Дело №213

TheEnemyOllie Просмотров: 189 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:51 by

----------------------------------------------------------------------[Из протокола по делам и сыску особо опасных преступников].--[Дело №213 (Фиолетовое свечение)]--[Ведущий следователь - Алекс Свонн Джейкобсон]----------------------------------------------------------------------[7 июня 2017 года. Свидетельство (аудиозапись) №1]--[Показания даны Мартой Кевин-Девис]- Я шла после работы по аллее, но решила срезать путь до дома, поэтому пошла через улицу Грейвенсон...- А вы можете сказать, кем вы работаете?- Я? Я работаю в бутике неподалеку от площади Свечения.- Запишите это здесь.- Мне продолжать?- Да.- Ну, так вот, я б-была уже возле кинотеатра. Завернув в переулок, я хотела уже заходить в дверь, как моё внимание привлекло что-то. Сначала мне никак не удавалось разглядеть, что это было, из-за темноты. Все-таки время позднее. Но потом я взяла фонарь и пошла проверить... Н-н-ну, и т-там я обнаружила их... их тела.- А вам кто-либо знаком из покойных? Или вы видите их впервые?- Нет, я их не знаю... не знала!- Вы уверены? Вот, вам знакома эта девочка?- Нет. Нет, не знакома.- А вы ничего больше не замечали? Чего-то странного?- А знаете... было... точно было... Знаете, мне показалось, что там, помимо меня, был еще кто-то. В другом переулке... там был мальчик.- Мальчик? Сколько лет было ему? Хотя бы примерно?- Ну, лет 15-16. Я женщина высокая, но... думаю, он был ниже меня примерно на полголовы.- И что он там делал? Да еще и в такой поздний час? Вы с ним пытались как-то взаимодействовать?- Нет. Я увидела его всего на секунду... Он заходил в переулок и скрылся в нем. А идти за ним... я как-то не решилась.- Хорошо, а вы можете описать этого мальчика? Приметы, может, какие-нибудь разглядели или одежду?- На нем была красная... вроде бы красная рубашка, но очень грязная. Это все, что я смогла разглядеть. Стойте, подождите... Я, конечно, не уверена, но мне показалось, что я видела его глаза, и они были фиолетовые... Ярко-фиолетовые.- Ярко-фиолетовые? В каком смысле?- Ну... они светились. Мне тогда стало жутко, и я поскорее побежала в дом, чтобы вызвать полицию... А когда меня отпустят?--[10 июня 2017 года. Свидетельство (аудиозапись) №2]--[Показания даны Барри Оливером Темплсмитом]- Время было позднее, я задержался на работе. Освободился лишь к 12 часам. Работаю я в страховой компании... дел много.- Перейдем ближе к делу.- Я ехал на машине по пятому авеню, сворачивая на кольцо, а оттуда на площадь. Выехав с площади Свечения, завернул к перекрестку между улицей Кэмпбелла и Лайонелла. Ну и тогда я услышал крик... Крик из парка.- Крик мужчины или женщины?- Мужчины. Я решил подъехать к источнику криков, думал, что грабят, при случае хотел вызвать вас. А когда начал подъезжать... то с расстояния... я увидел фиолетовый свет...- Свет? Каким он был?- Э-э-э... два таких огонька... я бы даже сказал, что они были похожи на глаза.- Глаза?! Вы уверены? А мальчика или подростка вы там не видели?- Нет. Когда подъехал ближе, огоньки скрылись среди деревьев. А после я вышел и направился туда... Знаете, у меня есть разрешение на травматическое оружие. Подойдя ближе... я увидел лежащего человека. Только вид у него был ужасный! Будто все его тело скрючилось. Потом я прощупал пульс, ну и... поняв, что он убит, позвонил в полицию.- Хорошо. Запишите ваши показания в бланк, чтобы мы их оформили.- Я свободен?- Офицер Конноли вас проводит к выходу.Заметка: Упоминается фиолетовое свечение.--[25 июня 2017 года. Свидетельство (аудиозапись) №3]--[Показания даны Абрахамом Вилейном Отисоном]- Так как вы обнаружили труп мужчины и женщины?- Что? Сынок, говори погромче, слух у меня уже слабый.- ТАК КАК ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ТРУП МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ?- Ааа! Теперь услышал. Я шел из пенсионного отделения, получал пенсию.- А когда это было... А КОГДА ЭТО БЫЛО?- Когда это было? Это было утром, часиков в 11-12. Я проходил мимо переулка и там заметил их тела. Боже упаси! Я такого даже во Второй мировой войне не видывал.- Как вы можете описать их тела?- Брррр... Как будто душу высосали демоны проклятые. Их тела были смятые... засохли. Будто они не ели 2 месяца, одни кожа да кости.- Никого вблизи убитых вы не замечали?- Замечал. Мальца там видел. Только странный он был.- Так-так... Вот здесь поподробнее. Скажем, опишите его.- Ну, рубашечка красная... а сам весь грязный, будто по земле катался. Черные волосы вроде бы, чуть длиннее ушей, почти до плеч. А лица я не совсем разглядел. Зрение стало подводить, да и он удалился.- А глаза! Вы видели его глаза?- Да-с. Какие-то они диковинные. Цвет у них такой... Э-э-э... фио... фиолетовый вроде-с. Да еще и светились.- Так я и знал...Он вам вреда не причинил? Или, может быть, сказал вам что-либо?- Нет. Он ушел. Ушел в сторону от меня.- Ясно всё...ну ладно, сейчас я помогу вам записать ваши показания, мистер Отисон, а после вы свободны.Заметка: Снова упоминается мальчик с фиолетовыми глазами. Точного портрета не дано.--[10 июля 2017 года. Свидетельство (аудиозапись) №4]--[Показания даны Оливером Нести]- Я играл с друзьями на площадке, когда заметил вдали фигуру.- Скажи, Оливер, как она выглядела?- Э-э-э, это был мальчик.- Мальчик? А что делал этот мальчик?- Он просто стоял и смотрел на нас.- А как далеко он стоял? Можешь сказать?- Примерно... 200 ярдов от нас. Он просто стоял и смотрел.- Скажи, твоя мама позвонила нам в 7 часов вечера, она разрешает тебе играть до такого времени?- Да. Было лето, а дом всего-то в двух шагах. Она никогда не волновалась за нас.- Послушай меня, Оливер. Сейчас тебе придется напрячь свою память и сказать, как он выглядел.- Понемногу темнело, так что я не сильно его разглядел. Ну... футболка красно-белая или рубашка... длинные черные волосы... И какие-то странные глаза. Никогда таких не видел, но мне показалось это крутым.- А что произошло потом?- Мы стали прощаться с друзьями. Мама звала меня и Джека домой, а потом Джек пропал. И незнакомец тоже.- Так ты не заметил, как пропал твой брат?- Нет, но Кевин говорит, что Джек ездил на велике в пределах 5 домов от нашего. Скажите, дядя, а вы найдете моего брата?- Конечно, найдем. Обещаю тебе. А теперь позови свою маму, нам надо кое-что записать тут.Заметка: Еще одно упоминание мальчика с фиолетовыми глазами. Опять же не дан точный портрет. Выписан указ о поиске неизвестного.--[24 июля 2017 года. Свидетельство (аудиозапись) №5]--[Показания даны Карой Элизабет Реми]Девочка была в состоянии шока.- М-м-мы с друзьями тусовались око-около заброшенного здания.- Успокойся. Выпей воды. Скажи... сколько вас было?- На-нас б-было пятеро: я, Денни, Майкл, Клара и Д-Джон.- А что вы забыли у заброшенного здания? Неужели не было других мест для развлечения?- Это была и-идея Майкла. Он сказал, что ходят слухи о привиде-де-дениях. А потом предложил нам проверить это.- Выпей воды. Так, а потом что случилось?- Денни вы-вы-вызвался войти туда. Он не верил во все это.- Так, а дальше что?- Он выглянул из окна третьего этажа. Сме-смеялся и кричал, что мы струсили. А потом его кто-то утащил. Сначала мы не поверили, но после ужасающих кри-криков Клара и Майкл убежали. А потом я з-з-заметила какого-то пацана, стоящего на окне того самого этажа.- Опиши его. Как сможешь.- Красно-белая рубашка в клетку, синие джинсы, ке-кеды. У него были темноватые длинные волосы до ушей. Серая кожа и... яркие фиолетовые глаза! Глаза! АААААА! П-пожалуйста, хватит! Я хочу домой!- Все, все, все. Мы закончили. Ты можешь идти.Заметка: в тот же день Кара Элизабет Реми покончила с собой, выпрыгнув с 16 этажа. Был выписан приказ о выведении поискового патруля в поисках мальчика.--[15 августа 2017 года. Свидетельство (отчет) №6]--[Отчет дан следователем Алексом Свонн Джейкобсоном]После 3-х недель поисков мы потеряли 18 человек. Все они были убиты. Вероятнее всего, это произошло во время патрулирования. Однако докладываю, что мне удалось самолично увидеть этого мальчика. Скажу: по описанию, данному 4 свидетелями, полностью совпадает. Также была совершена попытка нападения со стороны подростка. Я пострадал. Мне оторвали левую руку. Скажу честно, такого я в жизни не видел. Мальчик, при попытке войти с ним в контакт, легким движением оторвал мне предплечье. Поэтому прошу вас выписать ордер на использование боевой единицы, так как этот мальчик не совсем человек. Это что-то страшное и безжалостное. Его нужно уничтожить.Отчет: Алекс Свонн Джейкобсон, главный следователь дела №213.

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