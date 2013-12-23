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Истории из жизни

Вырастишь сына на...

2014 год выдался для всей Украины очень тяжелым и страшным. Страну сотрясала революция, провокации, приближение военного конфликта. Новости о боях перестрелках не сходили с интернета и экрана телевизора. От происходящего вокруг хотелось отгородиться, отстраниться – мозг отказывался признать и осознать, что весь этот кошмар происходит наяву.

Весной 2014, когда революция уже прошла, но напряжение в воздухе не сходило, а впереди была неизвестность, мой отец отправился в свою родную деревню по срочным делам. Несмотря на наши опасения, поездка прошла успешно. По возвращении, папа рассказал нам следующее.

По традиции, приехав в родную деревню после долгого отсутствия, необходимо почтить вниманием всех соседей. Всех навестить с гостинцем, посидеть за столом, обменяться новостями. Кому еще помощь оказать или самому ее получить.
Потому отец побывал в гостях у всей деревни. И одна соседка, приняв его со всевозможным гостеприимством, поделилась с папой своими опасениями.
Ее сын учился в другом городе. На тот момент парень уже оканчивал последний курс академии. В связи с неспокойной обстановкой в стране, впереди была полная неизвестность. После учёбы стоило ждать повестки в армию, но глядя на то, что творится в стране, никто не знал, что делать.

Именно в тот период соседка и вспомнила, как в далеких 90-х случилось с ней кое-что не совсем обычное. В то время ее сын был еще совсем маленьким. Повстречалась ей однажды цыганка. Цыганка эта умела гадать по ладони и поведала женщине о ее будущем. Среди всего сказанного гадалкой была фраза: «Вырастишь сына прямо на войну».
Сложно было понять, что имела цыганка в виду. К ее словам женщина отнеслась скептически. Еще свежа была идеология коммунизма и атеизма – ведь учили их, что ничего мистического не существует.

Роковой весной 2014 года и вспомнила соседка слова цыганки. Бедная мать не находила себе места из-за тревоги за сына, а тут еще в памяти всплыла эта фраза о войне.
Закончив свой рассказ, соседка сказала отцу:
-Знаешь, та цыганка оказалась права. Тогда я посмеялась над ней, а сейчас думаю: как она это увидела?

(Прошу в комментариях не обсуждать ситуацию в Украине).


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:47
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 19:47 by АннемарияПросмотров: 454Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Цыганка война сын авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:36
+2
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Комментариев: 5 802
Ну и? Что с сыном то в итоге?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 21:15
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Украину обсуждать не будем, а что тогда обсуждать? 487. Просто надо признать, что есть люди которые действительно имеют дар. А сама хиромантия существует со средневековья.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
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