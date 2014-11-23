Как прабабушку забирали на тот свет

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:03

xaruda Просмотров: 637 Комментарии: 7 +14 Сегодня, 10:03 by

Еще одну интересную историю вам расскажу. Только что позвонила подруге и попросила еще раз рассказать ТУ историю, чтобы освежить в памяти, так сказать. Подругу зовут Марина. Далее рассказ от ее лица.Я жила тогда вместе с бабушкой и прабабушкой. Прабабушке уже за девяносто было. В последние дни она себя плохо чувствовала. Незадолго до смерти она упала и ударилась головой об угол печки. От скорой отказалась, объясняя тем, что ничего не болит.Я проснулась ночью от громкого хлопка. Открыла глаза и думаю с досадой: "Телик взорвался". Больше ни на что подумать не могла.Села на кровати, свесив ножки, и таращусь в темноту перед собой.В доме темно и тихо. Все спят. Телевизор стоит темный и целый. Тишина.Слышу два мужских голоса из дальней спаленки, где спала бабушка и прабабушка. Голоса монотонные, лишены эмоциональной окраски. Что-то спрашивают у бабули. Долетают обрывки, чаще речь неразборчива. Ее ответов не слышу. Долетает монотонный мужской голос, читающий как бы молитвы:- И в горе, и в радости...Бу-бу-бу...Четко помню последний вопрос, сказанный мужским голосом:- Ты готова?Чувствую, их внимание, направленное на меня. Видимо, уловили, что кто-то не спит.Мужской голос говорит мне:- Тебя это не касается. Спи.И я спокойно и послушно легла и заснула.Наутро проспала, стала быстро собираться на работу. Подходит ко мне бабушка и говорит:- Прабабка умерла.Я к ней. Пощупала пульс. Нет пульса.Вот так. Давно это было. Раньше, когда вспоминала этот случай, аж трясло. Сейчас спокойна.

Ключевые слова: Ангел-хранитель бабушка смерть авторская история

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