Хлопок

evatanina Просмотров: 2 091 Комментарии: 18 +34 Вчера, 08:51 by

Начну немного издалека, чтобы было понятней. В нашем подъезде, на третьем этаже, жила семья из двух человек: пожилая женщина и ее пятидесятилетний сын. Люди тихие и неприметные, даже можно сказать, что нелюдимые, выходили редко, как и на что они жили - никто из соседей толком и не знал, но каких-либо неадекватных поступков за все время проживания никто за ними не замечал. Квартира у них стандартная трехкомнатная брежневка, в которой три раздельные комнаты, самая маленькая из них находится напротив кухни.В первых числах марта в нашем подъезде вдруг стали происходить странные события: в двух квартирах по очереди завыли собаки, белая болонка со второго этажа и немецкая овчарка с четвертого. Причем выли как-то странно, примерно с час воет одна, потом другой час другая, пару часов тишина и опять по кругу, и днем, и ночью. Пару раз за эту неделю кто-то настойчиво стучался поздно вечером в дверь моей квартиры (при разговоре с соседями тем утром выяснилось, что не только моей), но, когда смотрели в глазок двери, на площадке никого не было. Соседка с четвертого этажа вдруг стала жаловаться на жутко неприятный запах в одной из комнат, которому никак не могла найти объяснения. И даже спускалась к тем самым соседям, узнать, нет ли этого запаха у них, но пятидесятилетний сын, приоткрыв дверь, сказал, что никаких запахов у них нет, вообще он дома один, так как мать гостит у родственников, а он себе ничего не варит - обходится бутербродами с чаем.И вот восьмого марта, в восьмом часу утра, раздался оглушающий хлопок (я с кровати аж подлетела), звон битого стекла, чей-то крик и топот ног по подъезду. То ли мне от страха так показалось, но все эти звуки были как будто одновременно. Одев кое-как детей и схватив сумку с документами, выскочили мы на улицу, где уже собрались полуодетые соседи нашего и соседнего подъезда. Окно соседской кухни было выбито, огня сильного не было - догорали шторы и обуглилась рама. Приехали пожарные, МЧС, милиция. Спустя два часа, сообщив, что сильных повреждений дому не нанесено, отправили всех по домам. А через некоторое время пришел участковый и сообщил, что в квартире обнаружен труп хозяйки, который уже начал разлагаться. Сын завернул умершую мать в одеяло и закрыл в маленькой комнате как минимум 7 дней назад. Зачем он это сделал - неизвестно, ведь мать умерла естественной смертью, от старости. Спустя пару дней, встретившись с соседями, разговорились о произошедшем и выяснили, что женщина умерла 28 февраля и 8 марта было как раз 9 дней с момента смерти. Странным образом вынесло окна только на кухне и в той комнате (при закрытой двери), где лежала женщина, остальные в полном порядке. Сам сын во время взрыва спал и получил незначительные ожоги рук уже при тушении огня (хотя СМИ местные уже понагородили, мама дорогая).«Где мистика?» - спросите Вы. Я, конечно, не буду вас убеждать, может, в самом деле у страха глаза велики, а мне уже мерещится. Но странные стуки, вой собак и взрыв неработающей плиты при открытых форточках именно на девятый день наталкивают на такую мысль, что без потусторонних сил тут не обошлось. Благодарю за внимание и терпение.

Ключевые слова: Хлопок труп 9 дней авторская история

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