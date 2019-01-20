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Истории из жизни

Трогательное прощание моего дедушки

Мне было 11 или 12 лет, я с родителями и младшим братом отдыхали у тётки в Азербайджане. Начало августа, утро. Почтальон принёс телеграмму, что умер мой дедушка (мамин папа). На похороны мы, конечно, не успели – на поезде ехать двое суток, а самолёт только через день. Прилетели после похорон.

В первую же ночь я осталась ночевать у бабушки. Я всегда любила оставаться у неё. Спала я всегда в маленькой комнатке на раскладушке, а вместо двери висели «плюшевые» занавески на железных карнизах. И все легли спать. Я никогда не боялась спать одна в комнате.

Я уже начала засыпать, как вдруг слышу: загремел карниз, на котором висят занавески, и как будто кто-то их раздвигает. Сначала я думала, что это бабушка заглянула посмотреть, сплю я или нет. Потом я услышала тяжёлое дыхание. Мой дедушка так дышал при жизни, у него какая-то болезнь была, ему тяжело было дышать. Я была уверена, это он, мой дедушка.

Я очень испугалась. Я почувствовала жуткий холод. Как будто он исходил от того, кто пришел. Я лежала к нему спиной, закутавшись в одеяло с головой, и только нос торчал. И тут я чувствую, как кто-то садится на край раскладушки, наклоняется ко мне и всё так же тяжело дышит. Это точно был мой дедушка. Он поцеловал меня в макушку и так же медленно встал и ушёл. Холод прошёл. Не знаю, сколько прошло времени, я уснула.

Наутро я всё рассказала бабушке. Она сказала, что это действительно приходил дедушка. Он очень хотел попрощаться со мной перед смертью. Спрашивал, когда я приду. Вот такая история. Не судите строго. Я уверена, что это было не во сне.

Автор - Татьяна.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:45
Сегодня, 13:45 by Сделано_в_СССРПросмотров: 352Комментарии: 6
+15

Ключевые слова: Смерть дедушки похороны жуткий холод поцелуй память

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 14:20
+2
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Комментариев: 1 322
Не будем судить. Я верю! И ставлю плюс.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#2 написал: Xomski
Сегодня, 15:55
+2
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 88
Много похожих историй, значит такое действительно происходит на самом деле. Плюсую
Зарегистрирован: 23.02.2017
#3 написал: Talisha
Сегодня, 16:59
+2
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Репутация: (1563|0)
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Комментариев: 3 733
Тепло и хорошо, что удалось попрощаться
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#4 написал: Nlo
Сегодня, 17:19
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 122
Попрощался. Вряд ли хотел вас пугать. +
Зарегистрирован: 19.12.2018
#5 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 20:57
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (258|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5 532
Хорошая история. Люблю такие.)))
Плюсище.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#6 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 22:02
0
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Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 342
Верюююю на все 100%. Дождался дедуля.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
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