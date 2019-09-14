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Истории из жизни

Тени на стене

Эта таинственная история произошла со мной в 2003 году. Тогда мне было 17 лет. Я была обычным подростком, ничему особого значения не придавала, и, как оказалось, зря…

Однажды я была дома одна и читала книгу, глаза устали и я решила передохнуть. Положив книгу, я просто сидела, смотря в стену. Все мысли улетучились, и я впала в некое подобие прострации.

И тут перед моими глазами на стене проявляется картинка – она была как будто нарисована тенями: там присутствовали и светлые тона и немного темнее. Появилась она всего на 3-5 секунд и исчезла. Затем вновь проявилась и опять пропала. Все это было похоже на галлюцинации.

Вечером я рассказала о мистической картинке маме. Она объяснила все бликами, которые остаются на сетчатке глаза, если посмотреть на свет. «Какие-то странные блики, – подумала я тогда. – Ведь была настоящая картинка, а не просто расплывающиеся пятна». Вот только что было изображено на этой картинке, я разглядеть не смогла. Вскоре я забыла об этой истории.

Примерно через неделю мы получили печальную новость – умер мой дедушка (мамин папа). Горе, скорбь, похороны – тут мне вообще ни до чего не было дела.

Спустя 3 недели я вспомнила эту историю с таинственной «галлюцинацией». Мне стало очень интересно, что же все-таки было изображено на картинке. Сначала я пыталась вспомнить все детали и представить расположение теней, но ничего не получалось. Затем я взяла карандаш, листок бумаги и начала рисовать.

Картинка получилась не совсем понятная, но получше всмотревшись, я догадалась что это! Эта «галлюцинация» была неспроста! Это было предчувствие! Предчувствие скорых похорон дедушки! На листе бумаги я нарисовала могильный холмик с крестом на вершине.

Однако на этом мистика не закончилась. Через пару месяцев после похорон дедушки в ДТП погибла моя мама. За 3 дня до этого мне приснился вещий сон. В нем о скорой смерти мамы мне сообщила наша общая знакомая. Но, даже покинув этот мир, мама продолжала обо мне заботиться.

Однажды я ни с того ни с сего проснулась среди ночи. Перевернулась на другой бок и стала проваливаться в сон, как вдруг опять открыла глаза. Было ощущение, что из состояния сна меня кто-то бесцеремонно выталкивает. Спать хотелось ужасно и я не оставляла попытки погрузиться в царство Морфея. В конце концов мне это удалось…

Шагнув одной ногой в глубокий сон, я вдруг четко услышала женский голос:

– Аня, дыши!

«Что значит, дыши? – мелькнуло в моей голове. – Я что, не дышу?» Я тут же проснулась и последовала совету. Вдохнуть с первого раза не получилось – стоял какой-то ком у горла. Лишь со второй попытки, с хрипом, я набрала в легкие воздух и с шумом выдохнула.

Я уверена, что этот голос принадлежал моей маме.

Автор - Анна.
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Сегодня, 08:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 413Комментарии: 1
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Ключевые слова: Видение картинка похороны предчувствие авария сон голос вдох

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 12:53
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Первый момент мне лично напомнил состояние транса. В нем гг и получила это видение.
Последний момент - больше похож на сон. Иногда во сне бывают разные ощущения, вплоть до нехватки воздуха и прочего. Но это не значит, что человек на самом деле задыхается.
Я поставила плюс.
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