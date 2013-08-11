Ранний автобус

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:20

Причина: Стилистика автора сохранена

Sansmaslina Просмотров: 526 Комментарии: 4 +11 Сегодня, 18:20 by

Есть у меня один знакомый, который, сколько его помню, всегда скептически относился к каким-то паранормальным явлениям и событиям, однако совсем недавно он поведал мне об одном случае, из-за которого ему все-таки пришлось изменить свое мнение о мистике. Дальше рассказ будет вестись от его лица.Дело было в конце весны, в самый разгар летней сессии. Большую часть свободного времени я тратил на подготовку к экзаменам, потому что у меня была вполне логичная цель – сдать эту сетку на “отлично”. Три из четырех экзаменов были позади, и я упорно готовился к последнему, наверное, самому нелюбимому предмету. Не знаю, то ли мне он просто был неинтересен, то ли преподаватель скучно рассказывал, но сейчас это было неважно, ибо так или иначе придется и его сдать.И вот я, впитавший в себя все возможные конспекты и учебники, решил лечь спать, чтобы завтрашним утром сесть на самый первый автобус до университета и уже там заново повторить все выученное. Время уже было давно за полночь, а потому спать мне оставалось недолго.Проснулся я по будильнику в 5:30, за полчаса до автобуса. Ближайшая остановка находилась в 2-3 минутах ходьбы от моего дома, а потому я не спеша принял душ и позавтракал. Закончив с этими делами, я закинул в рюкзак пару тетрадок и в без пяти шесть вышел из дома.На улице в такое раннее утро практически никого не было, не считая одного мужика, который выгуливал свою собаку. Хоть на дворе и было уже практически лето, в такое время оказалось все-таки холодновато, а потому, дойдя до остановки, я начал с нетерпением ожидать приезда моего автобуса. По дороге изредка проезжали легковушки, водители которых явно спешили куда-то, и вот вдалеке показался автобус, который, приблизившись, почему-то выключил свои фары.Когда он подъехал к карману остановки, я начал подходить ближе к двери, которая, как мне казалось, должна была вот-вот открыться. Однако, к моему удивлению, этого не произошло. Постояв порядка десяти секунд около нее, я постучался в окно двери, как бы показывая, что я, пассажир, хотел бы войти внутрь, но, как и раньше, никакой реакции. Заглянув в окно водителя, я увидел то, что вселило в меня неимоверный ужас. Внутри, черт возьми, никого не было! Ни пассажиров, ни водителя! Переварив увиденное, я быстро отбежал от автобуса на несколько метров и тихо начал за ним наблюдать.Поначалу ничего не происходило, но через где-то полминуты его фары снова включились, и он пришел в движение. Я видел, как он все дальше уезжал от меня по дороге и вскоре скрылся за ближайшим поворотом.После этого какое-то время я просто стоял на остановке и пытался убедить себя в том, что мне все это показалось из-за недосыпа. Спустя несколько минут к остановке подъехал следующий автобус, который, к моему счастью, оказался уже вполне нормальным: позади сидело несколько пассажиров, а на своем законном месте сидел невысокий усатый дядька, исполняющий роль водителя.Войдя внутрь и доехав до своего института, я все-таки нашел в себе силы поинтересоваться у водителя об этом странном автобусе. Его ответ меня в одинаковой степени как удивил, так и испугал:- Хм, значит и ты тоже его видел? В общем, неделю назад у нас на работе случилась авария. Водитель, выполняющий самый ранний рейс, не смог справиться с управлением автобуса, как мне кажется, из-за утреннего тумана и, перевернувшись, вылетел с дороги в овраг. В результате водитель погиб, а пассажиров, к счастью, внутри вообще не было. У нас на работе люди все суеверные, а потому такая трагедия расценивалась, как очень плохой знак, из-за чего первый рейс было решено отменить на какое-то время. Того парня похоронили, да и история эта потихоньку начала забываться, если бы не одно "но". Каждый день те, кто приходили на работу пораньше, стали замечать одиноко стоящий на начальной остановке тот самый разбившийся автобус, отъезжающий от нее ровно в 6:00. Поначалу я считал это все бредом сумасшедших, однако сегодня и сам его видел, когда готовился к поездке. Жуткое зрелище, однако.Войдя внутрь института, я, вместо того, чтобы готовиться к экзамену, думал обо всем услышанном. В итоге я остановился на той мысли, что дух этого погибшего водителя не может успокоиться из-за того, что не смог до конца проделать свой рейс и теперь после смерти пытается закончить то, что ему не удалось при жизни.

Ключевые слова: Душа автобус жуть призрак авторская история

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