Мой огонёк

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 06:20

vikki z Просмотров: 711 Комментарии: 18 -3 Вчера, 06:20 by

У моей двоюродной сестры есть лучшая подруга Аня. Они с мужем открыли свой интернет-магазин, я даже у них подрабатывала. И на курьерских доставках в том числе: двигаешься по городу, доставляя заказы, движение и деньги - в студенчестве меня это вполне устраивало, как дополнительный доход. Но произошла пара моментов - в общем, мне не доплатили, и мы поссорились. Ну, в целом, не считая этих последних неприятных моментов, Аня мне нравилась: она весёлая, умная, с ней всегда было о чем поговорить, начитанная и на тот момент все мы знали что в Брянске у неё живёт лучшая подруга Наташа. По внешности они были настолько похожи друг на друга, что их называли сестричками. И всегда так было трогательно слушать Аню, когда она говорила о своей лучшей подруге с такой душевной теплотой и любовью, что, пожалуй, в женской дружбе это нечастое явление. Моя сестра была знакома с ней лично, я только видела её на фото и очень много слышала. В общем, я на тот момент перестала общаться с Аней и с её мужем. Но из последнего помню, что лучшая подруга Ани собиралась замуж.А потом я узнала от сестры о подруге Ани и сама очень расстроилась, хотя лично её никогда не видела.Наташа сама жила с родителями в небольшом военном городке неподалеку от Брянска. Она - один ребёнок в семье, поэтому родители в ней души не чаяли. Ей было всего 23 или 24, точно не вспомнить. Она встречалась долгое время с молодым человеком, он сам был сиротой, но такого хорошего парня надо ещё поискать. Он так её любил сильно, работал на нескольких работах. И вот дело шло ближе к свадьбе. Они поженились. Прожили пару месяцев хорошо, а сама Наташа устроилась работать - что-то вроде лаборанта, связана с химией работа. Платили немного, но её вполне устраивало.Она начала кашлять, просто, казалось, обычный кашель. Мама ее все равно заставила идти к врачу, мол, если простыла, сиди дома, лечись. Врач ничего особенного не сказал, прописал обычные таблетки и все. Наташе становилось хуже и хуже. Она мало ела, бледнела и кашляла. Никто не думал ничего плохого, ведь всегда веришь в лучшее и надеешься. Со временем оказалась, что у неё очень редкая болезнь лёгких. И то, что она работала с химией её обострило. Я не помню подробности, но помню, что эта редкая болезнь чуть ли ни 1 процент из 10.Затем Наташа впала в кому. Аня на тот момент заложила бизнес, чтобы купить подруге дорогой аппарат для лёгких, планировали перевозить его, как договаривались. Но, к сожалению, девочка умерла. У Ани на тот момент было уже двое детей.Сестра, когда мне это все рассказывала, я, конечно, рыдала, потому что только счастье какое-то, и она - красивая, молодая, а тут болезнь. Сестра моя сидела с детьми на похоронах, я никому бы не пожелала такое увидеть. Она увидела, как Аня ложилась в гроб к лучшей подруге и теряла сознание, насколько она её любила. Её кормили чуть ли ни с ложки, потому что она отказывалась есть.После того, как похоронили Наташу, молодежь собралась за столом. Молодой человек Наташи назвал ее всегда "мой огонёк", так как она была всегда весёлая, зажигалочка, много смеялась шутила. И тут он стал говорить, вроде негромко, но слышно:- Мой огонёк, ты зачем меня оставила? Как я без тебя жить буду?И в этот же день, точнее в ночь, загорелся дом, в котором жила семья того самого врача, что халатно отнёсся к здоровью Наташи. Все были в шоке, потому что, как оказалось, жена врача была настолько осторожная и правильная. И дом вспыхнул, как бенгальский огонь, но все остались живы.Потом говорили, что если бы её тогда отправили к нормальному врачу, она была бы жива. Это такая болезнь, за которой необходимо наблюдать.Мне и до сих пор очень жаль Наташу, особенно, когда я узнала, что она умерла на 3 месяце беременности. Это просто выше моих сил. Если есть там какая-нибудь жизнь, то пусть она там будет ангелом...

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