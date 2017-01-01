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Творческие истории / Несерьезные истории

Пятничная рассказявка №174 - Wi-Fi

— Смотри! Прикольно они сделали.

Тощий парень в подвернутых джинсах и рыжеволосая девушка остановились перед стеной зелёного кустарника. Среди листьев висел черно-белый плакатик с надписью "Free Wi-Fi".

— Шутники.

Парень указал на землю. Под плакатом в землю была воткнута табличка с кривыми буквами "Астарожно - злой Вайфай".

— Так шутить надо ближе к цивилизации. А не посреди огромного парка. До ближайшего интернета час ходьбы. Тут даже телефон связь не ловит.

Девушка вынула плоскую "лопатку" телефона.

— Точно, не ловит.

И ткнула в кружок включения вайфая, так, на всякий случай.

— О! А вайфай тут и правда есть!

— Правда?

Парень тоже достал телефон еще большей "лопатости".

— И интернет есть, прикинь.

Парочка уткнулась носами в свои экранчики. А из кустов медленно вынырнули две большие мохнатые лапы. Когтям на них мог позавидовать любой медведь. Лапищи приблизились к людям...

И резко схватив обоих поперек туловищ, утащили в заросли, откуда сразу же послышалось довольное урчание.

— Мама, смотри!

Маленький мальчик потянул маму в сторону кустов с табличкой.

— Что там такое?

— Тётю и дядю мишка схватил!

— Ну что ты, здесь нет медведей.

— Нет, схватил!

Мальчик остановился и топнул ногой. Но мать уже увидела надпись и вытащила из сумки телефон.

— Подожди. Я сейчас папе напишу…

Договорить она не успела. Большие лапы ринулись из кустов, схватили женщину и утянули в заросли.

— А-а-а-а-а!!!

Мальчик ринулся прочь от этого страшного места.

Он пробежал по аллейке мимо молодых дубков, свернул около большой ёлки, пронёсся между двух кустов можжевельника и врезался в мужчину в синем рабочем комбинезоне.

— Ты куда, малой?

— Там! Маму! В кусты! Лапы!

— Стой, стой, стой. Успокойся. Вот так, молодец, вдохни. Выдохни и расскажи всё по порядку.

Выслушав сбивчивый рассказ, мужчина взял мальчика за руку.

— Ну, пойдем выручать твою маму.

— А если и нас эти лапы? Как сцапают!

— Ты представь, что мы рыцари. Идём вызволять принцессу из когтей дракона.

Мужчина подобрал длинную прямую палку и вручил мальчику.

— Вот тебе меч.

— А дракон сильно злой?

— Нет. Просто скучно ему. Пойдем.

Они вернулись к стене зеленого кустарника.

— Тут?

— Ага.

Мужчина прошёл вдоль стены, нашёл проход, скрытый в листьях и поманил за собой мальчика. Они прошли по туннелю из веток и оказались на маленькой полянке.

Там кружком сидели люди. Мама мальчика склонилась над телефоном. Парочка, тощий парень с рыжей девицей, прислонившись к другу другу спиной, уткнулись в гаджеты. Сухонькая старушка, тыкающяя в экран большого планшета. Толстяк, смотрящий в экраны сразу двух телефонов.

А в центре сидел большой шестилапый зверь. С умилением на морде он смотрел на людей и гладил каждого по голове лапами.

— Вайфай, фу! - Скомандовал мужчина.

Зверь повернул голову и тихо зарычал.

— Как тебе не стыдно! Люди сюда приехали отдыхать, дышать воздухом, общаться. А ты? Опять их в интернет запихал. Плохой Вайфай! Плохой! Фу!

Мохнатый похититель обиженно заворчал и убрал лапы. Люди заворочались, стали яростно тыкать в экранчики и, в конце концов, стали приходить в себя.

— Ой, интернет пропал!

Жертвы приходили в себя, оглядывались, охали и, виновато пряча глаза, разбегались. На полянке остались только мужчина в комбинезоне и зверюка.

— Всё директору расскажу.

Зверь жалобно завыл.

— Сколько тебе раз говорили так не делать?

Лапы Вайфая обвисли. На морде читалась вселенская тоска.

— Ещё раз увижу, - мужчина изобразил рукой ножницы, - отрежем тебе интернет.

Похититель заскулил, подполз на брюхе к мужчине и стал тереться о ноги.

— Ладно. На, чтобы не скучал тут. Только веди себя хорошо.

И мужчина протянул зверю спиннер.

Мохнатый бандит с интересом обнюхал, нацепил игрушку на коготь и крутанул…

Всю следующую неделю wi-fi в парке не работал.



Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Сегодня, 11:00 by ЛетягаПросмотров: 14Комментарии: 0
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Ключевые слова: Вайфай парочка мальчик мохнатые лапы парк

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