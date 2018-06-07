Дарёный крестик

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 385 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 08:54 by

Припомнилось полузабытое, но, тем не менее, неприятное, – как вспомню, так мороз по коже…Надо сказать, что я – классическое “дитя асфальта”, в деревне никогда не жила и родственников там не имела; но и в городской квартире, оказывается, тоже может неизвестно, что происходить…Итак, встречалась я когда-то с одним человеком, намного старше меня – давно, ещё до замужества. Человечек был не из тех, с которыми хочется познакомить родителей – весь какой-то дёрганый, истеричный, из тех, дорвавшихся до шальных денег (дело было в начале “дикого капитализма”), окончательно снёсших ему крышу… Но я почему-то была от него без ума. Все его срывы воспринимала как должное, мнение знавших его друзей-подруг игнорировала, из-за чего со многими разругалась в дым, терпела-надеялась… на что? А Бог его знает.И вот подарил мне однажды мой обожатель крестик. Серебряный, причудливый, ручной работы, на серебряной же толстенькой цепочке; просто снял с себя и, со словами “Хочу, чтобы у тебя была эта вещь”, надел мне на шею. Юная материалистка была без ума от счастья, без оглядки на то, что вообще-то такие вещи любят только одного владельца и, как правило, не передариваются. Радовалась я, надо сказать, недолго – до первой же ночи.Я проснулась от того, что на кухне кто-то шумел. Позвякивали отставленные на консервацию банки, стукнул о плиту чайник, передвинули стул. Из-за стены, из соседней комнаты, доносился привычный папин храп, а больше в доме никого не было и быть не могло. Первая мысль моя была о том, что, наверное, собака балуется; впрочем, я тут же вспомнила, что собака уже вторую неделю как на даче с бабушкой; после этого стало уже реально страшно.Поднимаюсь с кровати, тянусь к выключателю… и с ужасом понимаю, что не могу пошевелить правой рукой. Хуже того: за левую кто-то (что-то) держится, не даёт поднять. А в комнате-то никого! Натура у меня такая, что от страха не ору никогда. Дара речи на какое-то время лишиться могу, если уж совсем шок (а тогда именно так и было). Короче, с огромным трудом всё же дотягиваюсь левой рукой до выключателя, свет зажигается – и я реально вижу чью-то руку, вцепившуюся сзади в мою! И тут я как заматерюсь, аж сама от себя не ожидала!Знаете, что это было? Каким-то образом моя правая рука оказалась заведена за спину и намертво обхватила левую, причём ближе к плечу. Сколько раз после этого я ни пыталась это повторить – не получается. Кончиками пальцев ещё можно дотянуться, если очень постараться, но чтобы вцепиться всей пятернёй… это гуттаперчевой девочкой надо быть, не иначе.Шум на кухне тут же прекратился, а на пороге комнаты возник заспанный отец с вот такими глазами. У нас в доме слово “дура” считалось чем-то неприличным, а тут – такая тирада…На кухню мы с ним зашли вдвоём. Банки были раскиданы по полу (но ни одна не разбилась), стулья почему-то растащены по углам. А так – никого не было. Вот и всё. Не считая того, что на шее и груди у меня отчётливо отпечатались контуры дарёной цепочки с крестиком, и жгло невыносимо. Я сняла её и выкинула в форточку. Чернота не смывалась с тела ещё недели полторы.А мужчина этот после этого пропал. Не просто из моей жизни – вообще. Родственники в розыск подавали, но, насколько я знаю, так и не нашли.Автор - Собака на сене.

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