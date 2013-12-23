Я смог ей помочь

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:28

Menta Cor Просмотров: 18 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:28 by

Владельцы собак поймут меня: как же бывает сложно осенним морозным утром заставить себя пойти гулять с собакой. Мой пес (этого оболутуса, кстати, зовут Цезарь) смотрел на меня огромными просящими глазами, да и в туалет ему уже пора. "Эх, ну пошли, может хоть по лесу пробежимся", - сказал я своему другу, надел поводок, и мы радостно пошагали в лес (радостно шагал Цезарь, а я плелся сзади как маленький ребенок, которого мама тащит в магазин за учебниками).Осенний лес быстро взбодрил мое сознание, да и Цезарь заразил своей радостью. Он с таким восторгом купался в листьях, что даже моя унылая мина потрескалась и сменилась на улыбку. Мы немного свернули с тропинки, чтобы Цезарь "сделал свои дела". Я смотрел в свинцовое небо, думая о чем-то великом, но не понимал о чем. Как вдруг меня кто-то дернул за куртку.Обернувшись я увидел маленькую девочку в фиолетовой куртке и белой шапочке с помпоном. Она смотрела на меня заплаканными серыми глазами, ее детское лицо имело голубой оттенок. "Наверное, она давно на морозе", - подумал я. Девочка постоянно повторяла: "Дяденька, помогите. Дяденька, пожалуйста, прошу Вас." Цезарь спрятался за моими ногами, первый раз я видел его таким испуганным.- Что случилось?, - спросил я.- Мы гуляли с мамой, как вдруг к нам пристал странный дядя. Мама не хотела с ним разговаривать, - девочка начинала плакать все сильнее, - Он ударил маму. Я закричала, и.. и он ударил меня.Я увидел застывшую кровь на губе ребенка.- Быстрее, пошли искать твою маму, - уверенно сказал я.Еле подняв Цезаря на ноги (на тот момент я не задумывался о причинах его странного поведения), мы побежали в глубь леса. Девочка сильно сжимала мою руку, ее ладонь была очень холодной. "Бедняжка, как же сильно она окоченела", - подумал я и отдал ей свою куртку. Девочка привела нас к большущему клену."Вот, тут он на нас напал", - заявила она. По моей спине пробежали мурашки, рядом с кленом не было никаких признаков присутствия человека, только небольшой холмик у самого основания ствола, покрытый желтой листвой. Мое сердце стучало в ушах, я начал понимать, что это за холмик. Я посмотрел на девочку, бедный ребенок не должно это увидеть. Скорее всего, под листвой ее мама.- Дядя, дядя, здесь была моя мама, где она, дядя? - девочка уже не могла плакать, а только изредка всхлипывала, ребенок получил серьёзную психологическую травму.- Не переживай, я пойду посмотрю где мама, а ты пока поиграй с моим песиком, - я должен был проверить этот холмик, - он очень забавный, его зовут Цезарь.- Вы обещаете, что найдете ее?- Обещаю, - в душе мне стало очень больно, я так надеялся увидеть пакет с мусором под листвой и встретить потом ее маму: живой и здоровой.Девочка подошла к Цезарю, его испуг ушел, он даже дал себя погладить, но девочка только коснулась его лба и сильно обняла. Выдохнув, я приблизился к холмику. Руками я начал раскидывать листву, мое сердце бешено колотилось. Под листвой был слой земли, явно накинутой кем-то специально - земля была рыхлой. Мои опасения усилились. Я тревожно обернулся, девочка все так же обнимала мою собаку. Руками я стал копать землю, пока не уперся во что-то мягкое. Убрав землю, я понял, что из земли торчит фиолетовая куртка."Спасибо", послышалось за спиной. Я резко обернулся. Цезарь сидел и смотрел в одну точку, никакой девочки рядом не было. От шока я чуть не потерял сознание. Моя куртка лежала у его лап. Я не мог нормально воспринимать реальность, да и реальность ли? Встав, я подбежал к Цезарю, не помню смог ли я привести его в чувство, так как сам упал без сил.Очнулся я от мокрого языка Цезаря, которым он лизал мое лицо. Когда я встал, моему взору предстала раскопанная яма с виднеющийся фиолетовой курткой - это все-таки был не сон. Я вызвал полицию.Полиция обнаружила в яме женщину и девочку. Я все-таки сдержал обещание и смог ей помочь. Кстати, у Цезаря осталась отметина на лбу похожая на детскую ладошку, и он так же любит гулять по осеннему лесу. А еще недавно у меня родился сын, и, кажется, Цезарь полюбил его больше, чем мы с женой. Ночует у его кроватки и сильно волнуется, когда он плачет.

Ключевые слова: Лес девочка ребенок Труп Призрак случай

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