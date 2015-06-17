Чуток мистических историй

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:31

lg230984kia Просмотров: 323 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 00:31 by

Мой папа после инфаркта вынужден был уйти с нервной работы. Устроился работать в церковь. Продает иконы, свечи, ну и отвечает за чистоту в церкви и вокруг. Познакомился там с одним прихожанином, который в 90-е годы занимался рэкетом. Много грешных дел сотворил на этой земле. Братки его уже все на том свете убиенные, а он грехи за себя и всех них замаливает. В Иерусалим уже много раз паломничество совершал. В общем, несет свою миссию. И как-то попросил он папу моего помочь ему. Папа на записочке написал ему какие-то имена. Якобы этот Иван (назовем его так) собирался какие-то молитвы над могилами читать. Какие имена и кого - я так и не поняла, но папа просьбу выполнил. Сам церковь закрыл и поехал домой, а Иван пошел на могилы. Папа уже подъезжал домой, как звонит ему Иван.- С тобой все нормально?- Да, а что? - отвечает папа.- Да я пока отчитку делал, то на ровном месте раз десять упал. Кидало меня из стороны в сторону.А папа потом тоже несколько дней падал на ровном месте, правда, без последствий.Папа мне когда это все рассказывал, я его слезно просила в таких делах не участвовать, даже косвенно, потому что у него маленькие внуки. Неизвестно потом, как это все на них может отразиться, да и что вообще Иван этот такое читал, может, не молитвы вовсе.Каждый год на четырнадцатое января наш свекор с утра приходит к нам посевать*. В прошлом году он также должен был к нам прийти посевать перед работой. Я была в то в время в декретном отпуске. С утра выпроводила мужа на работу и пошла дальше досыпать с детьми на диван.Сквозь сон слышу, как ключом открыли дверь, затем раздался характерный звук падающих на пол семян, а потом еще несколько раз подброшенных. Я даже не встала и слышала это сквозь дрему.Дверь закрылась. Я опять провалилась сон. Проснулась опять от тех же звуков падающих семян в коридоре. Дверь закрылась. Опять, что ли, свекор? И опять задремала.Вечером стала спрашивать: "Пап, вы еще раз, что ли, возвращались посевать?", а он отвечает: "Нет, один раз всего забегал". Меня до сих пор мучает вопрос: кто был ВТОРОЙ?!Мы когда покупали нашу квартиру, знали, что тут раньше до нас жила бабушка, которая умерла.В первую ночь заселения мне снится сон, что нас какая-то сила выталкивает из дома, а моего сына, тогда еще одиннадцатимесячного, какая-то рука за ногу вниз головой к нам вышвыривает в подъезд. Я проснулась и говорю мужу, что, наверное, кто-то не хочет нас тут видеть.И с тех пор, пусть и не совсем явно, но нечто потустороннее начало себя проявлять. То большая роза в горшке, оставшаяся от прежней хозяйки (зачем-то муж решил ее оставить), периодически шелестела своей пышной листвой, чем очень меня пугала, что в конце концов я заставила мужа вынести ее на мусор. То рисунок ребенка плавно слетел со стола, как будто его кто-то оттуда скинул. Но еще стало страшнее, когда ребенок стал показывать на верхний угол над компьютерным столом. Говорил, что там дядя. Свекровь тут же настояла на освящении квартиры, лично привела батюшку, потом вроде все поутихло.И прошло несколько лет. Я забеременела дочкой, было около двенадцати недель. За день я натаскалась ребенка, разболелся живот, но я значения не придала, а тут еще ночью "Евровидение", хотелось посмотреть.Муж с сыном спят в спальне, а я шоу смотрю, уже оценки выставляют. Я в волнительном напряжении, как тут телевизор - щелк! И выключился. Включаю снова. Он минуту поработал и опять выключился. Мне уже не смешно. Опять включаю, заодно уже и свет. Телевизор опять "щелкнул", хотя он сравнительно новый, три года всего отслужил, да и ничего подобного не случалось. Потом ни разу такого больше не было, а прошло с тех пор еще четыре года, и телевизор по сей день нам служит.Но, видимо, в ту ночь кто-то настойчиво отправлял меня спать. После шестого раза я спать-таки пошла, скорее даже, побежала, потому что беременные особенно впечатлительные. На следующий день я попала на сохранение, вся беременность была очень тяжелой. В двадцать пять недель вообще чуть не родила и до самих родов провела в лежачем положении. Что было в ту ночь, я до сих пор не знаю. Пугать меня кто-то тогда собирался, предупредить или еще что, но вспоминать до сих пор жутковато.Был еще случай.Стою я, мою посуду. Слышу страшный грохот. По звуку понимаю, что упал детский комодик, потому что еще был звук стекла (там фоторамки стояли сверху стеклянные). В секунду проскочила мысль, что ребенок перевернул на себя комодик (сыну тогда было два года). Лечу в спальню, а комодик лежит НА РЕБРЕ!То есть он должен был упасть прямо на ребенка, но повернулся ребром и не задел сына. Сын стоял рядом перепуганный. Не иначе, как Ангел-хранитель спас ребенка.Родилась доченька. Сын в садике, муж на работе. Дочь спит в кроватке. Я на кухне. Слышу, что малышка проснулась. Вытираю руки, собираюсь идти в спальню и слышу: "Ч-ч-ч, ч-ч-ч, ч-ч-ч", то есть кто-то успокаивает ребенка! Но КТО?!Захожу в спальню, естественно, никого нет.На этом пока все! Есть еще парочка историй, но выложу попозже. Кому интересно, читайте и другие мои истории.Примечание:*Посевание - восточно-славянский обряд, совершавшийся в первый день нового года или на Рождество и направленный на обеспечение урожая в наступившем году.

Ключевые слова: Церковь иконы сон отчитка звуки авторская история

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