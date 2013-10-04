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Истории из жизни

Истории с покойниками

Истории с покойниками

Когда мне было 11 лет, умер мой дедушка, после мамы он был самым любимым человеком в моей жизни. Бабушка, не дождавшись 9 дней и сороковин, уехала в другой город и закрыла дом. Сделала она это не по своей воле. Но это другая история.

Окна дома были закрыты ставнями, кроме одного окна с решеткой, закрыты были и двери. Войти туда мы не смогли. Это произошло на 9 дней. Купив булочек и компот в банках, мы сидели во дворе и поминали дедушку с несколькими соседками. Старенькая соседка ругала бабушку за такой поступок.

Сидели мы под окном с решеткой. И вдруг форточка этого окна стала стучать, как будто её кто-то пытался открыть. Я была ещё ребёнком, поэтому не слишком-то испугалась, я просто не поняла, что произошло. После пары минут такого стука форточки, всё прекратилось, и мы почувствовали запах покойного дедушки. Тут оцепенение соседок прошло. И та же старенькая соседка сказала: «Кузьмич с собой кого-то зовет». Она умерла, когда дедушке 40 дней было. Побыла у него на поминках, к сороковинам мы дом всё-таки открыли. Она пришла домой, легла на кровать и всё.

Второй случай произошел через 15 лет. Был конец 90-х. У меня были стремительные роды, непутёвая врач, не слишком трезвая, приняла моего сыночка непрофессионально. У малыша были тяжёлые травмы. Полгода реанимации, но малыш умер.

Конец января, было ветрено и морозно. На рассвете, перед похоронами я, несмотря на негодование своей родной тётки, вытащила маленькое тельце из гроба и в истерике прокричала: "Дедушка, бабушка, дядя Вася (это мои любимые, которых к тому времени не было с нами)!!! Славик такой маленький, он совсем один, помогите ему, заберите к себе".

Мама говорит, что крик был какой-то не мой, чужой. И не столько громкий, как от этого крика мороз по коже у присутствующих в доме пробежал. После этого крика у нас в доме трижды стукнула входная дверь. Около иконки затухли свечи. На какое-то время в доме стало очень холодно. Судя по всему, продолжалось это какие-то мгновения. Затем всё нормализовалось. Правда, свечи пришлось зажигать заново. В доме на этот момент было 8 взрослых человек, все это видели и слышали. Единственная, кто не испугалась этого явления, была я. Видимо, просто не могла адекватно оценить происходящее.

Автор - k#########@mail.ru.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:03
Вчера, 16:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 913Комментарии: 3
+13

Ключевые слова: Смерть дедушки поминки соседи смерть малыша просьба мороз по коже

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Комментарии

#1 написал: Black Bagira
Вчера, 16:25
+4
Группа: Посетители
Репутация: (771|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 404
А самое страшное, что врач после такого наверняка продолжала работать...плюс.
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#2 написал: Мария Сайгина
Вчера, 16:46
+3
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 726
Верю, на 100%. Сомнений не возникает. Самое страшное в истории, смерть младенца.
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#3 написал: Летяга
Вчера, 18:27
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 777
Комментариев: 8 702
Цитата: Мария Сайгина
Самое страшное в истории, смерть младенца.

Цитата: Black Bagira
А самое страшное, что врач после такого наверняка продолжала работать...плюс.

И это страшнее любой мистики.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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