Вырастишь сына на...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Аннемария Просмотров: 454 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 19:47 by

2014 год выдался для всей Украины очень тяжелым и страшным. Страну сотрясала революция, провокации, приближение военного конфликта. Новости о боях перестрелках не сходили с интернета и экрана телевизора. От происходящего вокруг хотелось отгородиться, отстраниться – мозг отказывался признать и осознать, что весь этот кошмар происходит наяву.Весной 2014, когда революция уже прошла, но напряжение в воздухе не сходило, а впереди была неизвестность, мой отец отправился в свою родную деревню по срочным делам. Несмотря на наши опасения, поездка прошла успешно. По возвращении, папа рассказал нам следующее.По традиции, приехав в родную деревню после долгого отсутствия, необходимо почтить вниманием всех соседей. Всех навестить с гостинцем, посидеть за столом, обменяться новостями. Кому еще помощь оказать или самому ее получить.Потому отец побывал в гостях у всей деревни. И одна соседка, приняв его со всевозможным гостеприимством, поделилась с папой своими опасениями.Ее сын учился в другом городе. На тот момент парень уже оканчивал последний курс академии. В связи с неспокойной обстановкой в стране, впереди была полная неизвестность. После учёбы стоило ждать повестки в армию, но глядя на то, что творится в стране, никто не знал, что делать.Именно в тот период соседка и вспомнила, как в далеких 90-х случилось с ней кое-что не совсем обычное. В то время ее сын был еще совсем маленьким. Повстречалась ей однажды цыганка. Цыганка эта умела гадать по ладони и поведала женщине о ее будущем. Среди всего сказанного гадалкой была фраза: «Вырастишь сына прямо на войну».Сложно было понять, что имела цыганка в виду. К ее словам женщина отнеслась скептически. Еще свежа была идеология коммунизма и атеизма – ведь учили их, что ничего мистического не существует.Роковой весной 2014 года и вспомнила соседка слова цыганки. Бедная мать не находила себе места из-за тревоги за сына, а тут еще в памяти всплыла эта фраза о войне.Закончив свой рассказ, соседка сказала отцу:-Знаешь, та цыганка оказалась права. Тогда я посмеялась над ней, а сейчас думаю: как она это увидела?(Прошу в комментариях не обсуждать ситуацию в Украине).

Ключевые слова: Цыганка война сын авторская история

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