Истории с покойниками

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 913 Комментарии: 3 +13 Вчера, 16:03 by

Когда мне было 11 лет, умер мой дедушка, после мамы он был самым любимым человеком в моей жизни. Бабушка, не дождавшись 9 дней и сороковин, уехала в другой город и закрыла дом. Сделала она это не по своей воле. Но это другая история.Окна дома были закрыты ставнями, кроме одного окна с решеткой, закрыты были и двери. Войти туда мы не смогли. Это произошло на 9 дней. Купив булочек и компот в банках, мы сидели во дворе и поминали дедушку с несколькими соседками. Старенькая соседка ругала бабушку за такой поступок.Сидели мы под окном с решеткой. И вдруг форточка этого окна стала стучать, как будто её кто-то пытался открыть. Я была ещё ребёнком, поэтому не слишком-то испугалась, я просто не поняла, что произошло. После пары минут такого стука форточки, всё прекратилось, и мы почувствовали запах покойного дедушки. Тут оцепенение соседок прошло. И та же старенькая соседка сказала: «Кузьмич с собой кого-то зовет». Она умерла, когда дедушке 40 дней было. Побыла у него на поминках, к сороковинам мы дом всё-таки открыли. Она пришла домой, легла на кровать и всё.Второй случай произошел через 15 лет. Был конец 90-х. У меня были стремительные роды, непутёвая врач, не слишком трезвая, приняла моего сыночка непрофессионально. У малыша были тяжёлые травмы. Полгода реанимации, но малыш умер.Конец января, было ветрено и морозно. На рассвете, перед похоронами я, несмотря на негодование своей родной тётки, вытащила маленькое тельце из гроба и в истерике прокричала: "Дедушка, бабушка, дядя Вася (это мои любимые, которых к тому времени не было с нами)!!! Славик такой маленький, он совсем один, помогите ему, заберите к себе".Мама говорит, что крик был какой-то не мой, чужой. И не столько громкий, как от этого крика мороз по коже у присутствующих в доме пробежал. После этого крика у нас в доме трижды стукнула входная дверь. Около иконки затухли свечи. На какое-то время в доме стало очень холодно. Судя по всему, продолжалось это какие-то мгновения. Затем всё нормализовалось. Правда, свечи пришлось зажигать заново. В доме на этот момент было 8 взрослых человек, все это видели и слышали. Единственная, кто не испугалась этого явления, была я. Видимо, просто не могла адекватно оценить происходящее.Автор - k#########@mail.ru.

Ключевые слова: Смерть дедушки поминки соседи смерть малыша просьба мороз по коже

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