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Истории из жизни

Кот почувствовал приближение смерти

Было это лет тридцать назад, я тогда ни во что мистическое не верила, была молода, да и время такое было. Мы с мужем жилья своего не имели и сняли квартиру.

Из мебели в ней были только диван и шкаф, так что гладить белье мне приходилось просто на полу, разостлав для этого большое покрывало. Так было и в тот вечер. Муж был на второй смене, я включила тихую музыку и глажу одежду. Вдруг из-под кровати кто-то дернул шнур утюга, я аж вскочила. Так испугалась, ведь знала, что дома я одна. С соседями еще не познакомились, поэтому бежать к ним в 12 часов ночи было неудобно, но и заглянуть под диван я не решалась. Уже подумала, что мне это показалось, как из-под дивана снова высунулась мохнатая лапа. Недаром говорят, что у страха глаза велики, вот и мне показалось, что эта лапа очень большая. И тут оттуда вышел обычный серый кот. Я сначала не могла понять, откуда он взялся, потом решила, что он зашел к нам через балкон от соседей. Так и было, так как, погуляв, он вернулся таким же образом домой. С тех пор кот стал приходить к нам даже днем. Как только услышит, что кто-то есть дома, так он тут как тут. Познакомились и с хозяйкой кота, нашей соседкой, бабушкой Дуней. Узнали, что кота зовут Тимофей, бабуля ласково звала его Тимошей. Я уже так к нему привыкла, что постоянно покупала ему еду, а иногда на рынке и мелкую рыбешку. Кот привык и даже оставался у нас на ночь. Вот в один из таких вечеров Тимоша спал на кровати, я смотрела телевизор (муж был на работе), как вдруг кот вскочил, шерсть встала дыбом, глаза устремлены в сторону балкона, и стал так необычно мяукать, что у меня мороз по коже пробежал. Я подумала, что на балконе кто-то есть. В этот момент вернулся с работы муж, что и спасло меня от инфаркта. Я ему все рассказала, муж посмотрел на балкон, там, естественно, никого не было, я понемногу успокоилась, а вот кот вел себя странно. Домой идти не хотел, но и места себе не находил. Мы решили, что не будем будить старушку, отдадим кота утром.

Проснулись мы от громких голосов в коридоре и звонка в нашу дверь. Было девять часов утра, суббота, и нам соседка сказала, что баба Дуня умерла. Она принесла ей из магазина молоко, как делала всегда, а та не открыла ей дверь. Позвонила в милицию, и взломав дверь, нашли ее на лежащей на полу. Меня до сих пор не покидает чувство вины, ведь если бы мы пошли к ней, отреагировали на странное поведение кота, может, смогли бы ее спасти. Мог ли кот чувствовать приближение смерти или он просто почувствовал, что его хозяйке нужна помощь?
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:22
Вчера, 18:22 by CoverПросмотров: 748Комментарии: 2
+13

Ключевые слова: Квартира кот соседи старушка смерть

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 20:57
+6
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Комментариев: 581
Этот проныра загодя подыскал себе новую семью и плавно перекочевал ибо чувствовал скорую смерть старушки. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#2 написал: Galadriell80
Сегодня, 01:20
+1
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Комментариев: 209
Цитата: Tigger power
Этот проныра загодя подыскал себе новую семью и плавно перекочевал ибо чувствовал скорую смерть старушки. +

Вот же хитрован))) История вполне правдоподобная++++
Зарегистрирован: 16.12.2015
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