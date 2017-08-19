Случай на Сахалине

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

V.V.Pukin Просмотров: 539 Комментарии: 4 +11 Вчера, 20:04 by

Неделю тому встретил одного своего знакомого, который находился в активном процессе сборов на медвежью охоту. На Сахалине. По его словам, мишек там развелось немерено. Местным жителям уже прохода не дают. Так что без добычи, был уверен, не останется. Да и, по слухам, заражённые трихинеллёзом особи на острове редки.Пока общались, товарищ рассказал вот такой случай…Несколько лет назад выбирались они компанией, человек в шесть, на этот самый Сахалин. Только не осенью, а по весне. Тоже за медведем. Дело было в середине мая. На машине, покуда позволяла дорога, со всем снаряжением охотники доехали к месту основной стоянки. Оттуда, переночевав и разбившись на две группы, рано утром выдвинулись на поиски трофейной добычи.Мой знакомый и ещё двое пошли в одну сторону, а москвичи, Серёга и Толик (назовём их так) – в другую. Об этой парочке и пойдёт речь.Под вечер первая группа вернулась к месту стоянки. Москвичей же так и не дождались. Страшного, конечно, ничего не произошло. Бывает. Заглубились в тайгу далеко, вот и не успели дотемна. Но, к несчастью, и связь с ними пропала. Поэтому немного стали беспокоиться. Всё же решили не бить тревогу раньше времени и дождаться утра.Только ни к вечеру следующего дня, ни через сутки, Серёга с Толиком так и не объявились.Лишь спустя несколько дней, с вертолёта обнаружили одного из заплутавших – Толика. Он был без вещей, с одним лишь ружьём. Несмотря всего на несколько дней проведённых в лесу, выглядел совершенно истощённым, с красной, словно обожжённой на солнце, кожей. Самостоятельно передвигался еле-еле. К удивлению спасателей, его обнаруживших, от пищи отказывался. А когда же чуть ли не силком заставили проглотить пару кусков тушёнки, всё это вскоре вышло со рвотой.Перед тем, как Толика отправили на большую землю, он успел рассказать об их с Серёгой злоключениях.Поначалу всё складывалось удачно. Днём подстрелили пару уток. Наткнулись на свежий след косолапого. По нему и двинулись. След привёл охотников к побережью. На самый край высоченного скалистого берега. Стоя на круче, они видели медвежьи следы внизу на песке. Но спускаться туда не решились – уж больно крутой да опасный обрыв. Побродив поверху и так и не найдя других медвежьих следов, решили, что зверь пошёл дальше низом. Только непонятно в какую сторону. Береговая линия оказалась каменистая, да и волной смыло почти все отпечатки, лишь на небольшом песчаном пятачке виднелись вмятины от мишкиных увесистых лап.Для полного счастья ещё и дождь закапал, усиливаясь с каждой секундой. Спасаясь от непогоды, случайно средь валунов наткнулись на довольно глубокий грот. Когда протиснулись внутрь – обомлели. Каменные стены пещерки усеяны стилизованными изображениями животных и причудливых лиц, похожих на шаманские маски. Но самым интересным оказалось другое.Посередине выступающего из земли широкого камня стоял… домик!Всё чин по чину, с двускатной крышей и стенами из досок. Правда, ни окон, ни дверей не было. Только небольшое отверстие в одной из стенок. Сделан этот ящик-домик был очень аккуратно, без единого гвоздя или шурупа. По деревянным краям вырезан незамысловатый узор. Видно, что уже давным-давно здесь стоит, никем не тронутый. Доски местами начали трескаться от времени, но ещё оставались довольно крепкими. Размером странный домик был с большую посылочную коробку. Когда приятели сдвинули его с места, то услышали, как внутри что-то перекатывается. Да сколько ни пытались вытряхнуть содержимое через маленькое отверстие, ничего не выходило.А снаружи дождь усилился до ливня. Сразу похолодало. Промокшие охотники пошарили по углам, чтобы найти пищу для костра, но ничего подходящего в маленьком гроте не нашлось. Снаружи тоже было мало надежды обнаружить что-то похожее на дрова и хворост. Скалистый берег каменистый, без деревьев и кустарника. Да и сырое там всё насквозь. Недолго думая, Серёга достал походный топорик и замахнулся над домиком. Толик попридержал его было:- Серый, погоди. Очень похоже, что это какая-то древняя святыня. Может, не стоит ломать, не глядя?..- Да ладно ты, расслабься. Мы же не в музее, не оштрафуют. Что нам и не обсушиться теперь? Сам видишь, других дров тут на километр нет.С этими словами Серёга бодро расколошматил топором деревянный домишко. Внутри обнаружилась неплохо сохранившаяся деревянная фигурка, обмотанная рыбьей кожей. Её сжигать не стали. А аккуратно поставили в дальнем углу грота. Всё же она являлась, скорее всего, основным предметом данной святыни, или что это было. К тому же толку от небольшой деревяшки в костре немного. Но разломанный домик весь ушёл на дрова.Снаружи тем временем стемнело. Застигнутые непогодой охотнички решили не высовываться и, в хоть и тесном, зато сухом укрытии дождаться рассвета. Хотели сообщить об этом остальной группе, но хвалёная спутниковая связь отсутствовала.Наскоро перекусив консервами, легли спать…Когда проснулись утром, у обоих раскалывалась голова, словно с похмелья. Решили, что сквозняком от входа в расщелину продуло во сне.Дождь почти стих. Наскоро перекусили и, не теряя времени, собрались в обратный путь. Прощаясь с приютившим их так удачно гротом, с удивлением обнаружили, что прислонённая вечером к стене в дальнем углу деревянная фигурка исчезла.Это было непонятно и странно. Но заморачиваться парни не стали, не до того. Ещё ведь больше десятка километров надо обратно топать по бездорожью. Да не заблудиться в незнакомых местах.Выползли из тесной пещерки и, разминая затёкшие конечности, прошлись по береговому откосу, любуясь бескрайним океанским простором.Они стояли на краю обрыва, делясь впечатлениями от величественного вида, простиравшегося до горизонта. Вдруг Серёгу резко мотнуло вперёд, словно кто-то сильно толкнул его сзади. Парень не удержался на откосе и полетел вниз по почти отвесному склону, бьясь о камни, вместе с рюкзаком. Толик с ужасом смотрел, как уже в самом низу, словно тряпичная кукла, Серёгино тело, с размаху шлёпнулось на большой прибрежный валун и застыло в неподвижности. Отлетевшее в сторону ружьё застряло в сыпучем гравии ещё на середине склона.Толик истошно окликал товарища несколько минут, но тот не шевелился. Спускаться вниз по коварному отвесному обрыву означало повторить судьбу несчастного друга. Мужчина метался вдоль склона, тщетно пытаясь найти более-менее пологий спуск. Несколько раз сам чуть не срывался вниз. Береговая полоса, на которую накатывали пенистые морские волны, и где на холодном камне виднелся неловко изогнутый Серёгин силуэт, была недосягаема.Спустя пару часов, Толик оставил бесплодные попытки добраться до тела друга. За всё это время Серёга так и не шелохнулся ни разу. Он, скорее всего, ещё при падении получил не совместимые с жизнью травмы. И оставшийся в живых охотник отправился назад один.По неопытности и без связи, незадачливый путешественник заблудился. Забуривался в тайгу, выходил к побережью, пока окончательно не выбился из сил. Ко всему прочему, чувствовал себя всё хуже и хуже. Непонятная слабость клонила к земле, страшно болела голова. Постепенно Толик побросал всё своё снаряжение, оставив только фляжку с водой и ружьё. В таком состоянии его и обнаружили, спустя несколько дней, с вертолёта спасатели, которых подняли обеспокоенные друзья по охоте. Можно сказать, чудом нашли.К сожалению, Толик так и не оправился от неизвестного недуга, прицепившегося к нему в этих тяжёлых таёжных скитаниях. Примерно через месяц-два, уже дома, в Москве, он умер. Медицина с большой долей вероятности определила лучевую болезнь. Или что-то в этом роде. Всех подробностей мой знакомый не знал.Позже местные объяснили, что за ящик-домик такой был в скалистой расщелине. По всей видимости, это оказалось одно из чудом сохранившихся старинных захоронений. Представители малочисленного коренного населения Сахалина таким вот образом совершали обряд погребения умерших сородичей. Всё это сопровождалось особым ритуалом с участием шаманов.Не стану утверждать, что в гибели двух охотников виновата потусторонняя сила, разбуженная ими при довольно варварском осквернении древнего захоронения. Ведь Серёга мог сам оступиться на крутом склоне и упасть с обрыва. Да его так и не нашли. Скорее всего, тело унесло волнами в океан. А может, мишки поживились.Толик же облучиться или подцепить неизвестную заразу мог совершенно в другом месте, а не в злополучном гроте. Мало ли на сахалинских просторах чего валяется…26.10.2019

Ключевые слова: Сахалин охота медведь погребальный шаман древнее захоронение пещера грот проклятие отмщение могила несчастный случай погибель авторская история

Другие, подобные истории: