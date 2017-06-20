Деревенские истории

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:06

Олеся Куприна Просмотров: 781 Комментарии: 11 +19 Вчера, 11:06 by

Деревня моих дедушки с бабушкой не является очень уж древней и не отличается богатой историей - обыкновенное село, коих множество. Однако, как и везде практически в ней существуют свои истории, которые мы, приезжавшие летом внучата, любили послушать от местных словоохотливых бабулек - старожилок.Первая история случилась с моей родной бабушкой. В то время в деревне гостила моя двоюродная сестренка, ей было около шести лет. Началось с того, что она упросила бабушку взять от соседей котёнка - те раздавали. Маленькую трехцветную кошечку назвали Пуговка, и девочка очень любила с ней возиться. И вот в один вечер сестренка долго не могла найти котёнка, плакала и тянула бабушку поискать его. Деревенские кошки свободно бегают по улице и даже не всегда приходят ночевать к хозяевам, но Пуговка была маленькой, не обвыклась до конца на новом месте. К тому же внучка заливалась горькими слезами... Словом бабушка согласилась. Они вдвоём вышли на огород и стали звать кошку. Через несколько минут вблизи услышали мяуканье. Пошли на звук, но он как-будто отдалялся от них да и от дома.Следует сказать, что дом находился недалеко от кладбища: кладбище, дорога, затем большой огород, затем дом. Идут они по огороду, ищут свою Пуговку. Тем временем мяуканье, не прекращаясь, переместилось за забор и раздавалось уже из кустов возле кладбища. Бабушка с сестренкой, недолго думая, вышли через калитку и опять стали звать несносного котёнка. Не успели они подойти к тем кустам, мяуканье уже слышалось за кладбищенской изгородью. Бабушка как-то засомневалась - стоит ли идти туда в темноте, но ведь котёнок маленький, вдруг дорогу не найдёт, да и ребёнок у неё под боком плачет и требует немедленно продолжать поиски.Вот зашли они на кладбище... В целях экономии времени перелезли через прутья - благо они были довольно широко расставлены. Мяуканье тем временем отдалялось. Идут бабушка с внучкой на звук по кладбищу, кричат: «Пуговка! Пуговка!», а все никак догнать свою кошку не могут. Завело их в сторону старых могил, в довольно дальнюю часть кладбища. Бабушка уже опомнилась, стала девочку назад тянуть - не время тут ходить. Мяуканье же начало как-будто раздваиваться: то тут, то там, то вообще хором, а главное жалобно так. Здесь уж бабушка чуть ли не силой увела сестренку, сама очень перепугалась. Обратную дорогу они бежали, а за спиной раздавалось то злосчастное мяуканье. Когда, запыхавшиеся, подходили они к дому, и сестренка уже готова была закатить истерику, что Пуговка осталась на кладбище, кто же, как вы думаете, сидел на крыльце? Правильно, маленькая трехцветная кошечка. Бабушка про эту историю потом повторяла: «Заманивали, заманивали».Вторую же историю передают у нас из уст в уста, как местный фольклор. Некоторое время назад в деревне праздновали свадьбу. Столы уже накрыли, ждали только свадебный кортеж, который ехал с росписи из райцентра. И вот, проезжая через небольшой мост посредине деревни, машина с невестой каким-то образом врезалась в ограждение. То ли водитель уже успел выпить, то ли просто занесло. Самое трагичное было, что никто из сидящих в машине гостей не пострадал, а молоденькая невеста погибла почти сразу же. Никто и подумать не мог: лежала как живая, без царапинки, разве что очень уж бледная. Врачи сказали: внутреннее кровотечение. Жених о ней недолго печалился, не прошло и года, как он вновь женился на другой девушке. Об этом вся деревня говорила. И с этих пор на мосту в сумерках стали иногда замечать девушку в белом платье, кого-то ищущую: то к одной стороне подбежит, то к другой, то вниз перевесится. Пару раз к ней подходили сами местные: невеста была по тогдашней моде в простом, скромном платье, не скажешь, что свадебное, волосы на лицо спадают, не узнать ее было, к тому же летом приезжих много. Дальнейший диалог протекал подобным образом:- Милая, ты что тут ищешь?- Жениха своего ищу. Вы не видели, не знаете где он?- Кто же у тебя жених? Не знаю, милая...И тут невеста откидывала волосы с лица и печально, с укором говорила: «Нет, знаете...»Не успевал человек испугаться, как прямо на его глазах девушка медленно растворялась в воздухе.По вечерам мы, будучи детьми, по этому мосту проходить боялись, очень уж страшно было бы встретить несчастную невесту.

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