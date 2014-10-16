Птицы за окном

Скептик 2012 Просмотров: 466 Комментарии: 14 +8 Сегодня, 07:50 by

Жила бала одна девушка… нет не так. Жил-был у нас сосед — одинокий мужчина. Только в последние год-два его жизни к нему стала наведываться женщина, так мы узнали, что у него, оказывается, есть дочь. Сосед умер, его однокомнатная квартира досталась дочери. Та квартиру сначала сдавала (но квартиранты особо не задерживались), а потом продала молодой женщине — Алине.С Алиной мы сначала только здоровались, встречаясь на лестничной площадке. Потом стали понемногу общаться. Не скажу что подружились, просто общались ни о чем, о погоде, о природе… (про соседа, умершего в квартире и лежавшего там несколько дней, пока его не обнаружили из-за запаха, я не ей рассказывала, ни к чему).И вот однажды (а было это года три назад) во время разговора ни о чем Алина задала дурацкий вопрос: «К вам в окна никто не стучит?» - спросила она, я ответила отрицательно. Она перевела тему. Прошло еще какое-то время, и снова этот вопрос, только уже с уточнением. Оказалось, к ней в окна кто-то стучит. Причем то в кухонное окно, то в комнатное, то днем, то ночью (у неё окна выходят на ту же сторону, что и окно моей спальни. Её комната и моя спальня через стенку. Только у меня в спальне лоджия застекленная, у неё в комнате лоджия не застеклена.). Я поначалу решила что она шутит, и ляпнула что-то вроде: «А ты кормушку повесь, птичек прикорми, монстры боятся птичьего помёта». Большей чуши я от себя еще не слышала))). Ну кроме той, что «голуби в полете не гадят», но это я говорила чтоб сестра не боялась проходить мимо взлетающей стаи. Сестра, кстати, поверила и не была ни разу «обстреляна» голубями, в отличии от меня, я ж в такую чушь не верю.Через день-два мы опять встретились с соседкой у лифта. И она задала мне уже другой, но тоже дурацкий вопрос: «Откуда ты знаешь?» Дальше пояснила, что повесила кормушку и стуки в окна прекратились. А я-то не знала, просто шутя дала совет, но рассказывать ей этого не стала. Вспомнила, что когда у меня стучали, как мне казалось, в дверь комнаты, а выяснилось что это за окном стучат. Подкралась я к окну и резко распахнула, чтоб увидеть, кто так шутит. Бедная синичка отскочила со страху, забыла как правильно крыльями махать. В свободном падении вниз спиной и кверху ножками на уровне третьего этажа пришла в себя, перевернувшись в полете, сделав кульбит рванула в кусты. Вот этот эпизод я Алине рассказала. Только не обмолвилась, что птички ночью спят, и к ней стучаться не могут.Прошла зима, наступила весна, птахи всё реже и реже появляются на кормушке. А надо сказать, что после истории с синичками я тоже повесила кормушку, и с удовольствием наблюдала за снегирями, щеглами, дубоносами (и другой мелкашкой, о существовании которой я даже и не знала, или видела только в книжках/инете, но не за окном городской квартиры). И вот Алина как-то при очередной встрече спросила совет: что делать, когда птахи улетят на лето восвояси? («летние» птицы не особо интересуются кормушками). И конечно я тут же не думая предложила ей то о чем сама потом пожалела, прикормить голубей. Что она и сделала.Голуби разогнали последних пташек, и теперь господствовали за нашими окнами. В какой-то момент на мое окно прилетел белоснежный красавец. Мне так захотелось его покормить. И теперь, уже года два, мы, две клуши — я и соседка, подкармливаем этих засранцев.Только недавно Алина мне поведала, что сроду не любила птиц, более того, от голубей, как она считала, нет толку. Её, как и любого нормально человека, раздражала взлетевшая стая этих «хрюш». Ведь не только перья, пух, пыль поднималась в воздух вместе со стаей, но и сверху могли «обстрелять» (говорят, что это к деньгам, но не сбывается же). А теперь Алина - защитник голубей, таскает к себе, лечит, выпускает. Ну не чудо ли, когда человек нормальный из-за странностей в квартире и глупых советов соседки становится любителем голубей.P.S. Больше в окна к ней никто не стучит, совпадение?))

Ключевые слова: Птицы голуби необъяснимое стук в окно мистика авторская история

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