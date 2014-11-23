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Истории из жизни

Как прабабушку забирали на тот свет

Еще одну интересную историю вам расскажу. Только что позвонила подруге и попросила еще раз рассказать ТУ историю, чтобы освежить в памяти, так сказать. Подругу зовут Марина. Далее рассказ от ее лица.

Я жила тогда вместе с бабушкой и прабабушкой. Прабабушке уже за девяносто было. В последние дни она себя плохо чувствовала. Незадолго до смерти она упала и ударилась головой об угол печки. От скорой отказалась, объясняя тем, что ничего не болит.

Я проснулась ночью от громкого хлопка. Открыла глаза и думаю с досадой: "Телик взорвался". Больше ни на что подумать не могла.

Села на кровати, свесив ножки, и таращусь в темноту перед собой.

В доме темно и тихо. Все спят. Телевизор стоит темный и целый. Тишина.

Слышу два мужских голоса из дальней спаленки, где спала бабушка и прабабушка. Голоса монотонные, лишены эмоциональной окраски. Что-то спрашивают у бабули. Долетают обрывки, чаще речь неразборчива. Ее ответов не слышу. Долетает монотонный мужской голос, читающий как бы молитвы:
- И в горе, и в радости...Бу-бу-бу...

Четко помню последний вопрос, сказанный мужским голосом:
- Ты готова?

Чувствую, их внимание, направленное на меня. Видимо, уловили, что кто-то не спит.

Мужской голос говорит мне:
- Тебя это не касается. Спи.

И я спокойно и послушно легла и заснула.

Наутро проспала, стала быстро собираться на работу. Подходит ко мне бабушка и говорит:
- Прабабка умерла.

Я к ней. Пощупала пульс. Нет пульса.

Вот так. Давно это было. Раньше, когда вспоминала этот случай, аж трясло. Сейчас спокойна.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:03
Сегодня, 10:03 by xarudaПросмотров: 637Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Ангел-хранитель бабушка смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ингеборга
Сегодня, 11:02
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 426
Интрига осталась!
Интересно, Марина расспрашивала свою бабушку о той ночи, когда прабабуля умерла? Спала ли сама бабушка или нет?

В первый момент, конечно, начинаешь думать о приходе ангела в момент смерти (хлопок; повиновение от слов - "Тебя это не касается. Спи."

Но, может быть, здесь и нет ничего таинственного?
Это могло произойти в наше доброе советское время, когда приходилось скрывать, что "тайно ходишь в синагогу".
Бабушка могла по просьбе своей умирающей матери ночью позвать священника.
И тот исповедовал и причастил умирающую, отслужил канон - отходную молитву. Громкий хлопок во сне может быть чем угодно - стукнувшей дверью, чем-либо упавшим, сквозь сон это могло показаться взрывом. А слова: "Тебя это не касается. Спи," - могли относиться и не к Марине.
В то же время, если человеку страшно, то это не явление Ангела. Если страшно, навряд ли уснёшь, если только не под воздействием чего-то или кого-то...
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#2 написал: Кровавый Мармелад
Сегодня, 11:07
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Интересно ++++++
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#3 написал: Восьмая тень
Сегодня, 11:47
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Очень понравилось. Интересно кто приходит. Жнецы?
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#4 написал: Tigger power
Сегодня, 12:23
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Комментариев: 166
Мне тоже понравилось, да, и неужели Марина бабушку не спрашивала о той ночи? Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
#5 написал: акжана
Сегодня, 13:10
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Публикаций: 3
Комментариев: 477
Все может быть. Когда умирала от тяжелой болезни моя двоюродная сестра нас родственников всех обзвонили ночью и просили прийти. Живем недалеко, быстро собрались у постели умирающей, она была в памяти и спрашивает нас, мол зачем так рано пришли, тем более ночью, её обещали забрать завтра в полдень. Мы конечно были напуганы, думали бредит. Однако сестра спокойно продолжала рассказывать, что перед нашим приходом пришли в дом незнакомые люди, но не с нашего мира, говорили с ней, успокоили и дали отсрочку на несколько часов. Она действительно умерла на следующий день в полдень, как и обещала. Поэтому, верю, что перед смертью к людям приходят посланники, да и рассказов про такие случаи много.
Тем не менее история впечатляет. Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#6 написал: Black Bagira
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Плюс!!!! Акжана,ваша история также впечатляет! flushed
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#7 написал: xaruda
Сегодня, 14:59
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Комментариев: 2
Цитата: Tigger power
Мне тоже понравилось, да, и неужели Марина бабушку не спрашивала о той ночи? Плюс

Позвонила подруге и спросила: " Бабушка что - нибудь видела, слышала, помнит о той ночи и тех голосах?
На что Марина ответила - Конечно спрашивала.
Бабушка ответила - Ничего я не видела. Господи, я бы умерла тогда наверное.
Зарегистрирован: 24.01.2017
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