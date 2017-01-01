Пятничная рассказявка №174 - Wi-Fi

Летяга Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:00 by

— Смотри! Прикольно они сделали.Тощий парень в подвернутых джинсах и рыжеволосая девушка остановились перед стеной зелёного кустарника. Среди листьев висел черно-белый плакатик с надписью "Free Wi-Fi".— Шутники.Парень указал на землю. Под плакатом в землю была воткнута табличка с кривыми буквами "Астарожно - злой Вайфай".— Так шутить надо ближе к цивилизации. А не посреди огромного парка. До ближайшего интернета час ходьбы. Тут даже телефон связь не ловит.Девушка вынула плоскую "лопатку" телефона.— Точно, не ловит.И ткнула в кружок включения вайфая, так, на всякий случай.— О! А вайфай тут и правда есть!— Правда?Парень тоже достал телефон еще большей "лопатости".— И интернет есть, прикинь.Парочка уткнулась носами в свои экранчики. А из кустов медленно вынырнули две большие мохнатые лапы. Когтям на них мог позавидовать любой медведь. Лапищи приблизились к людям...И резко схватив обоих поперек туловищ, утащили в заросли, откуда сразу же послышалось довольное урчание.— Мама, смотри!Маленький мальчик потянул маму в сторону кустов с табличкой.— Что там такое?— Тётю и дядю мишка схватил!— Ну что ты, здесь нет медведей.— Нет, схватил!Мальчик остановился и топнул ногой. Но мать уже увидела надпись и вытащила из сумки телефон.— Подожди. Я сейчас папе напишу…Договорить она не успела. Большие лапы ринулись из кустов, схватили женщину и утянули в заросли.— А-а-а-а-а!!!Мальчик ринулся прочь от этого страшного места.Он пробежал по аллейке мимо молодых дубков, свернул около большой ёлки, пронёсся между двух кустов можжевельника и врезался в мужчину в синем рабочем комбинезоне.— Ты куда, малой?— Там! Маму! В кусты! Лапы!— Стой, стой, стой. Успокойся. Вот так, молодец, вдохни. Выдохни и расскажи всё по порядку.Выслушав сбивчивый рассказ, мужчина взял мальчика за руку.— Ну, пойдем выручать твою маму.— А если и нас эти лапы? Как сцапают!— Ты представь, что мы рыцари. Идём вызволять принцессу из когтей дракона.Мужчина подобрал длинную прямую палку и вручил мальчику.— Вот тебе меч.— А дракон сильно злой?— Нет. Просто скучно ему. Пойдем.Они вернулись к стене зеленого кустарника.— Тут?— Ага.Мужчина прошёл вдоль стены, нашёл проход, скрытый в листьях и поманил за собой мальчика. Они прошли по туннелю из веток и оказались на маленькой полянке.Там кружком сидели люди. Мама мальчика склонилась над телефоном. Парочка, тощий парень с рыжей девицей, прислонившись к другу другу спиной, уткнулись в гаджеты. Сухонькая старушка, тыкающяя в экран большого планшета. Толстяк, смотрящий в экраны сразу двух телефонов.А в центре сидел большой шестилапый зверь. С умилением на морде он смотрел на людей и гладил каждого по голове лапами.— Вайфай, фу! - Скомандовал мужчина.Зверь повернул голову и тихо зарычал.— Как тебе не стыдно! Люди сюда приехали отдыхать, дышать воздухом, общаться. А ты? Опять их в интернет запихал. Плохой Вайфай! Плохой! Фу!Мохнатый похититель обиженно заворчал и убрал лапы. Люди заворочались, стали яростно тыкать в экранчики и, в конце концов, стали приходить в себя.— Ой, интернет пропал!Жертвы приходили в себя, оглядывались, охали и, виновато пряча глаза, разбегались. На полянке остались только мужчина в комбинезоне и зверюка.— Всё директору расскажу.Зверь жалобно завыл.— Сколько тебе раз говорили так не делать?Лапы Вайфая обвисли. На морде читалась вселенская тоска.— Ещё раз увижу, - мужчина изобразил рукой ножницы, - отрежем тебе интернет.Похититель заскулил, подполз на брюхе к мужчине и стал тереться о ноги.— Ладно. На, чтобы не скучал тут. Только веди себя хорошо.И мужчина протянул зверю спиннер.Мохнатый бандит с интересом обнюхал, нацепил игрушку на коготь и крутанул…Всю следующую неделю wi-fi в парке не работал.Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Вайфай парочка мальчик мохнатые лапы парк

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