Выглядывало

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:34

Скептик 2012 Просмотров: 572 Комментарии: 12 +11 Вчера, 20:34 by

Читала на сайте похожие истории, то из ванной комнаты выглядывала синяя голова, то из комнаты голова, якобы, рыжеволосой сестры (могу быть не точна в деталях, заранее извиняюсь перед рассказчиками, т.к. читала истории эти давно). Обычно данное явление объясняют проделками домового.Сразу скажу, у меня страха не было. У моей сестры - Алены, по её словам, тоже, хотя глазки округлились у неё до не стандартных размеров. Могу предположить, что как в детстве. Я, как старшая сестра, делаю вид, что не боюсь, чтобы моей младшОй страшно не было. А она, видя, что у меня страха нет, тоже перестает бояться. Так и ходили и по темному подъезду, и ночью в туалет, я - притворялась бесстрашной, а она - подражала мне (беря с меня пример). Это уже позже выяснилось, что страшно было обеим, просто притворялись. Я, чтобы сестра не подумала, что я трусишка, она же, чтоб я так про неё не подумала. Но что-то я отступила от темы. И так к истории.Произошло это на прошлой неделе. Дело было вечером. Сидим с сестрой на кухне, она лицом к дверному проему, а я к нему же боком. Сидим, ужинаем. Из кухни коридор поворачивает налево и ведет в зал. В зале находятся мой племяш Андрюха (сын Алены) и отец его (муж её). Фильм они смотрят.Так вот, сижу я значит, жую что-то, в тарелку смотрю. Замечаю боковым зрением, будто кто-то выглянул из-за угла, т.е. из коридора. Голову поворачиваю, нет никого, решила - показалось. Отвернулась, значит, опять в тарелку смотрю, и опять кто-то из-за угла выглянул. Резко поворачиваюсь в сторону коридора. И, нет никого. Решила племяш играет. Опять отвернулась. И в третий раз боковым зрение увидела, что кто-то выглянул и спрятался. Я, уже не поворачиваясь, говорю что-то вроде: «Чего балуешься? Завязывай уже». А сестра мне: «Ты кому это сказала?» Я отвечаю, что Андрюхе. Гляжу на сестру, а у неё глаза по полтиннику: «Это не он».Ну естественно, поднялись мы, я пошла проверять, а сестра за мной. В зал зашли, а мужчины наши (в смысле Аленкины) лежат на диване и, как и раньше, киношку смотрят. Ни Андрюха, ни отец его из комнаты не выходили. И алиби друг друга подтвердили. И сестра говорит, не они это. А что не они, мы им рассказывать не стали, чтоб не пугать.Убедившись, что нас никто не услышит, особенно малой, сестра рассказала, что она видела это нечто, которое выглядывало из-за угла и пряталось, когда я в его сторону поворачивалась. В общем, видно было только голову, да и то не всю. Так как оно выглядывало только на «поллица». Полностью оно не выглянуло. Так вот, по словам сестры: голова лысая, белая или, может, светло-серая. Глаза большие темные, даже черные, будто огромные зрачки (ну один глаз, за второй сестра не ручается, его не было видно). На месте носа выпуклость (вроде нос был). А вот рот, то ли скалился, то ли улыбался, оголяя, наверное, все зубы, что в этом рту имелись (то есть половину рта Аленка видела, логично, что в полрта улыбаться, как минимум, не удобно).Мы, как взрослые тётеньки, которые с детства ничего не боятся, решили, что это всё же была улыбка. Потому что оно играло - так мы решили.P.S. Рост существа примерно как у восьмилетнего ребенка. Видимо, поэтому я и решила, что это племяш балуется.

Ключевые слова: Существо игра улыбка авторская история

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