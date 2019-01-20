Трогательное прощание моего дедушки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 352 Комментарии: 6 +15 Сегодня, 13:45 by

Мне было 11 или 12 лет, я с родителями и младшим братом отдыхали у тётки в Азербайджане. Начало августа, утро. Почтальон принёс телеграмму, что умер мой дедушка (мамин папа). На похороны мы, конечно, не успели – на поезде ехать двое суток, а самолёт только через день. Прилетели после похорон.В первую же ночь я осталась ночевать у бабушки. Я всегда любила оставаться у неё. Спала я всегда в маленькой комнатке на раскладушке, а вместо двери висели «плюшевые» занавески на железных карнизах. И все легли спать. Я никогда не боялась спать одна в комнате.Я уже начала засыпать, как вдруг слышу: загремел карниз, на котором висят занавески, и как будто кто-то их раздвигает. Сначала я думала, что это бабушка заглянула посмотреть, сплю я или нет. Потом я услышала тяжёлое дыхание. Мой дедушка так дышал при жизни, у него какая-то болезнь была, ему тяжело было дышать. Я была уверена, это он, мой дедушка.Я очень испугалась. Я почувствовала жуткий холод. Как будто он исходил от того, кто пришел. Я лежала к нему спиной, закутавшись в одеяло с головой, и только нос торчал. И тут я чувствую, как кто-то садится на край раскладушки, наклоняется ко мне и всё так же тяжело дышит. Это точно был мой дедушка. Он поцеловал меня в макушку и так же медленно встал и ушёл. Холод прошёл. Не знаю, сколько прошло времени, я уснула.Наутро я всё рассказала бабушке. Она сказала, что это действительно приходил дедушка. Он очень хотел попрощаться со мной перед смертью. Спрашивал, когда я приду. Вот такая история. Не судите строго. Я уверена, что это было не во сне.Автор - Татьяна.

Ключевые слова: Смерть дедушки похороны жуткий холод поцелуй память

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