Бабушка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:09

Юлия юлия Просмотров: 465 Комментарии: 8 +14 Сегодня, 06:09 by

Хочу рассказать историю, которая приключилась со мной.Была у меня бабушка Аня, моей маме она приходилась двоюродной теткой; бабка как бабка, никакого колдовства за ней замечено не было, так мама моя говорит. Эту бабушку я помню с младых ногтей. Каких-либо родственников, кроме нас, я не видела и не встречала, детей у нее не было, мужей тоже - так, жила с дедом Ваней, кто он и откуда, я не знаю.Так вот, жили мы на одной улице, в гостях она была часто у нас, да каждый день почти. Помню, когда мне было 17 лет, начало весны, бабушка Аня пришла к нам и в красках описывала свои планы на лето, как завьет себе химию на волосах, как покрасится в "баклажан", и какой сарафанчик на лето себе присмотрела.А перед самым летом ее парализовало, ухаживали за ней. И в один осенний день я собираюсь в институт (только поступила на первый курс), прибегает дед Ваня, и я понимаю, что бабушка умерла. Так и было.Пришли мы на поминки, как положено: похоронили, посидели да по домам разошлись. А любимицей у бабушки была моя сестра младшая, она так и говорила, что все ей останется - и золото ее, и накопления. Ясен фиг, все забрали ближние родственники, которых я впервые увидела на похоронах.Так вот, стала мне бабушка во сне являться, звать к себе. А я на тот момент шитьем увлекалась, машинки не было, вручную машинным швом шила. И зовет меня, типа, вещи прошить нормально; машинка у нее была, и я во сне радостная такая, бегу к ней, а возле калитки ее дома вспоминаю, что похоронили мы ее, к кому я пришла-то? Так и просыпалась. Сны были разные: то шить, то семечками угостить, то колбаски дать, только заканчивалось все одинаково - я у калитки ее и понимаю, что к покойнику пришла, просыпалась. Уже боялась спать, знала, что она приснится. Причем никому, кроме меня, она не снилась, даже любимой младшей сестре, что дико бесило меня, почему я? Мое состояние заметила однокурсница - я вся осунувшаяся, бледная, синяки под глазами, и она спросила, что со мной? Рассказала ей. Она посоветовала в церковь к батюшке сходить и все рассказать, так я и сделала. Уже не помню, что он посоветовал, но я сделала как он велел - сниться перестала, живу дальше.В 27 лет я переехала в Москву, сняла квартиру, нашла работу, жизнь кипела. И вот снится мне сон: большая кровать, лежим я и моя мама на ней, и бабушка Аня в изголовье. Сначала гладит, перебирает волосы моей мамы, тихо, ни слова, я смотрю исподтишка, потом бабушка на меня переключилась. Гладит волосы, перебирает и говорит:- Жить будешь долго и счастливо, муж у тебя будет очень необычный и интересный, жить будете в достатке, - и плавно переходит руками к лицу, а потом начинает по ребрам щекотать.Я говорю: "Ба, мне больно и неприятно", - а она смеется, и говорит: "Дура, я тебе силу свою передаю".Проснулась я оттого, что плачу и по ребрам себя щекочу.Потом еще был один сон, где она говорила, что не сразу поняла, что умерла, люди часто не понимают этого, и еще сказала, что бог есть. Признаюсь, я мало верю в бога, но то, что есть высший разум, не исключаю.На данный момент мне 35 лет, каких-либо способностей нет - видимо, я бестолочь, мужа тоже нет, я симпатизирую своему полу.P.S. Общалась с практиком одним, он говорил, что бабушка звала меня на погост во снах, в гости, то есть, и зря я пошла в церковь и обрубила этот канал. Еще сказал, что силу, если она есть, умершие могут таки передать и во сне.P.P.S. Слышу голоса, но особо не вникаю, что они говорят, уж больно злобные они, и нечасто происходит это.

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