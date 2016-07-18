Не шути так, а то и за тобой придет!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Скептик 2012 Просмотров: 1 799 Комментарии: 9 +13 Вчера, 10:44 by

Работала я однажды с одной женщиной, звать её Марина. И вот Марина и рассказала мне эту историю. Началось с того, что Алексей - муж её подруги Эли, рассказал, что:- Сегодня с сослуживцем общался. Тот, говорит, поржал над родственником, которому дьявол приснился и требовал во сне исполнения своего слова. А что, спрашиваю, обещал? Ради смеха сказал, что служить самому дьяволу будет, если тот вообще существует. Вот он во сне и пришел.На что Алексей, как настоящий атеист, ответил примерно то же, что и родственник сослуживца: «Я бы самому дьяволу служил, главное, чтоб платили хорошо». Эля - верующая, поругала своего мужа, ведь «так говорить нельзя, грех». Но муж посмеялся и был таков.Ночью Эле снится сон: дерутся два мужика. Один то - это её муж, а второго она рассмотреть не может. Вроде как в дымке или мутный (не резко видно) какой-то. Как если очки снять, немного размывчатая человекоподобная фигура. И на голове что-то (решила она, что рога). Так вот, дерутся мужики. Один то, тот, что с рогами, со второго обещанного требует. А второй - Алексей, отнекивается, говорит, что передумал, что не хочет и не будет. И страшно Эле, как только во сне бывает. Ужас, от которого с кровати соскакиваешь.Проснулась Эля. Слышит, а муж её во сне разговаривает. Как во сне отнекивается - не хочу, не буду, отстань, я передумал. Возможно, Эля просто услышала, что муж во сне эти слова произносит, и сон ей такой приснился. Растормошила она Алексея. Тот сначала (пока не совсем ото сна отошел) махаться пытался. В итоге проснулся и молчит. Она его расспросить пыталась, что приснилось, да только не хочет он эту тему обсуждать.Марина, конечно, понимала, что её подруга впечатлительная особа, но, говорит, чтоб её муж настолько впечатлительным был… Там дядька суровый: огонь и воду прошедший, а тут, раз и испугался… Ну это же просто сон.На что я, как человек не верующий в мистику, заявила (как вы думаете что?), да-да, я сказала: «Что тоже бы работала б на дьявола, если б желание исполнил». На тот момент нам уже дня два как зарплату задерживали. И желание мое было - получить её сегодня.В конце дня про разговор с Мариной и мои слова я благополучно забыла. И неожиданно приехал начальник и выдал наши «честно заработанные». Счастливые, мы разошлись по домам.А ночью снится мне сон. Дьявол пришел и требует держать обещание. И жутко так, ужас накатил, а проснуться не могу. Пытаюсь во сне кричать и не могу. Казалось, что всё, не проснусь, не отпустит. В какой-то момент молиться начала. Причем молитв я не знала, поэтому как могла, просила у господа спасти меня. Еле как проснулась. Сижу в ужасе, бубню, что дурой была, что больше никогда такого не скажу. И вообще, в церковь пойду.В общем, всю оставшуюся ночь так и просидела, оправдываясь и прося прощения, обещая не глупить так больше.Утром, придя на работу, первым делом рассказала Маринке о пережитой ночи. А она в ответ: «Я, говорит, вчера , когда зп получили, еще подумала тебе сказать, что желание твое исполнено. Да не стала, решила не напоминать. А оно вон как вышло».С тех пор больше так не шучу. Хоть со временем страх и подзабылся. Но лучше промолчать, чем сболтнуть лишнего и испытать тот ужас.Р.S. Никогда не считала себя впечатлительной. Но стараюсь близким эту историю не рассказывать. А то вдруг, с дуру, ответят то же, что и я. И придет он во сне за обещанным.

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