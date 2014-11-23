Как прабабушку забирали на тот свет

Как прабабушку забирали на тот светЕще одну интересную историю вам расскажу. Только что позвонила подруге и попросила еще раз рассказать ТУ историю, чтобы освежить в памяти, так сказать. Подругу зовут Марина. Далее рассказ от ее лица.
Я жила тогда вместе с бабушкой и прабабушкой. Прабабушке уже за девяносто было. В последние дни она себя плохо чувствовала. Незадолго до смерти она упала и ударилась головой об угол печки. От скорой отказалась, объясняя тем, что ничего не болит.
Я проснулась ночью от громкого хлопка. Открыла глаза и думаю с досадой: "Телик взорвался". Больше ни на что подумать не могла.
Села на кровати, свесив ножки, и таращусь в темноту перед собой.
В доме темно и тихо. Все спят. Телевизор стоит темный и целый. Тишина.
Слышу два мужских голоса из дальней спаленки, где спала бабушка и прабабушка. Голоса монотонные, лишены эмоциональной окраски. Что-то спрашивают у бабули. Долетают обрывки, чаще речь неразборчива. Ее ответов не слышу. Долетает монотонный мужской голос, читающий как бы молитвы:
- И в горе, и в радости...Бу-бу-бу...
Четко помню последний вопрос, сказанный мужским голосом:
- Ты готова?
Чувствую, их внимание, направленное на меня. Видимо, уловили, что кто-то не спит.
Мужской голос говорит мне:
- Тебя это не касается. Спи.
И я спокойно и послушно легла и заснула.
Наутро проспала, стала быстро собираться на работу. Подходит ко мне бабушка и говорит:
- Прабабка умерла.
Я к ней. Пощупала пульс. Нет пульса.
Вот так. Давно это было. Раньше, когда вспоминала этот случай, аж трясло. Сейчас спокойна.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03 by xarudaПросмотров: 637Комментарии: 7
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