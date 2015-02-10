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Истории из жизни

История про умершего мужа

История про умершего мужа


История произошла с бабушкой моего друга С. Так как в одно время я любил собирать всякие страшные и мистические истории, я всегда у всех узнавал, нет ли у кого в семье разных баек о нечисти. И так как С. жил в деревне, у него одна была.

Жили они в деревне, которая сейчас обжита почти как город, даже начала поглощаться соседним городом постройками, так как расстояние между ними было в километр. Но раньше и город был меньше, и деревня, и, само собой, она была сама по себе. Друг мой в то время еще не родился. И история произошла с его бабушкой и отцом. Оговорюсь сразу, имен бабушки и деда я уже не помню.

Жили они в большом просторном доме. Дом был чуть с краю от всей деревни, передняя часть дома выходила на улицу, где заканчивалась алея из березок, и подъездная дорога. По задней части шел двор, переходящий в огород и ограду, отделявшую участок от большого луга. Жили дружно, семья большая, трое детей, все мальчишки. Дед с бабкой работали в колхозе, дети учились в школе и техникуме.

Внезапно умирает отец. Все убиты горем, мать все думала, как растить детей, да и без мужика оставаться-то самой тоже не особо легко при трех пацанах. Но ничего не поделать. Похоронили с почетом, как и полагалось в те времена, всем народом.

Шли дни, все начали привыкать к новому быту. Как вдруг по ночам к окну стал кто-то приходить и легонько постукивать в окно. Мать особо внимания не придавала, мало ли что мерещится, дети вообще спали как убитые. Чем дальше, тем было четче слышно, что кто-то подходит к окну и уже четко постукивал. Женщине уже было не по себе. И одной ночью, когда стук уже был четко слышен на всю комнату, женщина пошла и разбудила старшего сына, чтобы поглядеть, что там за окном. Само собой никого они так не увидали.

На следующую пару ночей стук прекратился. Но потом посреди ночи женщину разбудил настойчивый стук в окно. Она вскочила и, забыв разбудить детей, сама пошла к окну. Она спросила, кто там есть. На что была просто ошарашена, когда в темноте увидела силуэт, который был похож на ее мужа.

— Впусти, – сказал голос на улице. – Это же я.

Женщина встала как вкопанная, боялась даже шевельнуть рукой.

— Ты же умер! – крикнула она.

— Дай с детьми попрощаться, – ответили за окном.

— Нет! Уходи прочь! Ты умер! — крикнула женщина.

И стала читать молитвы.

— На хоть, конфет детям от меня передай, – сказал голос и положил на подоконник горсть конфет.

Но женщина продолжала читать молитвы, не смотря на то, что происходило за окном. Тень повернулась и ушла в темноту ночи.

Утром женщина рассказала все детям. Они побежали за священником, для помощи. Поп пришел освящать место к обеду, передав, чтобы ничего не трогали и никуда не ходили без него.

Выйдя во двор, все были в ужасе: в пыли двора были четко видны следы копыт, уходящие к ограде, и далее они пропадали в траве. И тут женщина вспомнила про подарок. Открыв конфеты, люди обнаружили козий помет.


Автор - Баюн.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:34
Вчера, 19:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 442Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Деревня смерть похороны стук в окно силуэт мужа ночь конфеты следы копыт

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Комментарии

#1 написал: Alisa293
Вчера, 19:56
+1
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Комментариев: 354
Ну, что сказать? СССР и Баюн притащили сюда очередную страшилку. Хорошо читалось до следов копыт на дворе.... Может такое быть в действительности? - Нет. Без оц.
Зарегистрирован: 10.02.2015
 
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 00:03
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Страшилка. Прямо как будто из книги «Страшные сказки» Василия Тихова..
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#3 написал: Сицилия
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Отстой полнейший
Зарегистрирован: 30.09.2011
#4 написал: dr.Zoidberg
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Публикаций: 5
Комментариев: 142
Ну что накинулись то, может просто разделом ошиблись)
А до "копыт" и прям интересно читать было.
Зарегистрирован: 11.02.2016
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