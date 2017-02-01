Старинное кольцо из ломбарда

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:19 by

Однажды за чашкой чая коллега по работе Никита поведал мне о своей беде. Дело в том, что его жена Майя, очень любящая и заботливая женщина, вдруг стала вести себя как-то странно. Из веселой общительной хохотушки она превратилась в злую и замкнутую фурию.Она стала очень капризной, молчаливой, перестала интересоваться домашним хозяйством и забросила детей. Вдобавок ко всему, она сильно похудела.Никита всерьез стал побаиваться за жизнь супруги. Молодой человек задался целью во что бы то ни стало докопаться до истины: почему его любимая жена так внезапно изменилась?Кажется, все началось с того дня, когда мужчина получил на работе премию, равную двум окладам. В преддверии восьмого марта решил купить жене какой-нибудь дорогой подарок. По дороге домой он зашел в ближайший ломбард. Иногда там выставляют интересные вещи на продажу, хозяева которых не смогли их выкупить.Сотрудница ломбарда спросила, чего желает клиент – сдать или приобрести? Мужчина ответил, что хочет подарить жене необычное кольцо с очень красивым и дорогим камнем.— Прекрасно! У нас есть то, что вам нужно, — сказала девушка и подвела Никиту к витрине с драгоценностями.Мужчине сразу понравилось предложенное кольцо и размер оказался подходящим. Это было золотое кольцо старинной огранки с большим рубином. Совершив покупку, Никита заторопился домой, он уже представлял, как обрадуется этому подарку жена.Войдя в квартиру и не успев раздеться, он позвал Майю, попросил ее закрыть глаза и дать ему руку. Увидев шикарное кольцо на своем пальце, Майя закричала от восторга. Вечером Никита поведал жене о полученной премии, рассказал где и за сколько купил это колечко. Спать Майя отправилась с кольцом на пальце – настолько сильно ей понравился подарок.Утром женщина пожаловалась Никите на ужасно тяжелый сон. Вспомнить подробности она не могла, но очень точно запомнила, как там насилуют и убивают молодую девушку.Тяжелые предчувствия закрались в душу женщины и, уходя на работу, она сняла колечко, поместив его в шкатулку с драгоценностями. Семейные хлопоты, работа, предстоящий отпуск – Майя совсем закрутилась. Она вспомнила о кольце только летом, когда они всей семьей отправились на отдых к морю.Майя надела колечко и в отпуске с ним не расставалась. Постепенно Никита стал замечать, что жена ведет себя как-то странно. Она совершенно не высыпалась, стала замыкаться в себе, срывалась на мужа по пустякам.Никита, будучи парнем настойчивым, устроил жене допрос. И она неохотно рассказала, что каждую ночь ей снится один и тот же кошмарный сон. После которого она чувствует усталость, апатию и ненависть к мужскому полу.Во сне Майя видела себя молодой девушкой, в роскошных одеждах. Позавтракав на веранде, она собиралась на прогулку. Во дворе дома ее уже ждали придворные и конный экипаж. В этот момент на улице поднялся шум. В их имение ворвалась банда вооруженных солдат. Они зверски избили охрану и придворных, после чего ворвались в дом.Родители девушки потребовали, чтобы преступники немедленно убирались. В ответ на это солдаты избили их прикладами на глазах у Майи, а затем расстреляли.Девушку же негодяи повалили на пол и сорвали с нее одежду… Ублюдки выстроились в очередь. Вдоволь наразвлекавшись, несчастную застрелили.Один из преступников увидел на пальце девушки дорогой перстень. Достав из кармана нож, он отрезал палец вместе с кольцом.Каждую ночь девушка переживала зверское убийство родителей, изнасилование и собственную смерть. Ее моральное состояние оставляло желать лучшего. Проснувшись, она осматривала свои руки, проверяя все ли пальцы на месте.Никита, ни во что подобное не верил и решил, что дело в смене часовых поясов и окружающей обстановке. Ну ничего, уже скоро они вернутся домой и все будет по-прежнему.Вернувшись домой, Майя погрузилась в домашний быт, сняла кольцо и снова спрятала в шкатулку. Кошмары ее больше не беспокоили, о чем она рассказала Никите.Посовещавшись, супруги пришли к выводу, что все дело в этом злополучном кольце, которое открыло судьбу своей бывшей хозяйки. Предстояло решить, что теперь делать с кольцом? Выбросить – не вариант, ведь потрачены немалые деньги. Сдать обратно в ломбард – обеспечить новому владельцу неспокойную жизнь.Супруги решили обратиться за советом к священнику. Он выслушал рассказ и посоветовал освятить кольцо, а затем переплавить на другое украшение, это решит проблему. Так они и поступили. С тех пор жену перестали мучать ночные кошмары и жизнь постепенно наладилась.

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