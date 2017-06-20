Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Деревенские истории

Деревня моих дедушки с бабушкой не является очень уж древней и не отличается богатой историей - обыкновенное село, коих множество. Однако, как и везде практически в ней существуют свои истории, которые мы, приезжавшие летом внучата, любили послушать от местных словоохотливых бабулек - старожилок.

Первая история случилась с моей родной бабушкой. В то время в деревне гостила моя двоюродная сестренка, ей было около шести лет. Началось с того, что она упросила бабушку взять от соседей котёнка - те раздавали. Маленькую трехцветную кошечку назвали Пуговка, и девочка очень любила с ней возиться. И вот в один вечер сестренка долго не могла найти котёнка, плакала и тянула бабушку поискать его. Деревенские кошки свободно бегают по улице и даже не всегда приходят ночевать к хозяевам, но Пуговка была маленькой, не обвыклась до конца на новом месте. К тому же внучка заливалась горькими слезами... Словом бабушка согласилась. Они вдвоём вышли на огород и стали звать кошку. Через несколько минут вблизи услышали мяуканье. Пошли на звук, но он как-будто отдалялся от них да и от дома.

Следует сказать, что дом находился недалеко от кладбища: кладбище, дорога, затем большой огород, затем дом. Идут они по огороду, ищут свою Пуговку. Тем временем мяуканье, не прекращаясь, переместилось за забор и раздавалось уже из кустов возле кладбища. Бабушка с сестренкой, недолго думая, вышли через калитку и опять стали звать несносного котёнка. Не успели они подойти к тем кустам, мяуканье уже слышалось за кладбищенской изгородью. Бабушка как-то засомневалась - стоит ли идти туда в темноте, но ведь котёнок маленький, вдруг дорогу не найдёт, да и ребёнок у неё под боком плачет и требует немедленно продолжать поиски.

Вот зашли они на кладбище... В целях экономии времени перелезли через прутья - благо они были довольно широко расставлены. Мяуканье тем временем отдалялось. Идут бабушка с внучкой на звук по кладбищу, кричат: «Пуговка! Пуговка!», а все никак догнать свою кошку не могут. Завело их в сторону старых могил, в довольно дальнюю часть кладбища. Бабушка уже опомнилась, стала девочку назад тянуть - не время тут ходить. Мяуканье же начало как-будто раздваиваться: то тут, то там, то вообще хором, а главное жалобно так. Здесь уж бабушка чуть ли не силой увела сестренку, сама очень перепугалась. Обратную дорогу они бежали, а за спиной раздавалось то злосчастное мяуканье. Когда, запыхавшиеся, подходили они к дому, и сестренка уже готова была закатить истерику, что Пуговка осталась на кладбище, кто же, как вы думаете, сидел на крыльце? Правильно, маленькая трехцветная кошечка. Бабушка про эту историю потом повторяла: «Заманивали, заманивали».

Вторую же историю передают у нас из уст в уста, как местный фольклор. Некоторое время назад в деревне праздновали свадьбу. Столы уже накрыли, ждали только свадебный кортеж, который ехал с росписи из райцентра. И вот, проезжая через небольшой мост посредине деревни, машина с невестой каким-то образом врезалась в ограждение. То ли водитель уже успел выпить, то ли просто занесло. Самое трагичное было, что никто из сидящих в машине гостей не пострадал, а молоденькая невеста погибла почти сразу же. Никто и подумать не мог: лежала как живая, без царапинки, разве что очень уж бледная. Врачи сказали: внутреннее кровотечение. Жених о ней недолго печалился, не прошло и года, как он вновь женился на другой девушке. Об этом вся деревня говорила. И с этих пор на мосту в сумерках стали иногда замечать девушку в белом платье, кого-то ищущую: то к одной стороне подбежит, то к другой, то вниз перевесится. Пару раз к ней подходили сами местные: невеста была по тогдашней моде в простом, скромном платье, не скажешь, что свадебное, волосы на лицо спадают, не узнать ее было, к тому же летом приезжих много. Дальнейший диалог протекал подобным образом:

- Милая, ты что тут ищешь?

- Жениха своего ищу. Вы не видели, не знаете где он?

- Кто же у тебя жених? Не знаю, милая...

И тут невеста откидывала волосы с лица и печально, с укором говорила: «Нет, знаете...»

Не успевал человек испугаться, как прямо на его глазах девушка медленно растворялась в воздухе.

По вечерам мы, будучи детьми, по этому мосту проходить боялись, очень уж страшно было бы встретить несчастную невесту.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:06
Вчера, 11:06 by Олеся КупринаПросмотров: 781Комментарии: 11
+19

Ключевые слова: Деревня кладбище котёнок бабушка невеста дорога мост авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Вчера, 12:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 60
люблю деревенские истории
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: VENDETTA
Вчера, 13:02
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (177|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 067
Ну так... из разряда детских страшилок.. но про котенка интересно +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#3 написал: Jako tako
Вчера, 13:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (118|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 738
Просто интересно, чем грозил бы бабушке с внучкой уход вглубь кладбища. Неужели реально смерью.
И бедная девушка из второй истории. Интересно, на какой срок такие души могут застрять между мирами.. должны же даже для них быть какие-то временнЫе ограничения.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: conjure one
Вчера, 13:11
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (7692|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 887
Первая история интересная. Заманивали, скорее всего, чтобы напугать, что, в общем-то, удалось. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#5 написал: Tigger power
Вчера, 13:31
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2675|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 657
Про киску история страшная, это что за упырь там завёлся на старом кладбище, ужс. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#6 написал: ebegen31
Вчера, 14:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 193
Истории простые, но простота есть главное условие красоты, как сказал один писатель.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#7 написал: Олеся Куприна
Вчера, 14:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 2
Спасибо за комментарии!
Зарегистрирован: 2.03.2021
#8 написал: Zero Endorphine
Вчера, 14:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 423
Про кошку интересно. Но правда похоже на страшилку.
А невесту так жаль во второй истории :(
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#9 написал: Ksenya078
Вчера, 15:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (308|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 787
Как хорошо, что с котенок жив и здоров, в итоге оказался! Интересно, что за "нечто" их манило на кладбище. Вторая история тяжелая, бедная невеста. Есть истории, где, например, человека сбили на трассе, а его душа еще долго ходит у места гибели. Спасибо, что поделились,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#10 написал: vikki z
Вчера, 17:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 192
Деревенские истории мои любимые. Про котёнка интересно очень. +++А невесту очень жаль, бедная девочка конечно, как жестока судьба
Зарегистрирован: 21.01.2020
#11 написал: Eifersucht
Вчера, 20:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (80|-3)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 866
Плюсанул. Мне понравилось.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.