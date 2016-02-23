Код перемещения. Часть 2. Цифры и знаки

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:40

Причина: Стилистика автора сохранена

Ernesta Просмотров: 452 Комментарии: 3 +11 Вчера, 23:36 by

Понятие "перемещение в пространстве", может, и звучит фантастично и нереально, но оно существует. Скажу более, есть специальные школы, которые этому обучают и существуют люди, умеющие этим пользоваться. Но обо всём по порядку.Мама моя работает в одной компании по изготовлению печатей, штампов и печатной продукции лет двадцать. Род её деятельности заключается в том, что она находит клиентов и выезжает на место, чтобы оговорить заказ, объём, точность работы и так далее. Соответственно, знакомых у неё пруд пруди и многие такие знакомства продолжаются годами, перерастая в дружбу.В очередной раз, оказавшись на одном из предприятий по делам, мама узнала о том, о чём даже и подумать бы не догадалась. Все переговоры она вела с главным бухгалтером - серьёзной женщиной в возрасте за пятьдесят. Знакома мама с этой женщиной уже лет десять, и рабочие отношения давно переросли в дружеские. Не то чтобы в гости друг к другу ходят, но при рабочих обсуждениях могут себе позволить отвлечься на свободную тему.В этот раз мама моя вспомнила и рассказала знакомой-главбуху странную историю, что была в последнем выпуске местной газеты. История гласила, что пропал бесследно некий молодой человек. Все соседи видели, как он заходил домой после работы, но никто не видел и не слышал, как он выходил из дома. Жил парень один. Тревогу подняли на службе, когда он не вышел на работу второй день и не отвечал на телефон. Начальство ещё больше забеспокоилось, когда в офис пришёл друг пропавшего. Тогда уже вызвали милицию. Пришлось взламывать дверь квартиры, но ничего странного обнаружено не было. Вещи все на месте, деньги, документы - тоже. Но был обнаружен странный листок бумаги, на котором был написан длинный ряд цифр и знаков, напоминающий шифр. Друг пропавшего вспомнил, как тот был чем-то взволнован в последнее время и говорил о том, что скоро всё изменится, потому как в его руках теперь есть какие-то очень необычные знания.Загадка так и осталась загадкой, а маме моей было до ужаса любопытно, что же могло произойти, поэтому она и решила поболтать на эту тему со своей знакомой, после того, как все дела были улажены.Знакомая, назову её Наталья, сделала задумчивое лицо и проговорила:- Цифры и знаки, говоришь?- Ну, да и больше ничего, даже записки никакой. Милиция считает, что к делу тот листок не имеет никакого отношения...Наталья посидела немного, а потом спросила:- Помнишь, я тебе говорила, что езжу на обучение два раза в год? Так вот, я уже пятый год обучаюсь в школе космических технологий. Кроме всего прочего, там обучают технике перемещения в пространстве. Существует код перемещения, зная его, ты можешь оказаться в любой точке земного шара за долю секунд. Но это настолько опасно, что тема затрагивается в самом конце, да и не все ученики могут быть допущены. Это по усмотрению учителя.Мама сидела с открытым ртом и единственное, что смогла - задать один вопрос:- А ты уже знаешь этот код перемещения?Наталья засмеялась:- Нет ещё, но нас уже начали подготавливать. И знаешь, для примера учитель рассказал очень поучительную историю, чтобы понимали всю серьёзность. Произошло это с одним из учеников прошлого выпуска.Обучение подходило к концу, но полученные знания ещё не были до конца отработаны и пользоваться самостоятельно ими было пока запрещено. Но всегда бывают исключения из правил. Так и здесь.Один ученик, мужчина сорока лет (назовём его Борис), нарушив какое-то правило, попал в очень неприятную ситуацию. Собираясь на работу, Боря в нижнем белье и тапках, брился в своей ванной у зеркала. Мысленно он проговаривал нужный код, пытаясь запомнить его, довести до автоматизма. В какой-то момент, Борис и сам не понимал как это случилось, он оказался в лесу. Была осень и в трусах и майке было достаточно холодно. Отойдя от первого шока, Боря тут же испытал второй. Раздался грохот, и что-то просвистело над ухом. Мужчина упал на землю и затаился. Мозг отказывался что-либо понимать, и все мысли были лишь о том, где он находится, как далеко это место от его дома.Тем временем в лесу шла настоящая перестрелка. Крики людей, выстрелы, звуки борьбы. Борис лежал, пока всё не утихло. По характеру некоторых слов и предложений он понял, что между собой схватились две бандитские группировки, что-то не поделившие между собой. Наконец, выбравшись из укрытия, пригибаясь ниже к земле, мужчина побежал подальше от того места.Хорошо, что долго по лесу бегать ему не пришлось, где-то часа через два, как ему показалось, Борис наткнулся на грибников, которые одели несчастного, как могли, да довезли до дому.Как потом оказалось, Борис переместился в пространстве за сто километров от дома и очутился в лесу.- Это хорошо, что не зима была и сто километров - это не Северный полюс. До дома добраться можно. А вы представляете, если бы куда подальше занесло? Пропал человек и с концами. Установки-то не было, куда конкретно переместиться надо, вот вам и пожалуйста, - закончил свою речь учитель.От себя могу добавить, что ездила Наталья на обучение в одну из стран бывшего Союза. Года два назад она оставила работу и переехала с семьёй в другой город, а в какой - не сказала.

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