные гномики?Все же внести некоторую ясность в этот вопрос стоило бы с самого начала. Жена хозяина отеля, похоже, окончательно перебрала и уже засыпала за столом, оставив меня наедине со своим мужем и алкоголем. Это было на руку, ловко отобрав у нее бутылку я сделал пару глотков алкоголя, и почувствовал себя несколько лучше.- Вампиры.Коньяк отчетливо попал не в то горло, и пришлось потратить некоторое время на то, чтобы откашляться.- Кто?- Ты все правильно расслышал.За спиной нарисовался уже знакомый официант, своей неловкой репликой заставив меня выронить бутылку, которая тут же шмякнулась об пол, и разлетелась на красивые осколки. Воздух наполнился благородными нотами кожи, табака и меда. «Хороший был коньяк» промелькнула грустная мысль.- Идем, парень. С тобой хотят познакомиться.- Что-то мне подсказывает, что я знакомиться не хочу.Парировал я, стрельнув глазами в сторону стула. Успею – не успею? Даже если парень псих, могу и не успеть. Кажется, он проследил за моим взглядом, потому что усмехнулся и покачал головой.- Не дури, парень. Нас здесь почти сотня. Как думаешь, далеко ты успеешь убежать по зимнему лесу?Пришлось задуматься, наверняка стоит попробовать проверить, но вот если это не какая-то шутка, а все на полном серьезе? Оторвавшись от своей бутылки, в рукав моей куртки вцепился хозяин отеля.- Прошу тебя, не спорь с ними. Они тебя не убьют, если все пройдет хорошо. А если попробуешь бежать – выследят, и тогда убьют сто процентов.Блин, расклад так себе. Да и не хватит меня на сотню упырей, даже если каждому достанется по наперстку. А какие варианты? Рискнуть и надеяться на лучшее, или попытаться сбежать… а по зимнему лесу я пешком далеко не убегу. Есть еще, конечно, вариант с «сжечь тут все нафиг», но могу не успеть.- Идем.Вытряхнув меня из куртки и бросив ее тут же на стул, официант повел меня обратно в зал. В зале ничего особенно не изменилось, за исключением странного агрегата, появившегося в центре. К нему меня и подвели, особого внимания, правда, сие действо не удосужилось, что несколько радовало в свете того, что в мозгу все еще колотилась мысль о попытке сбежать. Стоило бы что-то сказать, только вот кроме той единственной мысли, других пока не появилось. «Не стой столбом». Зашевелился внутренний голос. «А что ты предлагаешь? Устроить истерику? Биться в корчах? Попытаться надавать кому-нибудь по морде?» Пока я препирался со внутренним голосом, официант ловко закатал рукав моей рубашки, и с не меньшей ловкостью найдя на сгибе локтя вену, всадил в нее иглу с присоединенной к ней же тонкой прозрачной трубкой. «Больницу ограбили?» Справа подрулил знакомец, который своими ногами уже чуть не убил меня, и в свободную руку вложил бокал, в котором явно что-то плескалось.- Что это?Инстинкт самосохранения запоздало, но отчетливо сделал стойку.- Не дрейфь. Вино. Легче пройдет.Откуда-то из за спины усмехнулся голос официанта.- А цианистого калия что, не завалялось?Одним глотком опустошив бокал, я вернул его владельцу, и стал с неподдельным интересом наблюдать, как нечто свое и родное по тонкой трубке все быстрее перебирается в предусмотрительно подставленную под ее второй конец, чашу. Просто стоять и бояться было скучно, пришлось рассматривать чашу. Удалось даже потрогать ее. Странная, вроде и не стекло, и не пластмасса, но прозрачная, светящаяся и теплая на ощупь.Сколько я так стоял, сказать сложно, в голове нарастал звон, но какое-то время его удавалось игнорировать. Вокруг сновали другие официанты и совершенно незнакомые личности. Но на них я внимания не обращал, потому что меня больше никто не трогал. Сфокусироваться мне удалось только один раз, один из проходивших мимо остановился возле чаши, зачерпнул из нее содержимого бокалом и тут же опорожнил его столь же стремительно, как я бокал вина.- Мне дурно.Доверительно сообщил я дежурившему возле меня официанту, и отключился.Утро вместе с пробуждением настигли меня на полке в купе поезда, который, по счастливой случайности, ехал как раз в сторону моего города. Голова гудела, изо рта несло дохлыми кошками, память отсутствовала, а значит, вчера я все же сумел неплохо пофестивалить. Вот только никак не удавалось вспомнить – где именно. Где я мог накидаться так, что не помню, как садился в поезд, и когда именно? Обзвон друзей ясности в этот вопрос не внес, а в отель в лесу я больше не езжу. Ну его, нехорошее у меня предчувствие насчет этого места.

Ключевые слова: Друзья путешествия зима отель гости хозяева вампиры

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