Кот почувствовал приближение смерти

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:22

Cover Просмотров: 748 Комментарии: 2 +13 Вчера, 18:22 by

Было это лет тридцать назад, я тогда ни во что мистическое не верила, была молода, да и время такое было. Мы с мужем жилья своего не имели и сняли квартиру.Из мебели в ней были только диван и шкаф, так что гладить белье мне приходилось просто на полу, разостлав для этого большое покрывало. Так было и в тот вечер. Муж был на второй смене, я включила тихую музыку и глажу одежду. Вдруг из-под кровати кто-то дернул шнур утюга, я аж вскочила. Так испугалась, ведь знала, что дома я одна. С соседями еще не познакомились, поэтому бежать к ним в 12 часов ночи было неудобно, но и заглянуть под диван я не решалась. Уже подумала, что мне это показалось, как из-под дивана снова высунулась мохнатая лапа. Недаром говорят, что у страха глаза велики, вот и мне показалось, что эта лапа очень большая. И тут оттуда вышел обычный серый кот. Я сначала не могла понять, откуда он взялся, потом решила, что он зашел к нам через балкон от соседей. Так и было, так как, погуляв, он вернулся таким же образом домой. С тех пор кот стал приходить к нам даже днем. Как только услышит, что кто-то есть дома, так он тут как тут. Познакомились и с хозяйкой кота, нашей соседкой, бабушкой Дуней. Узнали, что кота зовут Тимофей, бабуля ласково звала его Тимошей. Я уже так к нему привыкла, что постоянно покупала ему еду, а иногда на рынке и мелкую рыбешку. Кот привык и даже оставался у нас на ночь. Вот в один из таких вечеров Тимоша спал на кровати, я смотрела телевизор (муж был на работе), как вдруг кот вскочил, шерсть встала дыбом, глаза устремлены в сторону балкона, и стал так необычно мяукать, что у меня мороз по коже пробежал. Я подумала, что на балконе кто-то есть. В этот момент вернулся с работы муж, что и спасло меня от инфаркта. Я ему все рассказала, муж посмотрел на балкон, там, естественно, никого не было, я понемногу успокоилась, а вот кот вел себя странно. Домой идти не хотел, но и места себе не находил. Мы решили, что не будем будить старушку, отдадим кота утром.Проснулись мы от громких голосов в коридоре и звонка в нашу дверь. Было девять часов утра, суббота, и нам соседка сказала, что баба Дуня умерла. Она принесла ей из магазина молоко, как делала всегда, а та не открыла ей дверь. Позвонила в милицию, и взломав дверь, нашли ее на лежащей на полу. Меня до сих пор не покидает чувство вины, ведь если бы мы пошли к ней, отреагировали на странное поведение кота, может, смогли бы ее спасти. Мог ли кот чувствовать приближение смерти или он просто почувствовал, что его хозяйке нужна помощь?

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