Тоня

Ромыч Просмотров: 405 Комментарии: 7 +3 Сегодня, 10:59 by

Познакомился я недавно с одним интересным человеком. Он не пьет, потому и верю его рассказу. Убирал я снег у дома, подустал, присел покурить. Он подсел рядом, спросил сигаретку. И потянуло его на откровения. Вот что он мне рассказал.В молодости служил его друг в небольшом сибирском гарнизоне, ракетные войска. Приехал такой молодой зеленый лейтенант. Ни семьи, ни родственников, друзья только по военному училищу и по детдому. Гарнизон, ну как сказать: несколько пятиэтажек и вокруг бараки. Ему, как молодому специалисту, да еще и подающему надежды офицеру скоро вместо комнаты в бараке дали «однушку» в квартирном доме.В 8 часов он выходил на построение полка и каждый раз замечал, что всегда в это время в подъезде очень красивая девочка полы моет. Он потом даже здороваться начал. Как-то сослуживцам — соседям по подъеду — задал вопрос: кто такая? Очень красивая, в ответ просто здоровается и так мило улыбается, как ребенок. Ему сказали, что это наша Тоня, у нее родители погибли в аварии, когда боевой расчет с работы ехал, давно это было, ей тогда лет 15 было. Тогда она плакала почти неделю, а потом умом тронулась, стала вечно улыбаться и, в общем, — «это наша местная», так ему сказали. Еще рассказали, что потом Тоня учиться отказалась, вечно сидела на лавочке и кормила птичек, и местных кошек гладила. Замкнулась в себе. Ее устроили уборщицей по тому сектору домов, так типа и живет.Парень пытался потом с ней общаться, но Тоня только улыбалась и иногда говорила только общие фразы. Жизнь парня была скучной, как у обычного холостяка в гарнизоне. Как-то раз в выходной он пошел утром на спортивно-массовые мероприятия и не увидел Тоню в подъезде. После построения он узнал, что Тоня заболела, почему-то ему захотелось прийти и навестить ее. В общем, долго рассказывать, но через пару месяцев молодой офицер понял, что любит этого милого большого ребенка. Вскоре они подали заявление в ЗАГС в райцентре. Женой Тоня оказалась замечательной. Она работала часов до 10, а потом ждала мужа к обеду. Прямо вешалась на шею и требовала нести ее в комнату, где ждал их вкусный обед. Замечательная хозяюшка оказалась. Но был так-то один недостаток: она оказалась бесплодной. И что, он все равно ее любил! Как бы это не звучало глупо, но так и есть — жена и ребенок в одном лице. Сначала некоторые злые языки болтали: вот соблазнил дурочку, типа вот урод моральный. Да нормальным людям пофиг было, все видели, что он ее любит.В общем время шло, все старели и вот у одного соседа по подъезду заболела жена. Тоня вызвалась ухаживать за ней, ибо тут как раз запарка на службе была, а комполка тот еще урод — не дал человеку отпуска по уходу за женой, сказал, что госпиталь на районе есть. Ага, сейчас, повез бы за сотню км, пусть там еще до кучи к гипертонии и гриппом, и прочей ерундой заболеет. Его жена выздоровела через пару дней, говорила, что когда Тоня рядом - голова не болит и кушать хочется, и хочется погулять. А Тоня потом вечером дома без сил лежала, муж ее даже с ложечки водой поил, она утром говорила, что переживает за подругу, потому и ей плохо.Так прошло еще несколько лет. Тоня поскользнулась на улице и сломала бедро, ее отправили в госпиталь в райцентр. В палате, где она лежала, была одна женщина. Ее КАМАЗ переехал, а потом сдал назад и переехал второй раз. В общем, ноги у нее были обе в аппарате Илизарова. Она пыталась несколько раз простыней задушиться, ей сказали, что никогда не встанет, к тому времени она лежала почти 2 года. Короче скажу, когда Тоня в в палате появилась, она стала улыбаться, стала кушать нормально, начала вставать и учиться ходить, аппараты ей тогда уже сняли. Она ходила, держась за кровати, а до этого просто стонала и собиралась умирать, типа кому инвалид нужен. Вскоре даже с тросточкой смогла ходить. Ее выписали.А после ее выписки Тоня стала просто угасать, кость не срасталась, что было чудом со знаком минус, а потом она перестала есть почти. Вскоре ее обследовали полностью и диагностировали рак почек аж четвертой стадии. А ведь до перелома была абсолютно здоровой и веселой, а теперь превратилась в тусклую и вечно плачущую. В общем, нога так и не успела срастись, Тоня вскоре умерла. Утром проснулась и попросила, чтобы вечером мужа вызвали (с вч ведь далеко, и могут не отпустить). Он не успел. Вот я послушал и рассказал. Не умею красиво описывать, у простите.

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