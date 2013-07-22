Караул в парке БМ

Политик Просмотров: 1 248 Комментарии: 8 +22 Вчера, 15:58 by

Читал здесь истории про караул, есть достойные, есть вымышленные, которые подали как якобы настоящие. Это очень легко понять, когда в армии служишь не первый год. Данная же история произошла со мной лично. В процессе службы убедился, что подобное происходило не только со мной.Итак, судя по комментариям к моей первой истории, многим не знакомы армейские выражения, по сути дела буду проводить ликбез, чтобы читать было понятно всем.Кто же такой часовой? Проинструктированный до слез и выброшенный на мороз бедолага. Но часовой себя таким не считает. Как же, он в шлеме, бронежилете, он вооружён и очень опасен для нарушителей его поста и вражеских агентов, которых хлебом не корми, дай только узнать, что часовой стережёт. Так я и думал, так меня и инструктировали отцы-командиры.Действительно, к первому караулу готовят всегда очень основательно, начиная ещё с отборов, тех, кто психологически годен нести службу в карауле, далее медосмотр и после бесчисленные инструктажи, запреты и зубрежка устава караульной службы. Поэтому первые 3-5, у кого как, караулов часовые несут службу бодро и по всем правилам, это потом начинается уже небольшое забивание на некоторые положения устава.Первый мой караул прошёл относительно спокойно, если не считать, что я старательно огибал углы (чтобы не напали из угла) и напрягался при каждом шорохе.Суть же поста, на котором я нёс службу, в том, чтобы ночью ходить змейкой вокруг всех боксов (гаражей), в которых стоит различная техника. Боксы сами по себе - это такие вытянутые, метров по 80-100, строения высотой метра четыре. В них техника стоит, в них ее ремонтируют и обслуживают после выездов и/или стрельб. Все вместе это называется парк боевых машин, огороженная со всех сторон забором территория.К очередному, не помню точно, второму или третьему, караулу нас тоже готовили. И вот сидим мы в классе инструктажа, ЗКР (заместитель командира роты) рассказывал нам различные случаи нападений на часовых, проникновения на охраняемые объекты и пр., повышая тем самым нашу бдительность. И тут он говорит:- Принимая пост, внимательно смотрите, чтобы все ворота боксов были закрыты тщательно, это связано не только с тем, что могут свои же залезть и сп@#дить соляру и детали, за это караулу не влетит, если не доказать, что это было сделано ночью или когда в парке никого не было, кроме часового. Нет, может случиться так. Не помню точно, три или четыре года назад одному солдатику баба написала смску, мол, не люблю тебя больше и не жду. Он же умолчал об этом, не сказав ни товарищам, ни командирам. Только потом в телефон залезли и узнали, в чем причина. А сделал он вот что: в 5 с небольшим утра он проник на территорию парка и скрытно от часового пролез в свой бокс, пролез потому, что на замок-то он закрыт был, а вот отодвинуть нижнюю часть ему не составило труда. Слепил из пластилина игрушечный танк и попытался повеситься на пушке БМД (боевая машина десанта), но пушка была поднята невысоко, не получилось. Тогда он через балку перекинул веревку, с танка с разбега повесился, сломав шею. Со второго раза, как сказали судмедэксперты.Дальше ЗКР нам объяснял, в чем ошибки караула, почему это произошло и как не допустить этого в дальнейшем. Хотя и обмолвился, что караул ни при чем, даже если бы действовали все по правилам.Вот надо же это было ему рассказать. Заступили. Моя смена была ~ с 22 до 24 часов. Она прошла хорошо. Пришла настоящая весна, было тепло и тихо. Идеальный караул, подумал я тогда, но рассказ ЗКР не выходил из головы. Меня сменили, я отдохнул в караулке, и вот к 4 утра я вновь на посту.Ночь выдалась очень уж тёплой, и началась оттепель. С крыш боксов капала вода, лёд под ногами становился кашей, и поддувал тёплый, почти летний ветерок. Прекрасная ночь. Могла быть. Чудесные изменения, которые я наблюдал в то время как военный городок спал, притупили мою бдительность.Иду я себе мечтательно вдоль одного бокса и с опозданием понимаю, что изнутри идёт звук, который тише, чем стекающая и капающая вода, а именно звук шлепающих босых ног по воде. Некоторые боксы протекают немного, и, видимо, это был один из них. Первая мысль была, что какого-то уснувшего механа (механик-водитель) закрыли в боксе случайно, бывает такое. Но здравый смысл отвергнул эту мысль, потому что раз: почему он босиком-то? Два: человек проснулся бы от холода в боксе ещё до ночи, ибо в боксах холоднее, чем на улице. Ну представьте себе: один бетон и внутри стальные машины, отопления нет по причине ненадобности. Три: в таких случаях механа отборным русским народным зовут часового и вслух думают всё о тех, кто их забыл и закрыл. А тут шлепание удаляется вглубь.Я подошёл ближе. Вслушиваюсь. Забыв все предписания и обязанности, я спросил: "Кто там?" Шлепание участилось, я громко сказал что-то вроде: "Я вооружён и, если не представитесь, вызову весь караул и антитеррор в придачу". Шлепание начало отдаляться вдоль ворот и стало как-то тише, будто бы меня услышали и решили больше не привлекать мое внимание. Тем временем я снял предохранитель и внимательно слушал, надеясь услышать разговор или ещё что-либо. Тихо-тихо подошёл к боксу, и приложив ухо, насколько позволил шлем на голове, слушал то размеренное шлепание, то переходящее на легкий бег. Мне это порядком надоело, и я слегка прокашлялся, намереваясь развернуться, дойти до телефона и доложить. И тут шлепание ускорилось вглубь бокса, я слушаю внимательнее, и тут БАХ - внутри падает какое-то пустое ведро и катается по полу. Этого я уже не мог выдержать и зажал спусковой крючок, напрочь забыв дослать патрон в патронник, и слава богам, что забыл. Спиной вперёд к телефону иду, и мне кажется, что если бы не бронежилет, сердце бы выскочило из груди.Звоню, требую начкара (начальник караула), рассказываю ему почти все и добавляю от себя, что внутри скорее всего диверсанты. Ну не буду же я говорить командиру роты, что внутри кто-то босыми ногами ходит, не поверит. Я бы точно не поверил. Он внимательно выслушал и сказал ждать подкрепления и следить за этим боксом, но не забывая об остальной территории. Прошло и 15, и 20 минут, никого не было, хотя все должны примчаться меньше чем за 10 минут. За это время я успокоился, перекурил, что строжайшим образом запрещено. Вскоре приехала смена. Докладываю разводящему о происшествии, он сказал, что все нормально.В тентованном кузове КАМАЗа, перекрикивая шум двигателя, он поведал, что я не первый, кто ночью слышит звуки с того бокса. И только когда нас сменил другой караул, разводящий, подтвердив мои смутные догадки, сказал, что именно в том боксе и повесился несчастный...

Ключевые слова: Армия караул часовой повешенный солдат авторская история

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