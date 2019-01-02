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Истории из жизни

Выглядывало

Читала на сайте похожие истории, то из ванной комнаты выглядывала синяя голова, то из комнаты голова, якобы, рыжеволосой сестры (могу быть не точна в деталях, заранее извиняюсь перед рассказчиками, т.к. читала истории эти давно). Обычно данное явление объясняют проделками домового.

Сразу скажу, у меня страха не было. У моей сестры - Алены, по её словам, тоже, хотя глазки округлились у неё до не стандартных размеров. Могу предположить, что как в детстве. Я, как старшая сестра, делаю вид, что не боюсь, чтобы моей младшОй страшно не было. А она, видя, что у меня страха нет, тоже перестает бояться. Так и ходили и по темному подъезду, и ночью в туалет, я - притворялась бесстрашной, а она - подражала мне (беря с меня пример). Это уже позже выяснилось, что страшно было обеим, просто притворялись. Я, чтобы сестра не подумала, что я трусишка, она же, чтоб я так про неё не подумала. Но что-то я отступила от темы. И так к истории.

Произошло это на прошлой неделе. Дело было вечером. Сидим с сестрой на кухне, она лицом к дверному проему, а я к нему же боком. Сидим, ужинаем. Из кухни коридор поворачивает налево и ведет в зал. В зале находятся мой племяш Андрюха (сын Алены) и отец его (муж её). Фильм они смотрят.

Так вот, сижу я значит, жую что-то, в тарелку смотрю. Замечаю боковым зрением, будто кто-то выглянул из-за угла, т.е. из коридора. Голову поворачиваю, нет никого, решила - показалось. Отвернулась, значит, опять в тарелку смотрю, и опять кто-то из-за угла выглянул. Резко поворачиваюсь в сторону коридора. И, нет никого. Решила племяш играет. Опять отвернулась. И в третий раз боковым зрение увидела, что кто-то выглянул и спрятался. Я, уже не поворачиваясь, говорю что-то вроде: «Чего балуешься? Завязывай уже». А сестра мне: «Ты кому это сказала?» Я отвечаю, что Андрюхе. Гляжу на сестру, а у неё глаза по полтиннику: «Это не он».

Ну естественно, поднялись мы, я пошла проверять, а сестра за мной. В зал зашли, а мужчины наши (в смысле Аленкины) лежат на диване и, как и раньше, киношку смотрят. Ни Андрюха, ни отец его из комнаты не выходили. И алиби друг друга подтвердили. И сестра говорит, не они это. А что не они, мы им рассказывать не стали, чтоб не пугать.

Убедившись, что нас никто не услышит, особенно малой, сестра рассказала, что она видела это нечто, которое выглядывало из-за угла и пряталось, когда я в его сторону поворачивалась. В общем, видно было только голову, да и то не всю. Так как оно выглядывало только на «поллица». Полностью оно не выглянуло. Так вот, по словам сестры: голова лысая, белая или, может, светло-серая. Глаза большие темные, даже черные, будто огромные зрачки (ну один глаз, за второй сестра не ручается, его не было видно). На месте носа выпуклость (вроде нос был). А вот рот, то ли скалился, то ли улыбался, оголяя, наверное, все зубы, что в этом рту имелись (то есть половину рта Аленка видела, логично, что в полрта улыбаться, как минимум, не удобно).

Мы, как взрослые тётеньки, которые с детства ничего не боятся, решили, что это всё же была улыбка. Потому что оно играло - так мы решили.

P.S. Рост существа примерно как у восьмилетнего ребенка. Видимо, поэтому я и решила, что это племяш балуется.


Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:34
Вчера, 20:34 by Скептик 2012Просмотров: 572Комментарии: 12
+11

Ключевые слова: Существо игра улыбка авторская история

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Комментарии

#1 написал: NEMO 1
Вчера, 20:41
+4
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Комментариев: 196
Бывает, шалун ))) но самое интересное, что почему то данных объектов видят именно боковым зрением.
Зарегистрирован: 2.01.2019
#2 написал: Tigger power
Вчера, 21:07
+5
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Комментариев: 5 270
Что-то страшненький больно, ужс +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#3 написал: Light_a_dark
Вчера, 21:16
+4
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Комментариев: 1 360
Цитата: Tigger power
Что-то страшненький больно

По-этому весь и не выглядывал, чтобы полностью не шокировать, а так, наполовину) Но, действительно страшненько. +
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#4 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:48
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Ох не люблю я этих торчков из-за углов fearful
Я буквально последних месяца четыре вообще бояться перестала всего, даже темных углов и странных звуков, что для меня большой прогресс. Теперь вот опять накатило.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#5 написал: kas11
Вчера, 21:51
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Оно есть хотело... ))) Молочка оставьте хоть ему .
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#6 написал: NEMO 1
Вчера, 21:55
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Комментариев: 196
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Tigger power
Что-то страшненький больно

По-этому весь и не выглядывал, чтобы полностью не шокировать, а так, наполовину) Но, действительно страшненько. +

Заигрывал)кто кого чубит , тот того любит good
Зарегистрирован: 2.01.2019
#7 написал: верю-не верю
Вчера, 22:42
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#8 написал: Tanusha13666
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#9 написал: Zero Endorphine
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На месте носа выпуклость

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А вообще реально жутко fearful
Зарегистрирован: 7.06.2018
#10 написал: Jako tako
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Это что-то новенькое. Читала, что домовой может приобретать внешний вид главы семейства. А муж не лысенький случайно?
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#11 написал: Славянин777
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Цитата: NEMO 1
Бывает, шалун ))) но самое интересное, что почему то данных объектов видят именно боковым зрением.

Здравствуйте!
Именно боковым зрением!!!
Полностью Согласен!
Сам не единожды имел честь лицезреть удивительные движения...
Причем как светлые, так и темные силуэты "мелькали"...

И правда один раз фронтально увидел в лесу...)
В Историю Верю!+
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#12 написал: Kinigos
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Страшны туалеты в ночи. Почему автора в детстве по темным подъездам черти носили..?
Одна голова- хорошо, а всё тело- лучше.
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