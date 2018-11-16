Ночной стук по милицейской машине

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Толстый Анчутка Просмотров: 1 640 Комментарии: 16 +39 Вчера, 10:01 by

Не эту историю хотел написать здесь первой и не из-за нее регистрировался на сайте, ну да ладно.История эта рассказана мне двумя моими друзьями. Может, они и хотели меня разыграть, но она была рассказана как-то между прочим и применительно к моим ранним словам, да еще у обоих было при этом настроение что-то вроде: "да ну его нафиг" или «чур меня!», так что я более склонен им верить, нежели нет, а уж поверите ли Вы, уважаемые читатели, решать исключительно Вам. Меня сподвигнула рассказать эту историю - история про дьявола, приходящего во снах и требующего своего, притом, что второй проснувшийся видел дерганье спящего.Итак.У меня и моих некоторых друзей общее прошлое - мы в прошлом менты. История произошла в Самаре. После 2004 года точно (я уволился в 2004-м), а через сколько лет после 2004г. уже точно не помню. Двое моих друзей там работали какое-то время после меня, и это произошло с ними.Есть в Самаре, в исторической части города, очень близко к Волге, Иверский монастырь. Район этот очень красивый - можно назвать лицом города. Вокруг него расположены тоже исторические объекты: и Жигулевский пивзавод с легендарным Дном через дорогу, и театр Драмы с бункером Сталина неподалеку, и Струковский парк, метров на пятьсот выше - пл.Куйбышева, самая большая в Европе. Все чистенькое, красивое, как с картинки. Выше Иверского монастыря дом, ранее называвшийся "обкомовским", так как в советское время там жили соответствующие товарищи. А вот еще выше обкомовского дома по склону, но ниже пл.Куйбышева находится «рабочий городок» - эдакая язва на всей этой красоте. Низкие, старые, обветшалые домишки. Гнетущая атмосфера. Причем его не видно со стороны. Он как бы внутри красивых домов, которые повыше. И рабочий городок, и обкомовский дом, и часть Иверского монастыря стоят, насколько я знаю, на месте очень старого кладбища. Один из моих друзей, я называю его Фроли Моли - жил тогда в обкомовском доме. У ментов которые работают до ночи есть такая штука - "развозка" называется. Ночью общественный транспорт не работает, и милиционер-водитель развозит злых усталых ментов часа в 2-3 ночи по домам, чтобы они чуток поспали, а на следующий день продрали глаза и опять пошли работу. Такой уж график. На одной из таких развозок я и узнал, что Фроли Моли живет в обкомовском доме. Я спросил у него: "Знаешь ли Ты, упырь, где живешь??! Дом-то твой на костях стоит. Ничего необычного не видишь?" Он не знал. Очень благодарил меня за такую ценную информацию на ночь, и мы поехали дальше по своим домам. После моего увольнения, через какое-то время мы встретились, выпили, как положено, и они мне вот что рассказали.Фроли Моли и Честер работали вдвоем в ночь на патрульной машине. Не знаю, как сейчас, но тогда реалии были таковы, что бензина на патрульку на ночь давали столько, что если всю ночь ездить по району и патрулировать, как положено, то хватит чуть больше чем на полночи, и если будет реальное происшествие и что-то случится - дежурный скажет по рации куда ехать на вызов, а бензина тупо нет. Комментировать эту ситуацию не хочу - ни тогда зла не хватало, ни сейчас, спустя столько лет. Поэтому ребята ездили патрулировали через временные промежутки. А в эти промежутки стояли в укромном месте, чтобы не на виду, и проверяющий рот не разевал (перед тем как разевать рот, надо бензин давать, а иначе это бутафория и лицемерие).Стоят они на милицейском уазике ночью в рабочем городке. Фроли Моли рацию слушает, а Честер спит. И так по очереди.Честер во сне очень отчетливо видит, как к машине подошла женщина в какой-то длинной, до пят, грязно-белой или серой рубашке/сорочке/сарафане. Он когда описывал ее, сказал, мягко говоря, "фиг знает" в чем она была, но в чем-то длинном. Она медленно ходила вокруг машины, рассматривала ее и постукивала по ней пальцем. Тук-тук... Тук-тук. Честер во сне говорил ей: "Женщина, отойдите от машины! По своей стучите!" Она же рассматривала не только машину, но и их самих через стекло, причем лицо ее приближалось к стеклу не вплотную, но было близко. Честеру во сне было очень страшно, так как он чуял, что с теткой не все ладно - ментовское чутье в этом я его вполне понимаю.Но, что самое интересное - Фроли Моли бодрствовал, слушал рацию, и вдруг по машине – тук-тук. Тук-тук. Он и оглядывался, и в зеркала смотрел - никого. Снова тук-тук. По машине!!! И никого. А Честер мычит во сне и ручками-ножками сучит. Я их так описываю с дружеской иронией - это два здоровенных лба. Фроли Моли, после очередного стука, достал пистолет и выскочил из машины, обежал ее, под днищем смотрел, чтобы ноги увидеть шутника, если тот вокруг машины от него ныкается. Никого. Да там и прятаться негде! А Честер мычит во сне все громче. Фроли рассказывал, что было жутко. Еще и место это дурацкое. Когда Честер проснулся с криком и рассказал сон, они почуяли неладное и поехали дрыхнуть по очереди в другое место. "Прикинь, Пашок, вот тебе и старое кладбище. Каркуша ты", - сказали они мне через несколько лет.Растянул рассказ и много воды, извините, я не писатель, но без объяснений было бы, думаю, не очень понятно. Во-от...

Ключевые слова: Старое кладбище тук-тук сон и явь авторская история

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