Артур (продолжение)

Скептик 2012 Просмотров: 275 Комментарии: 2 0 Сегодня, 08:26 by

Ночь с первого на второе февраля. Сплю себе спокойненько, никого не трогаю. Тут свет в глаза и мама стоит и ругается: «Ты чего удумала, куда собралась, никуда не пойдешь, не пущу, и т.д» Сказала мне двигаться к стенке и сама завалилась на мою кровать с краю, спим. Ночью я ничего не поняла, повернулась на другой бок и уснула. Утром решила, что мне это приснилось, смотрю - а мама спит у меня на кровати. Думаю, сон, наверное, плохой приснился. Хотя обычно такого не бывает.Когда она проснулась, рассказала:- Снится мне, говорит, будто в твою комнату заглядываю, а там в кресле Артур сидит и с тобой разговаривает. (У меня в комнате напротив двери кресло, а кровать справа от двери). И, говорит, такой, как в жизни был, в той же майке-полосатке и длинных шортах. Меня, говорит, увидел и исчез. А я тут же проснулась, испугалась, думаю, к чему он приснился?Пошла на кухню, воды попить. Мимо твоей комнаты прохожу, слышу, ты, вроде, бубнишь что-то (но ты во сне-то не разговариваешь). Сначала подумала, что телевизор не выключила. (Но у тебя сон чуткий, и, я знаю, что при включенном телеке ты не заснешь). Потом мысль промелькнула, что, может, по телефону с кем болтаешь, но время-то - ночь, нормальные люди спят. Тут четко слышу, что ты говоришь: «Ну пошли, а чё». И меня как током ударило. Дверь распахиваю, и в потемках показалось, что на кресле кто-то сидит, человеческий силуэт. Свет включаю, пропал. А ты от света рукой глаза закрываешь. Вот я и давай ругаться. Куда пошла, не пущу. И рядом легла сторожить тебя.А я сама-то и не помню даже, что снилось мне. Видимо, из сна резко «вылетела».Все же гложет меня сомнение. Кто это может быть? Получается, не только у меня странности происходят с ним связанные. Я и свечку в церкви ставила. И квартиру уже почистили (церковные свечи + молитвы). А его мать говорит, что он ей даже не снится. Может, к нашему дому он больше привязан из-за того, что 7 лет прожил у нас, но ведь последние три года на зоне. Может, и не он вовсе, а действительно, как говорят, нечисть какая. Ну или, наверняка, есть скептическое объяснение произошедшему.

Ключевые слова: Призрак нечисть нечто сон авторская история

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