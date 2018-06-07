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Истории из жизни

Дарёный крестик

Припомнилось полузабытое, но, тем не менее, неприятное, – как вспомню, так мороз по коже…

Надо сказать, что я – классическое “дитя асфальта”, в деревне никогда не жила и родственников там не имела; но и в городской квартире, оказывается, тоже может неизвестно, что происходить…

Итак, встречалась я когда-то с одним человеком, намного старше меня – давно, ещё до замужества. Человечек был не из тех, с которыми хочется познакомить родителей – весь какой-то дёрганый, истеричный, из тех, дорвавшихся до шальных денег (дело было в начале “дикого капитализма”), окончательно снёсших ему крышу… Но я почему-то была от него без ума. Все его срывы воспринимала как должное, мнение знавших его друзей-подруг игнорировала, из-за чего со многими разругалась в дым, терпела-надеялась… на что? А Бог его знает.

И вот подарил мне однажды мой обожатель крестик. Серебряный, причудливый, ручной работы, на серебряной же толстенькой цепочке; просто снял с себя и, со словами “Хочу, чтобы у тебя была эта вещь”, надел мне на шею. Юная материалистка была без ума от счастья, без оглядки на то, что вообще-то такие вещи любят только одного владельца и, как правило, не передариваются. Радовалась я, надо сказать, недолго – до первой же ночи.

Я проснулась от того, что на кухне кто-то шумел. Позвякивали отставленные на консервацию банки, стукнул о плиту чайник, передвинули стул. Из-за стены, из соседней комнаты, доносился привычный папин храп, а больше в доме никого не было и быть не могло. Первая мысль моя была о том, что, наверное, собака балуется; впрочем, я тут же вспомнила, что собака уже вторую неделю как на даче с бабушкой; после этого стало уже реально страшно.

Поднимаюсь с кровати, тянусь к выключателю… и с ужасом понимаю, что не могу пошевелить правой рукой. Хуже того: за левую кто-то (что-то) держится, не даёт поднять. А в комнате-то никого! Натура у меня такая, что от страха не ору никогда. Дара речи на какое-то время лишиться могу, если уж совсем шок (а тогда именно так и было). Короче, с огромным трудом всё же дотягиваюсь левой рукой до выключателя, свет зажигается – и я реально вижу чью-то руку, вцепившуюся сзади в мою! И тут я как заматерюсь, аж сама от себя не ожидала!

Знаете, что это было? Каким-то образом моя правая рука оказалась заведена за спину и намертво обхватила левую, причём ближе к плечу. Сколько раз после этого я ни пыталась это повторить – не получается. Кончиками пальцев ещё можно дотянуться, если очень постараться, но чтобы вцепиться всей пятернёй… это гуттаперчевой девочкой надо быть, не иначе.

Шум на кухне тут же прекратился, а на пороге комнаты возник заспанный отец с вот такими глазами. У нас в доме слово “дура” считалось чем-то неприличным, а тут – такая тирада…

На кухню мы с ним зашли вдвоём. Банки были раскиданы по полу (но ни одна не разбилась), стулья почему-то растащены по углам. А так – никого не было. Вот и всё. Не считая того, что на шее и груди у меня отчётливо отпечатались контуры дарёной цепочки с крестиком, и жгло невыносимо. Я сняла её и выкинула в форточку. Чернота не смывалась с тела ещё недели полторы.

А мужчина этот после этого пропал. Не просто из моей жизни – вообще. Родственники в розыск подавали, но, насколько я знаю, так и не нашли.

Автор - Собака на сене.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:54
Сегодня, 08:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 385Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Дитя асфальта знакомство встречи подарок крестик шум кухня некто рука исчезновение

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Комментарии

#1 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 11:33
+1
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 400
Чет я не поняла, если честно, вот с точки зрения верующих: ну подарил чувак свой крестик даме, ну типа плохо это, но почему и как? Прикрепленный по реестрам небесной канцелярии ангел хранитель спустился с небес навестить подопечного, а тут хоба! Вместо него девчонка! И он такой разозлился сразу ,и давай банки бить, руки за спину заводить!
Или как это вообще работает?))
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 11:35
+2
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Репутация: (110|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 675
Мутный дядя с мутным крестиком. Снять который могли с другого человека при разных обстоятельствах. Не удивительно, что он резко пропал. Удивительно, как это совпало с ночным происшествием. Возможно у дяди дома тоже начала чертовщина твориться, он (не будь дураком) крестик и передарил.
Как другой вариант, на момент произошедшего дядя сам был уже мёртв, а потом пришёл к гг «повидаться».
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#3 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 12:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (372|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 514
Ближе к плечу обхватить руку другой рукой нереально? Да ладно! Вполне себе реально и даже крепко обхватить. Рассказчица или невысокая=руки, соответственно, не очень длинные, или кому-то надо поработать над собственной гибкостью. Вот за само плечо потрогать только если, там сложновато, только кончиками пальцев другой руки можно дотронуться. Но если за плечо ухватить (вот это как раз у меня реально не получилось, только дотронулась до плеча), то руке мешать ничего не будет. Только плечо будет чувствовать прикосновение, в зависимости от силы, как ухватиться.
Жаль, нет автора, чтоб узнать, что она имела в виду под "ближе к плечу".
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 12:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 666
Интересно. А мужик куда пропал, тут понятно. Закопали бедолагу где-нибудь из-за больших денег... +++
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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