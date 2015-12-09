Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

После похорон (деревенская история)

Постараюсь не вдаваться в подробности, дабы не злить нелюбителей длиннопостов.

Весной родители получили телеграмму о том, что умер дедушка, мамин отец. Это было вдвойне неожиданно. Дед был здоровячок: почти всю войну прошёл без единого ранения, дошёл до Берлина и даже расписался на рейхстаге, а потом, уже в глубокой пенсии, ещё год полностью ухаживал за парализованной после инсульта супругой - моей бабушкой.

Когда бабушку парализовало, мама каждые выходные ездила к ним, своим родителям, за 400 км - помочь. И в любой день мы готовы были к плохой вести. Поэтому телеграмма о том, что умер именно дедушка, была как снег на голову.

Меня, вполне самостоятельным подростком, оставили дома - коты/собаки, школа и т.д. А родители уехали хоронить.

Вернулись почему-то порознь: сначала отец, потом мама. Сейчас понимаю, что папа стрессанул сильно, не вывез. Мама потом рассказала следующую историю.

(Чтобы было понятно, семья непьющая.)

В общем, похоронили деда, приехали к ним домой поминать. Стол накрыли, домашний бульон с лапшой, все как положено на юге России. И мамин младший брат, дядька мой, одолевающий её все поминки вопросом: "Где документы на дом? Где на дом документы?". Все понимали, что бабушке осталось недолго, но маме было точно не до каких-либо документов. Она отца только что похоронила. А мой папа был слишком хорошо воспитан, чтобы нагрубить дядьке в ответ. Он устал это наблюдать и вышел во двор покурить. А потом мой отец увидел деда. Моего деда, только что похороненного. Он, почему-то на полусогнутых ногах, бежал через двор и рукой ему махал, типа "поди сюда, чо покажу". Папа пошел за ним, тот подошел к летней кухне и побежал по лестнице, ведущей на чердак. Отец (из любопытства, наверное) - за ним. Чтобы понимать - день-деньской, не вечер даже. Папа - не алкаш какой-то, но допускаю, что пару рюмок на поминках пропустил. Залез он вслед за дедом на чердак летней кухни, темно, ничего не видно со света. А потом присмотрелся - вдалеке, в глубине, сидит дед и пальцем тычет в какую-то точку, молча. В этой точке отец потом документы на дом нашёл. Рассказал всё маме, она после этого от наследства отказалась. А про папу потом шептались, что долго не проживет, раз покойника после похорон видел. Папа после этого прожил 3 года и 1 месяц, день в день. На Пасху погиб, 46 ему было.

Такая вот история, не судите строго, писала на эмоциях, папа сегодня снился, дождь пошёл.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33 by BlackSeaПросмотров: 32Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Покойник похороны деревня авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lollipop39
Сегодня, 10:48
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 72
Шустрый какой покойник оказался. Вот это я понимаю - поколение. Уже похороны прошли, а дедуля всё бегает, хоть и на полусогнутых! А как по лестнице бодро взлетел, мне особенно понравилось!

А почему ваша мама отказалась от наследства? Побоялась жить в доме с призраком? Так жильё же можно было продать.

Обидно, что именно вашему папе пришлось испытать такой стресс. Он себя вообще смело повел, другой бы впал в ступор и стоял на месте, а он сразу подключился, пошёл за дедушкой, даже на темный чердак с ним не побоялся подняться. Но лучше бы всё ж докучливый младший брат мамы встретился с дедулей - тот бы ему показал, где документы на дом, раз ему так не терпится.
Зарегистрирован: 9.12.2015
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.