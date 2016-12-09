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Истории из жизни

Случай на войне

История, значит, такая.
Мой дедушка знал одного ветерана, деда Ваню. Однажды они с мужиками и с этим дедом Ваней сидели, выпивали на 9 мая, отмечали праздник. И дед Ваня уже в солидном подпитии серьезно говорит: «Щас я расскажу вам, мужики, как я «помер» на войне». Рассказ от его лица.
Как хотите, верьте-не верьте, а расскажу, что видел. Был первый бой у меня, мне 19 тогда было. Пули свистят, головы поднять нельзя, а комбат кричит: «В атаку!» Кое-как вылез да бегу вслед за всеми. Бегу, ору что есть мочи: «Ура!», вроде и не так страшно, когда орёшь. Слева-справа наши падают... А мне уже вражий окоп видно. Я наддал в беге... и тут меня будто кто-то кулаком в грудь ткнул - коротко так, и сразу холодно стало в груди. Я упал, удивился: кто же меня ударил, немца рядом вроде не было. Тронул грудь - рука в крови. «Это, значит, ранило меня?» Я хотел вскочить - никак, руки-ноги не слушаются, только головой лежу и верчу во все стороны. Потом как-то перестал слышать (хотя вокруг всё и орало, и бухало), дышать трудно, глаза закрываются. Ну, думаю, полежу пока, если не помру - встану. И навроде как заснул. Потом вдруг понял, что уже стою на ногах. Думаю: «Во, живой, слава Богу». Огляделся - уже тише, наши вдалеке где-то виднеются, значит, фрицев выбили из окопов и дальше погнали. Я давай наших догонять. А винтовка-то? Смотрю, рядом лежит наш какой-то, голова вся в крови. Ну, я его винтовку подобрал и бежать... И тут, мужики, вот верьте-не верьте... я бегу, а винтовки в руках нет. Хотя я же взял её. Ну, значит, я поспешил, вернулся, хвать, а винтовку-то я не могу взять. Я ещё, ещё раз хватаю - и не могу взять, как-то мимо рука проходит и всё. Ничего я не понял. Сел на землю и сижу, чего жду - непонятно. Тут наших группа идёт, ведёт офицер, далеко идут, но вижу погоны лейтенантские (видеть я сразу стал как-то очень резко). Ищут живых, что ли. Я к ним бегу, ору: «Братцы!..» А они как не слышат. Я подбежал к ним, отдаю честь, говорю: «Товарищ лейтенант, а я живой, только раненый». А они, мужики... они, гады такие, проходят через меня. Я разозлился, давай догонять, за плечи их хватать. И опять рука вот как с винтовкой, только по воздуху проходит, а тронуть их не могу. И так, знаете, всего полсантиметра не хватает, чтоб дотронуться, и эти полсантиметра никак мне не одолеть. Я себя оглядел: да я тот же самый, только пригляделся - я и стою тоже как бы в полсантиметре над землей, то есть не так, как все. Такое одиночество я почуял... никогда так одинок не был. Ну и дошло, что это я помер, оказывается. Раз живые не замечают. А что надо делать, когда помер? Разве этому учат? Да я и комсомолец был, нас жить учили, а не умирать. Тут опять наши идут, уже сотнями, я им тоже немножко поорал, но потом отчаялся, эти тоже не видят, не слышат. Стало горько-горько мне. Я всех родных вспомнил: сестру Машу, батю, мать... И только подумал о матери, гляжу, а она вон стоит, все идут, а она стоит, на меня смотрит. Нестарая и какая-то, уж не знаю... светлая вся, как обрадованная. За мной она, что ли? Я ей говорю:
- Мам, а... ты откуда здесь?
- На тебя посмотреть, Ваня.
- Я помер, что ли?
- Нет, тебе ещё жениться.
- Мы же хоронили тебя, как же ты... живая?
А она ничего не сказала, только глянула на меня так, дескать, что, сам же видишь, что живая. Потом она повернулась и пошла вслед за строем наших, я за ней, а её уже нет, как будто растворилась в этих шинелях наших. Я побрёл по полю. Смотрю - наша рота сидит, разговаривают, курят. Там и Колька, мой кореш. Молчал, молчал и говорит:
- А Ваня где, живой или нет?
А один говорит Кольке:
- Так его убило, вон он возле бугра лежит.
- Ваньку?
Как убило, если я живой стою? Подошел, глянул, а там, мужики... я и лежу. Вот я, понимаешь? Лицо бледное, правда, что покойник. Ну а потом меня куда-то как бы магнитом потянуло, как бы вниз. Глаза открыл - грудь как иглой кто колет, болит, меня двое тащат за руки. Я им: «Куда тащите?» В общем, развернулись и от вырытой могилы в медсанбат потащили. Я уж никому не рассказывал, что видел. Все равно бы мне не поверили, черти такие.
Вчера, 17:48 by БуквоешПросмотров: 1 301Комментарии: 17
+46

Ключевые слова: Война смерть мать авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 17:59
+6
Группа: Посетители
Репутация: (100|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 501
Вот это история! Верю на все сто, плюсище
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#2 написал: Веснянка
Вчера, 18:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (747|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 283
История хорошая, плюс. К счастью или к сожалению, я мало чего знаю о войне, - но мысль о том, что никого не учат быть мёртвым, зацепила. Выходит, у всех всё по-разному: когда я "умерла", меня одну нигде не оставили.
Спасибо за историю.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 30.01.2016
#3 написал: Faxtor
Вчера, 18:11
-1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 131
Сочиняет дед. Не учёл в своем творчестве некоторых важных деталей. Если всё материальное отторгалось в полусантиметрах от него,то как же гимнастерка на нем сидела,надулась что ли? А сапоги в одночасье стали на несколько размеров больше? По логике вещей он и других убитых должен быть видеть,тем более покосило там солдат изрядно.Почему-то только он один "ходил" пытаясь осознать себя. Остальные куда делись? Нестыковки. Творчество.
Зарегистрирован: 23.05.2012
#4 написал: Долгопят
Вчера, 18:31
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 103
согласна, армейское творчество.ну у них, ветеранов, есть такое право- немного( или много) присочинить
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#5 написал: Баба Клава
Вчера, 18:47
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1774|-2)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 195
Видать Господь так порешил что рано хлопчику помирать и вернул парнишку к жизни то. Каждому по грехам его воздается и по вере. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#6 написал: Веснянка
Вчера, 19:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (747|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 283
Цитата: Faxtor
Сочиняет дед. Не учёл в своем творчестве некоторых важных деталей. Если всё материальное отторгалось в полусантиметрах от него,то как же гимнастерка на нем сидела,надулась что ли? А сапоги в одночасье стали на несколько размеров больше? По логике вещей он и других убитых должен быть видеть,тем более покосило там солдат изрядно.Почему-то только он один "ходил" пытаясь осознать себя. Остальные куда делись? Нестыковки. Творчество.


Лучше бы сочинял, а то слишком уж смертельно, - и слишком страшнo. Душа может осознавать себя в виде шара, или вопрос одежды вообще уходит на далёкий план... Мне кажется, не все и не всегда там видят друг друга и могут идти толпой.
Зарегистрирован: 30.01.2016
#7 написал: Скарм
Вчера, 19:22
+3
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 210
Верю. Читал много подобных историй. И вообще - фронтовики, прошедшие ту страшную войну, вряд ли будут врать. Это для Faxtor.
Зарегистрирован: 24.03.2013
#8 написал: Liam
Вчера, 19:47
+2
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Публикаций: 9
Комментариев: 571
Верю, близкая мне тема + Про пол сантиметра, это образное выражение скорее, когда вот вот должен ощутить предмет или землю под ногами, но не можешь...
Зарегистрирован: 2.07.2014
 
#9 написал: vorona2017
Вчера, 19:51
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
И я верю,очень интересная история. Читала на одном дыхании. Чего только в нашей жизни не бывает. За историю ++++++++++
Зарегистрирован: 29.01.2017
#10 написал: Вареньевна
Вчера, 21:31
+2
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Репутация: (143|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 189
А я верю и мне история понравилась. Вот просто зацепила. Прочитала и на душе как то тепло стало. Спасибо автору и плюс естественно.

А я верю и мне история понравилась. Вот просто зацепила. Прочитала и на душе как то тепло стало. Спасибо автору и плюс естественно.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#11 написал: orderly
Вчера, 21:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 372
[quote=Faxtor]Сочиняет дед . - Смысл деду сочинять , если он ВОВ прошёл .
Зарегистрирован: 2.05.2015
 
#12 написал: lidia1
Вчера, 21:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 593
Повезло солдату. Счастливый. История интересная. Хорошо написана.+5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#13 написал: Буквоеш
Вчера, 22:12
+2
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Спасибо.
Ну я и сам не до конца в эту историю верю. Потому что ну трудно до конца поверить в то, чего все-такие не видел, не ощущал. Но помогает в это верить то, что этот дед впервые рассказал свою историю спустя 65 лет (!), от него её никто не слышал, ни жена, ни друзья. Неудивительно вроде бы, он о войне рассказывал мало, хотя там было о чём ("За отвагу" и два ордена Славы на пиджаке были). Ему однажды из школы позвонили, сказали: дед, придёт класс, расскажи им про войну что сможешь. Он им купил кулёк конфет, а про саму войну рассказать не смог, рассказывал только смешные случаи на войне или просто в жизни. Почему про бои не рассказал, объяснил: "Они сидят передо мной все румяные как зайчики, а я им что скажу? Про то, как крова (кровь) с землёй там смешивалась?" Сказал только, что война это очень тяжело, всё равно что запрячься вместо лошади и большое поле самому перепахать, что-то такое.
А эту историю примерно за год до смерти рассказал, и больше не повторял, да его и не просили (ну да, мужчины на такие вещи не очень впечатлительны smile ). Единственно, мой дед его потом чуть попытал, почему он это хотя бы жене не рассказывал, жили дружно с женой-то. Но против логики деда Вани не попрёшь ("Да бабы чему хочешь поверят" laughing ). Но вспомнил, как когда-то после войны хоронили "женину сестру", (внезапно погибла, какая-то авария), и жена долго плакала и всё причитала "ну вот, теперь я свою Лельку не увижу никогда". Дед Ваня это слушать, видно, устал и как-то выпалил "да увидишь ты свою Лельку!". Жена на него странно посмотрела и конечно же спросила "Где увижу?", но дедка только рукой махнул, типа "проехали".
Зарегистрирован: 9.04.2017
#14 написал: Tigger power
Вчера, 22:21
0
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Репутация: (100|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 501
Цитата: Буквоеш
Почему про бои не рассказал, объяснил: "Они сидят передо мной все румяные как зайчики, а я им что скажу? Про то, как крова (кровь) с землёй там смешивалась?" Сказал только, что война это очень тяжело, всё равно что запрячься вместо лошади и большое поле самому перепахать, что-то такое.

Вот поэтому мне и кажется, что не врут эти люди, ни к чему это им, и без вранья много чего могут рассказать.
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#15 написал: Eifersucht
Вчера, 22:28
+1
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Комментариев: 1 287
Плюс. Если тело энергетическое, то и одежда тоже энергетическая. Убитых просто не видел. Мог? Да. Свидание с мамой довольно-таки реалистичное. Думаю, что история просто приукрашена автором. Вряд ли, досконально дедушка этот рассказ помнил. Впрочем, детали как раз могли забыться, что видел, например, убитых.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#16 написал: Levvv
Сегодня, 01:39
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Хорошая история! У Бушкова есть несколько книг о необычном и мистическом на войне.
Зарегистрирован: 5.03.2016
#17 написал: Oxanne
Сегодня, 02:09
0
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Комментариев: 6
Вот Хорошо сказал, что делать когда помер, никто не учил. Если в самом деле все так после смерти, то не представляю в какой растерянности пребывает душа, пока не осознаёт что физическая оболочка мертва.
Зарегистрирован: 28.03.2017
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