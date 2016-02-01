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Истории из жизни

Нечто в лесу

Я видел какую-то тварь в лесу, но в зеркало.

Ставил весной березовый сок, достаточно далеко и глухо от города. Уехал на мотоцикле. Погода хорошая, солнышко светит, утро.

Банки поставил, собрался уходить, но почувствовал взгляд на себе. Подумал, медведь! А это ведь весна, он голодный.

Пошёл задним ходом, не оборачиваясь, помаленьку, в сторону мотоцикла. Благо, что он стоял совсем близко, на старой заросшей дороге.

Подошёл, бросил вещи в коляску, быстро завёл, прыгнул в седло и поехал, но медленно. Разгазовал его посильнее, чтобы отпугнуть медведя дымом двигателя.

И, проехав метров двадцать всего, я посмотрел в зеркало, а оно дрожит от вибрации, плохо, но видно, как высокое существо ярко-коричневого цвета (солнце светило как раз прямо на него) на двух ногах перешло сзади меня дорогу, в том месте, где стоял мотоцикл!

Фигура была как человеческая, мне напомнила молодого Шварценеггера. Высокая, явно за два метра. Напугался я тогда здорово! Пролетел километров десять на первой передаче и не заметил. Чуть двигатель не заклинило, перегрел.

Через несколько дней решился съездить туда, забрать банки. Добавил автол в бензин, чтобы вони было побольше. Поехал.

Банки были не тронутые, полные сока. Зато в том месте, где это существо переходило дорогу, были сломаны молодые березки. На высоте 1,5 метров. Штук пять. Толщина стволиков была в руку. Как спички. Человеку такое не под силу.

Больше я туда не езжу.

Автор - TRIGRAMMA.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 08:30
Вчера, 08:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 875Комментарии: 7
+18

Ключевые слова: Весна лес березовый сок мотоцикл взгляд страх высокая фигура сломанные березы существо

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Комментарии

#1 написал: svv43
Вчера, 08:37
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
Поздравляю! Йети встретил. Наверное повезло, что всё так закончилось. В каких краях это произошло?
Зарегистрирован: 1.02.2016
#2 написал: ZelD
Вчера, 09:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (94|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 611
Десять километров. На первой скорости. На полном газу. С полными штанами. Журналисту плюс за труды конечно, но 507
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#3 написал: Jako tako
Вчера, 10:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (118|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 735
Кто бы это ни был, он был не голодный. Но я больше склоняюсь к медведю.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 12:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 191
Цитата: Jako tako
Кто бы это ни был, он был не голодный. Но я больше склоняюсь к медведю.

Согласен, больше на медведя шатуна похоже. А в грязное дребезжащее зеркало можно и не такое увидеть)
За историю плюсану
Зарегистрирован: 11.02.2016
#5 написал: Talisha
Вчера, 19:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (1856|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 888
А может и медведь, в зеркало фиг разглядишь подробности
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#6 написал: svv43
Вчера, 21:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
Цитата: dr.Zoidberg
Цитата: Jako tako
Кто бы это ни был, он был не голодный. Но я больше склоняюсь к медведю.

Согласен, больше на медведя шатуна похоже. А в грязное дребезжащее зеркало можно и не такое увидеть)
За историю плюсану

Шатун, это когда зимой не спит или разбужен
Зарегистрирован: 1.02.2016
#7 написал: NEMO 1
Вчера, 23:25
+1
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Репутация: (194|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 443
И чего только в лесах заповедных не встретишь!)
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
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