Они в квартире

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 17:15

Fro Просмотров: 88 Комментарии: 4 +3 Вчера, 17:15 by

Знаете, есть выражение: «мой дом - моя крепость». Так вот, это - чушь, в чем я убедился на личном опыте. Началось все месяц назад. Вернувшись после тяжелого дня домой, я решил незамедлительно лечь спать. Добравшись, наконец, до кровати, я услышал странные звуки в коридоре, но, списав все на усталость, решил не обращать внимания. Зря, очень зря! Хотя, я бы все равно ничего не смог сделать. Сон мой в тот день был беспокойным и не долгим. Мне снились кошмары, а проснулся я в холодном поту. Перевернувшись на другой бок, я впервые увидел его. Он смотрел на меня. Прямо мне в душу.Ужасная тварь. Маленькая, пухлая, вся покрыта волосами, словно мохнатый мячик, с большими ушами и лохматым хвостом. Но самое страшное - глаза. Глазки маленькие, светящиеся, как два зеленых фонарика. Это могло бы быть красиво, если бы не было так страшно. Он постоянно смотрит на меня. И днем, и ночью, иногда прерываясь на сон. Мне же, чтобы выспаться, приходится прятаться, как правило, в шкафу. Ведь иначе он смотрит на меня. Смотрит и издает страшные звуки, размахивая хвостом. Эти звуки. Какое-то шипение, переходящее в утробное рычание, пробирающее до самых костей. Когда он так делает, его пасть ужасающе растягивается, почти до самых ушей, показывая мелкие острые зубки. Он смотрит, рычит и… все. Больше ничего. Кажется, он хочет свести меня с ума, и у него получается. Я бы предпочел, чтобы он разорвало меня на кусочки, чем жить так.Он чувствует себя хозяином в моей квартире. Ходит где хочет, спит где хочет, но, как правило, там, где потеплее, или со вторым. Ах да, есть же еще второй. Большой, раза в полтора выше меня, почти лысый, за исключением головы. Он намного больше мелкого, и из-за этого, поначалу, я больше боялся его. Но он, почему-то, вообще на меня не реагирует. Иногда, когда мелкий смотрит на меня, большой присоединяется, но через несколько секунд отворачивается. И, судя по всему. он раб мелкого. Ведь он кормит его по первому требованию, даже иногда просыпается для этого, и постоянно развлекает его, впрочем, может это по тому, что мелкий его защищает? Ведь большой очень, очень труслив. Он почти всегда уходит, когда я сплю и приходит, когда просыпаюсь. Но мелкий дома всегда.Я делал все, что бы они ушли, каких только специалистов не вызывал. Против большого помогало всегда, он очень боялся, но не мелкий. Это он всех пугал. Помню, как-то раз друзья решили меня навестить. Но не прошли дальше коридора. Ведь там сидел он. Они с криками убежали, стоило ему сверкнуть своими глазенками. Впрочем, я их не виню.Я все не пойму, что именно в нем такого ужасающего. Он в несколько раз меньше меня, и я, по идее, мог выгнать его силой. Но не получалось. Словно вокруг него какая-то устрашающая аура, противиться которой я, увы, не в состоянии.И вот мне все это надоело. Сегодня, спустя месяц, я признаю поражение. Ни я, ни кто-либо другой не смог выгнать их из столь родной для меня квартиры. Но жизнь и психическое здоровье важнее. Я договорился с одним из друзей, что первое время поживу у него. Собрав все свои небольшие пожитки, я стою у входной двери. Открываю ее и выхожу в подъезд. И в этот момент меня парализовало. Первобытный, если не сказать животный, ужас сковал мое тело. Он смотрит мне в спину. Я чувствую этот взгляд. Я не в силах ни убежать, ни развернуться, впрочем, последнее я делать не собираюсь, ни при каких обстоятельствах. И тут он сделал то, от чего все внутри меня оборвалось: он издал звук, который не издавал никогда. Вместо обычного тихого рычания, громкий рев. И тут я услышал шаги. Пришел второй и начал что-то говорить на своем непонятном языке.-Барсиик, тупой кошак, ну что ты разорался посреди ночи-то? - И тут его голос как-то резко приободрился.- Ой! У нас что, дверь открыта на распашку?!-Большой начал приближаться. -Молодец, что разбудил меня, а то еще залез бы кто.- Громкий хлопок двери, звук закрывающегося замка. Мелкий рычал не для того, что бы напугать меня. Он позвал большого, и приказал ему захлопнуть за мной дверь. И в этот момент весь страх словно испарился, а ему на смену пришла обида. На монстров, что выгнали меня из моего же дома, в котором я прожил, буквально, всю жизнь. На себя за свою трусость. И на всю эту не справедливую жизнь.-Что, довольны? - Не выдержав, я начал кричать во весь голос.- Подавитесь! Живите на здоровье! Вы победили! Я ухожу!- Монстр, невидимый человеческому глазу ушел в неизвестном направлении. Вот так и лишился дома очередной полтергейст.

Ключевые слова: Монстр звуки хвост второй страх

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