Нечто в лесу

Нечто в лесуЯ видел какую-то тварь в лесу, но в зеркало.
Ставил весной березовый сок, достаточно далеко и глухо от города. Уехал на мотоцикле. Погода хорошая, солнышко светит, утро.
Банки поставил, собрался уходить, но почувствовал взгляд на себе. Подумал, медведь! А это ведь весна, он голодный.
Пошёл задним ходом, не оборачиваясь, помаленьку, в сторону мотоцикла. Благо, что он стоял совсем близко, на старой заросшей дороге.
Подошёл, бросил вещи в коляску, быстро завёл, прыгнул в седло и поехал, но медленно. Разгазовал его посильнее, чтобы отпугнуть медведя дымом двигателя.
И, проехав метров двадцать всего, я посмотрел в зеркало, а оно дрожит от вибрации, плохо, но видно, как высокое существо ярко-коричневого цвета (солнце светило как раз прямо на него) на двух ногах перешло сзади меня дорогу, в том месте, где стоял мотоцикл!
Фигура была как человеческая, мне напомнила молодого Шварценеггера. Высокая, явно за два метра. Напугался я тогда здорово! Пролетел километров десять на первой передаче и не заметил. Чуть двигатель не заклинило, перегрел.
Через несколько дней решился съездить туда, забрать банки. Добавил автол в бензин, чтобы вони было побольше. Поехал.
Банки были не тронутые, полные сока. Зато в том месте, где это существо переходило дорогу, были сломаны молодые березки. На высоте 1,5 метров. Штук пять. Толщина стволиков была в руку. Как спички. Человеку такое не под силу.
Больше я туда не езжу.
Автор - TRIGRAMMA.
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Новость отредактировал Elfin - Вчера, 08:30
Вчера, 08:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 875Комментарии: 7
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