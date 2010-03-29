Стуки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Я.Р.В. Просмотров: 529 Комментарии: 5 -1 Вчера, 12:20 by

Пять лет назад я начал верить в мистику и подмечать детали, которым раньше не придавал значения, произошло это после одного случая...Одним ноябрьским вечером я, как всегда, сидел в комнате и играл в видеоигры, жил я на тот момент с бабушкой, дедушкой и мамой. Мама готовила что-то на кухне, бабушка отсыпалась после смены, а дедушка до сих пор не вернулся с дачи. Уже ближе к десяти часам мы услышали стук в дверь, один негромкий стук. Собака негромко заскулила, мама отвлеклась от готовки и, окликнув меня, попросила открыть дверь. Но так как онлайн игру на паузу не поставить, я проигнорировал её просьбу.Через полминуты дверь сотряслась уже от двух сильных стуков, которые было сложно проигнорировать. Бабушка проснулась, а мама, негромко выругавшись в мою сторону, пошла открывать. Подойдя к двери и вставив ключ в замочную скважину, но ещё не успев повернуть ключ, в дверь послышался ещё один стук, за ним второй. В этот момент дверь открылась, но не как всегда, её как будто сильно дёрнули с той стороны, но за ней никого не было. Дедушка приехал через пятнадцать минут. Итог - помятая соседская дверь, болящая ещё три дня после этого мамина рука и прядь седых волос у неё на голове.Со временем всё могло забыться, если бы не сосед с третьего этажа, рассказавший почти идентичную историю спустя три года. До сих пор меня смущает его оговорка про то, что хорошо мы отделались, успев открыть дверь до третьего стука. Не хочу знать, что было бы не успей мы.

Ключевые слова: Дверь стук сосед авторская история

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