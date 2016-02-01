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Истории из жизни

Тревожный шуршик

Мы с парнем молодая пара, решили увидеть мир и построить свою семью за пределами нашей страны. Два месяца бесконечных переездов по разным городам, в поисках нашего места, и вот наконец-то, мы осели.

Маленький тихий городок, сняли комнату в хостеле для семейников. Радуясь своему долгожданному личному уголку, принялись обустраивать комнату. На первых неделях сил было мало, так как приходилось совмещать работу и обустройство жилища, спали мы как убитые, по 4-5 часов в сутки.
В скором времени меня сократили, я нашла маленькую подработку, но времени на дом стало больше, что очень радовало. Дом наш стоит в одном дворе с хозяйским, на отшибе в лесу, можно так сказать. Двухэтажный, на 8 комнат, совсем новый. Хозяин и его жена - милые люди, но видим их редко. Очень атмосферно и красиво, в любое время года здесь. Мы пока что единственная пара, кто здесь проживает.

У парня работа в две смены, неделю в ночь, неделю в день. Первое время я ничего не замечала, старалась себя чем-то занять в свободное время. Спустя пару ночей, когда я осталась одна, начало происходить что-то странное, но не пугающее. То вещи были не в тех местах, где я их оставила, то шум какой-то. Списывала все на невнимательность и мышек. Но дальше больше, начали доноситься шаги со второго этажа, загорался свет в коридоре (стоят датчики, реагирующие на движение).

Позвонила хозяину и попросила проверить свет, сказала, что, видимо, неполадки и мешает спать. Он посмотрел и сказал, что все в порядке, это меня ещё больше насторожило. Но не стала поддаваться панике. Шаги списала на игру воображения и шум снаружи.
Но с каждой ночью шаги и шум становились все яснее, ещё и начало что-то скребстись в дверь с улицы, как будто маленькое животное. Когда парень остаётся на ночь дома, то ничего такого нет и днём тоже.
Все это странно, волнует, но на удивление не пугает.

Вот уже практически всю неделю парень в дневные смены и ночью дома, мне спокойно, ничего не происходит. Как то не спалось, и я вышла на кухню сделать себе чай, время не позднее, часов 10 вечера.
Сижу, греюсь у батареи и читаю книгу, слышу на втором этаже как будто кто-то пытается открыть замок, соответствующий звук ключа в скважине. Через пару минут тяжёлые шаги по коридору к лестнице, это уже напугало меня до жути. Парень спит в комнате, туда я не могу бежать, ибо лестница находится рядом с комнатой, если подойду, то могу увидеть что-то, а может и ничего. Оба варианта меня не приводили в восторг. Так и замерла на месте.

Шаги приблизились к лестнице и все стихло. Естественно, ни о каком чае мне уже не думалось, я быстро прошмыгнула в комнату, стараясь не смотреть в ту сторону, и закрылась.
Немного полежав и успокоившись, я даже начала дремать, но тут в коридоре начали зажигаться лампы, но никаких шагов и движений не было. Так я и просидела до поздней ночи, вслушиваясь в тишину, больше ничего не было. Парня не стала будить, он не верит во что либо, да и на работе устаёт.

И опять же, у меня нет какого-то страха, что мне это угрожает, а просто тревожно, ибо понимаю, что мне это не кажется, а происходит на самом деле.
Что бы это могло быть, ума не приложу. Дом абсолютно новый.

Стоит заметить, что весь этот частный сектор уже практически обновлён, местами остались домики с 19 века, где-то. Но новые жильцы выкупают территории и строят новые дома. Что раньше было в этой местности из них никто не знает. Такая себе лесистая территория, где было старое поселение, что-то вроде имения.

Извините, если сумбурно написано, из меня хороший читатель, но не писатель.
Старалась передать все более-менее понятно и разумно.
Спасибо за внимание.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:20 by FerguzaПросмотров: 650Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Дом шум шаги авторская история

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#2 написал: kas11
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#3 написал: Ferguza
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