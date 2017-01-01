Пятничная рассказявка №174 - Wi-Fi— Смотри! Прикольно они сделали.
Тощий парень в подвернутых джинсах и рыжеволосая девушка остановились перед стеной зелёного кустарника. Среди листьев висел черно-белый плакатик с надписью "Free Wi-Fi".
— Шутники.
Парень указал на землю. Под плакатом в землю была воткнута табличка с кривыми буквами "Астарожно - злой Вайфай".
— Так шутить надо ближе к цивилизации. А не посреди огромного парка. До ближайшего интернета час ходьбы. Тут даже телефон связь не ловит.
Девушка вынула плоскую "лопатку" телефона.
— Точно, не ловит.
И ткнула в кружок включения вайфая, так, на всякий случай.
— О! А вайфай тут и правда есть!
— Правда?
Парень тоже достал телефон еще большей "лопатости".
— И интернет есть, прикинь.
Парочка уткнулась носами в свои экранчики. А из кустов медленно вынырнули две большие мохнатые лапы. Когтям на них мог позавидовать любой медведь. Лапищи приблизились к людям...
И резко схватив обоих поперек туловищ, утащили в заросли, откуда сразу же послышалось довольное урчание.
— Мама, смотри!
Маленький мальчик потянул маму в сторону кустов с табличкой.
— Что там такое?
— Тётю и дядю мишка схватил!
— Ну что ты, здесь нет медведей.
— Нет, схватил!
Мальчик остановился и топнул ногой. Но мать уже увидела надпись и вытащила из сумки телефон.
— Подожди. Я сейчас папе напишу…
Договорить она не успела. Большие лапы ринулись из кустов, схватили женщину и утянули в заросли.
— А-а-а-а-а!!!
Мальчик ринулся прочь от этого страшного места.
Он пробежал по аллейке мимо молодых дубков, свернул около большой ёлки, пронёсся между двух кустов можжевельника и врезался в мужчину в синем рабочем комбинезоне.
— Ты куда, малой?
— Там! Маму! В кусты! Лапы!
— Стой, стой, стой. Успокойся. Вот так, молодец, вдохни. Выдохни и расскажи всё по порядку.
Выслушав сбивчивый рассказ, мужчина взял мальчика за руку.
— Ну, пойдем выручать твою маму.
— А если и нас эти лапы? Как сцапают!
— Ты представь, что мы рыцари. Идём вызволять принцессу из когтей дракона.
Мужчина подобрал длинную прямую палку и вручил мальчику.
— Вот тебе меч.
— А дракон сильно злой?
— Нет. Просто скучно ему. Пойдем.
Они вернулись к стене зеленого кустарника.
— Тут?
— Ага.
Мужчина прошёл вдоль стены, нашёл проход, скрытый в листьях и поманил за собой мальчика. Они прошли по туннелю из веток и оказались на маленькой полянке.
Там кружком сидели люди. Мама мальчика склонилась над телефоном. Парочка, тощий парень с рыжей девицей, прислонившись к другу другу спиной, уткнулись в гаджеты. Сухонькая старушка, тыкающяя в экран большого планшета. Толстяк, смотрящий в экраны сразу двух телефонов.
А в центре сидел большой шестилапый зверь. С умилением на морде он смотрел на людей и гладил каждого по голове лапами.
— Вайфай, фу! - Скомандовал мужчина.
Зверь повернул голову и тихо зарычал.
— Как тебе не стыдно! Люди сюда приехали отдыхать, дышать воздухом, общаться. А ты? Опять их в интернет запихал. Плохой Вайфай! Плохой! Фу!
Мохнатый похититель обиженно заворчал и убрал лапы. Люди заворочались, стали яростно тыкать в экранчики и, в конце концов, стали приходить в себя.
— Ой, интернет пропал!
Жертвы приходили в себя, оглядывались, охали и, виновато пряча глаза, разбегались. На полянке остались только мужчина в комбинезоне и зверюка.
— Всё директору расскажу.
Зверь жалобно завыл.
— Сколько тебе раз говорили так не делать?
Лапы Вайфая обвисли. На морде читалась вселенская тоска.
— Ещё раз увижу, - мужчина изобразил рукой ножницы, - отрежем тебе интернет.
Похититель заскулил, подполз на брюхе к мужчине и стал тереться о ноги.
— Ладно. На, чтобы не скучал тут. Только веди себя хорошо.
И мужчина протянул зверю спиннер.
Мохнатый бандит с интересом обнюхал, нацепил игрушку на коготь и крутанул…
Всю следующую неделю wi-fi в парке не работал.
Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Сегодня, 11:00 by ЛетягаПросмотров: 14Комментарии: 0
Ключевые слова: Вайфай парочка мальчик мохнатые лапы парк