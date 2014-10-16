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Истории из жизни

Птицы за окном

Жила бала одна девушка… нет не так. Жил-был у нас сосед — одинокий мужчина. Только в последние год-два его жизни к нему стала наведываться женщина, так мы узнали, что у него, оказывается, есть дочь. Сосед умер, его однокомнатная квартира досталась дочери. Та квартиру сначала сдавала (но квартиранты особо не задерживались), а потом продала молодой женщине — Алине.

С Алиной мы сначала только здоровались, встречаясь на лестничной площадке. Потом стали понемногу общаться. Не скажу что подружились, просто общались ни о чем, о погоде, о природе… (про соседа, умершего в квартире и лежавшего там несколько дней, пока его не обнаружили из-за запаха, я не ей рассказывала, ни к чему).

И вот однажды (а было это года три назад) во время разговора ни о чем Алина задала дурацкий вопрос: «К вам в окна никто не стучит?» - спросила она, я ответила отрицательно. Она перевела тему. Прошло еще какое-то время, и снова этот вопрос, только уже с уточнением. Оказалось, к ней в окна кто-то стучит. Причем то в кухонное окно, то в комнатное, то днем, то ночью (у неё окна выходят на ту же сторону, что и окно моей спальни. Её комната и моя спальня через стенку. Только у меня в спальне лоджия застекленная, у неё в комнате лоджия не застеклена.). Я поначалу решила что она шутит, и ляпнула что-то вроде: «А ты кормушку повесь, птичек прикорми, монстры боятся птичьего помёта». Большей чуши я от себя еще не слышала))). Ну кроме той, что «голуби в полете не гадят», но это я говорила чтоб сестра не боялась проходить мимо взлетающей стаи. Сестра, кстати, поверила и не была ни разу «обстреляна» голубями, в отличии от меня, я ж в такую чушь не верю.

Через день-два мы опять встретились с соседкой у лифта. И она задала мне уже другой, но тоже дурацкий вопрос: «Откуда ты знаешь?» Дальше пояснила, что повесила кормушку и стуки в окна прекратились. А я-то не знала, просто шутя дала совет, но рассказывать ей этого не стала. Вспомнила, что когда у меня стучали, как мне казалось, в дверь комнаты, а выяснилось что это за окном стучат. Подкралась я к окну и резко распахнула, чтоб увидеть, кто так шутит. Бедная синичка отскочила со страху, забыла как правильно крыльями махать. В свободном падении вниз спиной и кверху ножками на уровне третьего этажа пришла в себя, перевернувшись в полете, сделав кульбит рванула в кусты. Вот этот эпизод я Алине рассказала. Только не обмолвилась, что птички ночью спят, и к ней стучаться не могут.

Прошла зима, наступила весна, птахи всё реже и реже появляются на кормушке. А надо сказать, что после истории с синичками я тоже повесила кормушку, и с удовольствием наблюдала за снегирями, щеглами, дубоносами (и другой мелкашкой, о существовании которой я даже и не знала, или видела только в книжках/инете, но не за окном городской квартиры). И вот Алина как-то при очередной встрече спросила совет: что делать, когда птахи улетят на лето восвояси? («летние» птицы не особо интересуются кормушками). И конечно я тут же не думая предложила ей то о чем сама потом пожалела, прикормить голубей. Что она и сделала.

Голуби разогнали последних пташек, и теперь господствовали за нашими окнами. В какой-то момент на мое окно прилетел белоснежный красавец. Мне так захотелось его покормить. И теперь, уже года два, мы, две клуши — я и соседка, подкармливаем этих засранцев.

Только недавно Алина мне поведала, что сроду не любила птиц, более того, от голубей, как она считала, нет толку. Её, как и любого нормально человека, раздражала взлетевшая стая этих «хрюш». Ведь не только перья, пух, пыль поднималась в воздух вместе со стаей, но и сверху могли «обстрелять» (говорят, что это к деньгам, но не сбывается же). А теперь Алина - защитник голубей, таскает к себе, лечит, выпускает. Ну не чудо ли, когда человек нормальный из-за странностей в квартире и глупых советов соседки становится любителем голубей.

P.S. Больше в окна к ней никто не стучит, совпадение?))

Сегодня, 07:50 by Скептик 2012Просмотров: 466Комментарии: 14
+8

Ключевые слова: Птицы голуби необъяснимое стук в окно мистика авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 08:08
+1
Онлайн
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 973
Со слов автора, любитель голубей — это человек, который из-за странностей стал нормальным.
Нынешнее человечество, скорее больше напоминает раздражённую стаю диких хрюшек, чем культурное общество.Достаточно посмотреть на свалки мусора за городами.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#2 написал: Фингал
Сегодня, 08:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 73
птички ночью спят, и к ней стучаться не могут.//

Соловей не спит :-)


Белой акации грозди душистые
Вновь аромата полны,
Вновь разливается песнь соловьиная
В тихом сияньи, сияньи луны...
Зарегистрирован: 11.08.2019
#3 написал: NEMO 1
Сегодня, 09:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 144
На мой взгляд данную историю надо разместить не в этой категории, много любви к природе и людям, а вся мистичность описания легко обьяснима)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:00
+2
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Репутация: (1705|-2)
Публикаций: 108
Комментариев: 6 049
Автор про себя неоднократно упоминает, что думать вообще не умеет. Лишь бы ляпнуть. Ладно, если к добру.
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 12:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 271
Только за птиц и особенно голубей ставлю плюс. Я бы сама их дома подкармливала. Но, боюсь, за это нас выселят из нашего ЖК. Или мыть балконы заставят.
Упорно ждала мистику в развязке. Но не дождалась.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#6 написал: daytaler
Сегодня, 12:25
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 973
Цитата: Jako tako
боюсь, за это нас выселят

Я бы первым подписал петицию, по отстранению вас из ЖК.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#7 написал: верю-не верю
Сегодня, 13:05
+1
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Репутация: (22|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 776
Приятная история, немного не в тему, конечно, но я люблю птичек, причем разных. Так кто ж это все-таки стучался к соседке?
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#8 написал: daytaler
Сегодня, 13:20
0
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 973
Цитата: верю-не верю
Так кто ж это все-таки стучался к соседке?

Дятел!
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#9 написал: vikki z
Сегодня, 14:33
+1
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 108
За птичек тоже поставлю + мы делали кормушку подальше от дома и туда носили корм птицам, чтобы не свинячить на балконе. И ещё уток в реке классно кормить. Да и вообще птичек надо кормить особенно зимой. Мистики особенно нет в истории.
Зарегистрирован: 21.01.2020
#10 написал: Мастер Талий
Сегодня, 14:38
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 141
Зимой птицы любят антимоскитные сетки клевать, если таковые есть. Забыли один раз такую снять на зиму с окна. Быстро была превращена в дуршлаг. А кормушка их от сеток отвлекает. Вот и не стучали больше. Странно, но у меня птицы иногда даже по ночам летают, видел пару раз. Или это какие-то особенные, не знаю, не пытался рассматривать.
+
Зарегистрирован: 11.05.2019
#11 написал: Jako tako
Сегодня, 15:49
+3
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Репутация: (30|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 271
Цитата: daytaler
Цитата: Jako tako
боюсь, за это нас выселят

Я бы первым подписал петицию, по отстранению вас из ЖК.

Спасибо Вам большое. Я уже поняла, что Вы - очень добрый человек.
И ещё кому-то спасибо за минус не в тему моему комменту.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#12 написал: Kate23
Сегодня, 17:07
0
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 24
Цитата: Jako tako
Цитата: daytaler
Цитата: Jako tako
боюсь, за это нас выселят

Я бы первым подписал петицию, по отстранению вас из ЖК.

Спасибо Вам большое. Я уже поняла, что Вы - очень добрый человек.
И ещё кому-то спасибо за минус не в тему моему комменту.




Поставим плюс +)))
Зарегистрирован: 11.04.2020
#13 написал: daytaler
Сегодня, 17:14
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Комментариев: 973
Цитата: Jako tako
особенно голубей

Городские голуби — это крысы в перьях.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#14 написал: Глюпискатин
Сегодня, 17:57
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Комментариев: 103
Слог автора мне очень понравился, но о чем история, хоть убейте, не знаю. О том, как автор и ее соседка увлеклись птицами?
Зарегистрирован: 27.01.2015
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