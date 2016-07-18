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Истории из жизни

Не шути так, а то и за тобой придет!

Работала я однажды с одной женщиной, звать её Марина. И вот Марина и рассказала мне эту историю. Началось с того, что Алексей - муж её подруги Эли, рассказал, что:

- Сегодня с сослуживцем общался. Тот, говорит, поржал над родственником, которому дьявол приснился и требовал во сне исполнения своего слова. А что, спрашиваю, обещал? Ради смеха сказал, что служить самому дьяволу будет, если тот вообще существует. Вот он во сне и пришел.

На что Алексей, как настоящий атеист, ответил примерно то же, что и родственник сослуживца: «Я бы самому дьяволу служил, главное, чтоб платили хорошо». Эля - верующая, поругала своего мужа, ведь «так говорить нельзя, грех». Но муж посмеялся и был таков.

Ночью Эле снится сон: дерутся два мужика. Один то - это её муж, а второго она рассмотреть не может. Вроде как в дымке или мутный (не резко видно) какой-то. Как если очки снять, немного размывчатая человекоподобная фигура. И на голове что-то (решила она, что рога). Так вот, дерутся мужики. Один то, тот, что с рогами, со второго обещанного требует. А второй - Алексей, отнекивается, говорит, что передумал, что не хочет и не будет. И страшно Эле, как только во сне бывает. Ужас, от которого с кровати соскакиваешь.

Проснулась Эля. Слышит, а муж её во сне разговаривает. Как во сне отнекивается - не хочу, не буду, отстань, я передумал. Возможно, Эля просто услышала, что муж во сне эти слова произносит, и сон ей такой приснился. Растормошила она Алексея. Тот сначала (пока не совсем ото сна отошел) махаться пытался. В итоге проснулся и молчит. Она его расспросить пыталась, что приснилось, да только не хочет он эту тему обсуждать.

Марина, конечно, понимала, что её подруга впечатлительная особа, но, говорит, чтоб её муж настолько впечатлительным был… Там дядька суровый: огонь и воду прошедший, а тут, раз и испугался… Ну это же просто сон.

На что я, как человек не верующий в мистику, заявила (как вы думаете что?), да-да, я сказала: «Что тоже бы работала б на дьявола, если б желание исполнил». На тот момент нам уже дня два как зарплату задерживали. И желание мое было - получить её сегодня.

В конце дня про разговор с Мариной и мои слова я благополучно забыла. И неожиданно приехал начальник и выдал наши «честно заработанные». Счастливые, мы разошлись по домам.

А ночью снится мне сон. Дьявол пришел и требует держать обещание. И жутко так, ужас накатил, а проснуться не могу. Пытаюсь во сне кричать и не могу. Казалось, что всё, не проснусь, не отпустит. В какой-то момент молиться начала. Причем молитв я не знала, поэтому как могла, просила у господа спасти меня. Еле как проснулась. Сижу в ужасе, бубню, что дурой была, что больше никогда такого не скажу. И вообще, в церковь пойду.

В общем, всю оставшуюся ночь так и просидела, оправдываясь и прося прощения, обещая не глупить так больше.

Утром, придя на работу, первым делом рассказала Маринке о пережитой ночи. А она в ответ: «Я, говорит, вчера , когда зп получили, еще подумала тебе сказать, что желание твое исполнено. Да не стала, решила не напоминать. А оно вон как вышло».

С тех пор больше так не шучу. Хоть со временем страх и подзабылся. Но лучше промолчать, чем сболтнуть лишнего и испытать тот ужас.

Р.S. Никогда не считала себя впечатлительной. Но стараюсь близким эту историю не рассказывать. А то вдруг, с дуру, ответят то же, что и я. И придет он во сне за обещанным.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 10:44 by Скептик 2012Просмотров: 1 799Комментарии: 9
+13

Ключевые слова: Дьявол сны плата авторская история

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Вчера, 13:08
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Комментариев: 443
Лять, ну как мне так пошутить, чтоб Светоносный и моё желание исполнил? Очень, очень надо!
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 14:09
+7
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Репутация: (2303|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 920
Горемыка то какой, все наобещают служить за зарплату и кидают)) Я честно, глупее сделки еще не выдела, за свои же деньги душу предлагать
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#3 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 23:13
+2
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Публикаций: 12
Комментариев: 447
Прям коллектор какой то, а не дьявол честное слово. Да еще и не очень подкованный в этом деле. Либо приходило выбивать долг что то другое, либо впечатлительность герое рассказа. Такое бывает:говорят не верю, не верю, а сами в душе еще как верят.
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#4 написал: abrashechka
Вчера, 23:34
+2
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Репутация: (424|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 350
Упоминать черта в таком ракурсе - НЕ СТОИТ ВООБЩЕ,ЭТО ОПАСНО.
Придет. конечно не САМ, а притащится что-то из низших, которое начнет третировать, чтобы пожрать ужас.
Если вы не служите обеденным столиком чертям - вообще не просите их ни о чем. Просьбу-то вашу они выполнят, но вот плата все равно будет - не душой, конечно, а вашим счастьем,здоровьем,удачей - чем-то таким, дорогим вам.
Не испытывайте вашего ангела-хранителя таким образом.

А если вам не платят зарплату - нужно уходить.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:31
+1
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Слабак какой-то. Желания может испольнить, а плату взять никак noknow
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: Tengu
Сегодня, 18:15
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Ну это были как раз те слова, которые произносить не надо. Скорее всего, людям просто приснилось то, о чем они думали накануне. Но блин - служат в армии, в церкви, человечеству, обществу и Советскому Союзу))) А не вот это вот.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#7 написал: Ягсе
Сегодня, 19:05
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Цитата: зелёное яблочко
Слабак какой-то. Желания может испольнить, а плату взять никак noknow

Он ещё успеет своё взять.
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#8 написал: Толстый Анчутка
Сегодня, 20:19
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Обратил внимание на взаимосвязь между реальностью и сном. Когда в пограничном между ними состоянии человек, скорее всего из за измененной активности участков коры мозга, может видеть разное, и когда то, что человек видит во сне, не всегда лишь просто сон, а реальность, которую человек более четко воспринимает в состоянии сна. Напишу, пожалуй, об этом не свою историю. Вот только бы разобраться как тут писать )
Зарегистрирован: 17.11.2019
#9 написал: ПИК НИК
Сегодня, 21:11
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Ну и шуточки у людей! 466
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