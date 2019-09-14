Тени на стене

Сделано_в_СССР Просмотров: 413 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 08:17 by

Эта таинственная история произошла со мной в 2003 году. Тогда мне было 17 лет. Я была обычным подростком, ничему особого значения не придавала, и, как оказалось, зря…Однажды я была дома одна и читала книгу, глаза устали и я решила передохнуть. Положив книгу, я просто сидела, смотря в стену. Все мысли улетучились, и я впала в некое подобие прострации.И тут перед моими глазами на стене проявляется картинка – она была как будто нарисована тенями: там присутствовали и светлые тона и немного темнее. Появилась она всего на 3-5 секунд и исчезла. Затем вновь проявилась и опять пропала. Все это было похоже на галлюцинации.Вечером я рассказала о мистической картинке маме. Она объяснила все бликами, которые остаются на сетчатке глаза, если посмотреть на свет. «Какие-то странные блики, – подумала я тогда. – Ведь была настоящая картинка, а не просто расплывающиеся пятна». Вот только что было изображено на этой картинке, я разглядеть не смогла. Вскоре я забыла об этой истории.Примерно через неделю мы получили печальную новость – умер мой дедушка (мамин папа). Горе, скорбь, похороны – тут мне вообще ни до чего не было дела.Спустя 3 недели я вспомнила эту историю с таинственной «галлюцинацией». Мне стало очень интересно, что же все-таки было изображено на картинке. Сначала я пыталась вспомнить все детали и представить расположение теней, но ничего не получалось. Затем я взяла карандаш, листок бумаги и начала рисовать.Картинка получилась не совсем понятная, но получше всмотревшись, я догадалась что это! Эта «галлюцинация» была неспроста! Это было предчувствие! Предчувствие скорых похорон дедушки! На листе бумаги я нарисовала могильный холмик с крестом на вершине.Однако на этом мистика не закончилась. Через пару месяцев после похорон дедушки в ДТП погибла моя мама. За 3 дня до этого мне приснился вещий сон. В нем о скорой смерти мамы мне сообщила наша общая знакомая. Но, даже покинув этот мир, мама продолжала обо мне заботиться.Однажды я ни с того ни с сего проснулась среди ночи. Перевернулась на другой бок и стала проваливаться в сон, как вдруг опять открыла глаза. Было ощущение, что из состояния сна меня кто-то бесцеремонно выталкивает. Спать хотелось ужасно и я не оставляла попытки погрузиться в царство Морфея. В конце концов мне это удалось…Шагнув одной ногой в глубокий сон, я вдруг четко услышала женский голос:– Аня, дыши!«Что значит, дыши? – мелькнуло в моей голове. – Я что, не дышу?» Я тут же проснулась и последовала совету. Вдохнуть с первого раза не получилось – стоял какой-то ком у горла. Лишь со второй попытки, с хрипом, я набрала в легкие воздух и с шумом выдохнула.Я уверена, что этот голос принадлежал моей маме.Автор - Анна.

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