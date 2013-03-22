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Истории из жизни

Мой огонёк

У моей двоюродной сестры есть лучшая подруга Аня. Они с мужем открыли свой интернет-магазин, я даже у них подрабатывала. И на курьерских доставках в том числе: двигаешься по городу, доставляя заказы, движение и деньги - в студенчестве меня это вполне устраивало, как дополнительный доход. Но произошла пара моментов - в общем, мне не доплатили, и мы поссорились. Ну, в целом, не считая этих последних неприятных моментов, Аня мне нравилась: она весёлая, умная, с ней всегда было о чем поговорить, начитанная и на тот момент все мы знали что в Брянске у неё живёт лучшая подруга Наташа. По внешности они были настолько похожи друг на друга, что их называли сестричками. И всегда так было трогательно слушать Аню, когда она говорила о своей лучшей подруге с такой душевной теплотой и любовью, что, пожалуй, в женской дружбе это нечастое явление. Моя сестра была знакома с ней лично, я только видела её на фото и очень много слышала. В общем, я на тот момент перестала общаться с Аней и с её мужем. Но из последнего помню, что лучшая подруга Ани собиралась замуж.

А потом я узнала от сестры о подруге Ани и сама очень расстроилась, хотя лично её никогда не видела.

Наташа сама жила с родителями в небольшом военном городке неподалеку от Брянска. Она - один ребёнок в семье, поэтому родители в ней души не чаяли. Ей было всего 23 или 24, точно не вспомнить. Она встречалась долгое время с молодым человеком, он сам был сиротой, но такого хорошего парня надо ещё поискать. Он так её любил сильно, работал на нескольких работах. И вот дело шло ближе к свадьбе. Они поженились. Прожили пару месяцев хорошо, а сама Наташа устроилась работать - что-то вроде лаборанта, связана с химией работа. Платили немного, но её вполне устраивало.

Она начала кашлять, просто, казалось, обычный кашель. Мама ее все равно заставила идти к врачу, мол, если простыла, сиди дома, лечись. Врач ничего особенного не сказал, прописал обычные таблетки и все. Наташе становилось хуже и хуже. Она мало ела, бледнела и кашляла. Никто не думал ничего плохого, ведь всегда веришь в лучшее и надеешься. Со временем оказалась, что у неё очень редкая болезнь лёгких. И то, что она работала с химией её обострило. Я не помню подробности, но помню, что эта редкая болезнь чуть ли ни 1 процент из 10.

Затем Наташа впала в кому. Аня на тот момент заложила бизнес, чтобы купить подруге дорогой аппарат для лёгких, планировали перевозить его, как договаривались. Но, к сожалению, девочка умерла. У Ани на тот момент было уже двое детей.

Сестра, когда мне это все рассказывала, я, конечно, рыдала, потому что только счастье какое-то, и она - красивая, молодая, а тут болезнь. Сестра моя сидела с детьми на похоронах, я никому бы не пожелала такое увидеть. Она увидела, как Аня ложилась в гроб к лучшей подруге и теряла сознание, насколько она её любила. Её кормили чуть ли ни с ложки, потому что она отказывалась есть.

После того, как похоронили Наташу, молодежь собралась за столом. Молодой человек Наташи назвал ее всегда "мой огонёк", так как она была всегда весёлая, зажигалочка, много смеялась шутила. И тут он стал говорить, вроде негромко, но слышно:

- Мой огонёк, ты зачем меня оставила? Как я без тебя жить буду?

И в этот же день, точнее в ночь, загорелся дом, в котором жила семья того самого врача, что халатно отнёсся к здоровью Наташи. Все были в шоке, потому что, как оказалось, жена врача была настолько осторожная и правильная. И дом вспыхнул, как бенгальский огонь, но все остались живы.

Потом говорили, что если бы её тогда отправили к нормальному врачу, она была бы жива. Это такая болезнь, за которой необходимо наблюдать.

Мне и до сих пор очень жаль Наташу, особенно, когда я узнала, что она умерла на 3 месяце беременности. Это просто выше моих сил. Если есть там какая-нибудь жизнь, то пусть она там будет ангелом...


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 06:20
Вчера, 06:20 by vikki zПросмотров: 711Комментарии: 18
-3

Ключевые слова: Девушка огонек пожар болезнь подруга авторская история

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Комментарии

#1 написал: Elfin
Вчера, 06:25
+11
Группа: Редакторы
Репутация: (37|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 384
Сразу минус. Во-первых, изложение. Я таких оборотов еще не встречала (болезнь красивая, да молодая??). Некоторые предложения так и не смогла перестроить, как не пыталась понять, о чем они.
Во-вторых, что за болезнь такая? Редкая... 1 процент на 10? Это что за исчисление такое? Какой такой ненормальный доктор, который не наблюдал за Наташей? Она хоть обращалась со своей болезнью к кому-нибудь, чтобы ее наблюдали?
В-третьих, мистики тут - как котик наплакал. Совпадение - да. Девочка была "зажигалочкой", поэтому у врача и его семьи дом сгорел... WTF??? facepalm
Выдумка, скорее всего, от начала и до конца.
Зарегистрирован: 22.03.2013
    
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 07:23
+6
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Репутация: (1700|-2)
Публикаций: 108
Комментариев: 6 020
Мне тоже показалось выдумкой. Да ещё на уровне школьников.
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#3 написал: ZelD
Вчера, 08:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (50|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 567
У сестры лучшая подруга Аня, а у Ани лучшая подруга Наташа из Брянска. Таких друзей за... нос и в музей. Без оценки.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#4 написал: vikki z
Вчера, 11:50
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 83
Цитата: Elfin
Сразу минус. Во-первых, изложение. Я таких оборотов еще не встречала (болезнь красивая, да молодая??). Некоторые предложения так и не смогла перестроить, как не пыталась понять, о чем они.
Во-вторых, что за болезнь такая? Редкая... 1 процент на 10? Это что за исчисление такое? Какой такой ненормальный доктор, который не наблюдал за Наташей? Она хоть обращалась со своей болезнью к кому-нибудь, чтобы ее наблюдали?
В-третьих, мистики тут - как котик наплакал. Совпадение - да. Девочка была "зажигалочкой", поэтому у врача и его семьи дом сгорел... WTF??? facepalm
Выдумка, скорее всего, от начала и до конца.

Если вы не забыли в какой стране вы живёте, многие люди погибают по вине врачей. И далеко ходить не надо я наблюдаю случай, когда человек общался с зараженной корона вирусом и его не забрали. Он спокойно разгуливает где хочет. И таких халатных и безответственных людей пруд пруди. Во вторых я не думаю что тут собрались все Толстые и Гоголи. Я написала может быть сумбурно, что то не так как надо, но у вас я думаю тоже тут не великие романы чтобы судить. Я пишу лишь то что слышала или знаю из реальной жизни, иначе истории были бы в разделе творчество. Я не врач чтобы разбираться в болезнях и кому то что то доказывать, пишу как слышала. Если что-то не нравится не читайте, пишите свои

Цитата: зелёное яблочко
Мне тоже показалось выдумкой. Да ещё на уровне школьников.

Когда кажется креститься надо. Не пробовали говорят помогает.эта история настоящая а верить или не верить это дело каждого, а то тут смотрю Станиславкие собрались

Цитата: ZelD
У сестры лучшая подруга Аня, а у Ани лучшая подруга Наташа из Брянска. Таких друзей за... нос и в музей. Без оценки.

Ну если это так и есть, многие рассказывают истории о своих родственниках или знакомых, не понимаю что в этом такого. Иногда я поражаюсь странностью людей
Зарегистрирован: 21.01.2020
#5 написал: Jako tako
Вчера, 12:03
+1
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Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 241
Во-первых, ощущение, что я что-то похожее уже читала здесь. Тоже про дружбу женскую.
Во-вторых, когда она успела двоих детей родить, и третьим ещё забеременеть параллельно со своей работой.
В-третьих, мистики правда как будто и нет.
Не в обиду автору оставлю без оценки, потому что минусую я тут только истории одного автора.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#6 написал: vikki z
Вчера, 12:48
+1
Онлайн
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Публикаций: 20
Комментариев: 83
Цитата: Jako tako
Во-первых, ощущение, что я что-то похожее уже читала здесь. Тоже про дружбу женскую.
Во-вторых, когда она успела двоих детей родить, и третьим ещё забеременеть параллельно со своей работой.
В-третьих, мистики правда как будто и нет.
Не в обиду автору оставлю без оценки, потому что минусую я тут только истории одного автора.

Я просто сумбурно написала, и возможно непонятно. Получилось все в перемешку. Двое детей у Ани а Наташа беременная одним так и умерла. Эта история как раз так. На 1000 процентов правдивая. Когда я знаю лично всех людей кроме умершей девушки. Обижаться не на что, у всех свое мнение и это нормально.
Зарегистрирован: 21.01.2020
#7 написал: LudaM
Вчера, 13:48
+4
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Публикаций: 6
Комментариев: 840
Читать тяжеловато, да. Но ничего, лично мне все было понятно. Возможно и совпадение, что загорелся дом. Автор поделилась таким совпадением, и если отбросить всю лишнюю часть про болезнь 1 из 10, описаний дружбы и проч лишних моментов, все равно выходит интересно, пусть это и простое совпадение.

Не понимаю, почему столько минусов за данную историю? Бывали истории намного хуже и их не минусили даже
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#8 написал: krux
Вчера, 13:58
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 20
Сумбурно и непонятно. Неудивительно что столько минусов. Добавлять не буду, но огромная просьба к автору, если уж вам такой рассказ кажется понятным и связным, дайте его почитать кому-нибудь из друзей или родственников перед публикацией
Зарегистрирован: 24.04.2018
#9 написал: Talisha
Вчера, 14:21
0
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Комментариев: 4 316
А мне изложение понравилось, ничего непонятного. Но мистики я тут не увидела, уж простите.
Разве что кто-то из живых мог в вспомнить нерадивых врачей и пожелать им в сердцах чего-то... Врачебных ошибок много бывает, а ушедшим уже всё равно, они не мстят за такое, особенно если учесть, насколько редкая болезнь, не каждый специалист в таком случае сразу распознает, что уж о рядовом враче говорить. Я не защищаю их, я вообще держусь в стороне от медицины, просто дала понять, что смерть Наташи и пожар у врача не связаны.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#10 написал: vikki z
Вчера, 14:43
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 83
Цитата: LudaM
Читать тяжеловато, да. Но ничего, лично мне все было понятно. Возможно и совпадение, что загорелся дом. Автор поделилась таким совпадением, и если отбросить всю лишнюю часть про болезнь 1 из 10, описаний дружбы и проч лишних моментов, все равно выходит интересно, пусть это и простое совпадение.

Не понимаю, почему столько минусов за данную историю? Бывали истории намного хуже и их не минусили даже

Спасибо большое!
Зарегистрирован: 21.01.2020
#11 написал: Arhip
Вчера, 15:10
+2
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Репутация: (1341|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 298
История не скажу что хорошая, но тут бывают и намного хуже.
Что-то как-то яростно ее заминусили. От меня + для баланса
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#12 написал: верю-не верю
Вчера, 15:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 687
Цитата: LudaM
Не понимаю, почему столько минусов за данную историю? Бывали истории намного хуже и их не минусили даже


Я тоже не понимаю.
Да, немного сумбурно написано, но я отношу это к тому, что Автор, когда писала, то она снова переживала за те события. Очень эмоционально написано. Ну как смогла, так и написала. Мне было интересно читать.
Я ставлю плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#13 написал: Глюпискатин
Вчера, 15:21
+5
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 95
Цитата: vikki z
многие люди погибают по вине врачей. И далеко ходить не надо я наблюдаю случай, когда человек общался с зараженной корона вирусом и его не забрали. Он спокойно разгуливает где хочет. И таких халатных и безответственных людей пруд пруди

Я, конечно, извиняюсь, но в чем тут вина врачей? Если контактёр не самоизолировался, как предписано, и не испытывает недомогания, раз он в состоянии всюду шляться, то это целиком и полностью его ответственность, а никак не врачей. Можно обвинить ВВП (это не который здешняя звезда laughing ) в том, что он таких шустрых не отлавливает и силой не изолирует, да и то с очень большой натяжкой. Только вот он тоже не врач)) Удивительна позиция, когда с пациентов и просто граждан спросу никакого, а врачи в ответе за ФСЕ.
Зарегистрирован: 27.01.2015
#14 написал: vikki z
Вчера, 17:01
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 83
Цитата: Глюпискатин
Цитата: vikki z
многие люди погибают по вине врачей. И далеко ходить не надо я наблюдаю случай, когда человек общался с зараженной корона вирусом и его не забрали. Он спокойно разгуливает где хочет. И таких халатных и безответственных людей пруд пруди

Я, конечно, извиняюсь, но в чем тут вина врачей? Если контактёр не самоизолировался, как предписано, и не испытывает недомогания, раз он в состоянии всюду шляться, то это целиком и полностью его ответственность, а никак не врачей. Можно обвинить ВВП (это не который здешняя звезда laughing ) в том, что он таких шустрых не отлавливает и силой не изолирует, да и то с очень большой натяжкой. Только вот он тоже не врач)) Удивительна позиция, когда с пациентов и просто граждан спросу никакого, а врачи в ответе за ФСЕ.

По поводу истории вина врача в том, что он поленился взять анализы, направить девочку на флюрограмму и проверить лёгкие пока она сидела на больничном шло время которое она потеряла. Я перепишу историю как только уточню подробности.
А по поводу вируса, начальники организаций не снимают людей которые контоктировали с больными. И не прислали врача чтоб проверить анализы на ковид. Где нибудь в больших городах изолировали бы целый дом. Подруга моя чуть не умерла от наркоза, тоже по вине врача она не выявила аллерген. Я могу кучу случаев перечислять. Я не говорю что виноваты во всем врачи, просто многие халатно относятся. Люди приходят не просто так а за помощью

Цитата: верю-не верю
Цитата: LudaM
Не понимаю, почему столько минусов за данную историю? Бывали истории намного хуже и их не минусили даже


Я тоже не понимаю.
Да, немного сумбурно написано, но я отношу это к тому, что Автор, когда писала, то она снова переживала за те события. Очень эмоционально написано. Ну как смогла, так и написала. Мне было интересно читать.
Я ставлю плюс.

Спасибо большое, вы совершенно правы я написала как на духу получилось все в перемешку, после того как я узнаю подробности я перепишу. Просто действительно странно,пишешь реальную историю из жизни. И знаешь людей кроме умершей девочки лично, и совершенно посторонние люди будут бить в грудь и говорить что это выдумка меня это больше задело. А так я не против конструктивной критики
Зарегистрирован: 21.01.2020
#15 написал: Nlo
Вчера, 19:03
0
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Репутация: (27|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 480
Сумбурненько, но столько минусов не заслуживает. Просто вы кого-то бесите наверное)) Бывает.
По лёгким как свидетель могу сказать, что за ними нужен глаз да глаз, и врачи не всегда любят с этим возиться. Основное, что бывает - вовремя не переключились с районного врача на пульмонолога.
А редкая болезнь - по-видимому ХОБЛ. С туберкулезом бы она бы так не шустрила.
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#16 написал: Grineya
Вчера, 21:02
+1
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Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Иногда не знаешь, что сказать.
Наверно, не все нужно истории выкладывать, какие знаешь. Очень много людей на сайте читают. Бывают истории, которые вдохновляют, воодушевляют, от которых прочитав хочется жить!..
А бывают истории, от которых жить не хочется, с таким мраком..
В жизни итак хватает людям негатива...
Пусть лучше будет что-то вдохновляющее!
Зарегистрирован: 21.05.2020
#17 написал: abrashechka
Вчера, 21:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (430|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 377
История несколько сумбурно изложена, как тут уже писали, но мистики в ней нет вообще.
Сгоревший дом врача ? Случайность. Я бы и его не винил, потому что наврядли он мог заподозрить нечто вот уж такое-такое - в практике своей он вряд ли такое видел, это ж не столицы - где и людей побольше и аномалий тоже..
Грустно, конечно, жаль молодую женщину.
Без оценки.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#18 написал: Шерри
Вчера, 23:26
0
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Репутация: (35|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 603
Ну про большие города комментаторы тут погорячились. Пока сам о себе не позаботишься, на врачей жалобы не напишешь, никто на тебя и не посмотрит.
Подруга моей мамы лежит в больнице с короновирусом, а ее семья тесно контактировавшая с ней, ходит по магазинам и ездиет в метро. Никого не изолировали.
В рассказе меня поразило, что окружающие люди на похоронах, не оттащили подругу в истерике, которая в гроб ложилась, да ещё и в обморок падала. Так и инфаркт могла бы схватить...где ее муж то был? Куда родня покойной смотрела?
Кошмар какой то.
А я вот мистику, кстати вижу. Могли и проклянуть врача, родня и друзья.
Но мистика на то и мистика, что и совпадение могло быть и негатива много в сторону врача полетело.
Без оценки... слишком автор агрессивен. Что это за огрызания такие.."кажется крестится надо". Опубликовали рассказ, слушайте мнения людей. Написано, коряво, непонятно и причем тут курьерские доставки ваши?
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
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