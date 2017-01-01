Дело №213--------------------------------------------------------------------
--[Из протокола по делам и сыску особо опасных преступников].
--[Дело №213 (Фиолетовое свечение)]
--[Ведущий следователь - Алекс Свонн Джейкобсон]
--------------------------------------------------------------------
--[7 июня 2017 года. Свидетельство (аудиозапись) №1]
--[Показания даны Мартой Кевин-Девис]
- Я шла после работы по аллее, но решила срезать путь до дома, поэтому пошла через улицу Грейвенсон...
- А вы можете сказать, кем вы работаете?
- Я? Я работаю в бутике неподалеку от площади Свечения.
- Запишите это здесь.
- Мне продолжать?
- Да.
- Ну, так вот, я б-была уже возле кинотеатра. Завернув в переулок, я хотела уже заходить в дверь, как моё внимание привлекло что-то. Сначала мне никак не удавалось разглядеть, что это было, из-за темноты. Все-таки время позднее. Но потом я взяла фонарь и пошла проверить... Н-н-ну, и т-там я обнаружила их... их тела.
- А вам кто-либо знаком из покойных? Или вы видите их впервые?
- Нет, я их не знаю... не знала!
- Вы уверены? Вот, вам знакома эта девочка?
- Нет. Нет, не знакома.
- А вы ничего больше не замечали? Чего-то странного?
- А знаете... было... точно было... Знаете, мне показалось, что там, помимо меня, был еще кто-то. В другом переулке... там был мальчик.
- Мальчик? Сколько лет было ему? Хотя бы примерно?
- Ну, лет 15-16. Я женщина высокая, но... думаю, он был ниже меня примерно на полголовы.
- И что он там делал? Да еще и в такой поздний час? Вы с ним пытались как-то взаимодействовать?
- Нет. Я увидела его всего на секунду... Он заходил в переулок и скрылся в нем. А идти за ним... я как-то не решилась.
- Хорошо, а вы можете описать этого мальчика? Приметы, может, какие-нибудь разглядели или одежду?
- На нем была красная... вроде бы красная рубашка, но очень грязная. Это все, что я смогла разглядеть. Стойте, подождите... Я, конечно, не уверена, но мне показалось, что я видела его глаза, и они были фиолетовые... Ярко-фиолетовые.
- Ярко-фиолетовые? В каком смысле?
- Ну... они светились. Мне тогда стало жутко, и я поскорее побежала в дом, чтобы вызвать полицию... А когда меня отпустят?
--[10 июня 2017 года. Свидетельство (аудиозапись) №2]
--[Показания даны Барри Оливером Темплсмитом]
- Время было позднее, я задержался на работе. Освободился лишь к 12 часам. Работаю я в страховой компании... дел много.
- Перейдем ближе к делу.
- Я ехал на машине по пятому авеню, сворачивая на кольцо, а оттуда на площадь. Выехав с площади Свечения, завернул к перекрестку между улицей Кэмпбелла и Лайонелла. Ну и тогда я услышал крик... Крик из парка.
- Крик мужчины или женщины?
- Мужчины. Я решил подъехать к источнику криков, думал, что грабят, при случае хотел вызвать вас. А когда начал подъезжать... то с расстояния... я увидел фиолетовый свет...
- Свет? Каким он был?
- Э-э-э... два таких огонька... я бы даже сказал, что они были похожи на глаза.
- Глаза?! Вы уверены? А мальчика или подростка вы там не видели?
- Нет. Когда подъехал ближе, огоньки скрылись среди деревьев. А после я вышел и направился туда... Знаете, у меня есть разрешение на травматическое оружие. Подойдя ближе... я увидел лежащего человека. Только вид у него был ужасный! Будто все его тело скрючилось. Потом я прощупал пульс, ну и... поняв, что он убит, позвонил в полицию.
- Хорошо. Запишите ваши показания в бланк, чтобы мы их оформили.
- Я свободен?
- Офицер Конноли вас проводит к выходу.
Заметка: Упоминается фиолетовое свечение.
--[25 июня 2017 года. Свидетельство (аудиозапись) №3]
--[Показания даны Абрахамом Вилейном Отисоном]
- Так как вы обнаружили труп мужчины и женщины?
- Что? Сынок, говори погромче, слух у меня уже слабый.
- ТАК КАК ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ТРУП МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ?
- Ааа! Теперь услышал. Я шел из пенсионного отделения, получал пенсию.
- А когда это было... А КОГДА ЭТО БЫЛО?
- Когда это было? Это было утром, часиков в 11-12. Я проходил мимо переулка и там заметил их тела. Боже упаси! Я такого даже во Второй мировой войне не видывал.
- Как вы можете описать их тела?
- Брррр... Как будто душу высосали демоны проклятые. Их тела были смятые... засохли. Будто они не ели 2 месяца, одни кожа да кости.
- Никого вблизи убитых вы не замечали?
- Замечал. Мальца там видел. Только странный он был.
- Так-так... Вот здесь поподробнее. Скажем, опишите его.
- Ну, рубашечка красная... а сам весь грязный, будто по земле катался. Черные волосы вроде бы, чуть длиннее ушей, почти до плеч. А лица я не совсем разглядел. Зрение стало подводить, да и он удалился.
- А глаза! Вы видели его глаза?
- Да-с. Какие-то они диковинные. Цвет у них такой... Э-э-э... фио... фиолетовый вроде-с. Да еще и светились.
- Так я и знал...Он вам вреда не причинил? Или, может быть, сказал вам что-либо?
- Нет. Он ушел. Ушел в сторону от меня.
- Ясно всё...ну ладно, сейчас я помогу вам записать ваши показания, мистер Отисон, а после вы свободны.
Заметка: Снова упоминается мальчик с фиолетовыми глазами. Точного портрета не дано.
--[10 июля 2017 года. Свидетельство (аудиозапись) №4]
--[Показания даны Оливером Нести]
- Я играл с друзьями на площадке, когда заметил вдали фигуру.
- Скажи, Оливер, как она выглядела?
- Э-э-э, это был мальчик.
- Мальчик? А что делал этот мальчик?
- Он просто стоял и смотрел на нас.
- А как далеко он стоял? Можешь сказать?
- Примерно... 200 ярдов от нас. Он просто стоял и смотрел.
- Скажи, твоя мама позвонила нам в 7 часов вечера, она разрешает тебе играть до такого времени?
- Да. Было лето, а дом всего-то в двух шагах. Она никогда не волновалась за нас.
- Послушай меня, Оливер. Сейчас тебе придется напрячь свою память и сказать, как он выглядел.
- Понемногу темнело, так что я не сильно его разглядел. Ну... футболка красно-белая или рубашка... длинные черные волосы... И какие-то странные глаза. Никогда таких не видел, но мне показалось это крутым.
- А что произошло потом?
- Мы стали прощаться с друзьями. Мама звала меня и Джека домой, а потом Джек пропал. И незнакомец тоже.
- Так ты не заметил, как пропал твой брат?
- Нет, но Кевин говорит, что Джек ездил на велике в пределах 5 домов от нашего. Скажите, дядя, а вы найдете моего брата?
- Конечно, найдем. Обещаю тебе. А теперь позови свою маму, нам надо кое-что записать тут.
Заметка: Еще одно упоминание мальчика с фиолетовыми глазами. Опять же не дан точный портрет. Выписан указ о поиске неизвестного.
--[24 июля 2017 года. Свидетельство (аудиозапись) №5]
--[Показания даны Карой Элизабет Реми]
Девочка была в состоянии шока.
- М-м-мы с друзьями тусовались око-около заброшенного здания.
- Успокойся. Выпей воды. Скажи... сколько вас было?
- На-нас б-было пятеро: я, Денни, Майкл, Клара и Д-Джон.
- А что вы забыли у заброшенного здания? Неужели не было других мест для развлечения?
- Это была и-идея Майкла. Он сказал, что ходят слухи о привиде-де-дениях. А потом предложил нам проверить это.
- Выпей воды. Так, а потом что случилось?
- Денни вы-вы-вызвался войти туда. Он не верил во все это.
- Так, а дальше что?
- Он выглянул из окна третьего этажа. Сме-смеялся и кричал, что мы струсили. А потом его кто-то утащил. Сначала мы не поверили, но после ужасающих кри-криков Клара и Майкл убежали. А потом я з-з-заметила какого-то пацана, стоящего на окне того самого этажа.
- Опиши его. Как сможешь.
- Красно-белая рубашка в клетку, синие джинсы, ке-кеды. У него были темноватые длинные волосы до ушей. Серая кожа и... яркие фиолетовые глаза! Глаза! АААААА! П-пожалуйста, хватит! Я хочу домой!
- Все, все, все. Мы закончили. Ты можешь идти.
Заметка: в тот же день Кара Элизабет Реми покончила с собой, выпрыгнув с 16 этажа. Был выписан приказ о выведении поискового патруля в поисках мальчика.
--[15 августа 2017 года. Свидетельство (отчет) №6]
--[Отчет дан следователем Алексом Свонн Джейкобсоном]
После 3-х недель поисков мы потеряли 18 человек. Все они были убиты. Вероятнее всего, это произошло во время патрулирования. Однако докладываю, что мне удалось самолично увидеть этого мальчика. Скажу: по описанию, данному 4 свидетелями, полностью совпадает. Также была совершена попытка нападения со стороны подростка. Я пострадал. Мне оторвали левую руку. Скажу честно, такого я в жизни не видел. Мальчик, при попытке войти с ним в контакт, легким движением оторвал мне предплечье. Поэтому прошу вас выписать ордер на использование боевой единицы, так как этот мальчик не совсем человек. Это что-то страшное и безжалостное. Его нужно уничтожить.
Отчет: Алекс Свонн Джейкобсон, главный следователь дела №213.
Сегодня, 09:51 by TheEnemyOllieПросмотров: 189Комментарии: 0
Ключевые слова: Мальчик глаза свечение смерть авторская история