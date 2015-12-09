После похорон (деревенская история)

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:33

BlackSea Просмотров: 32 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:33 by

Постараюсь не вдаваться в подробности, дабы не злить нелюбителей длиннопостов.Весной родители получили телеграмму о том, что умер дедушка, мамин отец. Это было вдвойне неожиданно. Дед был здоровячок: почти всю войну прошёл без единого ранения, дошёл до Берлина и даже расписался на рейхстаге, а потом, уже в глубокой пенсии, ещё год полностью ухаживал за парализованной после инсульта супругой - моей бабушкой.Когда бабушку парализовало, мама каждые выходные ездила к ним, своим родителям, за 400 км - помочь. И в любой день мы готовы были к плохой вести. Поэтому телеграмма о том, что умер именно дедушка, была как снег на голову.Меня, вполне самостоятельным подростком, оставили дома - коты/собаки, школа и т.д. А родители уехали хоронить.Вернулись почему-то порознь: сначала отец, потом мама. Сейчас понимаю, что папа стрессанул сильно, не вывез. Мама потом рассказала следующую историю.(Чтобы было понятно, семья непьющая.)В общем, похоронили деда, приехали к ним домой поминать. Стол накрыли, домашний бульон с лапшой, все как положено на юге России. И мамин младший брат, дядька мой, одолевающий её все поминки вопросом: "Где документы на дом? Где на дом документы?". Все понимали, что бабушке осталось недолго, но маме было точно не до каких-либо документов. Она отца только что похоронила. А мой папа был слишком хорошо воспитан, чтобы нагрубить дядьке в ответ. Он устал это наблюдать и вышел во двор покурить. А потом мой отец увидел деда. Моего деда, только что похороненного. Он, почему-то на полусогнутых ногах, бежал через двор и рукой ему махал, типа "поди сюда, чо покажу". Папа пошел за ним, тот подошел к летней кухне и побежал по лестнице, ведущей на чердак. Отец (из любопытства, наверное) - за ним. Чтобы понимать - день-деньской, не вечер даже. Папа - не алкаш какой-то, но допускаю, что пару рюмок на поминках пропустил. Залез он вслед за дедом на чердак летней кухни, темно, ничего не видно со света. А потом присмотрелся - вдалеке, в глубине, сидит дед и пальцем тычет в какую-то точку, молча. В этой точке отец потом документы на дом нашёл. Рассказал всё маме, она после этого от наследства отказалась. А про папу потом шептались, что долго не проживет, раз покойника после похорон видел. Папа после этого прожил 3 года и 1 месяц, день в день. На Пасху погиб, 46 ему было.Такая вот история, не судите строго, писала на эмоциях, папа сегодня снился, дождь пошёл.

Ключевые слова: Покойник похороны деревня авторская история

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