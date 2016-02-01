Нечто в лесу

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 08:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 875 Комментарии: 7 +18 Вчера, 08:30 by

Я видел какую-то тварь в лесу, но в зеркало.Ставил весной березовый сок, достаточно далеко и глухо от города. Уехал на мотоцикле. Погода хорошая, солнышко светит, утро.Банки поставил, собрался уходить, но почувствовал взгляд на себе. Подумал, медведь! А это ведь весна, он голодный.Пошёл задним ходом, не оборачиваясь, помаленьку, в сторону мотоцикла. Благо, что он стоял совсем близко, на старой заросшей дороге.Подошёл, бросил вещи в коляску, быстро завёл, прыгнул в седло и поехал, но медленно. Разгазовал его посильнее, чтобы отпугнуть медведя дымом двигателя.И, проехав метров двадцать всего, я посмотрел в зеркало, а оно дрожит от вибрации, плохо, но видно, как высокое существо ярко-коричневого цвета (солнце светило как раз прямо на него) на двух ногах перешло сзади меня дорогу, в том месте, где стоял мотоцикл!Фигура была как человеческая, мне напомнила молодого Шварценеггера. Высокая, явно за два метра. Напугался я тогда здорово! Пролетел километров десять на первой передаче и не заметил. Чуть двигатель не заклинило, перегрел.Через несколько дней решился съездить туда, забрать банки. Добавил автол в бензин, чтобы вони было побольше. Поехал.Банки были не тронутые, полные сока. Зато в том месте, где это существо переходило дорогу, были сломаны молодые березки. На высоте 1,5 метров. Штук пять. Толщина стволиков была в руку. Как спички. Человеку такое не под силу.Больше я туда не езжу.Автор - TRIGRAMMA.

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