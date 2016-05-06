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Истории из жизни

Приходят оповестить о своей смерти

Приходят оповестить о своей смерти

Приходят оповестить о своей смерти

Но не только через сон Господь предупреждает о молитвенной помощи умершим близким. Недавно в Кировской области мне один из прихожан рассказал такую историю.

– В 92-м году это было. Пришел я домой с работы, – рассказывает мне семидесятилетний Евгений. – Работы много было, устал очень. Прилег отдохнуть минут на десять. Просто закрыл глаза и лежу так. И вот у меня такое чувство, что передо мной человек стоит. Открываю глаза: точно передо мной стоит человек. Как он вошел, ума не приложу. Даже двери не скрипнули. Стоит передо мной в белой рубашке в синюю полосочку, а на улице уже снежок был, зима. На нем брюки черные, ремешок, волосы зачесаны назад. Все это до мельчайших подробностей я запомнил. Стоит у моей постели, на меня пристально смотрит и грустновато так улыбается. А я точно знаю, что дома никого не было.

Еще внимательнее присмотрелся – и вижу сквозь него: на противоположной стене часы тикают. Сквозь этого человека часы вижу. Я шире глаза открыл, еще внимательнее стал присматриваться, а он вдруг раз… и растаял.

Я потом долго думал, что это такое могло быть, и что это был за человек. Оказался моим родным дядькой Иваном. Я его по фотографии потом узнал. Давно уже мы с ним утратили всякую связь и ничего друг о друге не знали. Жили они семьей в Днепропетровске. А потом выяснилось, что именно в тот момент он помер и таким вот образом «пришел» к нам оповестить о своей смерти. И еще у нас в семье подобный случай был. У матери сестра Зоя, еще когда маленькой девочкой была, в нашем деревенском доме увидела женщину, которая сидит в углу под образами. Она испугалась, когда ее увидела, заплакала. Старшие ее спрашивают: «Ты чего плачешь?»

– Да вон тетя Аня сидит.

Но никто, кроме Зои, тетки Ани и не видел. Только потом пришла телеграмма, что именно в то время она умерла. А жили они тогда во Фрунзе. Такие вот дела.

Автор - Серапионов Е.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:36
Вчера, 05:36 by Вятка МистическаяПросмотров: 872Комментарии: 5
+17

Ключевые слова: Кировская область Вятка умершие родственники предвестники невидимое дети вестники смерти призраки

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Комментарии

#1 написал: акжана
Вчера, 08:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1062|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 046
Я бы не хотела, чтобы вот таким образом меня оповестили о смерти родственников.
Наверное все-таки не всем людям приходят такие видения, возможно только тем кто имеет склонность их видеть. Плюс +
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#2 написал: Ksenya078
Вчера, 16:36
+1
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Репутация: (228|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 544
Мне верится, что такое может быть. И, думаю, они всегда приходят оповестить (попрощаться), просто не каждый может их увидеть. Спасибо, истории плюс, +.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#3 написал: awesome-man
Вчера, 18:31
0
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Публикаций: 18
Комментариев: 157
Это скопированные истории других авторов?
Зарегистрирован: 18.06.2012
#4 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:18
+1
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Репутация: (48|0)
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Комментариев: 1 329
Верю, много таких историй. Фишка в том, что время смерти совпадает с появлением призрака. Читала ещё про такие случаи в советские годы.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#5 написал: vikki z
Сегодня, 02:00
0
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 145
Судя по историям в Кировской области прям одна мистика происходит. Ну наверное приходят кииеп кто готов их видеть за историю +
Зарегистрирован: 21.01.2020
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