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Истории из жизни

Хлопок

Начну немного издалека, чтобы было понятней. В нашем подъезде, на третьем этаже, жила семья из двух человек: пожилая женщина и ее пятидесятилетний сын. Люди тихие и неприметные, даже можно сказать, что нелюдимые, выходили редко, как и на что они жили - никто из соседей толком и не знал, но каких-либо неадекватных поступков за все время проживания никто за ними не замечал. Квартира у них стандартная трехкомнатная брежневка, в которой три раздельные комнаты, самая маленькая из них находится напротив кухни.
В первых числах марта в нашем подъезде вдруг стали происходить странные события: в двух квартирах по очереди завыли собаки, белая болонка со второго этажа и немецкая овчарка с четвертого. Причем выли как-то странно, примерно с час воет одна, потом другой час другая, пару часов тишина и опять по кругу, и днем, и ночью. Пару раз за эту неделю кто-то настойчиво стучался поздно вечером в дверь моей квартиры (при разговоре с соседями тем утром выяснилось, что не только моей), но, когда смотрели в глазок двери, на площадке никого не было. Соседка с четвертого этажа вдруг стала жаловаться на жутко неприятный запах в одной из комнат, которому никак не могла найти объяснения. И даже спускалась к тем самым соседям, узнать, нет ли этого запаха у них, но пятидесятилетний сын, приоткрыв дверь, сказал, что никаких запахов у них нет, вообще он дома один, так как мать гостит у родственников, а он себе ничего не варит - обходится бутербродами с чаем.
И вот восьмого марта, в восьмом часу утра, раздался оглушающий хлопок (я с кровати аж подлетела), звон битого стекла, чей-то крик и топот ног по подъезду. То ли мне от страха так показалось, но все эти звуки были как будто одновременно. Одев кое-как детей и схватив сумку с документами, выскочили мы на улицу, где уже собрались полуодетые соседи нашего и соседнего подъезда. Окно соседской кухни было выбито, огня сильного не было - догорали шторы и обуглилась рама. Приехали пожарные, МЧС, милиция. Спустя два часа, сообщив, что сильных повреждений дому не нанесено, отправили всех по домам. А через некоторое время пришел участковый и сообщил, что в квартире обнаружен труп хозяйки, который уже начал разлагаться. Сын завернул умершую мать в одеяло и закрыл в маленькой комнате как минимум 7 дней назад. Зачем он это сделал - неизвестно, ведь мать умерла естественной смертью, от старости. Спустя пару дней, встретившись с соседями, разговорились о произошедшем и выяснили, что женщина умерла 28 февраля и 8 марта было как раз 9 дней с момента смерти. Странным образом вынесло окна только на кухне и в той комнате (при закрытой двери), где лежала женщина, остальные в полном порядке. Сам сын во время взрыва спал и получил незначительные ожоги рук уже при тушении огня (хотя СМИ местные уже понагородили, мама дорогая).
«Где мистика?» - спросите Вы. Я, конечно, не буду вас убеждать, может, в самом деле у страха глаза велики, а мне уже мерещится. Но странные стуки, вой собак и взрыв неработающей плиты при открытых форточках именно на девятый день наталкивают на такую мысль, что без потусторонних сил тут не обошлось. Благодарю за внимание и терпение.
Вчера, 08:51 by evataninaПросмотров: 2 091Комментарии: 18
+34

Ключевые слова: Хлопок труп 9 дней авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 09:29
+13
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 234
Собаки первые почувствовали гнилостный запах, вот и выли.
При гниении трупа выделяется сероводород и метан. Вполне возможно, эти газы и взорвались. Да и взрыв был небольшой мощности, всего лишь хлопок. В восьмом часу утра восьмого марта ещё не светло, сын-глубочайший интроверт, может быть психопат-параноик, поднялся, чтобы приготовить себе вкусный бутерброд, включил свет и аля-улю. У него ведь ожоги были. И, вполне возможно, что не только рук. Мать воспитала сына-дебила в свою угоду, а он не знал, что делать, когда она умерла. Ничего лучше не придумал, завернул труп в одеяло... . Открытые форточки в феврале-марте для семейки интровертов - это вряд ли. Эти хлюпики боятся сквозняков всегда.
Но я плюсану, потому что загадочные стуки в дверь после смерти матери того хлюпика - это нечто мистическое.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: PUFIK
Вчера, 09:37
+3
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Репутация: (1106|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1 647
Но странные стуки, вой собак и взрыв неработающей плиты при открытых форточках именно на девятый день наталкивают на такую мысль, что без потусторонних сил тут не обошлось.


Я на протяжении почти всего рассказа не могла понять - где же мистика? Но вот эти конечные слова натолкнули на мысль, что дух женщины всячески пытался привлечь внимание соседей, чтоб тело нашли и по-человечески захоронили.
Только странно, что когда соседи пришли к этому мужику и он приоткрыл дверь, они не почувствовали запаха, ведь на тот момент тело лежало уже несколько дней. Вообще, конечно, непонятно зачем он так сделал. Страшно это все.
А за историю плюс.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#3 написал: marlin
Вчера, 09:39
+13
Группа: Посетители
Репутация: (540|-2)
Публикаций: 7
Комментариев: 605
Наверное бабулина душа хотела помощи, чтобы её труп нашли.

Эта история мне напомнила недавний случай, который показывали по телевизору. Там сын, после материной смерти тоже закрыл ее в комнате. Он положил мать на кровать, посыпал солью, и возле поставил обогреватель, направленный на неё. Далее закрыв дверь и запечатав все швы скотчем и тряпками, при этом вывел шнур из этой комнаты к себе, чтобы при закрытой комнате он мог спокойно включать периодически этот обогреватель. Вот так соль и обычный обогреватель, делали из тела мумию при минимальном разложении тела. Мужик тоже всем говорил, что мать уехала к родственникам. Делал он это с целью получения пенсии матери. А с виду обычный мужик. Развязка этой истории произошла благодаря бабкам соседям - которые спустя много месяцев заподозрили неладное, и вызвали милицию. Решался вопрос сажать ли этого мужика или нет. Так как и предъявить ему особо нечего. Мать умерла своей смертью.
Показывали эту комнату и мумию на кровате -это страх ребята. И не менее страшно, как сын жил в этой квартире, с мёртвой матерью в соседней комнате.

Вот и этот сыночеГ может хотел получать пенсию матери?
За историю плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#4 написал: lidia1
Вчера, 09:40
+2
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Репутация: (17|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 549
Да, история мистическая. Много читала о реальных случаях, когда не упокоенная душа находит способы напомнить о себе, требуя достойного погребения. Хорошо хоть призрак старушки не являлся соседям.+5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#5 написал: evatanina
Вчера, 10:15
+3
Группа: Посетители
Репутация: (469|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 321
Цитата: Eifersucht
Собаки первые почувствовали гнилостный запах, вот и выли.
При гниении трупа выделяется сероводород и метан. Вполне возможно, эти газы и взорвались. Да и взрыв был небольшой мощности, всего лишь хлопок. В восьмом часу утра восьмого марта ещё не светло, сын-глубочайший интроверт, может быть психопат-параноик, поднялся, чтобы приготовить себе вкусный бутерброд, включил свет и аля-улю. У него ведь ожоги были. И, вполне возможно, что не только рук. Мать воспитала сына-дебила в свою угоду, а он не знал, что делать, когда она умерла. Ничего лучше не придумал, завернул труп в одеяло... . Открытые форточки в феврале-марте для семейки интровертов - это вряд ли. Эти хлюпики боятся сквозняков всегда.
Но я плюсану, потому что загадочные стуки в дверь после смерти матери того хлюпика - это нечто мистическое.

Спасибо. blush У нас в семь часов утра уже довольно таки светло, так что вряд ли от света произошёл взрыв. Да и странно, что он вообще поднялся, а не угорел.

Цитата: PUFIK
Но странные стуки, вой собак и взрыв неработающей плиты при открытых форточках именно на девятый день наталкивают на такую мысль, что без потусторонних сил тут не обошлось.


Я на протяжении почти всего рассказа не могла понять - где же мистика? Но вот эти конечные слова натолкнули на мысль, что дух женщины всячески пытался привлечь внимание соседей, чтоб тело нашли и по-человечески захоронили.
Только странно, что когда соседи пришли к этому мужику и он приоткрыл дверь, они не почувствовали запаха, ведь на тот момент тело лежало уже несколько дней. Вообще, конечно, непонятно зачем он так сделал. Страшно это все.
А за историю плюс.

Да, страшно. У нас, у соседей, даже в голове не укладывается почему он так поступил, а если бы не взрыв она бы так до сих пор и лежала бы, завернутая в одеяло. Не знаю, в чем причина, но запаха не было в под'езде, значит и в коридоре у них тоже не было сильно выраженного запаха, он ведь только приоткрыл дверь-в квартиру не пускал никого.

Цитата: marlin


Вот и этот сыночеГ может хотел получать пенсию матери?
За историю плюс.

Спасибо. Все может быть. Кто ж его теперь знает, что у него в голове было!?
Зарегистрирован: 22.07.2015
 
#6 написал: Snejnay
Вчера, 10:32
+3
Группа: Посетители
Репутация: (127|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 122
Может похоронить не за что было? - тогда странно почему к родственникам не обратился. Хотя возможно жили уединенно. Вспомнилось библейское " Ибо прах ты, и в прах возвратишься" - Неупокоенная душа жаждала упокоиться.. И держало ее на земле незахороненное тело. +
Зарегистрирован: 14.10.2016
#7 написал: Вареньевна
Вчера, 10:33
+7
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Репутация: (49|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 79
Да уж веселенькое 8 Марта у вас получилось! Ужас какой. Не дай бог такого сыночка. Вот точно наверное из-за пенсии маминой. За историю плюс, очень хорошо написана.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#8 написал: Talisha
Вчера, 10:46
+6
Группа: Посетители
Репутация: (593|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 551
Сначала прочитала название, как ХлОпок, на первую О ударение:-) :-)
Что там в голове у сына - непонятно, но ясно не все в порядке, раз вел такую жизнь в свои годы. Финал закономерен - контактов побоялся и после смерти мамы. А её душа стучалась к соседям, беспокоилась даже не о себе, а о сыне, как бы он трупным ядом не отправился...
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#9 написал: Tigger power
Вчера, 11:14
+4
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Публикаций: 0
Комментариев: 361
Ух тяжело такие истории читать
Цитата: Eifersucht
Мать воспитала сына-дебила в свою угоду, а он не знал, что делать, когда она умерла. Ничего лучше не придумал, завернул труп в одеяло... .

Вот тоже так подумалось. Видимо душа ее стуком в двери пыталась привлечь внимание соседей. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#10 написал: Калина74
Вчера, 12:01
+3
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Публикаций: 2
Комментариев: 389
Может, не работал и жил на пенсию мамину, а теперь испугался: как дальше будет? И припрятал её. А мистика - определённо есть, особенно эти стуки ночные... Царство небесное этой несчастной женщине, а сынуле-недорослю - хоть чуть-чуть мозгов наконец
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#11 написал: Юлия86
Вчера, 12:15
+5
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Публикаций: 11
Комментариев: 158
Собака-друг человека!А вот сынок конечно подкачал.И как ему самому жилось вместе с маминым трупом.Ужас.
Зарегистрирован: 21.06.2016
#12 написал: Молния
Вчера, 12:59
+5
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Публикаций: 0
Комментариев: 29
Цитата: Eifersucht
Открытые форточки в феврале-марте для семейки интровертов - это вряд ли. Эти хлюпики боятся сквозняков всегда.
Но я плюсану, потому что загадочные стуки в дверь после смерти матери того хлюпика - это нечто мистическое.


Зачем же обижаете интровертов? Интроверсия - это другое. А тут просто ненормальные, нелюдимые люди.
Зарегистрирован: 30.05.2015
#13 написал: ана аю
Вчера, 14:02
+4
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Комментариев: 827
История страшна именно тем, что люди (с виду нормальные) делать могут. А душа металась и всеми способами пыталась привлечь внимание. Плюс!
Зарегистрирован: 20.06.2016
   
#14 написал: Калина74
Вчера, 14:12
+4
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Публикаций: 2
Комментариев: 389
Цитата: Eifersucht
Открытые форточки в феврале-марте для семейки интровертов - это вряд ли. Эти хлюпики боятся сквозняков всегда.


Это ипохондрики чеканутые на тему "как бы не заболеть", а интроверты - это люди, которые физически не терпят нарушения своего личного пространства, хотя совсем не обязательно, что становятся психами-одиночками. В данном случае скорее всего был последний вариант. Вообще, конечно, жаль таких людей, хотя симпатии они ни у кого не вызывают (((((
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#15 написал: Кода
Вчера, 14:12
+6
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Публикаций: 7
Комментариев: 523
Цитата: ана аю
История страшна именно тем, что люди (с виду нормальные) делать могут. А душа металась и всеми способами пыталась привлечь внимание. Плюс!

Абсолютно и бесповоротно согласен))
Если зайти на главную страницу Сайта, то можно прочесть о том, что 4Stor посвящен страшным, в первую очередь, и далее по списку - мистическим историям....
Нужна ли мистика, при том, что твой сосед держит труп матери, завёрнутым в одеяло, около недели в квартире? Вопрос открытый.
Наибольший интерес, на мой взгляд, как раз, и вызывают именно такие истории, в которых действует "обычный" человек, а не какие-нибудь там демоны, или суккубы (хотя, возможно, конечно, человек ими и одержим).
Обычный человек, который тащит парикмахера в морг, делать причёску трупу (история "Последний скандал"), или вот сын, решивший, что мать "уехала", завернувший ее труп в одеялко и кушающий рядышком бутерики.
И, буквально одно предложение еще. Для Автора))
Написано - просто замечательно!
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#16 написал: Black Bagira
Вчера, 14:14
+4
Группа: Посетители
Репутация: (261|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 516
Тоже подумала про пенсию, но как же сын получит пенсию мамы? Просто так её не дадут, только если по доверенности, а доверенность мама должна подписать лично, что согласна. И вообще доверенность дают на небольшой срок, на год кажется... Мистика конечно же есть, плюс. Жалко женщину и сынка жалко, по-видимому социофоб...
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#17 написал: az.ecmb
Вчера, 16:26
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1119|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 698
Учитывая неадекватность сына, я вообще не стал бы восстанавливать события основываясь на его словах. Кто знает, что вообще он там ещё учудил. Ведь, если я правильно понял, газ в квартиру всё же был проведен.
А экстравертов, наверное, половина населения. Флегматики и меланхолики по определению.
Плюс за рассказ.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#18 написал: evatanina
Сегодня, 02:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (469|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 321
Спасибо всем большое за комментарии. kissing_heart Насчёт сына не стала подробнее описывать в истории: он не был неадекватным до того момента, обычный мужчина, вроде бы даже где то работал, за редкие встречи в под'езде всегда сухо здоровался, пьяным я его точно никогда не видела, поэтому и жутьжуткая, что он так мог поступить.
Цитата: Black Bagira
Тоже подумала про пенсию, но как же сын получит пенсию мамы? Просто так её не дадут, только если по доверенности, а доверенность мама должна подписать лично, что согласна. И вообще доверенность дают на небольшой срок, на год кажется... Мистика конечно же есть, плюс. Жалко женщину и сынка жалко, по-видимому социофоб...

Насколько мне известно, сейчас пенсию (у нас, во всяком случае) не разносят по квартирам, а переводят кому на карту, кому на счёт. Может и правда дожидался пенсии, но как он потом бы представил труп матери, уманеприложу. scream
Зарегистрирован: 22.07.2015
 
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