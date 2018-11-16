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Истории из жизни

Ночной стук по милицейской машине

Не эту историю хотел написать здесь первой и не из-за нее регистрировался на сайте, ну да ладно.
История эта рассказана мне двумя моими друзьями. Может, они и хотели меня разыграть, но она была рассказана как-то между прочим и применительно к моим ранним словам, да еще у обоих было при этом настроение что-то вроде: "да ну его нафиг" или «чур меня!», так что я более склонен им верить, нежели нет, а уж поверите ли Вы, уважаемые читатели, решать исключительно Вам. Меня сподвигнула рассказать эту историю - история про дьявола, приходящего во снах и требующего своего, притом, что второй проснувшийся видел дерганье спящего.
Итак.
У меня и моих некоторых друзей общее прошлое - мы в прошлом менты. История произошла в Самаре. После 2004 года точно (я уволился в 2004-м), а через сколько лет после 2004г. уже точно не помню. Двое моих друзей там работали какое-то время после меня, и это произошло с ними.
Есть в Самаре, в исторической части города, очень близко к Волге, Иверский монастырь. Район этот очень красивый - можно назвать лицом города. Вокруг него расположены тоже исторические объекты: и Жигулевский пивзавод с легендарным Дном через дорогу, и театр Драмы с бункером Сталина неподалеку, и Струковский парк, метров на пятьсот выше - пл.Куйбышева, самая большая в Европе. Все чистенькое, красивое, как с картинки. Выше Иверского монастыря дом, ранее называвшийся "обкомовским", так как в советское время там жили соответствующие товарищи. А вот еще выше обкомовского дома по склону, но ниже пл.Куйбышева находится «рабочий городок» - эдакая язва на всей этой красоте. Низкие, старые, обветшалые домишки. Гнетущая атмосфера. Причем его не видно со стороны. Он как бы внутри красивых домов, которые повыше. И рабочий городок, и обкомовский дом, и часть Иверского монастыря стоят, насколько я знаю, на месте очень старого кладбища. Один из моих друзей, я называю его Фроли Моли - жил тогда в обкомовском доме. У ментов которые работают до ночи есть такая штука - "развозка" называется. Ночью общественный транспорт не работает, и милиционер-водитель развозит злых усталых ментов часа в 2-3 ночи по домам, чтобы они чуток поспали, а на следующий день продрали глаза и опять пошли работу. Такой уж график. На одной из таких развозок я и узнал, что Фроли Моли живет в обкомовском доме. Я спросил у него: "Знаешь ли Ты, упырь, где живешь??! Дом-то твой на костях стоит. Ничего необычного не видишь?" Он не знал. Очень благодарил меня за такую ценную информацию на ночь, и мы поехали дальше по своим домам. После моего увольнения, через какое-то время мы встретились, выпили, как положено, и они мне вот что рассказали.
Фроли Моли и Честер работали вдвоем в ночь на патрульной машине. Не знаю, как сейчас, но тогда реалии были таковы, что бензина на патрульку на ночь давали столько, что если всю ночь ездить по району и патрулировать, как положено, то хватит чуть больше чем на полночи, и если будет реальное происшествие и что-то случится - дежурный скажет по рации куда ехать на вызов, а бензина тупо нет. Комментировать эту ситуацию не хочу - ни тогда зла не хватало, ни сейчас, спустя столько лет. Поэтому ребята ездили патрулировали через временные промежутки. А в эти промежутки стояли в укромном месте, чтобы не на виду, и проверяющий рот не разевал (перед тем как разевать рот, надо бензин давать, а иначе это бутафория и лицемерие).
Стоят они на милицейском уазике ночью в рабочем городке. Фроли Моли рацию слушает, а Честер спит. И так по очереди.
Честер во сне очень отчетливо видит, как к машине подошла женщина в какой-то длинной, до пят, грязно-белой или серой рубашке/сорочке/сарафане. Он когда описывал ее, сказал, мягко говоря, "фиг знает" в чем она была, но в чем-то длинном. Она медленно ходила вокруг машины, рассматривала ее и постукивала по ней пальцем. Тук-тук... Тук-тук. Честер во сне говорил ей: "Женщина, отойдите от машины! По своей стучите!" Она же рассматривала не только машину, но и их самих через стекло, причем лицо ее приближалось к стеклу не вплотную, но было близко. Честеру во сне было очень страшно, так как он чуял, что с теткой не все ладно - ментовское чутье в этом я его вполне понимаю.
Но, что самое интересное - Фроли Моли бодрствовал, слушал рацию, и вдруг по машине – тук-тук. Тук-тук. Он и оглядывался, и в зеркала смотрел - никого. Снова тук-тук. По машине!!! И никого. А Честер мычит во сне и ручками-ножками сучит. Я их так описываю с дружеской иронией - это два здоровенных лба. Фроли Моли, после очередного стука, достал пистолет и выскочил из машины, обежал ее, под днищем смотрел, чтобы ноги увидеть шутника, если тот вокруг машины от него ныкается. Никого. Да там и прятаться негде! А Честер мычит во сне все громче. Фроли рассказывал, что было жутко. Еще и место это дурацкое. Когда Честер проснулся с криком и рассказал сон, они почуяли неладное и поехали дрыхнуть по очереди в другое место. "Прикинь, Пашок, вот тебе и старое кладбище. Каркуша ты", - сказали они мне через несколько лет.
Растянул рассказ и много воды, извините, я не писатель, но без объяснений было бы, думаю, не очень понятно. Во-от...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 10:01 by Толстый АнчуткаПросмотров: 1 640Комментарии: 16
+39

Ключевые слова: Старое кладбище тук-тук сон и явь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 12:18
+8
Группа: Комментаторы
Репутация: (41|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 449
" Женщина, отойдите от машины! По своей стучите! - чет смешно от этой фразы стало. Надо было ещё добавить, чтобы по голове себе постучала))
Призрак упокоенной ознакамливался с чудесами современной техники. В её время, поди, кареты только были.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: верю-не верю
Вчера, 12:36
+5
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 345
Сон одного дежурного и действительность другого переплелись. Один видит во сне-- другой наяву.
Интересно, такого еще не было. Да уж, явно вашими друзьями заинтересовалась сущность с кладбища, в облике такой себе женщины в длинном.
Хорошо, что переехали в другое место дежурить. А то бы еще ее подружки подошли.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:04
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 527
Цитата: верю-не верю
то бы еще ее подружки подошли

На кладбище то мужики уже того, несвеженькие sweat_smile . А тут молодые, крепкие…
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#4 написал: Tigger power
Вчера, 13:26
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2303|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 923
Цитата: Фиолетовая Дымка
Призрак упокоенной ознакамливался с чудесами современной техники.

Вот мне тоже показалось, что дама из того времени, когда повозки были. Это действительно страшно - один ногами сучит, невидимка по машине клацает. +

Цитата: зелёное яблочко
Цитата: верю-не верю
то бы еще ее подружки подошли

На кладбище то мужики уже того, несвеженькие sweat_smile . А тут молодые, крепкие…

Свежачок мускулистый laughing
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#5 написал: stahlratte
Вчера, 13:50
+2
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 287
Интересно, когда Фроли Моли выбежал, Честер громче мычать стал, что ему привиделось то? что она в открытые двери полезла?
Зарегистрирован: 18.01.2013
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:31
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 527
Зато, теперь понятно, откуда у автора пугающие.познания
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#7 написал: ПИК НИК
Вчера, 14:35
+5
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Репутация: (481|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 943
Мдаа, столкнулись ребята с необъяснимым! son vau 173
Верю, верю, плюс за интересный рассказ. Вот если б раньше рассказали, больше бы деталей было.
У меня тут было, месяц назад в ночную смену. Заступили, получили цу от работавших в день. Они мельком рассказали, что днём была проверка порядка, дисциплины. Любят в России делом заниматься, бычки по углам искать к примеру и т.д. Сказать то сказали, но в внимание заострять никто на этом не стал, привычный маразм. С семи и до двух ночи, всё прошло спокойно, решили подремать чуток. И надо думать, приснился нам с напарником одинаковый сон, будто спим мы днём, а нас проверяющие застукали! Будят нас, тянут за руки, поднять и на ноги поставить хотят. Проснулись в одно время. Напарник всё сразу мне и рассказал, а я не стал, но периодически вспоминается мне этот сон.
Ночь прошла спокойно , тревога была ложная.
А вот у автора сложнее, там один не спал, а значит это не сон.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#8 написал: Jako tako
Вчера, 15:07
+7
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Напрасно автор извинился за количество воды.. плюс за манеру изложения и за саму историю! blush мне отлично читалось
Зарегистрирован: 14.09.2019
#9 написал: ulianojka
Вчера, 16:36
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История понравилась,ещё и ник автора улыбнул. +
Зарегистрирован: 24.02.2011
#10 написал: Nlo
Вчера, 16:55
+1
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С удовольствием прочла, интересная жанровая история, ++
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#11 написал: Kinigos
Вчера, 17:03
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Самая большая городская площадь Европы находится в Варшаве. Ну да ладно. Старый город Самары насквозь пропитан ортодоксальной стариной, до сих пор помню его дух, ощущения сплошь приятные, как будто отбрасывает лет на стопятьдесят назад. неудивительно, что там старинные призраки бродят. Плюс!
Зарегистрирован: 5.10.2019
#12 написал: Толстый Анчутка
Вчера, 21:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 10
Цитата: stahlratte
Интересно, когда Фроли Моли выбежал, Честер громче мычать стал, что ему привиделось то? что она в открытые двери полезла?


Я думаю, Екатерина, что если бы та тетка полезла внутрь, Честер бы рассказал. Просто ходила снаружи и разглядывала - то их, то машину.
Честер, мне эту историю рассказывал с глупыми смешками, как глупость какую-то, а вот Фроли Моли как о некой произошедшей неприятности, будто еще подспудно меня обвинял, что я им про кладбище старое рассказал. А так там место намоленное очень.
Кстати, Екатерина, как там у Вас - рычание продолжается? И что с лишними наволочками? Не пропали? Я много думал об этом и у меня есть предположение.
Зарегистрирован: 17.11.2019
#13 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:47
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2963|-1)
Публикаций: 1 880
Комментариев: 12 064
Мне понравился сам стиль написания истории.) Вот вроде бы шутка была про место нехорошее, а глядишь история нашла интересное продолжение.) Плюс естественно! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#14 написал: Tremolante
Вчера, 23:04
+1
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Комментариев: 168
Интересная история, и рассказано хорошо! good

Цитата: Толстый Анчутка
Честер, мне эту историю рассказывал с глупыми смешками, как глупость какую-то, а вот Фроли Моли как о некой произошедшей неприятности, будто еще подспудно меня обвинял, что я им про кладбище старое рассказал

Конечно, Честер всё-таки это во сне видел, пусть и страшном, а напарник - слышал наяву! Да ещё и после "рассказов на ночь" - вы ему невольно усилили восприятие))
Зарегистрирован: 2.08.2013
#15 написал: stahlratte
Вчера, 23:39
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 287
Цитата: Толстый Анчутка
Цитата: stahlratte
Интересно, когда Фроли Моли выбежал, Честер громче мычать стал, что ему привиделось то? что она в открытые двери полезла?


Я думаю, Екатерина, что если бы та тетка полезла внутрь, Честер бы рассказал. Просто ходила снаружи и разглядывала - то их, то машину.
Честер, мне эту историю рассказывал с глупыми смешками, как глупость какую-то, а вот Фроли Моли как о некой произошедшей неприятности, будто еще подспудно меня обвинял, что я им про кладбище старое рассказал. А так там место намоленное очень.
Кстати, Екатерина, как там у Вас - рычание продолжается? И что с лишними наволочками? Не пропали? Я много думал об этом и у меня есть предположение.

Наволочки давно на тряпки ушли, так что пока тихо, а рычание разок ещё было, но я спала, слышал муж. говорит было так громко и жутко, что аж мурашками покрылся, но это было в начале осени, после этого затишье. а какие у вас предположения?
Зарегистрирован: 18.01.2013
#16 написал: Толстый Анчутка
Сегодня, 00:33
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Публикаций: 1
Комментариев: 10
Цитата: stahlratte
Цитата: Толстый Анчутка
Цитата: stahlratte
Интересно, когда Фроли Моли выбежал, Честер громче мычать стал, что ему привиделось то? что она в открытые двери полезла?


Я думаю, Екатерина, что если бы та тетка полезла внутрь, Честер бы рассказал. Просто ходила снаружи и разглядывала - то их, то машину.
Честер, мне эту историю рассказывал с глупыми смешками, как глупость какую-то, а вот Фроли Моли как о некой произошедшей неприятности, будто еще подспудно меня обвинял, что я им про кладбище старое рассказал. А так там место намоленное очень.
Кстати, Екатерина, как там у Вас - рычание продолжается? И что с лишними наволочками? Не пропали? Я много думал об этом и у меня есть предположение.

Наволочки давно на тряпки ушли, так что пока тихо, а рычание разок ещё было, но я спала, слышал муж. говорит было так громко и жутко, что аж мурашками покрылся, но это было в начале осени, после этого затишье. а какие у вас предположения?


Помните, Вы писали, как видели что-то похожее на воронку-завихрение, которая двигалась? Такие на воде бывают, когда соприкасаются встречные потоки. Похоже, что у Вас там тоже время от времени движутся потоки. Там у Вас не портал конечно, но окошечко или норка ) вполне возможно, что на Вас там рычит нормальный кот, который Вас чует из другого мира. Такой же кот как и Ваши двое. На сайте были истории о том, что людей и чаще всего детей пугали руки или что то еще из шкафов. А ведь шкафы это мини-порталы! )) они длительное время стоят на одном месте и имеют четкие границы. В Вашей квартире неизвестно по каким причинам (время суток, положение планет, вспышки на Солнце и т.п.) которые мы не знаем - истоньчается связь между мирами, и такая же как Вы или Вы в другом мире кладет наволочку в шкаф а потом сетует на домового, что тот аж цельных две стырил)) а отделения шкафа как почтовый ящик сработали ) вот бы тудой письмо с посланием положить... И поблагодарить за наволочки )
Зарегистрирован: 17.11.2019
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