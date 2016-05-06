Приходят оповестить о своей смерти

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:36

Вятка Мистическая Просмотров: 872 Комментарии: 5 +17 Вчера, 05:36 by

Но не только через сон Господь предупреждает о молитвенной помощи умершим близким. Недавно в Кировской области мне один из прихожан рассказал такую историю.– В 92-м году это было. Пришел я домой с работы, – рассказывает мне семидесятилетний Евгений. – Работы много было, устал очень. Прилег отдохнуть минут на десять. Просто закрыл глаза и лежу так. И вот у меня такое чувство, что передо мной человек стоит. Открываю глаза: точно передо мной стоит человек. Как он вошел, ума не приложу. Даже двери не скрипнули. Стоит передо мной в белой рубашке в синюю полосочку, а на улице уже снежок был, зима. На нем брюки черные, ремешок, волосы зачесаны назад. Все это до мельчайших подробностей я запомнил. Стоит у моей постели, на меня пристально смотрит и грустновато так улыбается. А я точно знаю, что дома никого не было.Еще внимательнее присмотрелся – и вижу сквозь него: на противоположной стене часы тикают. Сквозь этого человека часы вижу. Я шире глаза открыл, еще внимательнее стал присматриваться, а он вдруг раз… и растаял.Я потом долго думал, что это такое могло быть, и что это был за человек. Оказался моим родным дядькой Иваном. Я его по фотографии потом узнал. Давно уже мы с ним утратили всякую связь и ничего друг о друге не знали. Жили они семьей в Днепропетровске. А потом выяснилось, что именно в тот момент он помер и таким вот образом «пришел» к нам оповестить о своей смерти. И еще у нас в семье подобный случай был. У матери сестра Зоя, еще когда маленькой девочкой была, в нашем деревенском доме увидела женщину, которая сидит в углу под образами. Она испугалась, когда ее увидела, заплакала. Старшие ее спрашивают: «Ты чего плачешь?»– Да вон тетя Аня сидит.Но никто, кроме Зои, тетки Ани и не видел. Только потом пришла телеграмма, что именно в то время она умерла. А жили они тогда во Фрунзе. Такие вот дела.Автор - Серапионов Е.

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