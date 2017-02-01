Все там будем

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:17 by

- Знаешь, почему я не боюсь ада? Я расскажу тебе. Как представляют ад люди? Сковородки, котлы, пытки, боль и мучения. Да, больно и страшно. Но люди ко всему привыкают.Боль притупляется и становится неотъемлемой частью тебя самого. Люди, у которых всегда болит голова, просто перестают замечать эту боль.Люди, которые голодают, привыкают к вечному чувству голода, и оно исчезает.Ты же знаешь, что живущие около аэропортов и железных дорог перестают слышать шум, он становится всего лишь частью жизни. А тут целая вечность, чтоб привыкнуть.Жить можно везде. Ну или не жить, - он усмехнулся собственной шутке. Глаза его затуманились.- Есть плюс, опять же: рано или поздно там окажутся все, кого ты любил. И ты будешь с ними навечно.- А если они попадут в рай? - спросил мужчина. Собеседник захохотал и закашлялся, подавившись отпитым было чаем.- Рай? Ну ты вообще! Да посмотри на людей вокруг! Ты думаешь, что кто-то попадёт в рай? Если ты любишь человека, ещё не значит, что он хороший.Как там эти смертные грехи звучат?Прелюбодеяние, чревоугодие, зависть, гордыня, праздность, алчность, гнев - да этому каждый встречный подвержен.Вот посмотри на нас с тобой. Вроде интеллигентные люди, я так вообще всю свою жизнь посвятил изучению закона божьего и прочим штучкам, а что в результате?Злимся, завидуем, отчаиваемся. Ну какой рай, друг? Какое небо? - он вздохнул и подошёл к окну.На глаза наворачивались слёзы.- Мы уже в аду, друг, уже. Там, хотя бы, нет проблем и забот на тему жилья, денег, холода и голода.Там ты не будешь презренным бомжом, нищебродом, очкариком. Там ты просто такой же грешник. Мучения страхами выдержать легко, болью тоже.Мы ко всему привыкнем. Тяжело жить тут. Тут настоящий ад.Тут мы теряем родных и любимых, тут мы страдаем от боли душевной, там-от боли физической.Ну, или её аналогов, что ли.Я променял бы всю эту чертову суету на ад уже давно, но у меня не хватит сил.Я даже завидую Симе, как она быстро ушла. Нет-нет! Ты не подумай! Твоя жена была отличным человеком, но, как я уже сказал, все мы будем гореть там.И смерть всегда избавление, - он взглянул в глаза друга и понурился.- Саша, я знаю, ты верующий человек, но пойми, нет ничего плохо ни наверху, ни внизу. По крайней мере, самоубийство Симы освободило её, - он посмотрел на часы и вздохнул с грустью.- Мне пора идти, завтра рано вставать. Верь, друг, мы все там встретимся.Не обнимаясь на прощание, он вышел из дома приятеля. Дверь за ним так и не закрылась.Он вышел из подъезда и посмотрел на окна друга, где все ещё горел свет. Закурил сигарету, отошёл в палисадник во дворе и оперся плечом о старую вишню.В окне друга происходило шевеление. Отвлекшись на минуту посмотреть в телефон и подняв глаза, он услышал звук открываемого окна и крик. На асфальте лежало тело того, с кем он недавно говорил.- Прочувствованная речь, - сказал голос за спиной. - Я даже прослезился. Ещё один праведник?- Так о тож! Я же лучший работник, - он усмехнулся, не оборачиваясь. Глаза сверкнули красным и черты лица неуловимо изменились.- Астарот, ты меня поражаешь своей работой, - тень за спиной переступила с копыта на копыто.- Ну да. Как думаешь, до людей когда-нибудь дойдёт, что ад - это не боль, а бесконечное однообразие, к которому нельзя привыкнуть?- Не знаю, приятель, не знаю. Но они ведутся на то, что там они будут не одиноки и встретят своих родных.Над вечерней улицей раздавались крики людей, нашедших труп, и таял призрачный смех.Автор: maha.

Ключевые слова: Ад вера демон рай

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