Адские псы?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:32

Сделано_в_СССР Просмотров: 267 Комментарии: 1 +7 Сегодня, 18:32 by

В юности работала санитаркой в психушке. Кого у нас только не было: и наполеонов пачками, и возомнивших себя голубями, что передвигались исключительно на корточках и ели только с пола, изображая, что клюют. Среди всей компании выделялась лишь одна женщина по имени Лида: тихая, небуйная. Сидела себе в палате: в хорошие дни улыбалась и говорила вполне осознанно, в плохие, когда что-то словно меняло ее, пациентка сжималась в самый дальний угол кровати и, зажав уши руками, шептала: «Только не черные собаки, только не собаки!»Меня, совсем молоденькую девчонку, очень тронула эта несчастная, и я решила допытаться у старших коллег, что произошло с ней. Оказалось, что она в горячих точках во время афганской бойни была медсестрой. Много пришлось увидеть крови и боли. Видно, слишком слаба оказалась психика для такой нагрузки. Добила ее смерть любимого солдатика. Говорят, будто бы перед смертью он схватил невесту за воротник и закричал, что его утаскивают черные собаки. Так и умер, намертво ухватив Лидию. Когда девушку вывели из палаты, она была уже сама не своя: бормотала про черных собак и все время поскуливала.Мне было очень жалко эту молодую женщину. Я стала ее подкармливать и часто оставалась поухаживать за ней: расчесать волосы, умыть. Лидочка привыкла ко мне настолько, что клала голову на колени и благодарно вздыхала каждый раз, как я присаживалась к ней на кровать. А однажды она сказала: «Ты знаешь, Зиночка, а ведь и меня скоро они заберут. Уже совсем близко».Через несколько дней Лидии не стало. До сих пор не знаю, был ли то бред сумасшедшей или она действительно предвидела приближение смерти?Автор - Зинаида С.

Ключевые слова: Санитарка психушка Лида Афганистан медсестра солдат черные собаки смерть

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