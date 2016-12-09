Отголоски смерти

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:10

Причина: Изменен раздел

Mr.Simpson Просмотров: 246 Комментарии: 1 +1 Вчера, 20:10 by

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Не то чтобы я не верил в потусторонние силы, знаю, что-то в этом мире есть необъяснимое: свет и тьма, бог и дьявол, живые мертвецы, привидения и прочая нечисть… Верю, что все это имеет право на существование. И глупо принимать позицию, что мы одни в этом мире, но когда читаешь или слушаешь разного рода истории, в том числе и на этом сайте, то отчасти скептически к ним относишься. Мало ли, что там кому-то почудилось, всему этому есть рациональное объяснение… Поэтому и к своей истории я бы отнесся так же, если бы она не произошла с близким мне человеком. В иной ситуации я бы в такое не поверил… Далее от первого лица.Это произошло с 21 на 22 июля 2010 года, мы с друзьями гуляли на улице и, как всегда, валяли дурака. Погода буквально нам улыбалась: светило солнышко, было тепло и при этом не так жарко, дул легкий-легкий ветерок. День мы решили провести в центре нашего замечательного городка. Мы прошлись по парочке магазинов, посмотрели телефоны и другую технику, сходили в кино.День плавно переходил в вечер, чувствовались первые нотки-предвестники похолодания, небо неожиданно начало заволакивать тучами, да и люди стали уже расходиться. Было немного странно, что столь быстро и резко менялась погода, прямо на глазах солнечный день потихоньку превращался в холодный вечер, правда тогда я этому не придал абсолютно никакого значения.Первая мысль, появившаяся в моей голове, была о том, что надо бы идти домой. Не очень хотелось попасть под ливень и намокнуть, а до дома путь неблизкий, поэтому пора бы уже собираться. Тем более, это был вечер пятницы, мало ли, какие лица повылазят праздновать свои выходные. Я со всеми попрощался.Дорога домой проходила через парк. Парк красивый, с аттракционами, закутанный в зеленую листву деревьев, который, может быть, пугал отсутствием в нем людей. Почему бы не отметить людям свой выходной в парке? Но я все спустил на то, что погода портилась, и люди, как и я, не хотели мокнуть под дождем, а потихоньку кочевали в бары и иные питейные заведения для продолжения своего вечера.Парк был достаточно большим и имел несколько входов в виде красных хромированных арок. Напротив каждой из них стаял пресловутый гномик, видимо, встречал гостей. Странно, но в этот раз он меня не встречал. Проходя через арку, я заметил его отсутствие. Хотя, сколько себя помню, он всегда тут был. Я подумал, что кто-то, видимо, его украл или администрация переместила. Только потом я задумался, что у каждого из нас есть моменты, в которых нам пытаются что-то передать, намекнуть определенными событиями, кажущимися на первый взгляд неприметными изменениями, которые мы на автоматизме игнорируем и не принимаем, хотя стоило обратить на них внимание, ведь все могло измениться…Я весьма быстрым шагом перемещался по центральной аллее парка, которая пересекала его по центру и разделяла ровно пополам. В самом центре парка находился фонтан, небольшой и нерабочий, потрепанный временем, но такой знакомый. С самого детства мы с родителями гуляли в этом парке, я любил кинуть монетку в тогда ещё работающий фонтан и загадать желание, сполоснуть руки и ноги в прохладном водоеме жарким днем. Но в этот вечер меня ждало нечто иное.Все было хорошо, пока я не дошёл до того самого фонтана, на дне которого я обнаружил нечто. То, что кардинально изменило мою жизнь на долгие долгие годы, точнее, это стало первым звеном в цепочке изменений моей жизни.На дне мозаичного дна фонтана я что-то заметил боковым зрением, когда проходил мимо. Решил проверить. Это был человек, мертвый мужчина. Я остолбенел. Такое бывает, но я абсолютно не мог пошевелиться. В такие моменты обычно паникуешь, начинаешь перебирать кучу вариантов, что делать и куда звонить, а может, вовсе убежать, пройти мимо... Мало ли, кто-нибудь другой заметит, зачем мне все эти проблемы, но в тот момент этот человек как будто притягивал меня к себе. Он лежал на спине, ногами как раз в мою сторону, можно было подумать, что этот человек просто прикрыл глаза, лежит и о чем-то мечтает, но не посреди же фонтана в парке, в поздний час, черт возьми.Я приблизился, чтобы его рассмотреть и точно убедиться, что этот человек мертв. Он был весьма симпатичный, то есть не тянул на бомжа, ему было в районе 35-36 лет. Почему в моей голове сразу высыпали эти два числа? Я для себя сделал вывод, что нельзя его тут оставлять, нужно сообщить в соответствующие органы, но рука в тот вечер как-то медленно тянулась к трубке телефона. Я взглянул на этого бедолагу ещё раз, и мне показалось, что он дышит или, по крайней мере, что-то в его положении изменилось. Я подошел ближе, встал на бетонное ограждение фонтана, благо оно широкое и какой-либо вероятности моего конфуза и моего падения на мужика не намечалось. Обошел его, присел со стороны лица и начал вглядываться в его безжизненное бледное лицо. Он не подавал никаких признаков жизни. Я уже тянулся к своему мобильному в кармане джинс, как случилось то, чего я ожидать точно не мог.Его глаза распахнулись, я буквально это почувствовал, как будто некий импульс. Волна прошла сквозь меня и немного толкнула. Его безжизненные синие и широкие глаза смотрели на меня, именно синие, и на какой-то момент я потерялся в пространстве, как будто вокруг меня ничего не было, а были только я и он. Медленно, обнажая белые ровные зубы, открылся рот, и я услышал вылетающий из его уст истошный звук, напоминающий последний выдох, но весьма громкий, как будто душа прямиком из него проходит через меня.Очнувшись от всего этого, я осознал, что я ещё в парке, на том самом фонтане. И первое, что я ощутил, что я не могу толком сжать свои руки - они ледяные, как будто кровь в пальцах превратилась в лед. Медленно, но верно, к своей внутренней радости, я смог сжать руки в кулак и начал приходить в себя. Я как будто вернулся откуда-то обратно и снова мог контролировать себя. Мне показалось, что рядом со мной кто-то появился. По левую руку от меня была достаточно преклонного возраста пара, жена держалась за мужа и стояла немного позади него, как будто прикрываясь им, мужчина немного выдвинулся вперед и задал мне вопрос, но звук я не услышал, только немое шевеление его губ. Я выдавил из себя: "Что?", а только после своих собственных слов услышал вопрос того мужчины: "Что с вами?". На тот момент… я бы тоже хотел знать, что со мной.Я понял, что я даже не взглянул на человека, смотревшего на меня со дна фонтана, и когда я обратил свой взор обратно на него, он лежал все так же неподвижно, но уже с закрытыми глазами.Я окончательно пришел в себя, насколько в этой ситуации вообще это возможно. Взгляд немолодого мужчины уже был обращен на человека на дне фонтана, а потом он перевел свой взгляд и на меня. Наверное, в тот момент со стороны можно было подумать, что это я стал виновником событий, которые привели к смерти мужчины. Да и что они ещё могли подумать? Мужчина смотрел на меня осторожным, опасливым взглядом, а я лишь смог произнести, что тут его нашел и нужно куда-то позвонить. Мужчина, как мне показалось, едва заметным кивком головы как бы дал подтверждение моим словам, отошел к жене, переговорил буквально пару слов, взял мобильный и набрал номер. Что он говорил - я уже не обратил внимания. Мой взгляд опять вернулся к мужчине на дне. "Что, черт возьми, со мной было?" - пронеслось у меня в голове.Когда я вернулся домой, было еще темно, я даже понятия не имел, сколько времени я провел в том парке. Документов при том человеке найдено не было, соответственно, личность установить не удалось, но это меня интересовало меньше всего…Дома я почувствовал себя очень плохо, голова, такое чувство, весила целый центнер, все мое тело меня как будто не слушалось. Я чувствовал себя очень усталым и решил прилечь, но сомкнуть глаз мне так и не удалось. Меня не покидало чувство того, что домой я пришел не один…Шел один день за другим, но лучше мне так и не становилось, с каждой последующей ночью мои опасения подтверждались всё сильнее.Что скрывается в ночи? Одни ли мы в комнате? Так ли крепко закрыта дверь в потусторонний мир? Ночью мне было не до сна. Мне мерещились странные вещи, комната, такое чувство, была живой. Никогда не обращал внимания на то, что происходит ночью, пока я сплю. Мне всегда удавалось быстро уснуть, но после того случая в парке… Я лежал на кровати и слушал. Мои родители крепко спали в другой комнате, мой брат давно переехал и жил уже в другом месте.Я не могу передать, что я слышу. Казалось бы, стоит тишина. Поначалу так и было, но потом ты начинаешь чувствовать рядом с собой чье-то присутствие. Взгляд за спиной, когда сидишь за креслом и читаешь книгу, тени на стенах, создаваемые полуночной лампой, тебя больше не слушаются. Боковым зрением ты видишь, что они двигаются сами по себе, даже когда ты не двигаешься. Начинаешь обращать внимание на неестественные звуки. Одним из таких звуков была ходьба, которая отчетливо была слышна на ламинате, пол издавал легкий и чуть слышный скрип, как будто по нему кто-то шагал.Из ночи в ночь мне казалось, что я начинаю сходить с ума, но я понимал, что это не так. И все, что со мной происходило, было реально. Кто-то постоянно мне пытался нашептать сперва непонятные для меня слова.Той последней ночью мне приснился странный сон. Я наряжал елку в комнате родителей, странно, но их рядом не было, но такое чувство, что я ощущал их рядом, частичка их была со мной. Украшения для елки я выбрал самые, что ни на есть странные: я украшал её сосисками, точнее, длинной связкой небольших молочных сосисок. Такая вот своеобразная мишура. Из того, что ещё запомнилось, так это то, что верхушку ели я украсил ярко-красной звездой. И так получилось, что у меня их почему-то было две, вторую я просто оставил под елкой, но когда взглянул на свои руки, то они окрасились в темно-красный цвет. "Видимо, я их ещё и покрасил", - подумал я тогда. Я помню, что было что-то ещё, но в памяти это не отложилось.Проснувшись утром, я почувствовал себя весьма бодро. "Переболел", - подумал я.В утро выходного дня мои родители обычно высыпались и рано вставать не спешили. Я бы не обратил внимания на дверь в их комнату, если бы не заметил, что она слегка приоткрыта. Обычно она всегда закрыта. Я решил вскользь посмотреть, спят ли они, а потом тихонько закрыть дверь, но мне не пришлось этого делать.Вся комната была испачкана в крови. И я не помню, как это произошло.Войдя в комнату, я не ощутил страха или испуга в тот момент. Все, что я чувствовал – это чувство удовлетворения собой. Я испытывал неизгладимое удовольствие, как будто от совершенно выполненной работы. Но одна вещь всплыла в мой сознании, такое чувство, что это сделал именно я.P.S. Это не было утро выходного дня, это был тот же самый вечер той злополучной встречи с мертвецом, а все, что произошло с ним (те несколько дней бреда), произошло буквально за пару часов.Этой мой брат, он попал в психбольницу, буквально сойдя с ума за несколько часов. И рассказал мне эту историю, но на самом деле всего этого не происходило… знаю только, что он действительно обнаружил труп на дне фонтана.